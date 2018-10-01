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01.10.2018 22:54  Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome

Компания Google раскрыла планы по дальнейшему повышению защиты дополнений к Chrome и снижению числа вредоносных дополнений в каталоге Chrome Web Store. В последнее время участились случаи захвата контроля за популярными дополнениями в целях подстановки вредоносного кода. Также периодически всплывают факты скрытого добавления авторами дополнений кода для сбора персональных данных или передачи во внешние сервисы сведений о посещениях.

Для защиты пользователей Chrome и предотвращения появления в Chrome Web Store вредоносных дополнений запланированы следующие изменения:

  • В Chrome 70 пользователь сможет ограничить действие дополнения определённым списком сайтов или включить режим активации дополнения на каждой странице только после явного клика на значке дополнения в панели. Указанные возможности позволят защитить пользователя от скрытого совершения нецелевых действий, таких как выуживание со страницы персональных данных или подстановка рекламы. Конечной целью вносимых изменений является предоставление пользователю механизмов для управления доступом и отслеживания ситуаций, когда дополнение может получить доступ к данным просматриваемого сайта.
  • В каталоге дополнений будет модернизирован процесс рецензирования кода. Все дополнения, запрашивающие слишком большие полномочия, будут проходить дополнительную проверку. Отдельное внимание будет уделяться выявлению дополнений, использующих код, загружаемый с внешних серверов. Разработчикам дополнений рекомендовано запрашивать только минимум необходимых полномочий и включать весь код непосредственно в архив с дополнением.
  • В Chrome Web Store запрещено размещение дополнений, в которых применяется техники запутывания кода (obfuscation) с целью приведения его к нечитаемому виду, затрудняющему восстановление алгоритма работы. В том числе запрещено использование кода и ресурсов, загружаемых с внешних хостов. Новые правила применяются с сегодняшнего дня ко всем новым дополнениям. Размещённые ранее дополнения должны избавиться от подобного кода до 1 января 2019 года, в противном случае они будут удалены из каталога.

    По статистике Google более 70% вредоносных и нарушающих правила дополнений, заблокированных в Chrome Web Store, включали нечитаемый код. Наличие запутанного кода существенно усложняет процесс рецензирования, негативно влияет на производительность и повышает расход памяти. Попытка оправдать запутывание защитой проприетарного кода не выдерживает критики, так как подобные техники мало помогают от обратного инжиниринга.

    Отдельно подчёркивается, что минимизация кода (сокращение имён переменных и функций, слияние JavaScript-файлов, удаление лишних пробелов, комментариев, переводов строк и разделителей) по прежнему остаётся разрешённой. Под блокировку подпадает только запутывание кода, например, скрытие кода в блоках base64.

  • В 2019 году для разработчиков дополнений станет обязательным применение двухфакторной аудентификации при доступе к учётным записям в Chrome Web Store. Для достижения ещё большего уровня защиты рекомендуется использовать аутентификацию на базе физических ключей.
  • В 2019 году планируется предложить третью версию формата файла-манифеста, в котором будут предложены новые возможности для усиления безопасности, приватности и производительности. Целью новой версии манифеста является упрощение создания безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнение возможности создания небезопасных и медленных дополнений.

    Намеченной цели планируют добиться предлагая более узкоспециализированные и декларативные API, позволяющие ограничить потребность в более широком доступе и предлагающие оптимальные с точки зрения производительности решения. Кроме того, в дополнениях ожидается появление возможности фонового выполнения работ при помощи Service Workers и предоставление дополнительных упрощённых механизмов, позволяющих пользователю управлять полномочиями расширений.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2018...)
  2. OpenNews: В Chrome-дополнении MEGA выявлен вредоносный код для кражи паролей
  3. OpenNews: Компания Mozilla заблокировала 23 дополнения, отсылающих данные о посещениях
  4. OpenNews: В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях
  5. OpenNews: В 5 браузерных дополнениях и 6 мобильных приложениях обнаружен шпионящий код
  6. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: chrome, extention
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  • 1.1, Аноним (1), 22:58, 01/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > В том числе запрещено использование кода и ресурсов, загружаемых с внешних хостов.

    прощайте блокировщики рекламы, списки теперь не загрузить.

     
     
  • 2.2, rstp14 (ok), 23:07, 01/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Почему? Просто будет каждый день обновление блокировщика.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:08, 01/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Будут в основой пакет правила включать и обновления выпускать каждый день.
     
  • 2.5, Бабка на базаре (?), 23:09, 01/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ясно.
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:34, 02/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    1 код разраб внутри аддона в манифесте или хтмлках прописал URL внешнего js с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 02:16, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а чем отличается картинка от списка с правилами блокировки?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 05:31, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В исходный код картинки при желании можно запихнуть скрытый код, который будет незаметен.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:13, 01/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ничего личного, просто собирать ваши личные данные право имеет только гугл.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:26, 01/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Пацаны, что думаете про ungoogled-chromium?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:28, 01/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Работает как следует
     
  • 2.12, dimqua (ok), 00:21, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Our favorite infosec expert (whom we’ve cited before on a few matters) SwiftOnSecurity, let us know today that Ungoogled Chromium is a student project and doesn’t have the ability to update itself (and likely hasn’t been updated.) In that regard, we can’t recommend it.
    > https://lifehacker.com/ungoogled-chromium-strips-away-the-privacy-invading-fea

    Последнее время правда обновляется более-менее регулярно. А Inox помер и Iridium еле дышит. :-(

     
  • 1.13, Аноним (13), 00:31, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Модер, TBAPИHA EБAHAЯ, какого XYЯ  ты трёшь нормальные комменты? Тебе EБAЛO разбить?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 02:04, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Комментарий подобного рода, несомненно, изменит ситуацию к лучшему (сарказм).
     
     
  • 3.24, Steve Jobs (?), 02:08, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты вообще пошёл на XYЙ отсюда! Ща ПИ3ДЫ получишь.
     
     
  • 4.29, AnonPlus (?), 03:27, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лечи тыкву, ебанашка.
     
  • 1.15, Аноним (14), 00:35, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мозилла убирает модерацию каталога, гугл вводит. ппц.
     
  • 1.17, AnonPlus (?), 00:36, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот возможность ограничить действие дополения определёнными сайтами, это круто. Надеюсь, в Firefox добавят такую фичу. Бывают случаи, когда какое-либо дополнение ломает работу сайта, сейчас приходится ждать, пока автор дополнения это исправит (если исправит), а тут можно самому добавить сайт в исключения.
     
     
  • 2.19, Richard Stolman Melzkoe Chmo (?), 00:41, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты сейчас так вылизал жoпy кучерявому гуглу, что я даже покраснел.
     
  • 1.18, Richard Stolman Melzkoe Chmo (?), 00:37, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Модератор жрёт гoвHo cpaHoгo бомжа на помойке
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 01:06, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Белены объелся?
     
     
  • 3.21, Richard Stolman Melzkoe Chmo (?), 01:09, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Модератор 3AEБAЛ со своей левацкой цензурой. Трёт вполне корректные комментарии. В рот ему CPAЛ.
     
     
  • 4.26, Ordu (ok), 02:23, 02/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сотрите истеричек с форума.
     
  • 1.22, Аноним (22), 01:37, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    как я понимаю, совместимость гугловских дополнений с мозилловскими webextensions станет от этих нововведений ещё меньше
     
  • 1.27, Vitaliy Blats (?), 02:47, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дополнения не нужны. Хром и так божественен!
     
  • 1.28, Госдеп (?), 03:00, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    хана летишопсу. больше не смогу дропать и фишить.
     
  • 1.30, Kuromi (ok), 05:10, 02/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "В 2019 году для разработчиков дополнений станет обязательным применение двухфакторной аудентификации при доступе к учётным записям в Chrome Web Store. Для достижения ещё большего уровня защиты рекомендуется использовать аутентификацию на базе физических ключей."

    Они выставляют такое требование только сейчас? Ну пусть с ними с физическими ключами, их еще купить надо, но скорее всего софтовую 2FA любой разработчик может сейчас включить.

     

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