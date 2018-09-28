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28.09.2018 01:10  Новая версия языка Nim 0.19.0

Доступен релиз языка системного программирования Nim 0.19.0. Язык использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Регистр написания символов в идентификаторах не учитывается. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). Код проекта поставляется под лицензией MIT.

В новой версии представлено два нарушающих совместимость изменения в обработке строк и последовательностей. Вместо значения "nil" строки и последовательности теперь по умолчанию принимают значения "" и @[]. Доступ к нулевому символу, сигнализирующему об окончании строки, отныне не является корректной операцией и приводит к выводу ошибки. Для выборочного включения экспериментальных возможностей предложена pragma experimental и опции командной строки (одного общего переключателя для активации всех экспериментальных функций теперь нет). Кроме самого языка также доступен связанный с ним пакетный менеджер Nimble 0.9.0, в котором пересмотрен процесс создания гибридных пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2018...)
  2. OpenNews: Новая версия языка программирования Nim 0.18.0
  3. OpenNews: Новая версия языка программирования Nim 0.17.0
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.11
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.0
  6. OpenNews: Увидел свет язык программирования Julia 1.0
Автор новости: opqx
Тип: Программы
Ключевые слова: nim
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  • 1.1, ыы (?), 10:45, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Фраза "Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript."
    несколько дика...

    компиляция- это когда с высокоуровневого на низкоуровневый или машинный код.

    а с высокоуровневого на высокоуровневый- это должно называться как-то иначе.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:55, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как насчет: "Исходный код на языке Nim транслируется в представление на C, C++ или JavaScript"?
     
     
  • 3.5, ыы (?), 11:01, 28/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –3 +/
    плохо Трансляция, компиляция, интерпретация- все это подразумевает изменение ур... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:23, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А как насчёт термина "двоичная компиляция"? Если считаешь, что глупость, плюнь в лицо МЦСТ.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:58, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Называется Transpiling
     
     
  • 3.6, ыы (?), 11:03, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О. есть таки такое слово...
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:11, 28/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну давай ты будешь тогда называть это не компиляцией, а канпеляцией Ну чтоб раз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним (8), 10:54, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сколько это недоразумение можно повторять из новости в новость Это не соответст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:37, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    расходимся, нет webasm, не взлетит!
     
     
  • 2.11, омномномним (?), 11:54, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да вроде есть
    один из примеров: https://www.spiria.com/en/blog/web-applications/webassembly-nim
     

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