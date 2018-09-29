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29.09.2018 09:23  Проекту GNU исполнилось 35 лет

35 лет назад Ричард Столлман основал проект GNU (Gnu's Not Unix), нацеленный на разработку системных компонентов для создания свободного аналога Unix, позволяющих полностью обойтись без проприетарного ПО. В настоящий момент под крылом GNU развивается 391 свободный проект, среди которых GCC, Glibc, GNOME, Bash, Emacs, Bazaar, binutils, classpath, coreutils, sysutils, ddd, FreeFont, gawk, gdb, GetText, Ghostscript, GIMP, Gnash, GMediaServer, Gnumeric, gnuPg, gnuTLS, GTK+, Gzip, ядро linux-libre, MidnightCommander, ncurses, screen, wget.

Под эгидой GNU сформировано содружество свободных проектов, двигающихся к общей цели и развиваемых в соответствии с единой идеологией и философией. Изначально, центральными звеньями проекта выступали ядро GNU, инструментарий для разработчиков и набор приложений и утилит для пользовательского окружения, в том числе текстовый редактор, табличный процессор, командная оболочка и даже набор игр. Развиваемое проектом ядро не получило должного распространения, но пользовательское окружение и инструментарий разработки оказались востребованными и в сочетании с ядром Linux легли в основу дистрибутивов GNU/Linux.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.gnu.org/gnu/initial...)
  2. OpenNews: Дистрибутиву Fedora Linux исполнилось 15 лет
  3. OpenNews: Браузеру Chrome исполнилось 10 лет
  4. OpenNews: Ядру Linux исполнилось 27 лет
  5. OpenNews: Debian GNU/Linux исполнилось 25 лет
  6. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnu
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  • 1.4, Аноним (4), 11:56, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Особенно в свете новостей типа «Астралийский законопроект обязывает компании помогать в шпионаже» GNU и свободное ПО как никогда важно, спасибо, Ричард!
     
  • 1.5, su (??), 12:24, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    удачи и процветания проекту GNU
     
  • 1.7, iPony (?), 12:42, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Начинали за здравие, а ...
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:43, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Задоначу им сегодня
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:51, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ...м0з0лей
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 13:14, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Съесть мозоли значит выразить протест загнившему копирастическому обществу
     
  • 1.11, VINRARUS (ok), 13:42, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    35 лет непрерывного гнутья!
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:52, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    GNU свою линию....
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:58, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А твой девиз по жизни: "Я - стадо!"
     

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