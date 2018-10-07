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07.10.2018 10:37  В Firefox будет добавлена поддержка формата изображений WebP

В кодовую базу Firefox решено принять код с реализацией поддержки формата изображений WebP. В стабильных выпусках Firefox поддержка WebP будет включена в первой половине 2019 года.

Формат WebP разработан компанией Google и поддерживает анимированные изображения. В режиме кодирования с потерями WebP позволяет добиться сокращения размера файла на 25%-34% по сравнению с файлами JPEG аналогичного качества, а в режиме сжатия без потерь обеспечивает сокращение результирующего размера файла на 26% по сравнению с максимальным уровнем сжатия PNG.

Поддержка WebP до сих пор не была включена в состав Firefox из-за расхождения взглядов Mozilla и Google в области поддержки анимированных изображений. Разработчики из Mozilla продвигали формат APNG, а Google отказывался включать поддержку APNG из-за наличия собственного формата WebP. В прошлом году противостояние завершилось включением в Chromium поддержки APNG. Ответным шагом Mozilla стало включение WebP в Firefox после стабилизации API библиотеки libwebp.

Кроме того, свою позицию в отношении WebP изменила и компания Microsoft, которая добавила поддержку данного форамата в октябрьские сборки браузера Edge. Единственным популярным браузером без поддержки WebP остаётся Safari, в котором компания Apple продвигает собственный формат HEIF на основе технологий кодирования HEVC (H.265).

В дальнейшем Mozilla, Apple и Google планируют добавить в свои браузеры новый формат изображений AVIF, развиваемый альянсом Open Media на базе технологий внутрикадрового сжатия видеокодека AV1. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). AVIF развивается по аналогии с форматами WebP и HEIF/HEIC, которые используют методы внутрикадрового кодирования из VP8 и HEVC. Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.cnet.com/news/fire...)
  2. OpenNews: Релиз libwebp 1.0.0, библиотеки с реализацией формата WebP
  3. OpenNews: Компания Google продолжает активное продвижение формата WebP
  4. OpenNews: Mozilla отказывается от поддержки WebP
  5. OpenNews: Компания Google представила новый открытый формат изображений WebP
  6. OpenNews: В Chromium добавлена поддержка анимированных PNG-изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: webp, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Зря. Надо было FLIF добавить. И хрому и лису.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:26, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Вообще пофиг. Как использовал везде PNG, так и буду дальше.
     
     
  • 3.16, VINRARUS (ok), 12:29, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Шо, bmp твоя видеокарта не тянет?
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 12:30, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Так толсто, что даже тонко...
     
  • 3.38, demimurych (ok), 14:14, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Надеюсь твой работодатель тебя уже уволил.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 14:39, 07/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Твой тебя ещё не уволил за то, что ты сделал сайт Работает только в гугл хром ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.52, Иван (??), 14:57, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то, есть такая штука, как picture, где можно указать несколько форматов - https://scottjehl.github.io/picturefill/
    Я уже несколько лет webp использую, учитывая, что основная масса пользователей сидит на хромо-подобных браузерах, это существенная экономия трафика для пользователей.
    Ну да, нужно делать 2 копии картинки, но при автоматизации этого процесса это не особо и напрягает.
     
  • 1.3, Аноне (?), 11:04, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Давно пора.
    А то довели до абсурда.
     
     
  • 2.5, Артёмкакун (?), 11:07, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Государство хочет, чтобы ты отдавал ему все свои деньги, а ты не хочешь этого. Давно тебе пора отдать все свои деньги, а-то довел дело до абсурда!
     
     
  • 3.40, Qwerty (??), 14:18, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не важно, в тему или нет, всё равно надо отрабатывать паечку и пихать политику во все дыры, да?
     
     
  • 4.43, Ddjkgg (?), 14:34, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    уже сходил на митинг?
     
  • 2.19, Аноним (-), 12:31, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто довел? Кого довел? Куда довел?
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:30, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наконец-то что-то нормальное, а то им бы лишь дизайн менять.
     
     
  • 2.37, Омномномус (?), 14:11, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И что это даст?
     
     
  • 3.39, demimurych (ok), 14:15, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Меньшее потребление памяти, меньшее потребление трафика, владельцы мобильных платформ улыбаются и машут
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:30, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Прогнулись.
     
     
  • 2.9, llolik (ok), 12:10, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да нет. Google поддержал у себя APNG, Mozilla - WebM. В результате выиграли все.
     
     
  • 3.13, iPony (?), 12:24, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А в результате будут испрользовать то, что захотел Гугл <лошадиное ржание>
     
     
  • 4.33, llolik (ok), 13:54, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А в результате будут испрользовать то, что захотел Гугл <лошадиное ржание>

    А лучше, чтобы было с десяток конкурирующих стандартов, каждый из которых работает только в своём браузере? И в конечном итоге прийти к варианту "наш сайт работает только в <browser name>"(привет ivi.ru).

     
  • 2.10, VINRARUS (ok), 12:18, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гуль первым. ;)
     
     
  • 3.44, Pilat (ok), 14:36, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как результат - Хром в топе, Мозилла с другой стороны выглядывает.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:48, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А разгадка проста Недавно ведь в очередной раз поднимался разговор про DRM на и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Рептилоид (?), 12:21, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А пока можно пораскидывать мозгами, кому это выгодно.

    На самом деле это выгодно нам!
    А те человеки, которые будут "стричь с этого капусту" - только наше прикрытие, взятое под жесткий ментальный контроль!

     
     
  • 3.42, Фонд (?), 14:30, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ВНИМАНИЕ ВСЕМ СОТРУДНИКАМ! Объект SCP-682 снова совершил побег. Это не учебная тревога! Запрашиваем поддержку всех доступных Мобильных Оперативных Групп. Повторяю, это не учебная тревога! Необходимо срочное возвращение объекта в [УДАЛЕНО] и обработка свидетелей амнезиаком класса C.
     
  • 2.20, iPony (?), 12:31, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Всё это разбивается анимационными картинками.
    Для них эти старые форматы не подходят.
    ЗЫ: но больную фантазию оценил 👍🏿
     
  • 2.53, Аноним (53), 15:19, 07/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересное противопоставление По факту оно конечно так, а на деле вот так, а в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, iPony (?), 12:22, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Единственным популярным браузером без поддержки WebP остаётся Safari

    Тоже самое и про WebM видео

     
  • 1.15, Аноним (15), 12:26, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему нет библиотеки для чтения/записи изображений (без рисования/обработки, только форматы файлов)?
     
  • 1.17, Веник (?), 12:30, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    когда аппаратное ускорение будет?
     
     
  • 2.21, iPony (?), 12:32, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отрисовки APNG?
     
     
  • 3.23, Веник (?), 12:36, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ускорение видео
     
     
  • 4.24, Aquarius (ok), 12:39, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а фото? почему все так пекутся об ускорении видео, но никто - фото?
    а если по теме, то очевидно, когда аппаратура появится
    и вообще, о видео в каком формате идёт речь?
     
     
  • 5.26, Веник (?), 12:40, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    о всех, которые проигрываются
     
  • 5.27, timur.davletshin (ok), 12:44, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фото заметно ускорилось после интеграции libjpeg-turbo. Аппаратное ускорение JPEG на настольных платформах не используется после смерти sgi. А вот ускорение видео, доступное уже около 10 лет после появления чипов типа Nvidia ION так и не было интегрировано ни браузером, ни фреймворками.
     
     
  • 6.30, soarin (ok), 13:13, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вот ускорение видео, доступное уже около 10 лет после появления чипов типа Nvidia ION так и не было интегрировано ни браузером, ни фреймворками.

    Ничего не понял. Аппаратное декодирование того же h264 в Firefox работает под Windows, macOS, android этак примерно как пять лет (могу чуть ошибаться). Под iOS тоже само-собой работает, но у Firefox'а нету пока пяти лет существования на iOS 😀
    Вот VP9 кажись только под Windows работает.
    Принцип простой – если ОС предоставляет нормальный инструмент для этого, то браузер использует его.

     
     
  • 7.47, Аноним (47), 14:38, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Принцип простой – если производитель железки предоставляет нормальный инструмент для этого, то браузер использует его.

    Пофиксил.

     
     
  • 8.51, iPony (?), 14:52, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > если производитель железки

    Ну нет.
    Вот в Windows есть DXVA. Он умеет всё. Его писала компания 🤬

    Вот на macOS есть VideoToolbox. И он не поддерживает VP9. И хоть скачи и пляши вместе с Intel — не получишь его. А вот сменишь ОС на Windows и на тебе.

    Вот на Android есть stage fright
    https://source.android.com/devices/media/

    Тоесть так и получается, что создатели браузеров опираются на АПИшки, которые созданы производителями ОСей.

     
  • 2.22, timur.davletshin (ok), 12:33, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Никогда, если уж на Android его не завезли, то другим платформам надеяться нет причин.
     
     
  • 3.28, iPony (?), 12:56, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Никогда, если уж на Android его не завезли

    Что на Android не завезли?

     
     
  • 4.31, timur.davletshin (ok), 13:26, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Последний раз, когда я его смотрел, аппаратным ускорением обычного H.264 даже не пахло, про всякие VP9 я молчу.
     
     
  • 5.34, soarin (ok), 13:55, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    аппаратное декодирование обычного H.264  в андроидный Firefox добавили несколько лет назад. Где-то во времена пряника (2013-ые года)
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=787228
     
     
  • 6.35, timur.davletshin (ok), 14:02, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Осталось включить omx* ключики по-умолчанию.
     
     
  • 7.36, soarin (ok), 14:07, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё и так давно включено. Иначе бы это легко было заметно по потреблению батареи.
     
  • 2.25, Веник (?), 12:39, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у мазиллы был план, как пользователей вернуть. запил ускорения, смог бы привлечь пользователей. а сейчас они фиг пойми чем занимаются.
     
     
  • 3.46, Pilat (ok), 14:37, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, план был знатный. Скорей бы он у них кончился.
     
  • 1.29, Аноним (29), 13:05, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Детский сад ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, th3m3 (ok), 14:36, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Единственным популярным браузером без поддержки WebP остаётся Safari

    Safari теперь занимает трон уже наконец трупа IE.

     
     
  • 2.49, Аноним (47), 14:42, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давно уже.
    90% специфичных проблем именно в нем
    на втором месте хром
    с ФФ не припомню специфичных проблем (ну разве что webRTC, который сам по себе кусок !@#$%)
     
  • 1.50, Аноним (50), 14:42, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    опечатка в 4 абзаце "форамата"
     

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