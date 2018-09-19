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19.09.2018 11:50  GnuPG признан пригодным для заверения нотариальных актов в штате Вашингтон

Департамент по лицензированию в штате Вашингтон признал возможность применения свободного пакета GnuPG для заверения нотариальных актов.

В июле в ходе рассмотрения заявления о продлении сертификата на осуществление нотариальной деятельности, комиссия отвергла попытку применения GnuPG в качестве приложения для создания цифровых подписей. В качестве причины отказа было указано на несоответствие GnuPG утверждённым требованиям и правилам. Заявитель направил ответный запрос с требованием предоставить детальное обоснование и привёл свои аргументы, по пунктам разобрав соответствие GnuPG всем требованиям. Департамент по лицензированию согласился с предоставленными доводами и разрешил применение GnuPG в качестве технологической платформы для заверения нотариальных электронных записей.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnupg.org/piperm...)
  2. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.10
  3. OpenNews: Уязвимость в GnuPG
  4. OpenNews: В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2
  5. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnupg
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  • 1.1, ыы (?), 11:51, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    а что там с экспортными ограничениями?
     
     
  • 2.2, AntonAlekseevich (ok), 11:55, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Технологии шифрования, это технологии двойного назначения. Увы.
     
     
  • 3.15, Мимо проходил (?), 13:55, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Уточните, пожалуйста: т.е. Штаты могут каким-то образом запретить использовать GnuPG, скажем, в российских гос. учреждениях? А как, если его можно просто выкачать и скомпилировать?
     
     
  • 4.17, AntonAlekseevich (ok), 14:04, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Уточните, пожалуйста:
    > т.е. Штаты могут каким-то образом запретить использовать GnuPG, скажем, в российских гос. учреждениях?

    Они могут потребовать от FSF заблокировать для российских IP-адресов (GeoIP) загрузку исходных текстов GNU-PG. Но тут вопрос будет связан с решением FSF не исполнять это требование.
    > А как, если его можно просто выкачать и скомпилировать?

    Понятное дело, что это так работать не будет. Tor это дело позволит выгрузить. (Как в общем-то это делают деятели в Крыму с федоркой.)

     
     
  • 5.29, mickvav (?), 15:34, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Фокус в том, что это-ж-opensource - если ты скачиваешь с зеркала в ЕС - ты не нарушаешь законов США.
     
     
  • 6.30, AntonAlekseevich (ok), 15:51, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Фокус в том, что это-ж-opensource - если ты скачиваешь с зеркала в
    > ЕС - ты не нарушаешь законов США.

    А к этому все обсуждение про экспортные ограничения софта и идет. :D

     
  • 4.18, нах (?), 14:07, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    банально посадив того, кому принадлежит сайт, с которого ты скачал.
    И если что, waiver, объявивший открытые исходники исключением из экспортных ограничений, могут отменить так же легко, как и приняли.

    А самостоятельно вы только выкачивать и канпелировать можете.

    gnu pg это не затронет, его специально якобы-разработали не в штатах, после исторической битвы за pgp (где пацанег присел именно по этому сценарию, еще до того, как успел что-либо на самом деле распространить), но масса другого софта, внезапно, может стать не для нас.

     
  • 2.11, Аноним84701 (ok), 12:51, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > а что там с экспортными ограничениями?

    Основной разработчик GnuPG Вернер Кох, как бы, не оттуда.
    А в Неметчине экспортное ограничение на криптографию (еще) не ввели.

     
  • 2.21, Andrey Mitrofanov (?), 14:18, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а что там с экспортными ограничениями?

    https://wiki.debian.org/USExportControl

     
     
  • 3.24, ox (?), 14:48, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    This is not a legal advice
     
     
  • 4.26, Andrey Mitrofanov (?), 15:00, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > This is not a legal advice

    Neither Debian nor OpenNET is yohr lawer.

     
  • 2.25, user (??), 14:48, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не главный вопрос, математика давно опубликована и можно снова реализовать.

    Главная проблема - государство захочет получить приватный ключ.

     
  • 2.28, Аноним (28), 15:27, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вроде они выпуcкали книжку с исходниками GnuPG и поскольку запрет книги будет цензурой и нарушением конституции, то от них отвязались
     
  • 1.3, Annus (?), 12:02, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –11 +/
    Лол, какой-то отдельный регион в отдельно стране признал ВОЗМОЖНОСТЬ использования свободного продукта для создания подписи. Проекту 21 год. GNU победно шагает по планете!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:07, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    In Gpg4win s history were a number of public tenders from the German Federal Of... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Annus (?), 12:11, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В любой непонятной ситуации кидай рандомный текст на английском. Плевать, что абсолютно не в тему, зато выглядит солидно и веско, и всегда можно упрекнуть оппонента в незнании ангельского.
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 13:12, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    https www bsi bund de DE Themen Kryptografie_Kryptotechnologie Kryptotechnolog... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Annus (?), 14:09, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Охлол, теперь немецкий. Да вы полиглот, батенька! (удер фикен шветцер, что кэн би ту).
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 14:27, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, я такой Хотя по черточке в скобочках после ника внимательный читатель увиди... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.23, Annus (?), 14:44, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Вас вольтет ир бессмысленным набором слов

    "Что тоже может быть".

    Ну да ладно, я пиписьками меряться не буду, за знание языков (если оно есть) - респект, сам знаю три.

    Всего!

     
     
  • 8.27, Аноним (-), 15:19, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда не удер а одер , потом желателен хоть какой-то артикль, да и глагол в и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.32, Аноним (32), 16:18, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нумерация анонимов работает не совсем так как кажется :)
     
  • 2.7, Аноним (-), 12:16, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да сынок, это Америка, Демократия!
    Что тебя смущает сынок?
     
     
  • 3.9, Annus (?), 12:26, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    То, что у меня появился анонимный папа.
     
  • 2.31, Толик (?), 16:08, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Цены не было бы комменту если речь шла о какой нибудь условной рязнской области или каком-то кишлаке в узабекистане, но увы.
     
  • 1.4, Аноним_ка (?), 12:04, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Почему признали? Туда бэкдоры встроили?
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 12:18, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что за шум а драки нет?
    Признали в штате. Признали по отдельному эпизоду, не свзянному с государственным сектором, как таковое
    Что кричим?
     
     
  • 3.14, Qwerty (??), 13:53, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    дык перемога же, очередной гвоздь в крышку гроба загнивающей проприетарщины
     
  • 1.10, Аноним (-), 12:28, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Любая рога и копыта может выпустить закрытую поделку, отрядить человека в кост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Baz (?), 13:24, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    просто заявитель предоставил комиссии мало "аргументов" для утвердительного решения. после того как уточнил необходимый объём "аргументов" детальнее - предоставил их и дело пошло... в принципе, у нас работает именно такая схема =)
     
     
  • 2.16, нах (?), 14:01, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у вас - да. А в Государстве Вашингтон за это закроют лет на десять вместе с неграми, которые никогда ничего не слышали про политкорректность и уважение прав меньшинств, зато имеют оттакенные елдаки.

    что многие русские решалы-понаехалы, по инерции пытавшиеся жить там как дома, испытали на себе.

    дырки для заноса денег там появляются совсем-совсем на другом уровне, да и тогда заносить надо с оглядочкой, а не как у вас обычно получается. А то и сами сядете, и хорошего человека подставите.

    А тут надо просто аккуратно заполнить мильен бумажек. Чинуши из госконторы понадеялись, что это не получится, но забыли на кого нарвались - нотариус именно тот тип, который каждую закорючку умеет ставить в единственно-верном месте.

    ну чо, зато теперь он не платит за неведомую хрень, сертифицированную для электронного подписывания (у которой унутре тот же самый gpg, но вам мы об этом не скажем).

     
     
  • 3.19, Qwerty (??), 14:07, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    О, знатоки коррупционных схем США подтянулись. Как дела в Хацапетовке, Вась? Мыкола всё так же бухает? Юлька-то за свово замуж пошла? Мериканским сенаторам деньги в холщовый али в шерстяной носочек над камин вешать?
     
  • 1.33, Аноним (33), 16:21, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно в россии использовать GnuPG и каким сроком это может грозить В целом то к... весь текст скрыт [показать]
     

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