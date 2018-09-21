21.09.2018 17:11  Доступен дисплейный сервер Mir 1.0

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.0, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10 (PPA) и Fedora 27/28/29.

В новой версии основное внимание уделено стабилизации средств для запуска Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland. Любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2), будут работать и в Mir. Стабилизирована поддержка Wayland-расширения xdg-shell с реализацией протокола, определяющего общие для всех окружений рабочих столов операции с окнами, пиктограммами, меню и указателями. Добавлена директива для настройки подключения дополнительных расширений Wayland (например, "wayland_extensions=wl_shell:xdg_wm_base:xdg_shell_v6"). Реализована экспериментальная поддержка запуска X11-приложений при помощи компонента XWayland (включается через настройку "x11-display-experimental=1").

Из не связанных с Wayland улучшений выделяется новый файл конфигурации ".display" для настройки раскладки экранов при подключении нескольких мониторов. Например, указанная возможность может оказаться полезной для разбивки виртуального экрана на части при создании "видеостен", в которых изображение большого размера формируется из большого числа отдельных мониторов. Настройка раскладки экранов реализована через прослойку MirAL (Mir Abstraction Layer), абстрагирующую доступ к ABI Mir через библиотеку libmiral.

В текущем виде Mir представляет собой набор библиотек с реализацией графического стека, на основе которого подготовлена минималистичная оболочка mir-kiosk. Оболочка нацелена на обособленный запуск отдельных приложений в режиме интернет-киоска (интерфейс ограничен одним приложением), что может оказаться полезным для создания демонстрационных стендов, электронных вывесок, терминалов самообслуживания, автомобильных информационно-развлекальных приложений, умных счётчиков и экранов-индикаторов для бытовой техники. Mir-kiosk поставляется в виде snap-пакета и уже адаптирован для использования Mir 1.0. Разработчиками Mir подготовлена инструкция по созданию загружаемого образа для запуска произвольного Qt-приложения с использованием Mir-kiosk и системного окружения Ubuntu Core.

Из более функциональных пользовательских оболочек на базе Mir отмечаются окружения Unity8 и Egmde. Для создания собственных специализированных оболочек предоставляется API, позволяющий гибко настраивать поведение системы управления окнами (например, предлагаются режимы полноэкранного вывода, мозаичной компоновки и плавающих окон).