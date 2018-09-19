19.09.2018 11:50  GnuPG признан пригодным для заверения нотариальных актов в штате Вашингтон

у вас - да. А в Государстве Вашингтон за это закроют лет на десять вместе с неграми, которые никогда ничего не слышали про политкорректность и уважение прав меньшинств, зато имеют оттакенные елдаки. что многие русские решалы-понаехалы, по инерции пытавшиеся жить там как дома, испытали на себе. дырки для заноса денег там появляются совсем-совсем на другом уровне, да и тогда заносить надо с оглядочкой, а не как у вас обычно получается. А то и сами сядете, и хорошего человека подставите. А тут надо просто аккуратно заполнить мильен бумажек. Чинуши из госконторы понадеялись, что это не получится, но забыли на кого нарвались - нотариус именно тот тип, который каждую закорючку умеет ставить в единственно-верном месте. ну чо, зато теперь он не платит за неведомую хрень, сертифицированную для электронного подписывания (у которой унутре тот же самый gpg, но вам мы об этом не скажем).