09.09.2018 20:07  Выпуск текстового редактора GNU nano 3.0

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|2.6, Вадик (??), 20:41, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Nano знают все, есть на большинстве серверов, micro... ну слышал что есть такой, не видел в глаза ни разу.
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|3.12, анон (?), 21:00, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–12 +/–
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каких серверов, мальчик? где он предустановлен сносится же первым делом и устанавливается вим. если вим не знаешь - админь свой локалхост, не надо на сервер лезть.
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|1.3, EuPhobos (ok), 20:25, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–13 +/–
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Меня прикалывает в дебианоподобных дистрибах, впервые садишься за консоль, пишешь комманду vigr/vipw/visudo - открывается nano.
Поплевавшись, apt install vim, apt purge nano
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|2.7, Вадик (??), 20:42, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Вообще это жестко. По мне лучше уж ругались, что нет такого пакета, чем подкладывали что-то свое.
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|3.11, пох (?), 20:58, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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а горшок за авторами чудо-дистра вынести не надо еще, заодно?
кому вообще взбрело в голову без явного указания пользователя совать корявый клон дос-редакторов 86го года в качестве редактора по умолчанию для утилит, у которых имя начинается с vi ?
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|4.21, zloykakpes (ok), 22:24, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Для vi* команд можно было бы сделать алиасов, чтобы запускать именно vi, когда EDITOR=nano, но зачем? Администратору не сложно один раз изменить поведение вручную, зачем бугуртить?
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|2.20, Уехавший (?), 22:14, 09/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>Меня прикалывает
А меня прикалывает, что ты уже словил пачку дизлайков и мне ничего не надо делать :3
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|1.19, h31 (ok), 22:08, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Проведена работа по увеличению производительности: обработка ASCII-текста теперь выполняется примерно в два раза быстрее, чем в прошлых выпусках, а чтение файлов ускорено на 70%;
Вот! Стоило только Чубайсу вложиться в nano-технологии, так сразу оптимизации посыпались.
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