29.09.2018 09:23  Проекту GNU исполнилось 35 лет

35 лет назад Ричард Столлман основал проект GNU (Gnu's Not Unix), нацеленный на разработку системных компонентов для создания свободного аналога Unix, позволяющих полностью обойтись без проприетарного ПО. В настоящий момент под крылом GNU развивается 391 свободный проект, среди которых GCC, Glibc, GNOME, Bash, Emacs, Bazaar, binutils, classpath, coreutils, sysutils, ddd, FreeFont, gawk, gdb, GetText, Ghostscript, GIMP, Gnash, GMediaServer, Gnumeric, gnuPg, gnuTLS, GTK+, Gzip, ядро linux-libre, MidnightCommander, ncurses, screen, wget.

Под эгидой GNU сформировано содружество свободных проектов, двигающихся к общей цели и развиваемых в соответствии с единой идеологией и философией. Изначально, центральными звеньями проекта выступали ядро GNU, инструментарий для разработчиков и набор приложений и утилит для пользовательского окружения, в том числе текстовый редактор, табличный процессор, командная оболочка и даже набор игр. Развиваемое проектом ядро не получило должного распространения, но пользовательское окружение и инструментарий разработки оказались востребованными и в сочетании с ядром Linux легли в основу дистрибутивов GNU/Linux.





