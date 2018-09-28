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28.09.2018 22:58  Выпуск Nuitka 0.6.0, компилятора для языка Python

Подготовлен выпуск проекта Nuitka 0.6.0, в рамках которого развивается компилятор, позволяющий транслировать скрипт на языке Python в представление на C++, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.x и 3.x. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 312%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

В новой версии предложены значительные оптимизации производительности. По сравнению с прошлым выпуском прирост производительности относительно CPython вырос с 258% до 312%. Обеспечена базовая поддержка вывода актуальных Си-типов, включая int и str, а также улучшено взаимодействие с кодом на языке Си. Внесены изменения в интерфейс командной строки и изменены некоторые значения по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (http://nuitka.net/posts/nuitka...)
  2. OpenNews: Выпуск Pyston 0.6, реализации языка Python с JIT-компилятором
  3. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  4. OpenNews: Релиз PyPy 6.0, реализации Python, написанной на языке Python
  5. OpenNews: Релиз Python-компилятора Shed Skin 0.8
  6. OpenNews: Выпуск Pyston 0.6, реализации языка Python с JIT-компилятором
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nuitka, python
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  • 1.2, Аноним (2), 23:04, 28/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://shedskin.github.io/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:38, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    2.4-2.6? 10 лет назад было бы актуально
     
  • 1.3, Tantrido (?), 23:14, 28/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В общем вставили питону pystone!
     
  • 1.4, Константавр (ok), 23:20, 28/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А ежели питоновский скрипт использует сторонние либы какиенить? Ну, там, PyQt, или ещё какие, это же не сработает. да?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:52, 28/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Для Питона это. Для Руби - Кристал. А для JS что-то такое есть?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:04, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    js быстрее пайтона, поэтому разница с нативом не будет настолько значительной, но уровень поддержки существующего кода заметно снизится
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:09, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы делали тесты с pypy ?
     
  • 1.8, Аноним (9), 00:08, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне интересно, можно ли nginx подключить к такому бинарю web-сервера.
     
  • 1.10, Qwerty (??), 01:48, 29/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Huitka
     

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