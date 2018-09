12.09.2018 21:32  Европарламент утвердил новые правила авторского права, вводящие упреждающую фильтрацию контента

>> технологические платформы должны фильтровать всё, что люди публикуют, и на этапе загрузки проверять размещаемые материалы на предмет потенциального нарушения авторских прав.

> По моему дешевле и проще будет запретить размещение контента с IP-адресов стран ЕС. C разморозкой. Копирасты уже давно "над этим работают".

Поэтому у того же гугля лет 8 как есть Content-ID, обошедшийся гуглю, по слухам, в 60 миллионов. У фейспука тоже что-то свое, фейспуковое:

https://boingboing.net/2018/09/05/mozart-bach-sorta-mach.html

> James Rhodes, a pianist, performed a Bach composition for his Facebook account, but it didn't go up -- Facebook's

> copyright filtering system pulled it down and accused him of copyright infringement because Sony Music Global had

> claimed that they owned 47 seconds' worth of his personal performance of a song whose composer has been dead for 300 years.

>