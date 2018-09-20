20.09.2018 11:04  Oracle передал код GlassFish организации Eclipse Foundation

Компания Oracle завершила процесс передачи организации Eclipse Foundation открытого сервера приложений GlassFish c эталонной реализацией спецификации Java EE. Передача осуществлена в рамках инициативы по передаче разработки и управления проектом Java EE (Java Platform Enterprise Edition) независимому сообществу. Код GlassFish перемещён в репозиторий Eclipse и теперь будет развиваться в составе проекта Eclipse EE4J (Jakarta EE) под именем Eclipse GlassFish.

Получив контроль за эталонной реализацией Java EE организация Eclipse Foundation приступила к подготовке платформы Jakarta EE для приёма изменений от представителей сообщества. Из пока не перенесённых проектов остаётся фреймворк Krazo с реализацией Model View Controller API. Статус миграции остальных компонентов Java EE: