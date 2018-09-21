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21.09.2018 17:11  Доступен дисплейный сервер Mir 1.0

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.0, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10 (PPA) и Fedora 27/28/29.

В новой версии основное внимание уделено стабилизации средств для запуска Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland. Любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2), будут работать и в Mir. Стабилизирована поддержка Wayland-расширения xdg-shell с реализацией протокола, определяющего общие для всех окружений рабочих столов операции с окнами, пиктограммами, меню и указателями. Добавлена директива для настройки подключения дополнительных расширений Wayland (например, "wayland_extensions=wl_shell:xdg_wm_base:xdg_shell_v6"). Реализована экспериментальная поддержка запуска X11-приложений при помощи компонента XWayland (включается через настройку "x11-display-experimental=1").

Из не связанных с Wayland улучшений выделяется новый файл конфигурации ".display" для настройки раскладки экранов при подключении нескольких мониторов. Например, указанная возможность может оказаться полезной для разбивки виртуального экрана на части при создании "видеостен", в которых изображение большого размера формируется из большого числа отдельных мониторов. Настройка раскладки экранов реализована через прослойку MirAL (Mir Abstraction Layer), абстрагирующую доступ к ABI Mir через библиотеку libmiral.

В текущем виде Mir представляет собой набор библиотек с реализацией графического стека, на основе которого подготовлена минималистичная оболочка mir-kiosk. Оболочка нацелена на обособленный запуск отдельных приложений в режиме интернет-киоска (интерфейс ограничен одним приложением), что может оказаться полезным для создания демонстрационных стендов, электронных вывесок, терминалов самообслуживания, автомобильных информационно-развлекальных приложений, умных счётчиков и экранов-индикаторов для бытовой техники. Mir-kiosk поставляется в виде snap-пакета и уже адаптирован для использования Mir 1.0. Разработчиками Mir подготовлена инструкция по созданию загружаемого образа для запуска произвольного Qt-приложения с использованием Mir-kiosk и системного окружения Ubuntu Core.

Из более функциональных пользовательских оболочек на базе Mir отмечаются окружения Unity8 и Egmde. Для создания собственных специализированных оболочек предоставляется API, позволяющий гибко настраивать поведение системы управления окнами (например, предлагаются режимы полноэкранного вывода, мозаичной компоновки и плавающих окон).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2018/0...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.32
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.31
  4. OpenNews: XWayland интегрирован в основную кодовую базу X.Org
  5. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
  6. OpenNews: Выпуск Wayland 1.16 и композитного сервера Weston 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir, wayland
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  • 1.1, qcgg (?), 17:48, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > для обеспечения запуска Wayland-приложений

    Wayland-приложения -- что это такое?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:51, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Нууу, как сказать, вот такое приложение вот, только Wayland оно, ну, Wayland типа как-то так.
     
  • 2.4, имя (?), 17:52, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    приложения которым одна дорога (way) - в землю (land)
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:57, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Wayland-приложения -- что это такое?

    Приложения, которые требуют для запуска XWayland.

     
  • 1.2, madcore (ok), 17:50, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ...всё равно его не брошу - потому что он хороший?
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:05, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороший, но отчаянный шаг перед окончательным сворачиванием проекта. R.I.P.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:33, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть коммерция, а есть OpenSource и от того что одни держаться на хайпе популярного ПО, то другие пишут ПО которое потом либо становиться либо нет популярным.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:44, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я понимаю, ты хотел нам
    О сути мира рассказать,
    Но смысл где-то потерялся,
    С ним пунктуация и "-тся".
     
  • 1.7, qcgg (?), 18:24, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland.

    используя дисплейный сервер в качестве композитного сервера для протокола. Бред какой-то.

     
     
  • 2.9, equeim (ok), 19:04, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так-то любой Wayland-композитор этим и является - дисплейным сервером, реализующим протокол Wayland. Mir отличается от них только тем, что помимо Wayland поддерживает и протокол Mir, и более расширяем.
     
  • 1.8, Zenitur (ok), 18:39, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели. Mir 1.0. Начало новой эпохи. Осталось только дождаться Linux 5.0 - самый трудный релиз Linux
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 19:36, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаю, что Linux нужно понять куда он движеться в сторону поддержки пользоватлеей или в сторону поддержки серверов. В зависимости от этого и понять что делать с 5 веткой.
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 19:46, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для начала пойми, что делать с учебником русского языка, аналитик.
     
  • 1.12, user90 (?), 19:42, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Canonical уже столько раз обсирались, что серьезно относиться к их поделкам.. смешно.
     

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