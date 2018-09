06.09.2018 11:35  Выпуск отладчика GDB 8.2

Состоялся релиз отладчика GDB 8.2, поддерживающего отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS). Ключевые улучшения: Добавлена поддержка новой целевой платформы RiscV ELF (riscv*-*-elf);

Удалена поддержка платформ m88k OpenBSD, SH-5/SH64 ELF, SH-5/SH64 GNU/Linux и SH-5/SH64 OpenBSD;

Внесена порция улучшений в Python API;

Улучшена поддержка платформы Aarch64/Linux: добавлена поддержка SVE и улучшена работа с аппаратными точками останова;

Добавлена команда "c" для отключения пролистывания оставшейся части вывода;

В выражениях на языке Си теперь можно использовать _Alignof, а в выражениях на Си++ - alignof;

Улучшена гибкость загрузки файлов с таблицами символов;

Добавлена возможность применения команды 'info proc' к работающим процессам и core-файлам на платформе FreeBSD;

Добавлена сборочная опция "configure --enable-codesign=CERT" для автоматического создания цифровой подписи для исполняемого файла после сборки (востребовано в macOS).