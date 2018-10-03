03.10.2018 07:35  Обновление Firefox 62.0.3 с устранением критических уязвимостей

|
|
|
|
|
|2.3, A.Stahl (ok), 08:49, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
Ты с дуба рухнул?
С каких это пор Firefox для MacOS проприетарный?
Или с чего ты взял что под MacOS эти уязвимости не исправили? Просто для маков ещё что-то подпилили. Вероятно то, что на других платформах уже было, а под маки запаздывало. Поэтому автор новости даже не стал уточнять что именно.
|
|
|
|3.11, iPony (?), 10:06, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Вероятно то, что на других платформах уже было, а под маки запаздывало
Тоже не угадал, сам бы прочитал по ссылке.
Хотя один баг затрагивает песочницу для флеша. Которая действительно давно есть под Windows, а на macOS вот только завезли, ну а на линуксы наверно уже и не завезут (ибо уж скорее флеш сам совсем вымрет окончательно в вебе).
|
|
|
|4.12, 123 (??), 10:19, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> а на линуксы наверно уже и не завезут
Зачем завозить то, что уже есть второй раз?
|
|
|
|
|
|
|
|7.18, iPony (?), 11:08, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну facepalm... Вот так и знал, что кто-то подобное напишет, но думал про selinux/apparmor.
Не путай тёплое с мягким.
ЗЫ: я сам пакетирую snap пакеты 📦 что мне про них искать?
|
|4.19, Аноним (19), 12:34, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> флеш
Зачем ты труп откапал? Его уже никто не использует и плагинку из фокса на нормальных платформах выпилили и правильно сделали.
|
|2.9, iPony (?), 10:01, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Там два исправления под macOS
1) подвисания в диалоговых окнах на только недавно вышедшей macOS Mojave
2) не работающий DRM во флеше из-за недавно добавленной песочницы для него
Ну как-то так себе "плюшки"...
|
|
|
|
|
|3.20, Аноним (19), 12:41, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
|
> С++
> проблемы с памятью
Студенты чтоли писали? Как на С++ могут быть проблемы с памятью? Я понимаю на С ещё, но С++... Это диагноз.
|
|2.21, Аноним84701 (ok), 12:43, 03/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> они на раст переходили,
Там еще переходить и переходить?
https://www.openhub.net/p/firefox/analyses/latest/languages_summary
[code]
Language Code
C++ 11,790,199
JavaScript 7,910,535
HTML 5,056,599
C 4,946,470
Rust 2,058,338
[/code]
|