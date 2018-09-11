11.09.2018 18:46  Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1

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|3.7, xl32 (ok), 19:48, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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TLS 1.3 очень нужен.
Смотрю количество скачиваний апача и nginx на codeit.guru для RHEL/CentOS и диву даюсь, что не завозят даже 1.1.0 штатно.
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|4.8, Аноним (8), 19:52, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Где логика? В 1.1.0 tls 1.3 нет. Он есть в 1.1.1, который релизнулся буквально сегодня. Зачем тащить в RHEL 1.1.0, если это и новый tls не даст, и совместимость сломает?
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|5.30, xl32 (ok), 21:35, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Очень простой ответ: новые шифры, новые фичи. 1.0.2 же появился в RHEL взамен 1.0.1, появился ALPN.
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|4.10, Kido Katsuragi (?), 19:57, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А можно для нуба кратко объяснить зачем TLS 1.3 нужен? Что он дает админу или конечному потребителю? Я сам сетевик, в глубокие глубины работы http-серверов и https не залезал, дальше чем поставить apache для nextcloud/wordpress с lets encrypt чтобы в браузере открывалось не вникал.
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|5.26, пох (?), 21:20, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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объясняю: вам - низачем.
админу локалхоста и конечному потребителю котиков он ничего и не дает.
хаксор васья не сможет расшифровать ваших котиков, выливаемых на нёхклауд (на самом деле он этого не сможет по тридцатитрем причинам, причина первая - он не умеет даже подключиться к вашему кабелю, не сломав вам сеть), даже если вы не используете модный мутный шифр chacha.
если вы - резидент шпионской сети иностранного государства, только прикидываетесь белым и пушистым админчегом локалхостика - то, теоретически, если вы успели с его территории унести ноги и ректальный криптоанализатор вам не грозит, tls1.3 способен слегка застраховать вас от явных глупостей в конфигурациях серверов, которые понапихал туда проспанный вами внедренный агент (потому что по ошибке это сделать просто невозможно), и сделать кратковременный успех товарищ майора, перехватившего ваши сессионные ключи слишком поздно, достаточно бесполезным для дела.
но грамотно настроенный сервер с tls>1.0 в общем-то ничем не хуже, а tls=1.0 - весьма эфемерно хуже.
Шанс присесть на бутылочку явно выше, чем шанс взлома товарищ-майором-фсб tls1.0, настроенного на от'сь, а не с заведомо диверсионной целью.
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|5.29, xl32 (ok), 21:34, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Очень просто: новые шифры, новые фичи. 1.0.2 же появился в RHEL взамен 1.0.1, появился ALPN.
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|4.21, пох (?), 21:11, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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кому нужен? Ушибленным цифирками версий, неспособным понять, что он практически ничего им лично не добавит к безопасТносте, зато очень даже убавит совместимости?
> Смотрю количество скачиваний апача и nginx на codeit.guru для RHEL/CentOS
озабоченных безопасТностью идиотов с руками из задницы - полным-полно, кто бы в этом сомневался.
впрочем, как и методичек, написанных такими же, требующими немедленно скачать самую распоследнюю версию незнамочего.
"не завозят" вам потому,что покупатели rhel к таковым не относятся, ну, по крайней мере, в большинстве своем. У них совсем-совсем другие задачи.
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|3.11, Kido Katsuragi (?), 19:59, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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А "циферьки" тогда зачем? Можно же тогда как хром с лисой каждый релиз мажорную версию менять. SM же и придуман чтобы циферьки были не просто так, а несли в себе смысл.
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|4.13, A.Stahl (ok), 20:18, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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За смыслом в "цифирьках" это вам к нумерологам или хотя бы в ближайшую церковь. Единственная логика в номере версии -- чем больше число, тем свежее код. И то не всегда.
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|5.33, Michael Shigorin (ok), 21:55, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да ладно, бесполезен. Тех, кто не читал дрепперовское dsohowto -- всё равно разве что нашим турбинским set versioning'ом на подлёте шмалять, и то кто-то да пролетит...
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