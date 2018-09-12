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12.09.2018 10:34  В Chrome OS добавлена возможность монтирования сетевых хранилищ Windows

В кодовую базу Chrome OS принят код для доступа к сетевым хранилищам Windows и Samba с использованием протокола SMB. Функция подключения удалённого раздела встроена в штатный файловый менеджер Chrome OS. Настройка параметров монтирования осуществляется в конфигураторе (в программу Settings добавлен новый раздел "Network File Shares"). Новая возможность будет представлена пользователям в выпуске Chrome OS 70, намеченном на 23 октября.



  1. Главная ссылка к новости (https://plus.google.com/+Franc...)
  2. OpenNews: В ChromeOS появится возможность запуска виртуальных машин с Linux
  3. OpenNews: Сведения о проекте Andromeda, расширяющем Android возможностями Chrome OS
  4. OpenNews: Google представил Chrome Enterprise, вариант Chrome OS для предприятий
  5. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
  6. OpenNews: Релиз Chrome OS 68
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, Константавр (ok), 10:48, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У них и этого небыло???
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:50, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Конечно не было, первичной задачей было подсадить пользователей на свой облачный зонд
     
  • 1.3, daemontux (?), 10:52, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Даладно (С) Якубович
    Как же они жили без этого?
    Видимо все ненужные фичи сделали, перешли на что то полезное.

     
  • 1.5, Аноним (-), 10:56, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Добавили большую дыру в хромую ось. Почему я не удивлён?
     
     
  • 2.7, iPony (?), 11:04, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да ладно, специалист по дыркам 🍩
    От SMB клиента не убудет.
     
  • 1.6, iPony (?), 11:02, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это от гугла инновации!
    А какую версию SMB поддерживают?
     
     
  • 2.11, нах (?), 12:12, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    издеваешься? Какую cifs поддерживает, 3-какую-то, ту и... с теми же бесконечными "CIFS VFS: Free previous auth_key.response =  неведомаяхня" в логе каждую минуту

    инновацию запилили в уй, где она ни про какие версии не знает, рисует окошечки и менюшечки - непременнейше со скругленными уголочечками.

     
     
  • 3.12, Минона (ok), 12:21, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >"CIFS VFS: Free previous auth_key.response =  неведомаяхня" в логе каждую минуту

    это в каком логе, клиента или сервера?

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:29, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично, теперь осталось портировать туда Самбу, и можно будет, наконец, иметь доступ к локальной ФС! В имя прогресса и инноваций, вперёд!
     
     
  • 2.9, iPony (?), 11:40, 12/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот это уже лишнее 🤨
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:49, 12/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А API монтирования SMB для JS запилят? ;)
     

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