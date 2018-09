05.09.2018 18:45  Релиз Firefox 62

Состоялся релиз web-браузера Firefox 62, а также мобильной версии Firefox 62 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 60.2.0. Поддержка Firefox 52, последней ESR-ветки, в которой было возможно выполнение XUL-дополнений, прекращена. Кроме того, завтра будет прекращён приём обновлений для дополнений на основе технологии XUL в каталоге AMO, а в начале октября подобные дополнения будут заблокированы и исключены из поисковой выдачи. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 63, релиз которой намечен на 23 октября. Основные новшества: На стартовой странице добавлена возможность увеличения числа строк с избранными сайтами, рекомендуемыми Mozilla ссылками и сводкой общей активности. Размер разных секций задаётся в разделе настройки и может варьироваться от 1 до 4 строк. В конфигураторе переработана секция настройки стартовой страницы. Добавлена опция для отображения строки поиска, включения или отключения блоков с избранными сайтами, рекомендуемыми Mozilla ссылками и суммарной сводкой (можно индивидуально настроить какие данные отображать в сводке, например, можно показать недавние закладки, завершённые загрузки, открытые страницы и сохранённые в Pocket ссылки).

В основное меню и в информационную панель с параметрами безопасности сайта добавлен переключатель для включения защиты от отслеживания перемещений пользователя и для быстрого перехода к настройкам приватности. Новый блокировщик не ограничен только работой в режиме приватного просмотра и может включаться для всех сайтов или выборочно для отдельных доменов. В настройки добавлена секция для выбора типов блокирования содержимого, определения исключений и управления подключенными списками блокировки. Блокировка применяется к внешним JavaScript-скриптам, изображениям и iframe-страницам, используемым для отслеживания пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track (применяется чёрный список disconnect.me);

В информационную панель с параметрами безопасности сайта, выводимую при клике на пиктограмме перед URL в адресной строке, добавлена опция для быстрой очистки всех Cookie и локально сохранённых данных для текущего сайта;

Переработан интерфейс добавления и изменения закладки. В новом интерфейсе теперь отображается пиктограмма и эскиз сайта, но убрано поле с описанием закладки. В дальнейшем данное поле также будет удалено из БД закладок, поэтому при необходимости сохранения заданных в нём описаний следует воспользоваться экспортом закладок в файлы html или json;

Помимо ключей для быстрого обращения из адресной строки к поисковым системам, индивидуально определяемым в настройках поисковых систем (about:preferences#search), добавлены служебные ключи для партнёрских поисковиков, например, для Google добавлен ключ "@google", а для Amazon - "@amazon". Данные ключи можно использовать для быстрого формирования запросов к Google и Amazon из адресной строки.

В контекстное меню, отображаемое при клике правой кнопкой мыши на пиктограммах дополнений в панели, добавлена функция быстрого перехода в интерфейс управления дополнением;

Для пользователей, участвующих в тестировании контекстных контейнеров, в отображаемом для вкладок меню появился новый пункт "Reopen in Container", позволяющий переоткрыть вкладку в другом контейнере;

В преддверии прекращения доверия к сертификатам Symantec в Firefox 63, в текущей версии в about:config добавлена опция "security.pki.distrust_ca_policy", которая может быть установлена в значение 2 для досрочного блокирования сертификатов Symantec;

Добавлена возможность использования API WebAuthn на платформе FreeBSD для аутентификации на сайте с использованием USB-токенов;

Добавлена поддержка отрисовки графики в отдельном потоке (Parallel-Off-Main-Thread) на платформе Windows для конфигураций без аппаратного ускорения графики;

Добавлены CSS-свойства shape-margin, shape-outside и shape-image-threshold, позволяющие создавать непрямоугольные раскладки элементов и организовать обтекание произвольных криволинейных контуров текстом;

Включена поддержка изменчивых шрифтов OpenType (variable fonts), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться. Для управления начертанием изменчивых шрифтов можно использовать CSS-свойства font-weight, font-stretch и font-style, а также унифицированное свойство @font-face;

В окружении для предприятий (Firefox for Enterprise) по умолчанию обеспечена sandbox-изоляция всех скриптов автонастройки (AutoConfig) с предоставлением доступа только к ограниченному документированному API. Для отключения изоляции можно использовать опцию general.config.sandbox_enabled в about:config;

Для 0.5% англоязычных пользователей планируется по умолчанию активировать системное дополнение Firefox Monitor, которое обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о более чем 5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов более 300 сайтов. Если не будет выявлено серьёзных проблем 25 сентября дополнение Firefox Monitor будет включено для всех англоязычных пользователей Firefox 62;

По умолчанию значение параметра security.pki.name_matching_mode изменено на 3 (Enforce), что подразумевает применение более жёстких проверок при сопоставлении имени хоста с параметрами в сертификатах;

При отключении пользователя от сервиса Firefox Sync теперь дополнительно предлагается опция, позволяющая очистить все данные профиля и из локальной системы (включая закладки, сохранённые пароли, историю посещений, cookie и сохранённые сайтами данные);

Изменена обработка совместного доступа к экрану в WebRTC: если открыт совместный доступ к окну, то это окно будет выведено на передний план;

Отменена блокировка отправки телеметрии для сеансов в приватном режиме просмотра. Речь ведётся об отправке на серверы Mozilla сведений о числе открытых сайтов и URL (счётчики доменов и URL) без детализации и привязки к пользователю. Для отключения отправки телеметрии со счётчиками URL в about:config предусмотрена специальная настройка "browser.engagement.total_uri_count.pbm", значение которой нужно установить в "false".

На платформе macOS 10.14 с активным тёмным режимом рабочего стола в Firefоx по умолчанию теперь автоматически включается тёмная тема оформления. На платформе macOS также включена sandbox-изоляция и выполнение в отдельном процессе апплетов, выполняемых плагином Adobe Flash;

Прекращена поддержка API для доступа к сенсорам освещения и приближения (devicelight, deviceproximity и userproximity). Пока остаются доступны, но намечены на удаление или ограничение доступа в будущем, API для определения движения и ориентации в пространстве. Данные API могут применяться для получения персональной информации о пользователе, обхода ограничений same-origin и как один из факторов для идентификации браузера;

Добавлены методы Array.prototype.flat() и Array.prototype.flatMap(), которые возвращают новый массив с развёрнутым содержимым вложенных массивов или массивом из элементов, сопоставленных при помощи заданной функции;

Добавлено свойство import.meta, которое можно использовать для определения специфичных для модуля метаданных;

В about:config добавлена настройка media.autoplay.enabled для управления автоматическим воспроизведением видео и звука;

В инструментах для разработчиков представлен новый трёхпанельный интерфейс инспектирования, в котором на отдельные панели разделены блоки с вычисленными CSS-свойствами и исходными правилами CSS. В верхнюю часть панели добавлена кнопка, позволяющая быстро переключаться между двух- и трёхпанельнм интерфейсом;

Включен по умолчанию редактор контуров (Shape Path Editor), позволяющий наглядно просматривать и редактировать элементы, сгенерированные при помощи CSS-свойства clip-path;





Предоставлена возможность выбора местоположения для размещения инструментов для разработчиков. Кроме размещения блока с инструментами в нижней части окна, появилась возможность размещения инструментов слева или справа от содержимого или в отдельном окне;

Удалена панель Developer Toolbar (GCLI) с командной строкой для web-разработчиков, вызываемая по Shift-F2. В качестве причин называется невостребованность данного метода управления, проблемы с многопроцессной архитектурой и проблемы с сопровождением и поддержкой новых возможностей браузера;

В версии Firefox для Android увеличена производительность прокрутки, ускорена загрузка страниц при использовании высокоскоростных WiFi-соединений (используется сетевой кэш, если дисковый кэш медленнее), добавлена возможность отключения уведомлений с информацией об обновлениях и новых возможностях, решены проблемы с работой видеосеансов при организации WebRTC-канала между Firefox для Android и Safari. По умолчанию включен API синтеза речи (Web Speech API). Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 62 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.