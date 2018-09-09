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09.09.2018 20:07  Выпуск текстового редактора GNU nano 3.0

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 3.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске:

  • Проведена работа по увеличению производительности: обработка ASCII-текста теперь выполняется примерно в два раза быстрее, чем в прошлых выпусках, а чтение файлов ускорено на 70%;
  • Изменён способ удаления слов на границе строки;
  • Добавлена комбинация Ctrl+Delete для удаления следующего слова и Ctrl+Shift+Delete для удаления предыдущего;
  • Для поиска в обратном направлении теперь предлагается использовать комбинацию клавиш Alt-Q;
  • Реализована возможность отмены операции проверки орфографии внешней утилитой;
  • Налажено отображение в статусной строке числа строк в документе при открытии нескольких файлов;
  • Удалена команда 'formatter';
  • Удалена функция 'searchagain' (сочетание клавиш Alt-W теперь привязано к функции 'findnext');
  • Из основного меню удалены элементы Backup и New-Buffer.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
  3. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU nano 2.9.0
  4. OpenNews: Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 26.1
  5. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 2.7.0. Конфликт с проектом GNU исчерпан
  6. OpenNews: Раскол проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nano, text, edit
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  • 1.1, Аноним (1), 20:17, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Зачем он нужен, когда есть micro?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:22, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Зачем нужен ты, если есть я?
     
  • 2.6, Вадик (??), 20:41, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Nano знают все, есть на большинстве серверов, micro... ну слышал что есть такой, не видел в глаза ни разу.
     
     
  • 3.12, анон (?), 21:00, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –12 +/
    каких серверов, мальчик? где он предустановлен сносится же первым делом и устанавливается вим. если вим не знаешь - админь свой локалхост, не надо на сервер лезть.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 21:42, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На роутере-то да, хорош.
     
  • 4.18, Аноним (18), 21:43, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Как у тебя забавно написано слово "емакс" - в 3 буквы уложил, поди ж ты.
     
  • 4.26, Аноним (-), 00:42, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Кем сносится? Тобой и еще парой ЧСВшных неадекватов? Ну окей.
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:18, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ed ещё вспомни.
     
  • 1.3, EuPhobos (ok), 20:25, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –13 +/
    Меня прикалывает в дебианоподобных дистрибах, впервые садишься за консоль, пишешь комманду vigr/vipw/visudo - открывается nano.
    Поплевавшись, apt install vim, apt purge nano
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:29, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня прикалывает то, как тебя прикалывают дебианоподобные дистрибы. Держи нас в курсе.
     
  • 2.7, Вадик (??), 20:42, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вообще это жестко. По мне лучше уж ругались, что нет такого пакета, чем подкладывали что-то свое.
     
  • 2.8, zloykakpes (ok), 20:43, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    update-alternatives --config editor
     
     
  • 3.11, пох (?), 20:58, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    а горшок за авторами чудо-дистра вынести не надо еще, заодно?

    кому вообще взбрело в голову без явного указания пользователя совать корявый клон дос-редакторов 86го года в качестве редактора по умолчанию для утилит, у которых имя начинается с vi ?

     
     
  • 4.21, zloykakpes (ok), 22:24, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для vi* команд можно было бы сделать алиасов, чтобы запускать именно vi, когда EDITOR=nano, но зачем? Администратору не сложно один раз изменить поведение вручную, зачем бугуртить?
     
  • 2.10, пох (?), 20:54, 09/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    угу, и потом сидишь-тупишь, как же из этого выйти, поскольку текст уже испортил,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Уехавший (?), 22:14, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Меня прикалывает

    А меня прикалывает, что ты уже словил пачку дизлайков и мне ничего не надо делать :3

     
  • 1.5, Аноним (5), 20:40, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Удалена функция 'searchagain' (сочетание клавиш Alt-W теперь привязано к функции 'findnext');

    Всегда же так было, не?

     
  • 1.13, th3m3 (ok), 21:06, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения

    И правильно считают. nano - простой и лёгкий, для правки конфигов за глаза.

     
     
  • 2.22, IRASoldier (?), 22:53, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ...а для остального есть Sublime Text.
     
  • 2.27, Аноним (27), 00:44, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И правда, для большинства пользователей то что надо, да и хоткеи простые.
     
  • 1.15, Аноним (15), 21:19, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    mcedit хватит всем.
     
  • 1.19, h31 (ok), 22:08, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проведена работа по увеличению производительности: обработка ASCII-текста теперь выполняется примерно в два раза быстрее, чем в прошлых выпусках, а чтение файлов ускорено на 70%;

    Вот! Стоило только Чубайсу вложиться в nano-технологии, так сразу оптимизации посыпались.

     
  • 1.23, Аноним (23), 23:10, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    nenuno
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 00:45, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    No, you. :)
     
  • 1.24, Аноним (24), 00:08, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Перепись неосиляторов одной строчки текста в этом чате. В nano специально для имбецилов снизу написано, что жать, чтобы сохранить и выйти.
     
  • 1.25, Аноним (25), 00:19, 10/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороший, годный редактор. Любил им пользоватся, пока не научился выходить из vim.
     
     
  • 2.29, Аноним (27), 00:46, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем в него вообще входить?
     

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