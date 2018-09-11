11.09.2018 18:46  Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1

хаксор васья не сможет расшифровать ваших котиков, выливаемых на нёхклауд (на самом деле он этого не сможет по тридцатитрем причинам, причина первая - он не умеет даже подключиться к вашему кабелю, не сломав вам сеть), даже если вы не используете модный мутный шифр chacha.

если вы - резидент шпионской сети иностранного государства, только прикидываетесь белым и пушистым админчегом локалхостика - то, теоретически, если вы успели с его территории унести ноги и ректальный криптоанализатор вам не грозит, tls1.3 способен слегка застраховать вас от явных глупостей в конфигурациях серверов, которые понапихал туда проспанный вами внедренный агент (потому что по ошибке это сделать просто невозможно), и сделать кратковременный успех товарищ майора, перехватившего ваши сессионные ключи слишком поздно, достаточно бесполезным для дела.

но грамотно настроенный сервер с tls>1.0 в общем-то ничем не хуже, а tls=1.0 - весьма эфемерно хуже.

Шанс присесть на бутылочку явно выше, чем шанс взлома товарищ-майором-фсб tls1.0, настроенного на от'сь, а не с заведомо диверсионной целью.