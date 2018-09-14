14.09.2018 08:08  Релиз VeraCrypt 1.23, форка TrueCrypt

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|2.4, llolik (ok), 08:35, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> А кто-нибудь знает, что с людьми, делавшими оригинальный TrueCrypt?
Знать бы ещё, кто эти люди. Они достаточно успешно скрывались от общественности.
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|3.12, имя (?), 09:08, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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As its developers remained anonymous, some of Le Roux's former SecurStar colleagues, including Hafner, suspected Le Roux of being involved but could not find any corroborating evidence. The actual authors remain unknown as of 2017.
Le Roux's involvement with TrueCrypt still remains unclear as of 2016. Le Roux himself has denied developing TrueCrypt in a court hearing in March 2016, in which he also confirmed he had written E4M.
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|6.20, товарищ майор (?), 10:37, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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эх, не умеют работать французские коллеги... Бутылки вроде нормальные делают, а для чего - сами не знают.
Мы им предлагаем-предлагаем свою помощь - никак не соглашаются.
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|2.16, нах (?), 09:36, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А кто-нибудь знает, что с людьми, делавшими оригинальный TrueCrypt?
которыми из? Их, если что, было минимум две группы, вторая почему-то не унаследовала от первой ключи шифрования, а акаунт на sf.net каждый спереть может.
Вторые - ну, типа, извинились перед Кадыровым, раскаялись, признали превосходство встроенной системы шифрования божественной дес...восьмерочки, выпилили исходники (не все и не отовсюду, почему и стал возможен форк), выпустили кастрированную версию и растворились в тумане, не оставив обратного адреса.
в чем именно их растворили - в структурах NSA или по простому, в HCl - какая уже, в общем-то, разница?
Мораль сей басни вполне очевидна - если ты производишь что-то серьезно шифрующее - _не_вздумай_ шифроваться сам. Потому что если ты внезапно исчезнешь, некому будет даже задавать вопросы.
С Гибсоном вон ничего не случилось - потому что незаметно выпилить такую яркую фигуру было невозможно. Полагаю, и idrix'у ничего не грозит в ближайшем будущем. При том что они испортили всю игру, чья бы она ни была.
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|2.10, тоже Аноним (ok), 09:01, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Независимый аудит проводили у TC, он не выявил ничего критичного (был какой-то баг с шифрованием системного раздела виндов, насколько я помню).
VeraCrypt победно рапортовали об исправлении этого бага, но феерично налажали в своих добавках поверх кода оригинала. Поскольку никакой причины переходить с ТС на форки так и не обнаружилось, больше ничего об этой поделке сказать не могу ;)
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|4.18, тоже Аноним (ok), 09:54, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Выше ссылка на аудит. Если вы полагаете, что добавление в подобную утилиту нового алгоритма шифрования с криво реализованным блочным шифром - это не феерично, не буду вас переубеждать.
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|6.22, тоже Аноним (ok), 11:25, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не гоните пургу. Веракриптовцы взялись форкнуть готовую и популярную программу, стали ее улучшать и при этом наваляли 36 дыр, из них 8 критических. Мне одинаково наплевать на шифрование по ГОСТу, вас и товарища майора, но менять оригинал на форк от таких жoпорyков просто нелепо.
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|2.17, нах (?), 09:45, 14/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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проводили, у обоих. Выявил, у обоих, но ничего такого существенного (большая часть проблем, решенных veracrypt, была за рамками темы аудита - просто еще раз усилили шифрование, на случай наличия интереса кого-то уровня nsa к твоим данным) - если тебя те проблемы беспокоят, тебя все равно поимеют, не этим способом, так терморектальным (поскольку твоя система уже должна быть частично pwned, или ты под колпаком). Ну и, понятно, виндоюзер должен страдать, страдание очищает.
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