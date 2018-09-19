19.09.2018 11:50  GnuPG признан пригодным для заверения нотариальных актов в штате Вашингтон

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|3.15, Мимо проходил (?), 13:55, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Уточните, пожалуйста: т.е. Штаты могут каким-то образом запретить использовать GnuPG, скажем, в российских гос. учреждениях? А как, если его можно просто выкачать и скомпилировать?
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|4.17, AntonAlekseevich (ok), 14:04, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Уточните, пожалуйста:
> т.е. Штаты могут каким-то образом запретить использовать GnuPG, скажем, в российских гос. учреждениях?
Они могут потребовать от FSF заблокировать для российских IP-адресов (GeoIP) загрузку исходных текстов GNU-PG. Но тут вопрос будет связан с решением FSF не исполнять это требование.
> А как, если его можно просто выкачать и скомпилировать?
Понятное дело, что это так работать не будет. Tor это дело позволит выгрузить. (Как в общем-то это делают деятели в Крыму с федоркой.)
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|5.29, mickvav (?), 15:34, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Фокус в том, что это-ж-opensource - если ты скачиваешь с зеркала в ЕС - ты не нарушаешь законов США.
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|6.30, AntonAlekseevich (ok), 15:51, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Фокус в том, что это-ж-opensource - если ты скачиваешь с зеркала в
> ЕС - ты не нарушаешь законов США.
А к этому все обсуждение про экспортные ограничения софта и идет. :D
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|4.18, нах (?), 14:07, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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банально посадив того, кому принадлежит сайт, с которого ты скачал.
И если что, waiver, объявивший открытые исходники исключением из экспортных ограничений, могут отменить так же легко, как и приняли.
А самостоятельно вы только выкачивать и канпелировать можете.
gnu pg это не затронет, его специально якобы-разработали не в штатах, после исторической битвы за pgp (где пацанег присел именно по этому сценарию, еще до того, как успел что-либо на самом деле распространить), но масса другого софта, внезапно, может стать не для нас.
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|2.11, Аноним84701 (ok), 12:51, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> а что там с экспортными ограничениями?
Основной разработчик GnuPG Вернер Кох, как бы, не оттуда.
А в Неметчине экспортное ограничение на криптографию (еще) не ввели.
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|2.25, user (??), 14:48, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это не главный вопрос, математика давно опубликована и можно снова реализовать.
Главная проблема - государство захочет получить приватный ключ.
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|2.28, Аноним (28), 15:27, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вроде они выпуcкали книжку с исходниками GnuPG и поскольку запрет книги будет цензурой и нарушением конституции, то от них отвязались
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|1.3, Annus (?), 12:02, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–11 +/–
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Лол, какой-то отдельный регион в отдельно стране признал ВОЗМОЖНОСТЬ использования свободного продукта для создания подписи. Проекту 21 год. GNU победно шагает по планете!
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|3.6, Annus (?), 12:11, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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В любой непонятной ситуации кидай рандомный текст на английском. Плевать, что абсолютно не в тему, зато выглядит солидно и веско, и всегда можно упрекнуть оппонента в незнании ангельского.
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|7.23, Annus (?), 14:44, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Вас вольтет ир бессмысленным набором слов
"Что тоже может быть".
Ну да ладно, я пиписьками меряться не буду, за знание языков (если оно есть) - респект, сам знаю три.
Всего!
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|2.31, Толик (?), 16:08, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Цены не было бы комменту если речь шла о какой нибудь условной рязнской области или каком-то кишлаке в узабекистане, но увы.
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|2.8, Аноним (-), 12:18, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Что за шум а драки нет?
Признали в штате. Признали по отдельному эпизоду, не свзянному с государственным сектором, как таковое
Что кричим?
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|1.13, Baz (?), 13:24, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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просто заявитель предоставил комиссии мало "аргументов" для утвердительного решения. после того как уточнил необходимый объём "аргументов" детальнее - предоставил их и дело пошло... в принципе, у нас работает именно такая схема =)
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|2.16, нах (?), 14:01, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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у вас - да. А в Государстве Вашингтон за это закроют лет на десять вместе с неграми, которые никогда ничего не слышали про политкорректность и уважение прав меньшинств, зато имеют оттакенные елдаки.
что многие русские решалы-понаехалы, по инерции пытавшиеся жить там как дома, испытали на себе.
дырки для заноса денег там появляются совсем-совсем на другом уровне, да и тогда заносить надо с оглядочкой, а не как у вас обычно получается. А то и сами сядете, и хорошего человека подставите.
А тут надо просто аккуратно заполнить мильен бумажек. Чинуши из госконторы понадеялись, что это не получится, но забыли на кого нарвались - нотариус именно тот тип, который каждую закорючку умеет ставить в единственно-верном месте.
ну чо, зато теперь он не платит за неведомую хрень, сертифицированную для электронного подписывания (у которой унутре тот же самый gpg, но вам мы об этом не скажем).
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|3.19, Qwerty (??), 14:07, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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О, знатоки коррупционных схем США подтянулись. Как дела в Хацапетовке, Вась? Мыкола всё так же бухает? Юлька-то за свово замуж пошла? Мериканским сенаторам деньги в холщовый али в шерстяной носочек над камин вешать?
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