01.10.2018 22:54  Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome

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|1.17, AnonPlus (?), 00:36, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Вот возможность ограничить действие дополения определёнными сайтами, это круто. Надеюсь, в Firefox добавят такую фичу. Бывают случаи, когда какое-либо дополнение ломает работу сайта, сейчас приходится ждать, пока автор дополнения это исправит (если исправит), а тут можно самому добавить сайт в исключения.
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|1.30, Kuromi (ok), 05:10, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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"В 2019 году для разработчиков дополнений станет обязательным применение двухфакторной аудентификации при доступе к учётным записям в Chrome Web Store. Для достижения ещё большего уровня защиты рекомендуется использовать аутентификацию на базе физических ключей."
Они выставляют такое требование только сейчас? Ну пусть с ними с физическими ключами, их еще купить надо, но скорее всего софтовую 2FA любой разработчик может сейчас включить.
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