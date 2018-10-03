03.10.2018 23:51  Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.2 с устранением уязвимостей

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.2, в котором устранены уязвимости: CVE-2018-15378 - уязвимость в распаковщике данных в формате MEW, позволяет удалённо инициировать отказ в обслуживании;

Уязвимость в коде разбора файлов в формате PDF, которая может привести к чтению 2 байт из области вне границ буфера;

CVE-2018-14680 - уязвимость в библиотеке libmspack, позволяет обойти блокировку через указание пустого имени CHM-файла;

CVE-2018-14681 - уязвимость в библиотеке libmspack, позволяет осуществить переполнение буфера на два байта через подстановку файла KWAJ с некорректным заголовком;

CVE-2018-14682 - уязвимость в библиотеке libmspack, позволяет выйти за пределы буфера при распаковке файлов CHM.



