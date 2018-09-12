12.09.2018 21:32  Европарламент утвердил новые правила авторского права, вводящие упреждающую фильтрацию контента

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|1.1, Иван Семеныч (?), 22:44, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> технологические платформы должны фильтровать всё, что люди публикуют, и на этапе загрузки проверять размещаемые материалы на предмет потенциального нарушения авторских прав.
По моему дешевле и проще будет запретить размещение контента с IP-адресов стран ЕС.
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|2.16, Аноним84701 (ok), 23:57, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>> технологические платформы должны фильтровать всё, что люди публикуют, и на этапе загрузки проверять размещаемые материалы на предмет потенциального нарушения авторских прав.
> По моему дешевле и проще будет запретить размещение контента с IP-адресов стран ЕС.
C разморозкой. Копирасты уже давно "над этим работают".
Поэтому у того же гугля лет 8 как есть Content-ID, обошедшийся гуглю, по слухам, в 60 миллионов.
У фейспука тоже что-то свое, фейспуковое:
https://boingboing.net/2018/09/05/mozart-bach-sorta-mach.html
> James Rhodes, a pianist, performed a Bach composition for his Facebook account, but it didn't go up -- Facebook's
> copyright filtering system pulled it down and accused him of copyright infringement because Sony Music Global had
> claimed that they owned 47 seconds' worth of his personal performance of a song whose composer has been dead for 300 years.
>
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|2.37, пох (?), 07:01, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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в Штатах давно уже есть у хостеров и облачных анти-ддосов сервисы, блокирующие траффик с европейских адресов - весьма поперли в гору с введением GDRP, а теперь, наверное, и вовсе озолотятся.
зачем "размещение" - показ. http 451, и досвидание.
для большинства американских компаний, не ведущих бизнеса с европой, совершенно естественный выбор.
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|1.2, Аноним (2), 22:44, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
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Пох, абсолютно. Если до вас ещё не дошло, клирнеь потерян полностью, единственный способ выдрать себе ещё 10_20 лет, это свалить в дарк нет. И2п, тор всегда к вашим услугам.
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|1.4, Аноним (4), 23:05, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Где-то закон о противодействии экстремизму, а где-то закон о защите каких-то там прав. Хочется уйти жить в лес и это делать официально запрещено.... Мир сходит с ума...
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|2.15, pavard (ok), 23:48, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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никогда. как известно они относятся к сексуальным меньшинствам. а их притеснять нельзя - законы уже изданы.
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|2.22, Анонимчик (?), 01:01, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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На реддите читал, что подобные законы уже вводили в Германии и в Испании. Гугл не захотел платить и просто выпилил сегмент новостей в этих странах; немецкие СМИ взвыли от упавшего трафика и попросили вернуть всё обратно, а в Испании раздел так и недоступен.
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|1.32, Acronis (??), 06:10, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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О сколько же идиотов не знают, насколько ограничивают гейропейские законы "сободных" гейропейцев! Пиар делает своё дело. Российские законы тут и рядом не стояли - то, что в России разрешено, в Европе приведёт в тюрьму или к штрафу. Но находятся придурки везде, так что валите на*ер в вашу гейропу!
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|2.33, aussie (?), 06:20, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это легко объясняется поголовной нищетой россиян. В Европе зарплаты спокойно позволяют платить за Netflix и Spotify и вообще не понимать о чем эти поправки...
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