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11.09.2018 18:46  Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1

После двух лет разработки состоялся релиз библиотеки OpenSSL 1.1.1 с реализацией протоколов SSL/TLS и различных алгоритмов шифрования. Новая ветка включает изменения, не нарушающие обратную совместимость на уровне API и ABI, т.е. все приложения, собранные с OpenSSL 1.1.0, продолжат работу без пересборки и в большинстве случаев смогут обеспечить поддержку TLSv1.3 путём замены версии библиотеки. Поддержка выпуска OpenSSL 1.1.1 будет осуществляться в течение как минимум пяти лет.

Основные новшества OpenSSL 1.1.1:

  • Поддержка TLS 1.3 (RFC 8446), который представляет собой улучшенную версию протокола TLS и отличается удалением устаревших и ненадёжных криптографических примитивов (MD5, SHA-224) и возможностей (сжатие, повторное согласование, не-AEAD шифры, статический обмен ключами RSA и DH, указание unix-времени в Hello-сообщениях и т.п.), работает только в режиме forward secrecy (компрометации одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать перехваченный сеанс), обеспечивает более высокую производительность, поддерживает режим 0-RTT (устраняет задержки при возобновлении ранее установленных HTTPS-соединений), поддерживает потоковый шифр ChaCha20, алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, ключи аутентификации на основе цифровых подписей Ed25519, HKDF (HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function), ключи на основе алгоритмов x25519 (RFC 7748) и x448 (RFC 8031);
  • Значительная переработка встроенного генератора псевдослучайных чисел. По умолчанию для генерации случайных чисел задействован метод AES-CTR DRBG (Deterministic Random Bit Generator) ), соответствующий требованиям стандарта NIST SP 800-90Ar1. Поддерживается использование цепочки из нескольких экземпляров DRBG, а также публичные и закрытые экземпляры DRBG и привязка отдельных экземпляров DRBG к каждому потоку. DRBG корректно обрабатывает операции fork() и может размещаться в отдельной защищённой области памяти;
  • Настройки конфигурации перенесены в файл configdata.pm;
  • Обеспечена возможность использования в сборочном скрипте Configure переменных для утилиты make в стиле GNU;
  • Определены пространства имён OSSL и OPENSSL, реализованные в виде префиксов;
  • Добавлена поддержка формирования ключей RSA на основе более чем двух случайных простых чисел (multi-prime, RFC 8017);
  • Реализованы криптографические хэши SM2, SM3 (GB/T 32905-2016) и SM4 (GB/T 32907-2016), стандартизированные для учреждений Китая;
  • Поддержка расширения TLS для согласования максимального размера фрагмента (Maximum Fragment Length);
  • Значительно усилена защита от атак по сторонним каналам;
  • Добавлен модуль STORE (OSSL_STORE), предоставляющий унифицированный API для доступа к ключам, сертификатам, CLR и другим объектам в хранилищах, используя схему на базе URI;
  • Поддержка алгоритма симметричного блочного шифрования ARIA;
  • Поддержка алгоритмов хэширования SHA3, SHA512/224 и SHA512/256;
  • Поддержка алгоритма создания цифровых подписей EdDSA, включая схемы Ed25519 и Ed448;
  • Поддержка хеш-функции SipHash;
  • Переписан движок devcrypto.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: OpenSSL переходит на новую лицензию, совместимую с GPL
  3. OpenNews: Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.0
  4. OpenNews: OpenSSL 1.0.2 решено поддерживать до 2020 года
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в OpenSSL
  6. OpenNews: Опубликован RFC для TLS 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openssl, crypt
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  • 1.2, Аноним (2), 19:02, 11/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А в RHEL даже 1.1.0 не завезли.
     
     
  • 2.4, IRASoldier (?), 19:11, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Комментарии на офсайте по этому поводу:

    https://access.redhat.com/discussions/3440141

     
  • 2.5, rhel (?), 19:13, 11/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –6 +/
    потому что он нахрен не нужен ну кроме больных, считающих, что чем больше цифир... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, xl32 (ok), 19:48, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    TLS 1.3 очень нужен.
    Смотрю количество скачиваний апача и nginx на codeit.guru для RHEL/CentOS и диву даюсь, что не завозят даже 1.1.0 штатно.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 19:52, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где логика? В 1.1.0 tls 1.3 нет. Он есть в 1.1.1, который релизнулся буквально сегодня. Зачем тащить в RHEL 1.1.0, если это и новый tls не даст, и совместимость сломает?
     
     
  • 5.30, xl32 (ok), 21:35, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень простой ответ: новые шифры, новые фичи. 1.0.2 же появился в RHEL взамен 1.0.1, появился ALPN.
     
  • 4.10, Kido Katsuragi (?), 19:57, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно для нуба кратко объяснить зачем TLS 1.3 нужен? Что он дает админу или конечному потребителю? Я сам сетевик, в глубокие глубины работы http-серверов и https не залезал, дальше чем поставить apache для nextcloud/wordpress с lets encrypt чтобы в браузере открывалось не вникал.
     
     
  • 5.12, CHERTS (ok), 20:12, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А прочитать первый абзац в статье не можете?

    >>Поддержка TLS 1.3 (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49126), который представляет собой улучшенную версию протокола TLS и отличается удалением устаревших и ненадёжных криптографических примитивов (MD5, SHA-224) и возможностей (сжатие, повторное согласование, .....

     
  • 5.14, An (??), 20:27, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    режим - forward secrecy
     
  • 5.26, пох (?), 21:20, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    объясняю: вам - низачем.
    админу локалхоста и конечному потребителю котиков он ничего и не дает.

    хаксор васья не сможет расшифровать ваших котиков, выливаемых на нёхклауд (на самом деле он этого не сможет по тридцатитрем причинам, причина первая - он не умеет даже подключиться к вашему кабелю, не сломав вам сеть), даже если вы не используете модный мутный шифр chacha.

    если вы - резидент шпионской сети иностранного государства, только прикидываетесь белым и пушистым админчегом локалхостика - то, теоретически, если вы успели с его территории унести ноги и ректальный криптоанализатор вам не грозит, tls1.3 способен слегка застраховать вас от явных глупостей в конфигурациях серверов, которые понапихал туда проспанный вами внедренный агент (потому что по ошибке это сделать просто невозможно), и сделать кратковременный успех товарищ майора, перехватившего ваши сессионные ключи слишком поздно, достаточно бесполезным для дела.

    но грамотно настроенный сервер с tls>1.0 в общем-то ничем не хуже, а tls=1.0 - весьма эфемерно хуже.
    Шанс присесть на бутылочку явно выше, чем шанс взлома товарищ-майором-фсб tls1.0, настроенного на от'сь, а не с заведомо диверсионной целью.

     
  • 5.29, xl32 (ok), 21:34, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень просто: новые шифры, новые фичи. 1.0.2 же появился в RHEL взамен 1.0.1, появился ALPN.
     
  • 4.21, пох (?), 21:11, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    кому нужен? Ушибленным цифирками версий, неспособным понять, что он практически ничего им лично не добавит к безопасТносте, зато очень даже убавит совместимости?

    > Смотрю количество скачиваний апача и nginx на codeit.guru для RHEL/CentOS

    озабоченных безопасТностью идиотов с руками из задницы - полным-полно, кто бы в этом сомневался.

    впрочем, как и методичек, написанных такими же, требующими немедленно скачать самую распоследнюю версию незнамочего.

    "не завозят" вам потому,что покупатели rhel к таковым не относятся, ну, по крайней мере, в большинстве своем. У них совсем-совсем другие задачи.

     
     
  • 5.31, xl32 (ok), 21:36, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Совместимость? Вы про SSLv2 и SSLv3, я полагаю?
     
  • 3.22, Аноним (22), 21:12, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При этом им не помешало выпилить некоторые шифры, могли бы это как то через конфиг сделать.
     
  • 3.32, Michael Shigorin (ok), 21:50, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну кроме больных, считающих, что чем больше цифирка тем круче шифрование.

    as in https://fedoraproject.org/wiki/Changes/OpenSSL110?

     
  • 1.6, Kido Katsuragi (?), 19:16, 11/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С каких пор релиз x.y.Z стал "значительным"? На Semantic Versioning совсем уже всем стало наплевать?
     
     
  • 2.9, Фуррь (ok), 19:56, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уважаемый, смотрите на changelog, а не на цифирьки, что вы как хипстер, в самом деле.
     
     
  • 3.11, Kido Katsuragi (?), 19:59, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А "циферьки" тогда зачем? Можно же тогда как хром с лисой каждый релиз мажорную версию менять. SM же и придуман чтобы циферьки были не просто так, а несли в себе смысл.
     
     
  • 4.13, A.Stahl (ok), 20:18, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    За смыслом в "цифирьках" это вам к нумерологам или хотя бы в ближайшую церковь. Единственная логика в номере версии -- чем больше число, тем свежее код. И то не всегда.
     
  • 4.16, Аноним (16), 20:46, 11/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Можно как с лисой, можно как не с лисой, кому как нравится Не у вас же спрашива... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, Michael Shigorin (ok), 21:55, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно, бесполезен.  Тех, кто не читал дрепперовское dsohowto -- всё равно разве что нашим турбинским set versioning'ом на подлёте шмалять, и то кто-то да пролетит...
     
  • 2.17, бедный буратино (ok), 20:49, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    патамучта она бинарно совместима с 1.1.0
     
  • 2.23, Никонор Бонифатич (?), 21:12, 11/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    чтобы "стало плевать", сначала надо семверу следовать. А - тут открытие - не каждое ПО следует семверу.
     

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