07.10.2018 10:37  В Firefox будет добавлена поддержка формата изображений WebP

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|5.52, Иван (??), 14:57, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вообще-то, есть такая штука, как picture, где можно указать несколько форматов - https://scottjehl.github.io/picturefill/
Я уже несколько лет webp использую, учитывая, что основная масса пользователей сидит на хромо-подобных браузерах, это существенная экономия трафика для пользователей.
Ну да, нужно делать 2 копии картинки, но при автоматизации этого процесса это не особо и напрягает.
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|2.5, Артёмкакун (?), 11:07, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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Государство хочет, чтобы ты отдавал ему все свои деньги, а ты не хочешь этого. Давно тебе пора отдать все свои деньги, а-то довел дело до абсурда!
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|3.40, Qwerty (??), 14:18, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Не важно, в тему или нет, всё равно надо отрабатывать паечку и пихать политику во все дыры, да?
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|4.33, llolik (ok), 13:54, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А в результате будут испрользовать то, что захотел Гугл <лошадиное ржание>
А лучше, чтобы было с десяток конкурирующих стандартов, каждый из которых работает только в своём браузере? И в конечном итоге прийти к варианту "наш сайт работает только в <browser name>"(привет ivi.ru).
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|2.11, Рептилоид (?), 12:21, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> А пока можно пораскидывать мозгами, кому это выгодно.
На самом деле это выгодно нам!
А те человеки, которые будут "стричь с этого капусту" - только наше прикрытие, взятое под жесткий ментальный контроль!
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|3.42, Фонд (?), 14:30, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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ВНИМАНИЕ ВСЕМ СОТРУДНИКАМ! Объект SCP-682 снова совершил побег. Это не учебная тревога! Запрашиваем поддержку всех доступных Мобильных Оперативных Групп. Повторяю, это не учебная тревога! Необходимо срочное возвращение объекта в [УДАЛЕНО] и обработка свидетелей амнезиаком класса C.
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|2.20, iPony (?), 12:31, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Всё это разбивается анимационными картинками.
Для них эти старые форматы не подходят.
ЗЫ: но больную фантазию оценил 👍🏿
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|4.24, Aquarius (ok), 12:39, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а фото? почему все так пекутся об ускорении видео, но никто - фото?
а если по теме, то очевидно, когда аппаратура появится
и вообще, о видео в каком формате идёт речь?
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|5.27, timur.davletshin (ok), 12:44, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Фото заметно ускорилось после интеграции libjpeg-turbo. Аппаратное ускорение JPEG на настольных платформах не используется после смерти sgi. А вот ускорение видео, доступное уже около 10 лет после появления чипов типа Nvidia ION так и не было интегрировано ни браузером, ни фреймворками.
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|6.30, soarin (ok), 13:13, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А вот ускорение видео, доступное уже около 10 лет после появления чипов типа Nvidia ION так и не было интегрировано ни браузером, ни фреймворками.
Ничего не понял. Аппаратное декодирование того же h264 в Firefox работает под Windows, macOS, android этак примерно как пять лет (могу чуть ошибаться). Под iOS тоже само-собой работает, но у Firefox'а нету пока пяти лет существования на iOS 😀
Вот VP9 кажись только под Windows работает.
Принцип простой – если ОС предоставляет нормальный инструмент для этого, то браузер использует его.
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|7.47, Аноним (47), 14:38, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Принцип простой – если производитель железки предоставляет нормальный инструмент для этого, то браузер использует его.
Пофиксил.
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|8.51, iPony (?), 14:52, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> если производитель железки
Ну нет.
Вот в Windows есть DXVA. Он умеет всё. Его писала компания 🤬
Вот на macOS есть VideoToolbox. И он не поддерживает VP9. И хоть скачи и пляши вместе с Intel — не получишь его. А вот сменишь ОС на Windows и на тебе.
Вот на Android есть stage fright
https://source.android.com/devices/media/
Тоесть так и получается, что создатели браузеров опираются на АПИшки, которые созданы производителями ОСей.
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|2.25, Веник (?), 12:39, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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у мазиллы был план, как пользователей вернуть. запил ускорения, смог бы привлечь пользователей. а сейчас они фиг пойми чем занимаются.
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|2.49, Аноним (47), 14:42, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Давно уже.
90% специфичных проблем именно в нем
на втором месте хром
с ФФ не припомню специфичных проблем (ну разве что webRTC, который сам по себе кусок !@#$%)
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