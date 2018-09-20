The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

20.09.2018 11:04  Oracle передал код GlassFish организации Eclipse Foundation

Компания Oracle завершила процесс передачи организации Eclipse Foundation открытого сервера приложений GlassFish c эталонной реализацией спецификации Java EE. Передача осуществлена в рамках инициативы по передаче разработки и управления проектом Java EE (Java Platform Enterprise Edition) независимому сообществу. Код GlassFish перемещён в репозиторий Eclipse и теперь будет развиваться в составе проекта Eclipse EE4J (Jakarta EE) под именем Eclipse GlassFish.

Получив контроль за эталонной реализацией Java EE организация Eclipse Foundation приступила к подготовке платформы Jakarta EE для приёма изменений от представителей сообщества. Из пока не перенесённых проектов остаётся фреймворк Krazo с реализацией Model View Controller API. Статус миграции остальных компонентов Java EE:



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.eclipse.org/post...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений GlassFish 4.1 с поддержкой Java 8
  3. OpenNews: Компания Oracle передала сообществу Apache 1.5 млн строк кода NetBeans
  4. OpenNews: Сообщество и Oracle рассматривают возможность изменения модели разработки Java SE
  5. OpenNews: Компания Oracle выбрала Eclipse Foundation для передачи разработки Java EE
  6. OpenNews: Java EE переименован в Jakarta EE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: glassfish
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, eRIC (ok), 11:35, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Все к этому и шло, очень даже хорошо ;)
     
  • 1.2, iZEN (ok), 11:42, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ну вот и всё.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:02, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Кто-нибудь ещё пользуется GlassFish? После 10 лет стагнации, за него реально страшно браться....
     
     
  • 2.5, MVK (??), 12:31, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    До недавнего времени GF5 единственный поддерживал JavaEE 8. В остальном каких то претензий к нему нет.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 14:49, 20/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Когда-то мы жили в jBoss Когда сравнивали куда двигаться - в WildFly или мигрир... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, хрю (?), 12:49, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто-нить ещё пользуется EE? Конечно кто-то пользуется и мы им посочувствуем, ведь они так себя не любят. :D
     
  • 2.10, eRIC (ok), 13:14, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Кто-нибудь ещё пользуется GlassFish? После 10 лет стагнации, за него реально страшно
    > браться....

    10 лет слишком загнули, есть пользователи как версии 5й так и другой реализации сервера под Payara Server

     
  • 1.4, Аноним (4), 12:20, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А может оно и к лучшему.
     
  • 1.8, лютый лютик__ (?), 12:47, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    JavaEE настолько крута, что уже не требуется развитие.

    Хипсторы уже давно убежали в Шпринг и Котлин, а ынтырпрайз ещё не скоро с ЕЕ6 и SE8 начнёт уходить.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor