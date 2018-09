19.09.2018 07:45  Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 69, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 69. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 69 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 69: Задействован по умолчанию новый интерфейс пользователя, оформленный в стиле Material Design и оптимизированный для устройств с сенсорными экранами. Изменено оформление системного меню;

Добавлена возможность центровки пиктограмм приложений на панели с размещением закреплённых приложений в левой части списка, а запущенных приложений - в правой. Режим включается при помощи опции "chrome://flags/#shelf-new-ui";

Переведена в разряд штатных возможностей поддержка запуска Linux-приложений. Число моделей Chromebook, на которых возможен запуск виртуального окружения для запуска обычных Linux-приложений, ограничено необходимостью поставки в прошивке свежих версий ядра Linux и поддержки в CPU технологий виртуализации VT-x и VMX. Подсистема "Linux for Chromebooks" включается в настройках в секции "Settings > Linux" (переход в режим разработчика теперь не требуется). После активации настройки следует нажать кнопку "Install", после чего в списке приложений появится приложение "Terminal" с Linux-окружением, в котором можно выполнять произвольные команды. Доступ к файлам Linux-окружения можно получить из файлового менеджера. Возможность запуска Linux-приложений подтверждена для следующих устройств: Google Pixelbook; Acer Chromebook Spin 11 R751T, CP311-1H, CP311-1HN, 15" CB515-1HT/1H, 11" C732, 11" C732T, 11" C732L, 11" C732LT, 11" CB311-8H и 11" CB311-8HT; Asus Chromebook Flip C101PA; HP Chromebook x360 11 G1 EE и x2; Lenovo Chromebook Thinkpad серии 11e (Yoga 11e); Samsung Chromebook Plus (v2). Запуск Linux-приложений основан на подсистеме CrosVM и организован через запуск виртуальной машины с Linux при помощи гипервизора KVM. Внутри базовой виртуальной машины запускаются отдельные контейнеры с программами, которые можно устанавливать как обычные приложения для Chrome OS. При установке графических Linux-приложений в виртуальной машине, они запускаются по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS c отображением пиктограмм в ланчере. В виртуальной машине можно вручную создавать дополнительные контейнеры (используется LXC) и запускать такие приложения как Steam и Firefox. Для функционирования графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением на стороне основного хоста композитного сервера Sommelier. Поддерживается как запуск приложений на базе Wayland, так и обычных X-программ (используется прослойка XWayland). Из ограничений текущей реализации отмечается отсутствие поддержки звука, внешних устройств (USB, Bluetooth), аппаратного ускорения обработки графики и видео, настройки методов ввода (IME);

Переработан интерфейс файлового менеджера. Добавлена возможность доступа к совместному хранилищу Google Team Drives (в отличие от Google Drive, файлы в Team Drive привязаны к группе, а не отдельному пользователю). В файловом менеджере добавлена новая секция "Мои файлы" (My Files), предоставляющая доступ к загруженным файлам, включая файлы, загруженные в Android- и Linux-окружениях. Содержимое боковой панели теперь включает сгруппированные секции: Недавно открытые файлы; Мультимедийные файлы (изображения, видео, музыка); Ярлыки; "Мои файлы": загрузки, файлы Android-окружения, файлы Linux-окружения; Другие разделы (zip-архивы, usb-накопители и т.п.); Файлы в хранилище Google Drive; Другие файловые системы; Появилась поддержка обращения к файлам Google Play. В том числе в файловом менеджере теперь можно читать и сохранять файлы Android-окружения ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS). При активной настройке "chrome://flags#show-android-files-in-files-app" в файловом менеджере появляется новая секция "Android Files", в которой показываются все файлы Android-окружения, сохранённые в эмулируемом внешнем хранилище. При необходимости любой файл может быть скопирован в каталог "Downloads";

Для Android-приложения реализована возможность создания ярлыков для быстрого запуска типовых задач. Закрепление ярлыка в панели задач (Shelf) и ланчере производится через контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на Android-приложении;

В консоли администратора теперь можно разрешить запуск установленных на устройстве Android-приложений в гостевом сеансе, без привязки к учётной записи;

В режиме для людей с ограниченными возможностями появилась функция голосового заполнения любых полей ввода текста. Новая возможность примечательна отделением функций голосового ввода от экранной клавиатуры. При нахождении курсора в поле ввода для начала диктовки содержимого необходимо кликнуть на символ с микрофоном в панели или нажать клавиатурную комбинацию "Search + D". Включение режима диктовки производится в настройках "Accessibility > Manage accessibility" через опцию "Enable Dictation (select to type)";

В секцию Accessibility добавлен отдельный блок настроек для конфигурирования синтезатора речи. Пользователь может выбрать голос, язык, темп произношения и размер пауз между словами;

В приложениях, запускаемых в режиме интернет-киосков (ограничение интерфейса одним обособленным приложением), теперь выводятся предупреждения о низком заряде аккумулятора;

Реализован режим ночной подсветки, при которой уменьшается интенсивность синего цвета для снижения утомляемости;

Добавлен новый интерфейс для быстрого доступа к Emoji. В контекстных меню, показываемых для форм ввода, появился пункт Emoji, при помощи которых можно вызвать виртуальную клавиатуру для ввода специмволов;

Визуально обновлён OOBE (Out of the Box Experience), режим входа для получения доступа к расширенной функциональности для разработчиков;

При обзоре открытых приложений на устройствах с сенсорным экраном теперь можно закрывать приложения жестом, смещая эскиз за край экрана;

Унифицировано поведение в режиме для планшетных ПК. Для смены обоев рабочего стола на сенсорном экране теперь можно использовать жест "перелистывание";

Добавлен сервис для захвата видео;

Устранена группа уязвимостей L1TF (Foreshadow) в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel.