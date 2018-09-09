09.09.2018 20:07  Выпуск текстового редактора GNU nano 3.0

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 3.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения. В новом выпуске: Проведена работа по увеличению производительности: обработка ASCII-текста теперь выполняется примерно в два раза быстрее, чем в прошлых выпусках, а чтение файлов ускорено на 70%;

Изменён способ удаления слов на границе строки;

Добавлена комбинация Ctrl+Delete для удаления следующего слова и Ctrl+Shift+Delete для удаления предыдущего;

Для поиска в обратном направлении теперь предлагается использовать комбинацию клавиш Alt-Q;

Реализована возможность отмены операции проверки орфографии внешней утилитой;

Налажено отображение в статусной строке числа строк в документе при открытии нескольких файлов;

Удалена команда 'formatter';

Удалена функция 'searchagain' (сочетание клавиш Alt-W теперь привязано к функции 'findnext');

Из основного меню удалены элементы Backup и New-Buffer.



