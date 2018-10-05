The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

05.10.2018 09:06  Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS

Агентство национальной кибербезопасности Франции опубликовало исходные тексты проекта CLIP OS, в рамках которого развивается защищённый дистрибутив, основанный на ядре Linux и открытом ПО. Для обеспечения безопасности дистрибутива задействованы наработки Gentoo Hardened с заимствованием некоторых идей от проектов Chromium OS и Yocto. Наработки и сборочный инструментарий открыты в основном под свободной лицензией LGPLv2.1+.

В качестве причины создания нового дистрибутива называется желание сформировать надёжную ОС, отвечающую требованиям к безопасности, предъявляемым в госучреждениях Франции. Проект разрабатывается с 2005 года и первые выпуски использовались только за закрытыми дверями. Версию CLIP OS 5 решено развивать как общедоступный открытый продукт, продвигающий свои патчи в upstream-проекты. В настоящее время CLIP OS 5 находится на стадии альфа-тестирования.

Исполняемые и системные файлы в дистрибутиве отделены от изменяемых данных (корневой раздел монтируется в режиме только для чтения, а изменяемые каталоги выборочно подключаются при помощи bind-монтирования). Также применяется многоуровневая система доступа, разграничивающая обработку информации с разными уровнями конфиденциальности. Разделение осуществляется путём поддержания разных окружений, выполняемых в изолированных контейнерах, используя подход, напоминающий Qubes OS и Subgraph OS.

Прямое взаимодействие между окружениями запрещено. Каждый контейнер имеет доступ только к разрешённому набору данных и ограничен доступном только к необходимым системным вызовам. Для дополнительной изоляции контейнеров применяются патчи от проекта Landlock. Подобные изолированные окружения например, могут быть созданы для web-браузера и офисного пакета, эксплуатация уязвимостей в которых не повлияет на безопасность остальной системы. Графическое окружение построено на основе композитного сервера на базе Wayland. Для дополнительной изоляции отдельных приложений также предлагается использовать Flatpak.

Загружаемые компоненты ОС и модули ядра верифицируются по цифровой подписи с использованием загрузки в режиме UEFI Secure Boot. Дополнительно в дистрибутиве организована проверка целостности файлов и связанных с ними метаданных по базе предварительно вычисленных хэшей. Целостность корневого раздела проверяется при помощи подсистемы DM-Verity. Обновление производится в атомарном режиме путём замены корневого раздела (новая версия копируется в запасной раздел, который затем делается активным, старый вариант остаётся для следующего обновления и может применяться для отката изменений).

Администратор имеет ограниченные права и не может скомпрометировать уже установленную систему и не имеет доступа к данным пользователей. Доступ администратора ограничен возможностью изменения только определённого набора настроек и файлов конфигурации. На разделах с данными применяется шифрование и верификация целостности (LUKS2, DM-Crypt и DM-Integrity). Опционально возможно шифрование и системных разделов.

Пользователь не может запустить произвольный исполняемый файл - запуск исполняемого кода и скриптов ограничен только разрешёнными компонентами (используется патч O_MAYEXEC). По умолчанию для защиты процессов применяется механизм защиты памяти W^X (Write XOR Execute), суть которого в том, что страницы памяти процесса не могут быть одновременно доступны на запись и исполнение (код может быть исполнен только после запрещения записи, а запись возможна только после запрета исполнения).

Предоставлены инструменты для версифицирвоанной сборки установочных образов из исходных текстов. Готовые установочные сборки не формируются, вместо них по аналогии с Gentoo предлагается собирать пакеты из исходных текстов. Процесс сборки повторяем, т.е. можно убедиться, что используемые исполняемые файлы собраны именно из имеющихся исходных текстов.

Для установки приложений используются портреджи Gentoo, но также развивается прослойка для поддержки src-пакетов из репозиториев Debian. По умолчанию при сборке портреджей включаются все доступные опции для повышения безопасности на этапе сборки (сборка в виде PAE, режимы защиты от переполнения стека и проверки границ буферов). В дистрибутиве также задействованы патчи для усиления безопасности ядра Linux и активированы MAC-расширения SELinux.

Дополнительно можно отметить, что сегодня исполнилось ровно 19 лет с момента основания проекта Gentoo Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Gentoo прекращает формирование hardened-варианта ядра Linux
  3. OpenNews: Grsecurity прекращает бесплатное распространение своих патчей
  4. OpenNews: Вышел Liberte Linux 2012.3, первый дистрибутив с поддержкой режима безопасной загрузки UEFI
  5. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  6. OpenNews: AnikOS - попытка формирования концепций защищенного дистрибутива Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: gentoo, clipos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    > Администратор имеет ограниченные права

    Я так не играю...

     
     
  • 2.20, Жюлиан Дюпонт (?), 12:14, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Дистрибутив он тов. майора Франции - норм тема, надо ставить! ;-)
     
     
  • 3.32, ФСБ (?), 13:16, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    С закладками от тов. майора АНБ на базе хромоси.
     
  • 2.22, Аноним (-), 12:26, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А я, наоборот, давно жду, когда из рабочей системы выкинут рута, как самую большую дыру.
     
     
  • 3.26, Pahanivo (ok), 12:39, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А я, наоборот, давно жду, когда из рабочей системы выкинут рута, как самую большую дыру.

    Ты смотри поаккуратнее. А то тебя и в окно могут выкинуть ..

     
     
  • 4.28, Аноним (-), 12:50, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Виндузятники уже пытались, когда предложил им не работать под администраторской учеткой.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:05, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это круче, чем отечественная астра с её мандатным контролем, или так, побаловаться?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:48, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Она сделана на святом западе, она круче и надёжнее по определению
     
     
  • 3.12, X86 (ok), 11:11, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тем более во Франции. А Франция - це Европа. Этот дистрибутив самый свободный, самый надежный, самый вкусно пахнущий ароматными булочками и похож на эйфелеву башню.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:33, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И хрустит!
     
     
  • 5.27, нефранцуз (?), 12:45, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мания величия почти всегда сопровождается манией преследования.
    Если только вы не олигарх или не другая "особа, приближенная к императору", то спецслужбам Франции на вас плевать с Эйфелевой башни.
    А вот "срезать" с вас лишний "жирок", продержав в российском СИЗО пару месяцев - эта цель вполне достижима. Вот и думайте, кого больше бояться "злого Запада" или "добрых патриотов".
     
     
  • 6.33, Аноним (23), 13:21, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Страна входящая в НАТО хочет вам добра!!! Верьте мне!
    Посмотрите на Андерса Фог Расмуссена - разве люди с такими неполживыми лицами могут желать вам плохого?!
     
  • 4.30, Аноним (30), 12:53, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и сдаётся без боя
     
  • 1.3, evkogan (?), 10:36, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    У всех этих Qubes нет ответа на вопрос как быть с документами разной конфиденциальности, иметь в каждом контейнере повторяющийся набор приложений?
    А как с ними работать если нужно из контейнера с одной конфиденциальностью перенести кусок в другой, по идее по направлению усиления конфиденциальности можно. не руками же все перепечатывать, но как?.
    Ватковская на это уже наступала и тут нет ответа на вопрос.
     
     
  • 2.6, Fracta1L (ok), 10:45, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > иметь в каждом контейнере повторяющийся набор приложений?

    Да. Почему нет?

     
     
  • 3.17, evkogan (?), 11:59, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Потому как нет ответа на второй вопрос. Как взять данные из относительно открытого источника и засунуть в супер конфиденциальный. Это нужно и для формирования супер крутого отчета который берет часть открытых данных и для банального копипаста между документами.
     
     
  • 4.24, Fracta1L (ok), 12:34, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что, там разве нет какого-нибудь навороченного буфера обмена с аутентификацией и прочими блэкджеками? Это же базовая часть такой системы, если подумать.
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 12:53, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там есть, просто кто-то тут из тех, кто не знает, но мнение свое высказать нужно, даже если оно 4.2 на 146%.
     
  • 2.21, Аноним (-), 12:22, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Qubes ОS утилиты есть для копирования файлов между VM, ты бы знал это, если бы почитал документацию.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:40, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Для дополнительной изоляции отдельных приложений также предлагается использовать Flatpak.

    Пацаны идут к успеху.

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:42, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Сначала прочитал "запрещённый дистрибутив"... сказывается жизнь в одной замечательной стране.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:03, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > Сначала прочитал "запрещённый дистрибутив"... сказывается жизнь в одной замечательной стране.

    КНДР?

     
     
  • 3.15, X86 (ok), 11:50, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может, на дистрибутиве наложены санкции США. Запрет всем сателлитам и компаниям США заключать сделки с производителем дистрибутива.
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:08, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В той стране, в которой в новостях так популярна фраза "запрещённая в".
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:09, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Великобритания?
     
  • 2.19, fske (?), 12:08, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Я надеюсь ты уже свалил на святой запад?
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:06, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Это если нет эксплуатации уязвимости в ядре ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (8), 11:06, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Для установки приложений используются портреджи Gentoo

    Портреджи и дeбилды

     
  • 1.11, Аноним (9), 11:08, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А бэкдор входит в комплект поставки? Или полагаются на Intel ME?
     
     
  • 2.13, лягушкоед (?), 11:33, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно входит, и не один - в этой мегаусложненной херне ты даже и не заметишь, что все твои данные читаются два раза - первый когда ты их читаешь, и второй когда сохраняешь.

    для того всю эту мусорную пирамиду размером с хеопсовую и возводили.

     
  • 1.14, Аноним (14), 11:48, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >опубликовало исходные тексты

    в нынешнее время это ОЧЕНЬ глупо

     
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov (?), 11:55, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>опубликовало исходные тексты
    > в нынешнее время это ОЧЕНЬ глупо

    Не глупее вашего заявления.

    И, не торопитесь!, после обеда -- будет умнее, я гарантирую это.

     
  • 1.25, Аноним (-), 12:35, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    По описанию выглядит очень вкусно. Особенно если сможет конкурировать с Qubes. Последняя слишком изкоробочная, для хомячков, и пилится виндузятниками. Состав dom0 и темплейтов - помойка.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor