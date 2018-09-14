14.09.2018 08:08  Релиз VeraCrypt 1.23, форка TrueCrypt

> А кто-нибудь знает, что с людьми, делавшими оригинальный TrueCrypt? которыми из? Их, если что, было минимум две группы, вторая почему-то не унаследовала от первой ключи шифрования, а акаунт на sf.net каждый спереть может. Вторые - ну, типа, извинились перед Кадыровым, раскаялись, признали превосходство встроенной системы шифрования божественной дес...восьмерочки, выпилили исходники (не все и не отовсюду, почему и стал возможен форк), выпустили кастрированную версию и растворились в тумане, не оставив обратного адреса. в чем именно их растворили - в структурах NSA или по простому, в HCl - какая уже, в общем-то, разница? Мораль сей басни вполне очевидна - если ты производишь что-то серьезно шифрующее - _не_вздумай_ шифроваться сам. Потому что если ты внезапно исчезнешь, некому будет даже задавать вопросы. С Гибсоном вон ничего не случилось - потому что незаметно выпилить такую яркую фигуру было невозможно. Полагаю, и idrix'у ничего не грозит в ближайшем будущем. При том что они испортили всю игру, чья бы она ни была.