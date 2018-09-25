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25.09.2018 19:45  Выпуск nginx 1.15.4

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Директива "ssl_early_data", применяемая для включения режима 0-RTT при использовании TLSv1.3, теперь может применяться совместно с OpenSSL (ранее поддерживался лишь BoringSSL);
  • Устранены ошибки в модуле ngx_http_uwsgi_module;
  • Решены проблемы с применением кэширования соединений к некоторым бэкендам gRPC при использовании директивы "keepalive";
  • Устранена утечка сокетов при использовании директивы "error_page" для перенаправления ошибок, возникающих на ранних этапах обработки запроса (в основном ошибки с кодом 400);
  • Налажено изменение кода ответа директивой "return", в случае возврата ошибки при редиректе запроса директивой "error_page";
  • Со страниц с уведомлением об ошибках и из ответов модуля ngx_http_autoindex_module убрано указание цвета при помощи атрибута "bgcolor", что могло приводить к некорректному отображению при использовании в браузерах определённых настроек цветов;
  • Для SSL-ошибок "no suitable key share" и "no suitable signature algorithm" уровень вывода сообщений в лог снижен с критического ("crit") до информационного ("info").


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.4
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.3
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.0
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Аноним (1), 19:49, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    очередная феерически бесполезная "новость"
     
     
  • 2, chama (??), 20:00, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    очередной феерически бесполезный "комментарий".
     
     
  • 3, MrClon (ok), 20:16, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    очередной феерически бесполезный "тред".
     
  • 4, Аноним (4), 20:56, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    зачастили что-то с релизами
     

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