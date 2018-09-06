06.09.2018 10:59  Релиз дистрибутива Tails 3.9

|
|
|
|1.4, Аноним (-), 13:11, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+8 +/–
|
Яpoвaя и Pocкoмпозoр жестко беснуются, но против Tor'а бессильный. Технологию не победить одними хотелками и запретами. Нужны еще мозги, и вот тут то начинаются проблемы...
|
|
|
|2.16, Чебурнет (?), 13:42, 06/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
>Технологию не победить одними хотелками и запретами
Северная Корея как бы намекает, что нет кабеля за бугор == нет проблем
|
|
|
|3.18, Аноним (-), 13:45, 06/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Проблемы есть. Просто когда тебя рaccтрeливают за их публичное озвучивание, то начинает казаться, что лучше когда "проблем нет".
|
|2.21, dq0s4y71 (ok), 15:12, 06/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Приятно, конечно, думать, что мы такие умные, а они такие дураки, но, к сожалению, это не всегда так. В Китае, например, без танцев с бубном Тором не попользуешься, не говоря уж о VPN. И мы постепенно движемся в том же направлении.
|
|1.5, Аноним (5), 13:12, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Всем привет. Загрузил на флешку таилс 3.9, после выбора языка, пароля админа, нажимаю запуск таилс, и все чёрное окно, ни каких признаков жизни. Подскажите?
|
|
|
|2.20, Ю.Т. (?), 14:28, 06/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Так -- среди многого прочего -- могут сыграть некоторые сочетания встроенного и внешнего видео-адаптеров -- в дистрах, где основное внимание не на это.
Попробуй, имея под рукой установочный/спасательный носитель, поменять конфигурацию установленной системы, запрещая по отдельности внешний или внутренний видео-адаптер.
|
|2.22, ano (??), 15:45, 06/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
по пробуй сначала в виртуалке запустить. если норм зайдет то значить это какие либо железо специфичные проблемы. с ходу так просто не решаемы. откатись на предыдущую версию.
|