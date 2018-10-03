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03.10.2018 07:35  Обновление Firefox 62.0.3 с устранением критических уязвимостей

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 62.0.3, в котором исправлено несколько ошибок и устранены две уязвимости. Не связанные с безопасностью исправления затрагивают только платформу macOS. Уязвимостям присвоен критический уровень опасности и они также устранены в обновлении ESR-ветки Firefox 60.2.2. В своём сочетании уязвимости могут использоваться для создания многоуровневого эксплоита, позволяющего получить контроль за окружением пользователя.

Первая уязвимость (CVE-2018-12386) позволяет создать условия для некорректной интерпретации типов JavaScript и организовать запись и чтение в произвольные области памяти процесса. Уязвимость можно использовать для организации выполнения кода злоумышленника внутри sandbox-окружения процесса обработки контента.

Вторая уязвимость (CVE-2018-12387) вызвана некорректным inline-раскрытием кода Array.prototype.push при JIT-компиляции. При указании многобайтовых аргуметов указатель стека может быть смещён на 8 байтов относительно ожидаемого значения. Указанную особенность можно использовать для получения информации об адресе вызванной функции, хранящемся в стеке, который, в свою очередь, может применяться для организации выхода из sandbox-окружения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit
  3. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
  4. OpenNews: Разработчики Firefox представили браузер Tofino, использующий технологии Chromium
  5. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  6. OpenNews: Представлен первый выпуск Firefox для устройств виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox, android
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  • 1.1, AnPoz (ok), 08:36, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Аналогичный патч вышел и для Firefox Mobile.
     
  • 1.2, Qwerty (??), 08:43, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –23 +/
    Лол, вот вам и разница между проприетарным и свободным Где-то латают дыры в без... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 08:49, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ты с дуба рухнул?
    С каких это пор Firefox для MacOS проприетарный?
    Или с чего ты взял что под MacOS эти уязвимости не исправили? Просто для маков ещё что-то подпилили. Вероятно то, что на других платформах уже было, а под маки запаздывало. Поэтому автор новости даже не стал уточнять что именно.
     
     
  • 3.11, iPony (?), 10:06, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вероятно то, что на других платформах уже было, а под маки запаздывало

    Тоже не угадал, сам бы прочитал по ссылке.
    Хотя один баг затрагивает песочницу для флеша. Которая действительно давно есть под Windows, а на macOS вот только завезли, ну а на линуксы наверно уже и не завезут (ибо уж скорее флеш сам совсем вымрет окончательно в вебе).

     
     
  • 4.12, 123 (??), 10:19, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а на линуксы наверно уже и не завезут

    Зачем завозить то, что уже есть второй раз?

     
     
  • 5.15, iPony (?), 10:25, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё раз - для флеша нету
    https://wiki.mozilla.org/Security/Sandbox#NPAPI_Flash_Process
     
     
  • 6.16, Oleg (??), 10:46, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    google://Snap Flatpak
     
     
  • 7.18, iPony (?), 11:08, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну facepalm... Вот так и знал, что кто-то подобное напишет, но думал про selinux/apparmor.
    Не путай тёплое с мягким.
    ЗЫ: я сам пакетирую snap пакеты 📦 что мне про них искать?
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:34, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  флеш

    Зачем ты труп откапал? Его уже никто не использует и плагинку из фокса на нормальных платформах выпилили и правильно сделали.

     
  • 2.5, your mom (?), 09:36, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    пытался тролировать но в результате сморозил чушь
     
  • 2.9, iPony (?), 10:01, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там два исправления под macOS
    1) подвисания в диалоговых окнах на только недавно вышедшей macOS Mojave
    2) не работающий DRM во флеше из-за недавно добавленной песочницы для него

    Ну как-то так себе "плюшки"...

     
  • 2.10, Потому (?), 10:01, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Потому что на маках все браузеры только шкурки для сафари
     
     
  • 3.17, dd (??), 10:54, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    только на айосах вообщето
     
  • 1.7, анан (?), 09:40, 03/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    они на раст переходили, почему опять проблемы памятью?
     
     
  • 2.8, Нанобот (ok), 09:55, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    потому что уязвимый код на с++
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 12:41, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > С++
    > проблемы с памятью

    Студенты чтоли писали? Как на С++ могут быть проблемы с памятью? Я понимаю на С ещё, но С++... Это диагноз.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:01, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    попробуйте написать на С++ нгикс или ДиПиАй для всей РФ
     
  • 2.14, llolik (ok), 10:23, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что JS движок на Rust ещё никто не переписывал. Он по прежнему на C++.
     
  • 2.21, Аноним84701 (ok), 12:43, 03/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > они на раст переходили,

    Там еще переходить и переходить?
    https://www.openhub.net/p/firefox/analyses/latest/languages_summary
    [code]
    Language Code
    C++ 11,790,199
    JavaScript 7,910,535
    HTML 5,056,599
    C 4,946,470
    Rust 2,058,338
    [/code]

     

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