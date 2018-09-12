12.09.2018 10:34  В Chrome OS добавлена возможность монтирования сетевых хранилищ Windows

издеваешься? Какую cifs поддерживает, 3-какую-то, ту и... с теми же бесконечными "CIFS VFS: Free previous auth_key.response = неведомаяхня" в логе каждую минуту инновацию запилили в уй, где она ни про какие версии не знает, рисует окошечки и менюшечки - непременнейше со скругленными уголочечками.