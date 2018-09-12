12.09.2018 21:32  Европарламент утвердил новые правила авторского права, вводящие упреждающую фильтрацию контента

Депутаты Европарламента проголосовали за противоречивые статьи 11 и 13. Самой критичной из них является 13 статья, в которой говорится, что технологические платформы должны фильтровать всё, что люди публикуют, и на этапе загрузки проверять размещаемые материалы на предмет потенциального нарушения авторских прав.

Противники принятия новых правил предупреждают, что интернет-компании заставят внедрить строгие автоматические алгоритмы, через которые должен пройти контент, прежде чем он будет опубликован на таких платформах, как Twitter и Facebook. Алгоритмы могут отвергнуть все, что подпадает под реализованные в фильтрах шаблоны, что может привести к потенциальному запрету мемов, которые, например, используют кадры из фильмов.

В изначально предложенном варианте, правила распространялись на различные категории контента, от видео, изображений и аудиозаписей, до исходных текстов. Но в итоговых поправках программный код был явно исключён из действия 13 статьи. В частности, финальный вариант статьи охватывает только платформы, где люди загружают музыку или видео, и не распространяется на программное обеспечение (архивы и репозитории, а также платформы разработки открытого ПО).



