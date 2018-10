09.10.2018 08:53  Влияние несущественных изменений кода на производительность при использовании GCC

> Эпично. Вы явно недооцениваете "взрывно-поджигательный" потенциал предложения:

> "влияние на inline-развёртывание в новых версиях GCC даже замены символов табуляции на пробелы."

> identical functions that used spaces instead of tabs could run significantly slower because they weren't inlined. в любом сра^W обсуждении на опеннете новости о питоне (или чем-то питоноподобном), где примерно 2/3 комментариев рассматривают (не)допустимость ущемления прав разработчика на свободное оформление кода, глубинную (не)правильность влияния пробелов на семантику ЯП (и общее влияние на интеллект, сексуальные пристрастия или некоторые анатомические детали, вроде кривизны или места крепления верхних конечностей).