19.09.2018 07:45  Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux

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|3.5, timur.davletshin (ok), 09:39, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не знаю, сколько там сейчас толкают в эти устройства, но последний раз, когда я их видел, там было 16 гигов... Это устройство для студентов нетехнических специальностей и для просмотра роликов на YouTube, т.к. там даже работу в LaTeX будет набирать уже проблематично.
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|4.22, Annoynymous (ok), 10:49, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Не знаю, сколько там сейчас толкают в эти устройства, но последний раз,
> когда я их видел, там было 16 гигов... Это устройство для
> студентов нетехнических специальностей и для просмотра роликов на YouTube, т.к. там
> даже работу в LaTeX будет набирать уже проблематично.
Во-первых, там облачный диск, локальный нужен только для хренения профиля.
Во-вторых, SD карты и USB флешки никто не отменял.
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|2.6, EuPhobos (ok), 09:41, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Даже тот, кто и не пользовался тебе скажет, что Нн... аа, хотя для каких задач-то?
Сёрфить инет? - ДА.
Всё остальное - НЕТ.
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|2.7, timur.davletshin (ok), 09:42, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда последний раз смотрел (пару дней игрался с Хромобуком от Acer), то оно было своего рода подборкой веб-сервисов Google. Тех, что в по меню в правом верхнем углу доступны. Но скорость работы по ощущениям была очень лютая. Без Интернета — пишущая машинка, не более.
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|2.14, Антон (??), 10:02, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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C вездесущим Material Design в браузере? Нет уж, дудки. Мне он в интернетах и на работе уже раздражать начал.
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