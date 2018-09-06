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06.09.2018 11:35  Выпуск отладчика GDB 8.2

Состоялся релиз отладчика GDB 8.2, поддерживающего отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Ключевые улучшения:

  • Добавлена поддержка новой целевой платформы RiscV ELF (riscv*-*-elf);
  • Удалена поддержка платформ m88k OpenBSD, SH-5/SH64 ELF, SH-5/SH64 GNU/Linux и SH-5/SH64 OpenBSD;
  • Внесена порция улучшений в Python API;
  • Улучшена поддержка платформы Aarch64/Linux: добавлена поддержка SVE и улучшена работа с аппаратными точками останова;
  • Добавлена команда "c" для отключения пролистывания оставшейся части вывода;
  • В выражениях на языке Си теперь можно использовать _Alignof, а в выражениях на Си++ - alignof;
  • Улучшена гибкость загрузки файлов с таблицами символов;
  • Добавлена возможность применения команды 'info proc' к работающим процессам и core-файлам на платформе FreeBSD;
  • Добавлена сборочная опция "configure --enable-codesign=CERT" для автоматического создания цифровой подписи для исполняемого файла после сборки (востребовано в macOS).


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/ml/gdb/...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 8.1
  3. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 8.0
  4. OpenNews: Отладчик web-приложений Firebug прекращает своё существование
  5. OpenNews: Выпуск GammaRay 2.9.0, инструмента для отладки Qt-приложений
  6. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gdb, debug
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