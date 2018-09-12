12.09.2018 21:19  Ошибка настройки MongoDB привела к утечке 445 млн email-адресов клиентов компании Veeam

|
|
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 21:33, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
Тимурка, ты из какой пещеры повылез-то? ) Если ты о Veeam не слышал, то у меня для тебя плохие новости)
|
|
|
|
|
|
|
|5.11, timur.davletshin (ok), 22:27, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> думаю, тебе не стоит. все равно не поможет.
> (ахереть, рюйске статья в википедии нынче отражает значимость корпораций. статья, кстати,
> есть, и даже на турецком тоже есть, но ты и поиском
> пользоваться не умеешь)
No, it's not a problem at all. That is just a little sign of company's size and impact... And come on, they are not even making 1 bln. and have 0.5 bln. customers!
|
|2.19, vitalif (ok), 00:49, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
А я вот ее из спама знаю. Мне уже лет 5 приходит на рабочий емейл спам, в котором предлагают базу клиентов veeam. wait, OH SHI-
|
|1.5, пох (?), 21:45, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
|
> Данные использовались для маркетинговой платформы Marketo.
"за бэкапы нам платили плохо, и мы решили торгануть ворованными данными. Но и их кто-то сп-л :-( "
|
|
|
|2.12, timur.davletshin (ok), 22:30, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Хочется надеяться, что это поспособствует скорому её концу. По роду своей деятельности они не должны были собрать такой объём данных со своих клиентов. Компания не делает и миллиарда и заявляет, что полмиллиарда адресов её клиентов утекло? Где-то здесь есть проблема.
|
|
|
|
|
|3.18, zoonman (ok), 00:18, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Вы еще думать предложите. И так сойдет.
Вы такие страшные вещи не рассказывайте, а то эффективные менеджеры начнут думать! Тогда вообще никакого продукта не дождетесь.
|