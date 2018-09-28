28.09.2018 22:58  Выпуск Nuitka 0.6.0, компилятора для языка Python

Подготовлен выпуск проекта Nuitka 0.6.0, в рамках которого развивается компилятор, позволяющий транслировать скрипт на языке Python в представление на C++, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.x и 3.x. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 312%. Код проекта распространяется под лицензией Apache. В новой версии предложены значительные оптимизации производительности. По сравнению с прошлым выпуском прирост производительности относительно CPython вырос с 258% до 312%. Обеспечена базовая поддержка вывода актуальных Си-типов, включая int и str, а также улучшено взаимодействие с кодом на языке Си. Внесены изменения в интерфейс командной строки и изменены некоторые значения по умолчанию.



