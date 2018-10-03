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03.10.2018 23:51  Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.2 с устранением уязвимостей

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.2, в котором устранены уязвимости:

  • CVE-2018-15378 - уязвимость в распаковщике данных в формате MEW, позволяет удалённо инициировать отказ в обслуживании;
  • Уязвимость в коде разбора файлов в формате PDF, которая может привести к чтению 2 байт из области вне границ буфера;
  • CVE-2018-14680 - уязвимость в библиотеке libmspack, позволяет обойти блокировку через указание пустого имени CHM-файла;
  • CVE-2018-14681 - уязвимость в библиотеке libmspack, позволяет осуществить переполнение буфера на два байта через подстановку файла KWAJ с некорректным заголовком;
  • CVE-2018-14682 - уязвимость в библиотеке libmspack, позволяет выйти за пределы буфера при распаковке файлов CHM.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2018/1...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.1 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100
  4. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.3 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Компания Cisco завершила сделку по покупке Sourcefire, развивающей Snort и ClamAV
  6. OpenNews: Основатели ClamAV представили LibreS3, открытую реализацию хранилища Amazon S3
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: clamav, virus
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