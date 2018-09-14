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14.09.2018 08:08  Релиз VeraCrypt 1.23, форка TrueCrypt

Доступен релиз проекта VeraCrypt 1.23, в рамках которого развивается форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. При этом, VeraCrypt предоставляет режим совместимости с разделами TrueCrypt и содержит средства для преобразования TrueCrypt-разделов в формат VeraCrypt. Код VeraCrypt поставляется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии в основном проведена работа по исправлению ошибок, например, решена проблема с крахом в окружении Lubuntu 16.04. Из улучшений можно отметить:

  • В диалог монтирования добавлена опция для использования резервного заголовка шифрованного раздела вместо первичного.
  • При обновлении резервного заголовка добавлена проверка целостности первичного заголовка и использования резервной копии в случае выявления проблем.
  • Добавлен интерфейс для тестирования производительности алгоритмов Hash и PKCS-5 PRF.
  • Снято ограничение, не позволявшее создавать скрытые разделы на дисках с размером сектора больше 512 байт.
  • В версии для платформы Windows обеспечена совместимость с EFI SecureBoot и подсистемой шифрования системных разделов в Windows 10.
  • В версии для macOS добавлена возможность вставки в поле ввода пароля из буфера обмена с использованием клавиатурных комбинайций CMD+V и CMD+A.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.veracrypt.fr/en/Re...)
  2. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.22, форка TrueCrypt
  3. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.21, форка TrueCrypt
  4. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
  5. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.17, форка TrueCrypt
  6. OpenNews: Выпуск VeraCrypt 1.15, форка TrueCrypt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: veracrypt
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  • 1.1, Аноним (-), 08:13, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А кто-нибудь знает, что с людьми, делавшими оригинальный TrueCrypt? Их уже растворили в кислоте, или они в спецслужбах работают?
     
     
  • 2.2, имя (?), 08:33, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    уехали в рай, в Колумбию.
     
  • 2.4, llolik (ok), 08:35, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > А кто-нибудь знает, что с людьми, делавшими оригинальный TrueCrypt?

    Знать бы ещё, кто эти люди. Они достаточно успешно скрывались от общественности.

     
  • 2.9, Аноним (9), 08:57, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Le_Roux
     
     
  • 3.12, имя (?), 09:08, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    As its developers remained anonymous, some of Le Roux's former SecurStar colleagues, including Hafner, suspected Le Roux of being involved but could not find any corroborating evidence. The actual authors remain unknown as of 2017.
    Le Roux's involvement with TrueCrypt still remains unclear as of 2016. Le Roux himself has denied developing TrueCrypt in a court hearing in March 2016, in which he also confirmed he had written E4M.
     
     
  • 4.13, Аноним (9), 09:12, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И ты ему, конечно, веришь.
     
     
  • 5.15, имя (?), 09:33, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не то что бы верю, но пока доказательств нету.
     
     
  • 6.20, товарищ майор (?), 10:37, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    эх, не умеют работать французские коллеги... Бутылки вроде нормальные делают, а для чего - сами не знают.

    Мы им предлагаем-предлагаем свою помощь - никак не соглашаются.

     
  • 2.16, нах (?), 09:36, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А кто-нибудь знает, что с людьми, делавшими оригинальный TrueCrypt?

    которыми из? Их, если что, было минимум две группы, вторая почему-то не унаследовала от первой ключи шифрования, а акаунт на sf.net каждый спереть может.

    Вторые - ну, типа, извинились перед Кадыровым, раскаялись, признали превосходство встроенной системы шифрования божественной дес...восьмерочки, выпилили исходники (не все и не отовсюду, почему и стал возможен форк), выпустили кастрированную версию  и растворились в тумане, не оставив обратного адреса.

    в чем именно их растворили - в структурах NSA или по простому, в HCl - какая уже, в общем-то, разница?

    Мораль сей басни вполне очевидна - если ты производишь что-то серьезно шифрующее - _не_вздумай_ шифроваться сам. Потому что если ты внезапно исчезнешь, некому будет даже задавать вопросы.

    С Гибсоном вон ничего не случилось - потому что незаметно выпилить такую яркую фигуру было невозможно. Полагаю, и idrix'у ничего не грозит в ближайшем будущем. При том что они испортили всю игру, чья бы она ни была.

     
  • 1.6, Анонимище (?), 08:40, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь помнит, аудит кода у них проводили или TrueCrypt? Он выявил что-то? Независимый был?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:48, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Про аудит https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45333
     
  • 2.10, тоже Аноним (ok), 09:01, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Независимый аудит проводили у TC, он не выявил ничего критичного (был какой-то баг с шифрованием системного раздела виндов, насколько я помню).
    VeraCrypt победно рапортовали об исправлении этого бага, но феерично налажали в своих добавках поверх кода оригинала. Поскольку никакой причины переходить с ТС на форки так и не обнаружилось, больше ничего об этой поделке сказать не могу ;)
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:08, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Про фееричность то напиши, а то как-то набросал на вентилятор и в кусты.
     
     
  • 4.18, тоже Аноним (ok), 09:54, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Выше ссылка на аудит. Если вы полагаете, что добавление в подобную утилиту нового алгоритма шифрования с криво реализованным блочным шифром - это не феерично, не буду вас переубеждать.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 10:32, 14/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    да ладно, если вы полагаете что проблемы товарищмайора, для и по просьбе котор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, тоже Аноним (ok), 11:25, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не гоните пургу. Веракриптовцы взялись форкнуть готовую и популярную программу, стали ее улучшать и при этом наваляли 36 дыр, из них 8 критических. Мне одинаково наплевать на шифрование по ГОСТу, вас и товарища майора, но менять оригинал на форк от таких жoпорyков просто нелепо.
     
  • 2.17, нах (?), 09:45, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    проводили, у обоих. Выявил, у обоих, но ничего такого существенного (большая часть проблем, решенных veracrypt, была за рамками темы аудита - просто еще раз усилили шифрование, на случай наличия интереса кого-то уровня nsa к твоим данным) -  если тебя те проблемы беспокоят, тебя все равно поимеют, не этим способом, так терморектальным (поскольку твоя система уже должна быть частично pwned, или ты под колпаком). Ну и, понятно, виндоюзер должен страдать, страдание очищает.

     
  • 1.21, Аноним (-), 11:01, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В Линуксах он вообще не нужен.
    Cryptsetup  умеет контейнера ТС/VC,
    а полнодисковое они не могут без костылей.
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:34, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    SUPER! Приятно знать, что этот проект жив!
     

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