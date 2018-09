11.09.2018 18:46  Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1

5.12 , CHERTS (ok), 20:12, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] –2 + / – А прочитать первый абзац в статье не можете? >>Поддержка TLS 1.3 (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49126), который представляет собой улучшенную версию протокола TLS и отличается удалением устаревших и ненадёжных криптографических примитивов (MD5, SHA-224) и возможностей (сжатие, повторное согласование, ..... 5.14 , An (??), 20:27, 11/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – режим - forward secrecy

5.26 , пох (?), 21:20, 11/09/2018 +1 + / – объясняю: вам - низачем.

админу локалхоста и конечному потребителю котиков он ничего и не дает. хаксор васья не сможет расшифровать ваших котиков, выливаемых на нёхклауд (на самом деле он этого не сможет по тридцатитрем причинам, причина первая - он не умеет даже подключиться к вашему кабелю, не сломав вам сеть), даже если вы не используете модный мутный шифр chacha. если вы - резидент шпионской сети иностранного государства, только прикидываетесь белым и пушистым админчегом локалхостика - то, теоретически, если вы успели с его территории унести ноги и ректальный криптоанализатор вам не грозит, tls1.3 способен слегка застраховать вас от явных глупостей в конфигурациях серверов, которые понапихал туда проспанный вами внедренный агент (потому что по ошибке это сделать просто невозможно), и сделать кратковременный успех товарищ майора, перехватившего ваши сессионные ключи слишком поздно, достаточно бесполезным для дела. но грамотно настроенный сервер с tls>1.0 в общем-то ничем не хуже, а tls=1.0 - весьма эфемерно хуже.

Шанс присесть на бутылочку явно выше, чем шанс взлома товарищ-майором-фсб tls1.0, настроенного на от'сь, а не с заведомо диверсионной целью.

5.29 , xl32 (ok), 21:34, 11/09/2018 + / – Очень просто: новые шифры, новые фичи. 1.0.2 же появился в RHEL взамен 1.0.1, появился ALPN.