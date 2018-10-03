03.10.2018 07:35  Обновление Firefox 62.0.3 с устранением критических уязвимостей

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 62.0.3, в котором исправлено несколько ошибок и устранены две уязвимости. Не связанные с безопасностью исправления затрагивают только платформу macOS. Уязвимостям присвоен критический уровень опасности и они также устранены в обновлении ESR-ветки Firefox 60.2.2. В своём сочетании уязвимости могут использоваться для создания многоуровневого эксплоита, позволяющего получить контроль за окружением пользователя.

Первая уязвимость (CVE-2018-12386) позволяет создать условия для некорректной интерпретации типов JavaScript и организовать запись и чтение в произвольные области памяти процесса. Уязвимость можно использовать для организации выполнения кода злоумышленника внутри sandbox-окружения процесса обработки контента.

Вторая уязвимость (CVE-2018-12387) вызвана некорректным inline-раскрытием кода Array.prototype.push при JIT-компиляции. При указании многобайтовых аргуметов указатель стека может быть смещён на 8 байтов относительно ожидаемого значения. Указанную особенность можно использовать для получения информации об адресе вызванной функции, хранящемся в стеке, который, в свою очередь, может применяться для организации выхода из sandbox-окружения.



