05.10.2018 09:06  Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS

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|3.26, Pahanivo (ok), 12:39, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А я, наоборот, давно жду, когда из рабочей системы выкинут рута, как самую большую дыру.
Ты смотри поаккуратнее. А то тебя и в окно могут выкинуть ..
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|3.12, X86 (ok), 11:11, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Тем более во Франции. А Франция - це Европа. Этот дистрибутив самый свободный, самый надежный, самый вкусно пахнущий ароматными булочками и похож на эйфелеву башню.
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|5.27, нефранцуз (?), 12:45, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Мания величия почти всегда сопровождается манией преследования.
Если только вы не олигарх или не другая "особа, приближенная к императору", то спецслужбам Франции на вас плевать с Эйфелевой башни.
А вот "срезать" с вас лишний "жирок", продержав в российском СИЗО пару месяцев - эта цель вполне достижима. Вот и думайте, кого больше бояться "злого Запада" или "добрых патриотов".
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|6.33, Аноним (23), 13:21, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Страна входящая в НАТО хочет вам добра!!! Верьте мне!
Посмотрите на Андерса Фог Расмуссена - разве люди с такими неполживыми лицами могут желать вам плохого?!
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|1.3, evkogan (?), 10:36, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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У всех этих Qubes нет ответа на вопрос как быть с документами разной конфиденциальности, иметь в каждом контейнере повторяющийся набор приложений?
А как с ними работать если нужно из контейнера с одной конфиденциальностью перенести кусок в другой, по идее по направлению усиления конфиденциальности можно. не руками же все перепечатывать, но как?.
Ватковская на это уже наступала и тут нет ответа на вопрос.
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|3.17, evkogan (?), 11:59, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Потому как нет ответа на второй вопрос. Как взять данные из относительно открытого источника и засунуть в супер конфиденциальный. Это нужно и для формирования супер крутого отчета который берет часть открытых данных и для банального копипаста между документами.
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|4.24, Fracta1L (ok), 12:34, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А что, там разве нет какого-нибудь навороченного буфера обмена с аутентификацией и прочими блэкджеками? Это же базовая часть такой системы, если подумать.
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|5.29, Аноним (-), 12:53, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Там есть, просто кто-то тут из тех, кто не знает, но мнение свое высказать нужно, даже если оно 4.2 на 146%.
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|2.21, Аноним (-), 12:22, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В Qubes ОS утилиты есть для копирования файлов между VM, ты бы знал это, если бы почитал документацию.
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|2.8, Аноним (8), 11:03, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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> Сначала прочитал "запрещённый дистрибутив"... сказывается жизнь в одной замечательной стране.
КНДР?
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|3.15, X86 (ok), 11:50, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Может, на дистрибутиве наложены санкции США. Запрет всем сателлитам и компаниям США заключать сделки с производителем дистрибутива.
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|2.13, лягушкоед (?), 11:33, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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конечно входит, и не один - в этой мегаусложненной херне ты даже и не заметишь, что все твои данные читаются два раза - первый когда ты их читаешь, и второй когда сохраняешь.
для того всю эту мусорную пирамиду размером с хеопсовую и возводили.
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|2.16, Andrey Mitrofanov (?), 11:55, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>опубликовало исходные тексты
> в нынешнее время это ОЧЕНЬ глупо
Не глупее вашего заявления.
И, не торопитесь!, после обеда -- будет умнее, я гарантирую это.
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|1.25, Аноним (-), 12:35, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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По описанию выглядит очень вкусно. Особенно если сможет конкурировать с Qubes. Последняя слишком изкоробочная, для хомячков, и пилится виндузятниками. Состав dom0 и темплейтов - помойка.
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