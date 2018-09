28.09.2018 23:14  Выпуск Wine 3.17

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.17. С момента выпуска версии 3.16 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 287 изменений. Наиболее важные изменения: Улучшено автодополение ввода в Shell;

Продолжена реализация сервисов OPC;

Улучшена реализация прокручиваемого оконного блока Pager (comctl32/pager);

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Adobe FrameMaker 8, Buccaneer, Facade, World War One Gold, Ski Challenge 2010, MS Office 2007, Drakan: Order of the Flame, aSc TimeTables 2016, Photoshop Elements 15, Divinity: Original Sin 2, Cisco Jabber 11.x, FIFA 18, League of Legends 8.12+, Microsoft Office 2010, PhaseOne CaptureOne 11.2.