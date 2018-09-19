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19.09.2018 07:45  Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 69, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 69. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 69 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 69:

  • Задействован по умолчанию новый интерфейс пользователя, оформленный в стиле Material Design и оптимизированный для устройств с сенсорными экранами. Изменено оформление системного меню;
  • Добавлена возможность центровки пиктограмм приложений на панели с размещением закреплённых приложений в левой части списка, а запущенных приложений - в правой. Режим включается при помощи опции "chrome://flags/#shelf-new-ui";
  • Переведена в разряд штатных возможностей поддержка запуска Linux-приложений. Число моделей Chromebook, на которых возможен запуск виртуального окружения для запуска обычных Linux-приложений, ограничено необходимостью поставки в прошивке свежих версий ядра Linux и поддержки в CPU технологий виртуализации VT-x и VMX. Подсистема "Linux for Chromebooks" включается в настройках в секции "Settings > Linux" (переход в режим разработчика теперь не требуется). После активации настройки следует нажать кнопку "Install", после чего в списке приложений появится приложение "Terminal" с Linux-окружением, в котором можно выполнять произвольные команды. Доступ к файлам Linux-окружения можно получить из файлового менеджера.

    Возможность запуска Linux-приложений подтверждена для следующих устройств:

    • Google Pixelbook;
    • Acer Chromebook Spin 11 R751T, CP311-1H, CP311-1HN, 15" CB515-1HT/1H, 11" C732, 11" C732T, 11" C732L, 11" C732LT, 11" CB311-8H и 11" CB311-8HT;
    • Asus Chromebook Flip C101PA;
    • HP Chromebook x360 11 G1 EE и x2;
    • Lenovo Chromebook Thinkpad серии 11e (Yoga 11e);
    • Samsung Chromebook Plus (v2).

    Запуск Linux-приложений основан на подсистеме CrosVM и организован через запуск виртуальной машины с Linux при помощи гипервизора KVM. Внутри базовой виртуальной машины запускаются отдельные контейнеры с программами, которые можно устанавливать как обычные приложения для Chrome OS. При установке графических Linux-приложений в виртуальной машине, они запускаются по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS c отображением пиктограмм в ланчере.

    В виртуальной машине можно вручную создавать дополнительные контейнеры (используется LXC) и запускать такие приложения как Steam и Firefox. Для функционирования графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением на стороне основного хоста композитного сервера Sommelier. Поддерживается как запуск приложений на базе Wayland, так и обычных X-программ (используется прослойка XWayland). Из ограничений текущей реализации отмечается отсутствие поддержки звука, внешних устройств (USB, Bluetooth), аппаратного ускорения обработки графики и видео, настройки методов ввода (IME);

  • Переработан интерфейс файлового менеджера. Добавлена возможность доступа к совместному хранилищу Google Team Drives (в отличие от Google Drive, файлы в Team Drive привязаны к группе, а не отдельному пользователю).

    В файловом менеджере добавлена новая секция "Мои файлы" (My Files), предоставляющая доступ к загруженным файлам, включая файлы, загруженные в Android- и Linux-окружениях. Содержимое боковой панели теперь включает сгруппированные секции:

    • Недавно открытые файлы;
    • Мультимедийные файлы (изображения, видео, музыка);
    • Ярлыки;
    • "Мои файлы": загрузки, файлы Android-окружения, файлы Linux-окружения;
    • Другие разделы (zip-архивы, usb-накопители и т.п.);
    • Файлы в хранилище Google Drive;
    • Другие файловые системы;

    Появилась поддержка обращения к файлам Google Play. В том числе в файловом менеджере теперь можно читать и сохранять файлы Android-окружения ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS). При активной настройке "chrome://flags#show-android-files-in-files-app" в файловом менеджере появляется новая секция "Android Files", в которой показываются все файлы Android-окружения, сохранённые в эмулируемом внешнем хранилище. При необходимости любой файл может быть скопирован в каталог "Downloads";

  • Для Android-приложения реализована возможность создания ярлыков для быстрого запуска типовых задач. Закрепление ярлыка в панели задач (Shelf) и ланчере производится через контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на Android-приложении;
  • В консоли администратора теперь можно разрешить запуск установленных на устройстве Android-приложений в гостевом сеансе, без привязки к учётной записи;
  • В режиме для людей с ограниченными возможностями появилась функция голосового заполнения любых полей ввода текста. Новая возможность примечательна отделением функций голосового ввода от экранной клавиатуры. При нахождении курсора в поле ввода для начала диктовки содержимого необходимо кликнуть на символ с микрофоном в панели или нажать клавиатурную комбинацию "Search + D". Включение режима диктовки производится в настройках "Accessibility > Manage accessibility" через опцию "Enable Dictation (select to type)";
  • В секцию Accessibility добавлен отдельный блок настроек для конфигурирования синтезатора речи. Пользователь может выбрать голос, язык, темп произношения и размер пауз между словами;
  • В приложениях, запускаемых в режиме интернет-киосков (ограничение интерфейса одним обособленным приложением), теперь выводятся предупреждения о низком заряде аккумулятора;
  • Реализован режим ночной подсветки, при которой уменьшается интенсивность синего цвета для снижения утомляемости;
  • Добавлен новый интерфейс для быстрого доступа к Emoji. В контекстных меню, показываемых для форм ввода, появился пункт Emoji, при помощи которых можно вызвать виртуальную клавиатуру для ввода специмволов;
  • Визуально обновлён OOBE (Out of the Box Experience), режим входа для получения доступа к расширенной функциональности для разработчиков;
  • При обзоре открытых приложений на устройствах с сенсорным экраном теперь можно закрывать приложения жестом, смещая эскиз за край экрана;
  • Унифицировано поведение в режиме для планшетных ПК. Для смены обоев рабочего стола на сенсорном экране теперь можно использовать жест "перелистывание";
  • Добавлен сервис для захвата видео;
  • Устранена группа уязвимостей L1TF (Foreshadow) в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome OS добавлена возможность монтирования сетевых хранилищ Windows
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 69 с переработанным интерфейсом пользователя
  4. OpenNews: Релиз Chrome OS 68
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 67
  6. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, Аноним (1), 09:23, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Linux здорового человека.
     
     
  • 2.2, Annoynymous (ok), 09:35, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если бы его можно было отвязать от гугла — да.
     
     
  • 3.5, timur.davletshin (ok), 09:39, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не знаю, сколько там сейчас толкают в эти устройства, но последний раз, когда я их видел, там было 16 гигов... Это устройство для студентов нетехнических специальностей и для просмотра роликов на YouTube, т.к. там даже работу в LaTeX будет набирать уже проблематично.
     
     
  • 4.12, Антон (??), 09:59, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    16 гб чего? RAM?
    Я вот на 6 гб живу. A SSD так там побольше https://www.laptopmag.com/reviews/laptops/google-pixelbook
    В целом все не сильно катастрофично, но и смысла в нем тоже нет.
     
  • 4.22, Annoynymous (ok), 10:49, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Не знаю, сколько там сейчас толкают в эти устройства, но последний раз,
    > когда я их видел, там было 16 гигов... Это устройство для
    > студентов нетехнических специальностей и для просмотра роликов на YouTube, т.к. там
    > даже работу в LaTeX будет набирать уже проблематично.

    Во-первых, там облачный диск, локальный нужен только для хренения профиля.

    Во-вторых, SD карты и USB флешки никто не отменял.

     
     
  • 5.24, timur.davletshin (ok), 10:56, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой, да ладно?! А мы то не в курсе, зачем там иконка Google Disk'а и где документы Google Documents хранятся!
     
  • 3.23, timur.davletshin (ok), 10:55, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если бы его можно было отвязать от гугла — да.

    https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/HP/Chromebook 14 — и это далеко не единственный пример. Принципиальная проблема только в storage.

     
  • 1.3, timur.davletshin (ok), 09:36, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Запускать Linux приложения в десктопном Linux'е (пускай это и Gentoo Google'овского разлива) в режиме виртуализации... да так на вас никаких ресурсов не напасёшься!
     
  • 1.4, X86 (ok), 09:36, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто пользовался, расскажите, оно уже может заменить типичную Убунту?
     
     
  • 2.6, EuPhobos (ok), 09:41, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Даже тот, кто и не пользовался тебе скажет, что Нн... аа, хотя для каких задач-то?
    Сёрфить инет? - ДА.
    Всё остальное - НЕТ.
     
     
  • 3.17, Q (??), 10:32, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не читал, но осуждаю. Дислайк.
     
  • 2.7, timur.davletshin (ok), 09:42, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда последний раз смотрел (пару дней игрался с Хромобуком от Acer), то оно было своего рода подборкой веб-сервисов Google. Тех, что в по меню в правом верхнем углу доступны. Но скорость работы по ощущениям была очень лютая. Без Интернета — пишущая машинка, не более.
     
     
  • 3.20, th3m3 (ok), 10:44, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На счёт скорости, не совсем понял - быстрая или наоборот тормозила?
     
     
  • 4.25, timur.davletshin (ok), 10:57, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Быстрая. Лично мне это единственное, что понравилось.
     
  • 2.10, Аноним (-), 09:52, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если там не работает переключение раскладки, то да
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:45, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > основанной на ядре Linux
    > переведена в разряд штатных возможностей поддержка запуска Linux-приложений
    > для этого требуется виртуализация

    Мда.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:01, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вся суть Сначала надо создать себе трудности а потом их героически превозмогать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, istepan (ok), 09:48, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оболочка для домохозяек.
    Ну хотя бы так.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:55, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дебиан с таким гуём был бы прекрасен
     
     
  • 2.14, Антон (??), 10:02, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    C вездесущим Material Design в браузере? Нет уж, дудки. Мне он в интернетах и на работе уже раздражать начал.
     
  • 1.15, Baz (?), 10:16, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    значит скоро вслед за хромбуками появятся хромпады.
     
  • 1.16, iPony (?), 10:17, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Chrome OS 69
    > Переведена в разряд штатных возможностей поддержка запуска Linux-приложений.

    Версия символична 🙂

     
     
  • 2.18, Q (??), 10:34, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Порвался в клочья 😂
     
  • 1.19, th3m3 (ok), 10:43, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, сколько оно жрёт оперативки при старте?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:00, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проверь и дай нам знать.
     
  • 1.21, th3m3 (ok), 10:46, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучше бы Гугл пилил свой дистрибутив, чем это.
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 11:00, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лол. А это что по-твоему?
     

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