12.09.2018 10:34  В Chrome OS добавлена возможность монтирования сетевых хранилищ Windows

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|2.11, нах (?), 12:12, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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издеваешься? Какую cifs поддерживает, 3-какую-то, ту и... с теми же бесконечными "CIFS VFS: Free previous auth_key.response = неведомаяхня" в логе каждую минуту
инновацию запилили в уй, где она ни про какие версии не знает, рисует окошечки и менюшечки - непременнейше со скругленными уголочечками.
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|3.12, Минона (ok), 12:21, 12/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>"CIFS VFS: Free previous auth_key.response = неведомаяхня" в логе каждую минуту
это в каком логе, клиента или сервера?
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