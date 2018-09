09.09.2018 09:11  Python поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe

В сентябрьском рейтинге популярности языков программирования, публикуемом компанией TIOBE Software, наблюдается рост популярности языка Python (7.653%), который переместился на третье место, вытеснив с него язык C++ (7.396%). Первое и второе места как и раньше удерживают языки Java (17.436%) и С (15.447%). По сравнению с сентябрём прошлого года в рейтинге также отмечается рост популярности языков Go, Visual Basic .NET, Objective-C, SQL, Delphy/Pascal, Mathlab, Rust, Groovy и Assembler. Снизилась популярность PHP, JavaScript, C#, Ruby, Swift, Perl, R и Visual Basic. Наиболее заметно снизилась популярность Perl, который сместился с 9 на 17 место. Наибольший рост популярности наблюдается для Objective-C, который поднялся с 18 на 10 место. Напомним, что индекс популярности TIOBE строит свои доводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu. Что касается других оценок популярности языков программирования, то по данным рейтинга IEEE Spectrum язык Python занимает первое место, второе - C++, третье - C и четвёртое - Java. Далее следуют C#, PHP, R, JavaScript, Go, Assembler. В рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, язык Python в этом году переместился со второго на первое место. Далее следуют Java, JavaScript, PHP, C#, C/C++, R, Objective-C, Swift и Matlab. В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Java, Python, PHP, C#, C++, CSS, Ruby, C, Objective-C.