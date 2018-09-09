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09.09.2018 09:11  Python поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe

В сентябрьском рейтинге популярности языков программирования, публикуемом компанией TIOBE Software, наблюдается рост популярности языка Python (7.653%), который переместился на третье место, вытеснив с него язык C++ (7.396%). Первое и второе места как и раньше удерживают языки Java (17.436%) и С (15.447%). По сравнению с сентябрём прошлого года в рейтинге также отмечается рост популярности языков Go, Visual Basic .NET, Objective-C, SQL, Delphy/Pascal, Mathlab, Rust, Groovy и Assembler.

Снизилась популярность PHP, JavaScript, C#, Ruby, Swift, Perl, R и Visual Basic. Наиболее заметно снизилась популярность Perl, который сместился с 9 на 17 место. Наибольший рост популярности наблюдается для Objective-C, который поднялся с 18 на 10 место. Напомним, что индекс популярности TIOBE строит свои доводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu.

Что касается других оценок популярности языков программирования, то по данным рейтинга IEEE Spectrum язык Python занимает первое место, второе - C++, третье - C и четвёртое - Java. Далее следуют C#, PHP, R, JavaScript, Go, Assembler.

В рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, язык Python в этом году переместился со второго на первое место. Далее следуют Java, JavaScript, PHP, C#, C/C++, R, Objective-C, Swift и Matlab.

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Java, Python, PHP, C#, C++, CSS, Ruby, C, Objective-C.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tiobe.com/tiobe-in...)
  2. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2018 года от издания IEEE Spectrum
  3. OpenNews: Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году
  4. OpenNews: Рейтинг языков программирования от RedMonk
  5. OpenNews: Ассемблер занял десятое место в рейтинге популярности языков программирования
  6. OpenNews: Анализ популярности языков программирования в 2015 году
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tiobe, lang
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:15, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    А озвучте пожалуйста позиции Питона в аналогичных списках от МосНедрРосСтрой и  Омского мясокомбината.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:56, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну тут все просто у Омского мясокомбината Питон немного сдал и занимает лишь второе место, в то время как, разработчики МосНедрРосСтроя отдают ему почетное первое место.
     
  • 2.9, EHLO (?), 10:44, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    В продукции омского мясокомбината, мясо питона не обнаружено
     
     
  • 3.19, Граммотей (?), 12:03, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Зато обнаружена лишняя запятая.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:26, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –11 +/
    Нода и JS как-то поприятнее Питона будут. Для скриптов в ос в частности.
    Обидно
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:32, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не называй это слаботипизированное ур0дство приятным. Скорее бы уже вебассембли вытеснил этот недоязык
     
     
  • 3.4, Аноним 1 (?), 09:45, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошо, хорошо, только опусти нож, прошу!
     
  • 3.10, Антон (??), 10:51, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно, никакого сравнения с Питоном то в плане типизации.
     
  • 3.11, Аноним (2), 10:56, 09/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В слабой типизации вся красота, воздушность и свобода Более того Скажу честно,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:22, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Нода и JS как-то поприятнее Питона будут. Для скриптов в ос в частности.

    Для скрипотв в ОС говорите? А они вообще могут жить вне браузерных движков?

     
     
  • 3.8, KaE (ok), 10:41, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тяжелый случай....
     
  • 3.12, Аноним (2), 10:57, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    JS давно вышел за пределы браузеров и может порвать любого.
     
  • 3.13, Дэбил (?), 11:06, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 21 веке жить с кооперативной многозадачностью, как в уютном DOS-е - это действительно тяжелый случай. Но фанбоев ноды это не останавливает.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:36, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В 21 веке жить с кооперативной многозадачностью

    На микроконтроллерах в RTOSах же живут

     
  • 4.17, Аноним (2), 11:50, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О чем речь? Многопроцессность есть, многопоточность есть, чего ещё не хватает?
     
  • 4.21, vitalif (ok), 12:12, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В твой же любимый питон недавно завезли async/await. А ещё был и есть twisted
     
  • 3.16, Jh (?), 11:41, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на JavaScript можно было писать скрипты еще с win2000
     
     
  • 4.18, Аноним (2), 11:52, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но JS как язык реально стал адекватен только последние годы

    Впрочем, он всё ещё крутой "ассемблер" для языков поверхность

     
  • 2.20, vitalif (ok), 12:11, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    +100

    откуда 11 минусов, что за любители пидoна - не понимаю))

     
  • 1.15, Аноним (6), 11:38, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Что-то Objective-C незаслуженно не пользуется внимаем СПО проектов У него совме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, myhand (ok), 12:19, 09/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть же более популярная кака, C++.  Тоже с этой, ОО.  Кушайте.
     
  • 1.22, vitalif (ok), 12:13, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    По моим наблюдениям сейчас любят питон примерно те, кто раньше любил паскаль :)
     
  • 1.23, vitalif (ok), 12:14, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ну и эти, дата-сатанисты ещё :)
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:20, 09/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    OMG Дельфисты еще не передохли А вообще такие рейтинги тупы до безумия пар... весь текст скрыт [показать]
     

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