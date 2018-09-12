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12.09.2018 21:32  Европарламент утвердил новые правила авторского права, вводящие упреждающую фильтрацию контента

Депутаты Европарламента проголосовали за противоречивые статьи 11 и 13. Самой критичной из них является 13 статья, в которой говорится, что технологические платформы должны фильтровать всё, что люди публикуют, и на этапе загрузки проверять размещаемые материалы на предмет потенциального нарушения авторских прав.

Противники принятия новых правил предупреждают, что интернет-компании заставят внедрить строгие автоматические алгоритмы, через которые должен пройти контент, прежде чем он будет опубликован на таких платформах, как Twitter и Facebook. Алгоритмы могут отвергнуть все, что подпадает под реализованные в фильтрах шаблоны, что может привести к потенциальному запрету мемов, которые, например, используют кадры из фильмов.

В изначально предложенном варианте, правила распространялись на различные категории контента, от видео, изображений и аудиозаписей, до исходных текстов. Но в итоговых поправках программный код был явно исключён из действия 13 статьи. В частности, финальный вариант статьи охватывает только платформы, где люди загружают музыку или видео, и не распространяется на программное обеспечение (архивы и репозитории, а также платформы разработки открытого ПО).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.independent.co.uk/...)
  2. OpenNews: Еврокомиссия хочет обязать GitHub фильтровать код на этапе загрузки
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: law
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 22:44, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +16 +/
    > технологические платформы должны фильтровать всё, что люди публикуют, и на этапе загрузки проверять размещаемые материалы на предмет потенциального нарушения авторских прав.

    По моему дешевле и проще будет запретить размещение контента с IP-адресов стран ЕС.

     
     
  • 2.16, Аноним84701 (ok), 23:57, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >> технологические платформы должны фильтровать всё, что люди публикуют, и на этапе загрузки проверять размещаемые материалы на предмет потенциального нарушения авторских прав.
    > По моему дешевле и проще будет запретить размещение контента с IP-адресов стран ЕС.

    C разморозкой. Копирасты уже давно "над этим работают".
    Поэтому у того же гугля лет 8 как есть Content-ID, обошедшийся гуглю, по слухам, в 60 миллионов.

    У фейспука тоже что-то свое, фейспуковое:
    https://boingboing.net/2018/09/05/mozart-bach-sorta-mach.html
    > James Rhodes, a pianist, performed a Bach composition for his Facebook account, but it didn't go up -- Facebook's
    > copyright filtering system pulled it down and accused him of copyright infringement because Sony Music Global had
    > claimed that they owned 47 seconds' worth of his personal performance of a song whose composer has been dead for 300 years.
    >

     
  • 2.37, пох (?), 07:01, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    в Штатах давно уже есть у хостеров и облачных анти-ддосов сервисы, блокирующие траффик с европейских адресов - весьма поперли в гору с введением GDRP, а теперь, наверное, и вовсе озолотятся.

    зачем "размещение" - показ. http 451, и досвидание.

    для большинства американских компаний, не ведущих бизнеса с европой, совершенно естественный выбор.

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:44, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Пох, абсолютно. Если до вас ещё не дошло, клирнеь потерян полностью, единственный способ выдрать себе ещё 10_20 лет, это свалить в дарк нет. И2п, тор всегда к вашим услугам.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 23:38, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ДА.
     
     
  • 3.31, Hhh (?), 05:44, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Pizda!
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:46, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А когда-то DMCA казался верхом копирастического угнетения. Но бедные правообладатели всегда знают, как раздвинуть границы маразма.
     
     
  • 2.19, ve6vbvj763b63 (?), 00:19, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Они не правообладатели, говорю как правообладатель этого комментария.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:05, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Где-то закон о противодействии экстремизму, а где-то закон о защите каких-то там прав. Хочется уйти жить в лес и это делать официально запрещено.... Мир сходит с ума...
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:09, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а когда запрет на Анонимов выйдет ?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:40, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как только они станут бесполезными для решения классовых задач.
     
  • 2.15, pavard (ok), 23:48, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    никогда. как известно они относятся к сексуальным меньшинствам. а их притеснять нельзя - законы уже изданы.
     
  • 1.8, java developer (?), 23:20, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    там тоже вроде парламент не место для дискуссий, приказали - сделали?
     
  • 1.9, Уехавший (?), 23:38, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Божественная Свободная Европа.
     
     
  • 2.20, ОГУРЧИК (?), 00:43, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Австрийский художник предупреждал...
     
  • 1.12, Аноним84701 (ok), 23:41, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    11 статья не менее "интересная":
    > Article 11 introduces a so-called "link tax". That will mean that companies like Google and
    > Facebook could have to pay news organisations to use their headlines on their sites, for instance,
    > which campaigners claim could undermine some of the most central technologies of the internet.

    Новостные агенства давно облизывались на часть прибыли гугла^W поисковиков (и вообще, всех цитирующих):
    https://phys.org/news/2017-07-europe-google-news-snippet-tax.html
    https://www.theguardian.com/technology/2014/dec/11/google-news-spain-to-close-
    и все таки продавили свое - теперь гугл "должен" будет платить даже за ссылку в поисковом результате.
    Видимо, что их, таких красивых (и совсем не наглых) вместо этого их вообще могут забанить -- не посещало вумные менеджерские головы.
    Запасаемся попкорном/семками, начинаем завидовать юристам гугла и новостников …

     
     
  • 2.22, Анонимчик (?), 01:01, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На реддите читал, что подобные законы уже вводили в Германии и в Испании. Гугл не захотел платить и просто выпилил сегмент новостей в этих странах; немецкие СМИ взвыли от упавшего трафика и попросили вернуть всё обратно, а в Испании раздел так и недоступен.
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:43, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Slave = big nigga dick
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:46, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И куда валить-то?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:59, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Блин, чувак, узнаещь отпишись, тоже голову ломаю.
     
  • 2.21, ОГУРЧИК (?), 00:45, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Израиль
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:15, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    В библиотеку. Берёшь «Капитал» Маркса, читаешь, ну а дальше сам сообразишь.
     
     
  • 3.34, анонимчик (?), 06:41, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты читал? или рабинович насвистел?
     
  • 1.18, Антон (??), 00:00, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    прощайте твитор и пейсбук
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 01:04, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что им от того будет?
     
     
  • 3.39, пох (?), 07:03, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а он на них через европейский тор-exit ходил ;-)
     
  • 1.24, Аноним (24), 01:05, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И вот уже Европа массово осваивает vpn, tor и ssh tuunel Потому что интернет-ги... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:30, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Великий европейский файрволл".
     
  • 2.28, ZetaRam (?), 02:24, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    motorsport.com уже так и пишет. "к нашему сожалению GDPR... иди гуляй"
     
  • 1.27, Аноним (-), 01:58, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Федеративные сети продвигают на государственном уровне.
     
  • 1.29, Аноним (-), 03:22, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мракобесие в цифровую эпоху.
     
  • 1.30, Аноним (30), 04:41, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоть на программное обеспечение лишние запреты не наложили. Но наверное это дело времени.
     
  • 1.32, Acronis (??), 06:10, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О сколько же идиотов не знают, насколько ограничивают гейропейские законы "сободных" гейропейцев! Пиар делает своё дело. Российские законы тут и рядом не стояли - то, что в России разрешено, в Европе приведёт в тюрьму или к штрафу. Но находятся придурки везде, так что валите на*ер в вашу гейропу!
     
     
  • 2.33, aussie (?), 06:20, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это легко объясняется поголовной нищетой россиян. В Европе зарплаты спокойно позволяют платить за Netflix и Spotify и вообще не понимать о чем эти поправки...
     
  • 1.35, Аноним (35), 06:42, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, будут ли они проверять то что люди выгружают в свои приватные хранилища типа google drive или mega.nz?
     
  • 1.36, Аноним (36), 06:49, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    По моему лучшая мысль, которую слышал по поводу регулирования Сети А что вы во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним (38), 07:03, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Покупаем пулы адресов в Сев. Корее.
     
     
  • 2.40, ryoken (ok), 07:22, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И большой там собссно пул..? Почему-то сильно сомневаюсь.
     

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