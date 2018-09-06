The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

06.09.2018 10:59  Релиз дистрибутива Tails 3.9

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.9 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для постоянного хранения данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками Live-окружения применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность автоматической установки дополнительных приложений из репозиториев Debian при каждом запуске Tails. Для просмотра списка дополнительных приложений предоставлен специальный интерфейс (Applications ▸ System Tool ▸ Additional Software).

    Посмотреть список дополнительных приложений также можно через общий интерфейс настройки параметров постоянного хранилища:

    Для установки дополнительных программ можно использовать утилиту apt или интерфейс Synaptic (Applications ▸ System Tools ▸ Synaptic Package Manager). После установки пакета автоматически будет выведено окно с предложением активировать установку данного пакета при каждой загрузке Live-окружения или использовать пакет только для текущего сеанса.

  • Добавлена возможность работы с существующими шифрованными разделами VeraCrypt в Tails. Для подключения разделов VeraCrypt предложен интерфейс "Applications ▸ System Tool ▸ Unlock VeraCrypt Volumes". В том числе поддерживается определение и подключение скрытых разделов TrueCrypt/VeraCrypt. Поддержка VeraCrypt также уже добавлена в штатные приложения Files и Disks из состава GNOME, и кроме Tails скоро появится в Debian 10 (Buster) и Ubuntu 18.10.
  • Улучшен интерфейс для настройки постоянного хранилища, который приведён к соответствию требованиям GNOME по оформления приложений;
  • Добавлен новый интерфейс просмотра цепочек узлов Tor, используемых для анонимизации трафика;
  • В качестве программы для чтения новостных лент в форматах RSS и Atom теперь предлагается Thunderbird. Поставка отдельного приложения Liferea будет прекращена в Tails 3.12;
  • Обновлены версии программ, в том числе обновлены графические драйверы и Mesa (из stretch-backports), микрокод Intel и AMD, пакеты с прошивками, Thunderbird 60, Tor 0.3.4.7-rc и Electrum 3.1.3. Пакетная база синхронизирована с Debian Stretch 9.5. Задействован новый выпуск Tor Browser to 8.0 на основе Firefox 60 ESR. В связи с прекращением поддержки XUL предустанавливаемое по умолчанию дополнение uBlock Origin обновлено до ветки на базе технологии WebExtension. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.17 с расширением поддержки оборудования и исправлением уязвимости Foreshadow (L1 Terminal Fault).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ta...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.8 и браузера Tor Browser 7.5.6
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.0
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.3
  5. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:12, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Анонимность? Безопасность? Главное -- хвост!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:09, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Я всегда с собой беру Tails и Tor-браузер!
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:23, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А как же Whonix? Тоже бoмбeзная вещь!
     
  • 1.2, Аноним (-), 12:32, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Добавлена возможность работы с существующими шифрованными разделами VeraCrypt

    неистово плюсую.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:20, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хорошая вещь это веракрипт, жаль только название неочень. :(
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 13:21, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всмысле хотелось бы гарантий, а не веры...
     
     
  • 4.17, dq0s4y71 (ok), 13:44, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, на латыни это как раз "истина".
    https://www.etymonline.com/word/vera
     
  • 1.4, Аноним (-), 13:11, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Яpoвaя и Pocкoмпозoр жестко беснуются, но против Tor'а бессильный. Технологию не победить одними хотелками и запретами. Нужны еще мозги, и вот тут то начинаются проблемы...
     
     
  • 2.16, Чебурнет (?), 13:42, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Технологию не победить одними хотелками и запретами

    Северная Корея как бы намекает, что нет кабеля за бугор == нет проблем

     
     
  • 3.18, Аноним (-), 13:45, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Проблемы есть. Просто когда тебя рaccтрeливают за их публичное озвучивание, то начинает казаться, что лучше когда "проблем нет".
     
  • 2.21, dq0s4y71 (ok), 15:12, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Приятно, конечно, думать, что мы такие умные, а они такие дураки, но, к сожалению, это не всегда так. В Китае, например, без танцев с бубном Тором не попользуешься, не говоря уж о VPN. И мы постепенно движемся в том же направлении.
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:12, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всем привет. Загрузил на флешку таилс 3.9, после выбора языка, пароля админа, нажимаю запуск таилс, и все чёрное окно, ни каких признаков жизни. Подскажите?
     
     
  • 2.6, нах (?), 13:15, 06/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    яровая и роскомпозор что-то ржут с мамкиных какеров, борцунов с системой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 13:17, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень смешно. Не шутить просил тебя. А помощи
     
     
  • 4.11, нах (?), 13:21, 06/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    ну я тебе ничем не могу помочь - во-первых, я дистрибутивом для мамкиных какеров... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, Аноним (5), 13:23, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот уже более понятно ) а чем ты пользуешься? Если не секрет
     
  • 5.23, Аноним (-), 15:47, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уроки иди делай, клоун.
     
  • 4.14, Аноним (5), 13:28, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Помоги тогда спрятаться хотя бы от местных ?)
     
     
  • 5.15, Аноним (-), 13:37, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Whonix + DoubleVPN, братишка!
     
  • 5.19, Аноним (-), 13:46, 06/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    неуловимый Джо же Параноики и любители запрещенного в цивилизованных странах ст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Ю.Т. (?), 14:28, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так -- среди многого прочего -- могут сыграть некоторые сочетания встроенного и внешнего видео-адаптеров -- в дистрах, где основное внимание не на это.
    Попробуй, имея под рукой установочный/спасательный носитель, поменять конфигурацию установленной системы, запрещая по отдельности внешний или внутренний видео-адаптер.
     
  • 2.22, ano (??), 15:45, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    по пробуй сначала в виртуалке запустить. если норм зайдет то значить это какие либо железо специфичные проблемы. с ходу так просто не решаемы. откатись на предыдущую версию.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor