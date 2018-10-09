09.10.2018 08:53  Влияние несущественных изменений кода на производительность при использовании GCC

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|2.5, пох (?), 11:30, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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inline _всегда_ был _хинтом_ компилятору, что вот это вот имеет смысл попробовать сделать inline, а не директивным указанием. Точно так же как пресловутый register в определении переменных.
> GCC теперь Apple пишет? "Мы знаем лучше что вам надо"?
apple занят, он пишет llvm, и у него все хорошо с инлайнами (кроме несовместимости очень старого gcc кода). Проблема гнутых обезьянок в том, что они как раз не знают лучше, и добавили нечеловеческой логики в это незнание.
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|1.3, eganru (?), 11:14, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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можно делать __attribute__((always_inline)), если требуется всегда inline.
[i]настоящее время единственным способом убедиться, что код сгенерирован именно так как рассчитывал разработчик остаётся ручное инспектирование итоговых машинных инструкций. [/i] - единственный способ понять, правильно ли сгенерировалось - посмотреть асм листинг. по моему опыту значительная часть разработчиков не будут читать листинг.
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|2.10, Аноним (10), 11:51, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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автор статьи там написал, почему always_inline - не решение проблемы. Но вы, конечно, ее не читали
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|3.29, eganru (?), 14:24, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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читал.
Вы не читали или не разобрались в сути вопроса.
случаи там рассмотренные вполне можно было бы решить с помощью always_inline.
рассматривался допустим
static inline void *kzalloc(size_t size, gfp_t flags)
который вызывает kmalloc, который по заверениям always_inline, и результирующий код не дает компилятору дважды выполнить подстановку кода.
можно было бы бахнуть always_inline и выполнило бы подстановку дважды.
то что функции-обертки волшебным образом не наследуют атрибуты или какие-то свойства пожалуй известно всем.
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|2.7, eganru (?), 11:32, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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[i]Нужно новое ключевое слово really_inline.[/i] - кому нужно-то? Вы можете сделать inline силой с помощью атрибута. только в 9 случаях из 10 это не нужно.
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|1.6, пох (?), 11:32, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+18 +/–
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"примечательно", что этот пакистанец, кажется, на самом деле тестировал свои оптимизации на предмет реально ли они оптимизируют.
Вот это - действительно неожиданный ход.
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|2.22, Аноним84701 (ok), 13:41, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> Эпично.
Вы явно недооцениваете "взрывно-поджигательный" потенциал предложения:
> "влияние на inline-развёртывание в новых версиях GCC даже замены символов табуляции на пробелы."
> identical functions that used spaces instead of tabs could run significantly slower because they weren't inlined.
в любом сра^W обсуждении на опеннете новости о питоне (или чем-то питоноподобном), где примерно 2/3 комментариев рассматривают (не)допустимость ущемления прав разработчика на свободное оформление кода, глубинную (не)правильность влияния пробелов на семантику ЯП (и общее влияние на интеллект, сексуальные пристрастия или некоторые анатомические детали, вроде кривизны или места крепления верхних конечностей).
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|2.18, Акакжев (?), 13:05, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Тому, кто потом в Комитете принимает решения по следующему Стандарту, куда расширения языка постепенно включаются.
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|2.26, Alex (??), 14:05, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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не статического массива а массива на стеке, дятел. Разница в том что это довольно просто реализовать, удобно, и не ломает язык. И да, это входит в c99 сейчас, наверняка войдет и в c++2x
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|4.34, Аноним (34), 15:12, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Любое использование стека может привести к UB. На деле, кому надо обрабатывают SIGSEGV, а остальным плевать
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|4.37, Акакжев (?), 15:20, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Всю жизнь использовали в повседневной речи - "статический" и продолжают использовать.
"Объекты c [I]static storage duration[/I] инициализируются до [I]program startup[/I]."
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|4.38, Омоним (?), 16:23, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Всю жизнь использовали в повседневной речи - "статический" и продолжают использовать.
Игнорируя, что в общепринятом смысле "динамичность"/"статичность" относятся не к изменяемости/константности размера объекта, а к типу его жизненного цикла, которых не джва, а три: "динамические" (живут неоговоренное время на куче), "статические" (живут всё время исполнения программы в заранее отведённой памяти) и "автоматические" (живут в кадре стэка (* храниться могут и в регистрах процессора, а не непосредственно в ОЗУ) и к "статическим" таки не относятся).
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|1.16, Акакжев (?), 12:53, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Теория:
-O turns on the following optimization flags:
...
-fomit-frame-pointer
Практика:
0xffffffff817929e0 <+0>: push %rbp
...
0xffffffff817929ee <+14>: pop %rbp
0xffffffff817929ef <+15>: retq
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|3.41, Аноним84701 (ok), 17:03, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну раз речь о ядре Линукса, то догадайся)
Кто ж его знает -- может у него сейчас 2088, ядро в третий раз переписали, в GCC древний Си заменили на архаичный Оксид (а плюсы вообще исключили из набора, т.к c++73 и выше может разоборать только ИИ, с помощью машины Типпетта-Цанга умеющий передавать информацию самому себе в прошлое)?
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|1.40, Cradle (?), 16:48, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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немного не в тему, но может кто подскажет, такая проблемка: использую arm-none-eabi-gcc-7.2.1 с cmake , и результаты оптимизации как-то сильно зависят от cmake кэша, процентов на 10 размер бинарника разный выходит, при том что реально разные варианты кода в пределах тех же самых функций получаются, проверял ассемлерные дампы. Пока лечится стиранием директории CMakeFiles, но может есть более умное решение?
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