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12.09.2018 21:19  Ошибка настройки MongoDB привела к утечке 445 млн email-адресов клиентов компании Veeam

Исследователь безопасности Боб Дьяченко (Bob Diachenko) обнаружил наличие в открытом доступе базы данных компании Veeam, специализирующейся на системах мониторинга и резервного копирования виртуальных окружений. Из-за ошибки в конфигурации СУБД MongoDB, размещённой в облачном хостинге Amazon, в интернет без аутентификации оказалась выставлена база данных, включающая более 445 млн записей.

БД охватывала персональные данные клиентов компании, по предварительной оценке собранные с 2013 по 2017 год. Всего отдавалось около 200 Гб конфиденциальных данных, таких как email-адреса, имена и, в некоторых случаях, IP-адреса и идентификаторы браузера пользователей. БД находилась в открытом доступе с 31 августа по 9 сентября и была проиндексирована специализированной поисковой системой Shodan. Компания Veeam признала утечку и заблокирована доступ к БД, объяснив инцидент ошибкой в настройках. Данные использовались для маркетинговой платформы Marketo.

  1. Главная ссылка к новости (https://techcrunch.com/2018/09...)
  2. OpenNews: Релиз документо-ориентированной СУБД MongoDB 4.0
  3. OpenNews: Незащищённые Hadoop-серверы отдают более 5 Пб данных без аутентификации
  4. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  5. OpenNews: Число серверов MongoDB, поражённых шифровальщиком, увеличилось до 28 тысяч
  6. OpenNews: Выявлено около 6000 скомпрометированных установок СУБД Redis
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mongodb
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  • 1.1, Аноним (1), 21:22, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Ссылка на базу где?
     
  • 1.2, timur.davletshin (ok), 21:25, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Что за компания такая, у которой клиентов 5% населения Земли, а мы о ней не слышали даже? Или они спецом так собирали базу данных пользователей из всех возможных источников?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:33, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Тимурка, ты из какой пещеры повылез-то? ) Если ты о Veeam не слышал, то у меня для тебя плохие новости)
     
     
  • 3.6, timur.davletshin (ok), 21:49, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну,выходит, что реально плохие новости то не у меня, а у тебя... Меня сие "счастье" явно миновало :)
     
  • 3.24, Аноним (24), 06:22, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    я тож первый раз слышу, хотя админю больше 15 лет
     
  • 2.4, sabakka (?), 21:35, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пробуйте читать что-нибудь кроме манов, что тут еще послветовать.
     
     
  • 3.7, timur.davletshin (ok), 21:50, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У этой мегакорпорации нет даже русской статьи на википедии? Думаешь, стоит?
     
     
  • 4.9, пох (?), 21:55, 12/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    думаю, тебе не стоит все равно не поможет ахереть, рюйске статья в википедии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.11, timur.davletshin (ok), 22:27, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > думаю, тебе не стоит. все равно не поможет.
    > (ахереть, рюйске статья в википедии нынче отражает значимость корпораций. статья, кстати,
    > есть, и даже на турецком тоже есть, но ты и поиском
    > пользоваться не умеешь)

    No, it's not a problem at all. That is just a little sign of company's size and impact... And come on, they are not even making 1 bln. and have 0.5 bln. customers!

     
     
  • 6.20, Аноним (-), 03:31, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе же сказали, что есть на турецком. Иди уже читай.
     
  • 3.8, пох (?), 21:52, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в порножурналах реклама veeam попадается, по-моему, не чаще чем в манах.

     
  • 3.25, Аноним (24), 06:23, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    если бы хоть иногда читали маны, то таких проблем у виам этого не было
     
  • 2.19, vitalif (ok), 00:49, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А я вот ее из спама знаю. Мне уже лет 5 приходит на рабочий емейл спам, в котором предлагают базу клиентов veeam. wait, OH SHI-
     
  • 1.5, пох (?), 21:45, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Данные использовались для маркетинговой платформы Marketo.

    "за бэкапы нам платили плохо, и мы решили торгануть ворованными данными. Но и их кто-то сп-л :-( "

     
     
  • 2.12, timur.davletshin (ok), 22:30, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хочется надеяться, что это поспособствует скорому её концу. По роду своей деятельности они не должны были собрать такой объём данных со своих клиентов. Компания не делает и миллиарда и заявляет, что полмиллиарда адресов её клиентов утекло? Где-то здесь есть проблема.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 03:33, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они не умэет правилно рэзат баран на байрам!
     
     
  • 4.26, timur.davletshin (ok), 06:52, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмеялся, спасибо. В СКФО это действительно актуально.
     
  • 1.10, Аноним (-), 22:12, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >  Данные использовались для маркетинговой платформы Marketo.

    А теперь они будут исползоваться еще и для маркетинговой платформы Spamo...

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 06:12, 13/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Музыкальная фоновая аранжировка к этому заявлению звучит так - Йййййййээххнанэн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, .. (?), 22:33, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    1) Продать 445 млн. адресов спамерам
    2) Заявить об утечке
    3) ...
    4) Профит уже получен в п.1
     
  • 1.14, zoonman (ok), 22:35, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Простейшая защита в виде автоматической генерации пароля при установке монги и записи в конфиг файл могла бы предохранить Монгу от взлома.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:17, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фаерволл с белыми списками.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:27, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы еще думать предложите. И так сойдет.
     
     
  • 3.18, zoonman (ok), 00:18, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Вы еще думать предложите. И так сойдет.

    Вы такие страшные вещи не рассказывайте, а то эффективные менеджеры начнут думать! Тогда вообще никакого продукта не дождетесь.

     
  • 1.17, Уехавший (?), 23:37, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лол, а понтов-то на собеседовании было. Лохи!
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 04:29, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видать они все же кого-то взяли. Правда не того...
     

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