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09.10.2018 08:53  Влияние несущественных изменений кода на производительность при использовании GCC

Nadav Amit, разработчик ядра Linux из компании VMware, поделился результатом исследования особенностей оптимизации в GCC небольших функций ядра. Исследование было проведено после того, как разработчик столкнулся с непонятным феноменом - внесение несущественных изменений в код ядра, приводило к небольшому, но заметному снижению производительности в тестах. Примечательно, что подобные вносимые изменения были оптимизациями и теоретически должны были увеличить производительность, но на деле производительность падала.

Дело оказалось в том, что GCC принимает решение об использовании inline-развёртывания функций в зависимости от результатов косвенной оценки размера результирующего кода (даже если функция определена с ключевым словом "inline"). Компилятор не учитывает фактический размер результирующего кода, а пытается прогнозировать его. Для ассемблерных вставок прогнозирование делается на основе числа переводов строк ("\n") и разделителей (";") в исходном тексте.

Логика подобного расчёта связана с допуском, что одна строка представляет собой одну ассемблерную инструкцию. Но при этом не учитываются ситуации, когда в ассемблерных вставках применяется большое число директив для вычислений, несколько строк которых в результате приводят к генерации лишь одной небольшой инструкции. Подобная особенность может приводить к таким казусам как снижение производительности при добавлении несущественных макросов. Некоторые разработчики отмечают влияние на inline-развёртывание в новых версиях GCC даже замены символов табуляции на пробелы.

Разница в производительности особенно бросается в глаза для функций с ассемблерными вставками, для которых добавляется излишняя обёртка вместо прямой подстановки нескольких указанных в функции инструкций. В ядре Linux проблему представляют компактные функции с макросами WARN(), для которых оказалось, что не выполняется ожидаемая inline-оптимизация.

Автор исследования делает вывод, что требуется создание новых средств для контроля за поведением расширенных возможностей компилятора и анализа эффективности результирующих исполняемых файлов. В настоящее время единственным способом убедиться, что код сгенерирован именно так как рассчитывал разработчик остаётся ручное инспектирование итоговых машинных инструкций.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Оптимизация кода компилятором может привести к появлению проблем безопасности в приложениях
  3. OpenNews: Линус Торвальдс выступил с резкой критикой GCC 4.9.0
  4. OpenNews: В DNS-сервере BIND устранен серьёзный сбой, возникший из-за изменений в оптимизаторе GCC
  5. OpenNews: Разработчики Mozilla столкнулись с проблемой производительности в GCC 4.5
  6. OpenNews: Обзор проблем в коде на C/C++, вызванных неопределённым поведением компилятора
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gcc, optimization
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  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –6 +/
    GCC теперь Apple пишет Мы знаем лучше что вам надо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, пох (?), 11:30, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    inline _всегда_ был _хинтом_ компилятору, что вот это вот имеет смысл попробовать сделать inline, а не директивным указанием. Точно так же как пресловутый register в определении переменных.

    > GCC теперь Apple пишет? "Мы знаем лучше что вам надо"?

    apple занят, он пишет llvm, и у него все хорошо с инлайнами (кроме несовместимости очень старого gcc кода). Проблема гнутых обезьянок в том, что они как раз не знают лучше, и добавили нечеловеческой логики в это незнание.

     
  • 2.14, Аноним (14), 12:47, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это зачатки ИИ :-) , в среднем хорошо но в отдельных местах...
     
  • 1.3, eganru (?), 11:14, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    можно делать __attribute__((always_inline)), если требуется всегда inline.

    [i]настоящее время единственным способом убедиться, что код сгенерирован именно так как рассчитывал разработчик остаётся ручное инспектирование итоговых машинных инструкций. [/i] - единственный способ понять, правильно ли сгенерировалось - посмотреть асм листинг. по моему опыту значительная часть разработчиков не будут читать листинг.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:51, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    автор статьи там написал, почему always_inline - не решение проблемы. Но вы, конечно, ее не читали
     
     
  • 3.29, eganru (?), 14:24, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    читал.
    Вы не читали или не разобрались в сути вопроса.
    случаи там рассмотренные вполне можно было бы решить с помощью always_inline.
    рассматривался допустим
    static inline void *kzalloc(size_t size, gfp_t flags)
    который вызывает kmalloc, который по заверениям always_inline, и результирующий код не дает компилятору дважды выполнить подстановку кода.
    можно было бы бахнуть always_inline и выполнило бы подстановку дважды.

    то что функции-обертки волшебным образом не наследуют атрибуты или какие-то свойства пожалуй известно всем.

     
  • 3.33, Аноним (33), 15:01, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вы так усердно читали, что мысленно вписали в статью того, чего там нет. :)
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:21, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Нужно новое ключевое слово really_inline.
     
     
  • 2.7, eganru (?), 11:32, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    [i]Нужно новое ключевое слово really_inline.[/i] - кому нужно-то? Вы можете сделать inline силой с помощью атрибута. только в 9 случаях из 10 это не нужно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:38, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    __attribute__((always_inline))
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 12:19, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нестандартненько.
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:00, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в_натуре(__inline__)

    :)

     
  • 1.6, пох (?), 11:32, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +18 +/
    "примечательно", что этот пакистанец, кажется, на самом деле тестировал свои оптимизации на предмет реально ли они оптимизируют.
    Вот это - действительно неожиданный ход.

     
  • 1.9, ыы (?), 11:43, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    "
    Влияние числа переводов строк и разделителей в исходном тексте программ на быстродействие скомпилированного кода
    "

    Эпично.


     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:49, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ИИ в компиляторах...
     
  • 2.22, Аноним84701 (ok), 13:41, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Эпично.

    Вы явно недооцениваете "взрывно-поджигательный" потенциал предложения:
    > "влияние на inline-развёртывание в новых версиях GCC даже замены символов табуляции на пробелы."
    > identical functions that used spaces instead of tabs could run significantly slower because they weren't inlined.

    в любом сра^W обсуждении на опеннете новости о  питоне (или чем-то питоноподобном), где примерно 2/3 комментариев рассматривают (не)допустимость ущемления прав разработчика на свободное оформление кода, глубинную (не)правильность влияния пробелов на семантику ЯП (и общее  влияние на интеллект, сексуальные пристрастия или некоторые анатомические детали, вроде кривизны или места крепления верхних конечностей).

     
  • 1.11, IRASoldier (?), 12:18, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Мне вот интересно, какому умному человеку пришло в голову внести в gcc т н GN... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Акакжев (?), 13:05, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тому, кто потом в Комитете принимает решения по следующему Стандарту, куда расширения языка постепенно включаются.
     
     
  • 3.20, IRASoldier (?), 13:24, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Приведенный пример с массивами - это не расширение языка, это радикальное изменение.
     
  • 2.23, анонимный анонимус2 (?), 13:45, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это расширение только для С++, для С99 это стандарт.
     
     
  • 3.27, IRASoldier (?), 14:10, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А в C11 опять VLA не одобряэ... Путаники-с.
     
  • 2.26, Alex (??), 14:05, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    не статического массива а массива на стеке, дятел. Разница в том что это довольно просто реализовать, удобно, и не ломает язык. И да, это входит в c99 сейчас, наверняка войдет и в c++2x
     
     
  • 3.28, IRASoldier (?), 14:15, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    От дятла слышу Всю жизнь использовали в повседневной речи - статический и про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:26, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ПОловина софта не проверяет даже malloс на NULL...
     
  • 4.34, Аноним (34), 15:12, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Любое использование стека может привести к UB. На деле, кому надо обрабатывают SIGSEGV, а остальным плевать
     
  • 4.35, Аноним (33), 15:12, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это справедливо также если размер массива определяется во время компиляции Комп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, Акакжев (?), 15:20, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Всю жизнь использовали в повседневной речи - "статический" и продолжают использовать.

    "Объекты c [I]static storage duration[/I] инициализируются до [I]program startup[/I]."

     
  • 4.38, Омоним (?), 16:23, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Всю жизнь использовали в повседневной речи - "статический" и продолжают использовать.

    Игнорируя, что в общепринятом смысле "динамичность"/"статичность" относятся не к изменяемости/константности размера объекта, а к типу его жизненного цикла, которых не джва, а три: "динамические" (живут неоговоренное время на куче), "статические" (живут всё время исполнения программы в заранее отведённой памяти) и "автоматические" (живут в кадре стэка (* храниться могут и в регистрах процессора, а не непосредственно в ОЗУ) и к "статическим" таки не относятся).

     
  • 1.13, Аноним (13), 12:23, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну так одно другому не мешает и бенмарки неплохо бы иметь А то выйдет новая-кле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Акакжев (?), 12:53, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Теория:

    -O turns on the following optimization flags:
    ...
    -fomit-frame-pointer

    Практика:

    0xffffffff817929e0 <+0>: push   %rbp
    ...
    0xffffffff817929ee <+14>: pop    %rbp
    0xffffffff817929ef <+15>: retq  

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:34, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Данной оптимизация отключена, поскольку обратная опция находится в зависимостях ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.31, Акакжев (?), 14:37, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    По поводу других в документации сказано Omit the frame pointer in functions ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, z (??), 13:11, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    И эти люди ещё ругают MSVC за изначальный отказ от inline-инструкций в x86_64 как класса =)
     
  • 1.32, Анониметс (?), 14:39, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Кто все эти люди, что это за язык? Ни одного слова не понял ни из комментов, ни из статьи. Чьто это? Где я?)
     
     
  • 2.36, Аноним (33), 15:15, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это GCC, братан
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:40, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну раз речь о ядре Линукса, то догадайся)
     
     
  • 3.41, Аноним84701 (ok), 17:03, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну раз речь о ядре Линукса, то догадайся)

    Кто ж его знает -- может у него сейчас 2088, ядро в третий раз переписали, в GCC древний Си заменили на архаичный Оксид (а плюсы вообще исключили из набора, т.к c++73 и выше может разоборать только ИИ, с помощью машины Типпетта-Цанга умеющий передавать информацию самому себе в прошлое)?

     
  • 2.42, Аноним (42), 17:06, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Assembly Language
    GCC – GNU Compiler Collection
    Про инлайнинг сами попгуглите.
     
  • 1.40, Cradle (?), 16:48, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    немного не в тему, но может кто подскажет, такая проблемка: использую arm-none-eabi-gcc-7.2.1 с cmake , и результаты оптимизации как-то сильно зависят от cmake кэша, процентов на 10 размер бинарника разный выходит, при том что реально разные варианты кода в пределах тех же самых функций получаются, проверял ассемлерные дампы. Пока лечится стиранием директории CMakeFiles, но может есть более умное решение?
     

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