06.09.2018 10:59  Релиз дистрибутива Tails 3.9

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.9 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб. Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для постоянного хранения данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками Live-окружения применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается. В новом выпуске: Добавлена возможность автоматической установки дополнительных приложений из репозиториев Debian при каждом запуске Tails. Для просмотра списка дополнительных приложений предоставлен специальный интерфейс (Applications ▸ System Tool ▸ Additional Software). Посмотреть список дополнительных приложений также можно через общий интерфейс настройки параметров постоянного хранилища: Для установки дополнительных программ можно использовать утилиту apt или интерфейс Synaptic (Applications ▸ System Tools ▸ Synaptic Package Manager). После установки пакета автоматически будет выведено окно с предложением активировать установку данного пакета при каждой загрузке Live-окружения или использовать пакет только для текущего сеанса.

Добавлена возможность работы с существующими шифрованными разделами VeraCrypt в Tails. Для подключения разделов VeraCrypt предложен интерфейс "Applications ▸ System Tool ▸ Unlock VeraCrypt Volumes". В том числе поддерживается определение и подключение скрытых разделов TrueCrypt/VeraCrypt. Поддержка VeraCrypt также уже добавлена в штатные приложения Files и Disks из состава GNOME, и кроме Tails скоро появится в Debian 10 (Buster) и Ubuntu 18.10.

Улучшен интерфейс для настройки постоянного хранилища, который приведён к соответствию требованиям GNOME по оформления приложений;

Добавлен новый интерфейс просмотра цепочек узлов Tor, используемых для анонимизации трафика;

В качестве программы для чтения новостных лент в форматах RSS и Atom теперь предлагается Thunderbird. Поставка отдельного приложения Liferea будет прекращена в Tails 3.12;

Обновлены версии программ, в том числе обновлены графические драйверы и Mesa (из stretch-backports), микрокод Intel и AMD, пакеты с прошивками, Thunderbird 60, Tor 0.3.4.7-rc и Electrum 3.1.3. Пакетная база синхронизирована с Debian Stretch 9.5. Задействован новый выпуск Tor Browser to 8.0 на основе Firefox 60 ESR. В связи с прекращением поддержки XUL предустанавливаемое по умолчанию дополнение uBlock Origin обновлено до ветки на базе технологии WebExtension. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.17 с расширением поддержки оборудования и исправлением уязвимости Foreshadow (L1 Terminal Fault).