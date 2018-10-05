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05.10.2018 21:50  В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего

Доступны внеплановые обновления Git 2.14.5, 2.15.3, 2.16.5, 2.17.2, 2.18.1 и 2.19.1, в которых устранена уязвимость (CVE-2018-17456), позволяющая атакующему выполнить свой код через подстановку специально оформленного файла .gitmodules в составе проекта, клонируемого с рекурсивным включением субмодулей (проблема проявляется только при выполнении операции "git clone --recurse-submodules").

Уязвимость вызвана тем, что извлекаемое из файла .gitmodules поле URL без проверки корректности значения передаётся в качестве аргумента в процесс "git clone". Если значение URL начинается с символа "-", то "git clone" обрабатывает его как опцию командной строки. Соответственно, злоумышленник имеет возможность через манипуляцию значением URL организовать выполнение произвольного скрипта в системе разработчика, выполняющего операцию клонирования.

В выпусках 2.17.2, 2.18.1 и 2.19.1 дополнительно добавлена fsck-проверка для выявления вредоносных репозиториев, эксплуатирующих вышеописанную уязвимость. Проверка выполняется на этапе извлечения или помещения данных в репозиторий. Настройка проверки производится через опцию "transfer.fsckObjects" в git-config. Примечательно, что проблемы с безопасностью, эксплуатируемые при помощи параметров файла ".gitmodules", ранее всплывали уже как минимум три раза.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/10/...)
  2. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  4. OpenNews: В Git устранено несколько уязвимостей
  5. OpenNews: Выпуск Git 2.4.11, 2.5.5 и 2.6.6 и 2.7.4 с устранением критических уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: git
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  • 1, Аноним (1), 22:41, 05/10/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Уж сколько раз твердили миру не использовать командную строку для вызова функций... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:02, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за поток сознания, твой никому не нужный PR отклонили и ты бомбанул?
     
     
  • 3, Andrey Mitrofanov (?), 23:46, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Что за поток сознания, твой никому не нужный PR отклонили и ты
    > бомбанул?

    У нас тут визионер из соседней палаты закрывает юниксвеи им.Ричи-Реймонда и товарищи.

    Прошла епоха[I]!

     
  • 4, Анонимусис (?), 00:25, 06/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При Линусе такой фигни не было!
     

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