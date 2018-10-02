02.10.2018 13:05  Открыты исходные тексты Sourcegraph

Платформа Sourcegraph переведена в разряд открытых проектов. Sourcegraph предоставляет движок для навигации по исходным текстам и поиска определённых конструкций в коде. Проект состоит из серверной части и web-интерфейса, а также браузерного дополнения для интеграции с GitHub.com. Код написан на языках Go и JavaScript (Node.js). Для хранения данных используется PostgreSQL, а для хранения сеансов Redis. Код открыт под лицензией Apache 2.0. Sourcegraph может применяться как самодостаточная платформа для рецензирования и навигации по исходным текстам, размещённым в Git-репозиториях. Например, имеется возможность анализа произвольного вызова функции и перехода к месту её определения, просмотра других вызовов этой функции в коде, истории изменений, связанных с функций обсуждений, документации и сообщений об ошибках. Sourcegraph также предоставляет гибкие средства поиска ссылок и всплывающие подсказки по использованию различных объектов. Поддерживается анализ кода на 19 языках и модули интеграции с GitHub.com, GitHub Enterprise, Bitbucket Server и Phabricator. Возможно подключение внешних серверных обработчиков для разбора семантики языка и статического анализа кода, поддерживающих протокол LSP (Language Server Protocol). Для интеграции со сторонними инструментами разработки предоставляется Sourcegraph Extension API. В состав серверной части входят: Cервисы для обеспечения работы фронтэнда (web-интерфейса);

Прокси для интеграции с GitHub;

Git-сервер для зеркалирования репозиториев на своём хосте;

Индексатор для построения поискового индекса на основании содержимого репозитория с учётом семантики кода на разных языках;

Lsp-proxy для взаимодействия с LSP-модулями для разбора кода на разных языках программирования (имеются собственные модули для Go, Java, TypeScript/JavaScript, Python и PHP);

query-runner для выполнения проверочных поисковых запросов и отправки уведомлений;

Repo-updater для отслеживания актуальности репозитория и его обновления при необходимости;

Searcher для поиска в git-архиве;

Indexed-search/zoekt для поиска с привлечением предварительно построенного индекса;

Symbols для индексации с учётом обработки в Ctags;

Syntect для обеспечения подсветки синтаксиса;

Модули для интеграции с редакторами кода и интегрированными средами разработки. Проект вместо проприетарного продукта теперь будет развиваться в соответствии с моделью OpenCore, которая подразумевает наличие открытой базовой части с поставкой дополнительной функциональности в виде платных редакций. Например, среди возможностей, доступных только в платной версии, упоминаются поддержка механизма единой аутентификации (SSO), кластеризация, навигация с охватом разных репозиториев, поддержка внешних СУБД и расширенная система логов.



