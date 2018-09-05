05.09.2018 18:45  Релиз Firefox 62

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|4.13, Аноним (-), 19:33, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Чроме вообще худший бровзер, корпорация зла сливает твои данные маркетологам, а дальше тебя бомбят рекламой через гмейл.
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|6.87, Аноним (87), 21:58, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы, похоже, любитель выдёргивать фразы из контекста и прерывать цитаты так, как выгодно вам.
Очевидно же, что там не видно слов "по умолчанию". Ловите минус.
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|1.7, iPony (?), 19:12, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> На платформе macOS также включена sandbox-изоляция и выполнение в отдельном процессе апплетов, выполняемых плагином Adobe Flash
Во. И от Mozilla инновации в 2018 году
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|2.14, Аноним (-), 19:34, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мне казалось флеш сдох и отключен несколько лет назад. Или на маке это некрофилия до сих пор вертится? О_о
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|3.56, iPony (?), 20:45, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Оно везде вертится, если пользователь сам поставит, КЭП.
Просто в венде песочница (для безопасности) для флеша в фурифоксе появилась этак пять лет назад, в macOS вот только что, ну а в линуксах уже не успеет видать. Ибо совсем уже закопают окончательно.
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|2.12, Аноним (-), 19:32, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+13 +/–
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Сказки ни сказки, а вся телеметрия отключается через about_config - раз и навсегда. Год назад поотключал, недавно зашел проверить - опции не сбросились. Вдобавок Wireshark'ом мониторю на предмет сливания инфы - ничего не сливает, если разок настроишь.
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|3.41, Аноним (40), 20:15, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не обязательно конфиг. Одна глобальная галка в графических настройках отключает всю телеметрию, и приватную, и неприватную.
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|3.43, Аноним (43), 20:20, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Всё равно что жить в чумном бараке и каждый день жрать антибиотики горстями, надеясь не заразиться.
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|3.65, AnonPlus (?), 21:10, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Расширение не обязательно.
privacy.userContext.enabled = true; включить контейнеры
После этого будет и упомянутый пункт меню "Переоткрыть в контейнере"
privacy.userContext.ui.enabled = true; управление контейнерами (создать свой, удалить дефолтные) в настройках
privacy.userContext.longPressBehavior = true; долгое нажатие на кнопку создания вкладки создаёт вкладку в контейнере, краткое - обычную вкладку
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|5.42, timur.davletshin (ok), 20:17, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Завсегда пожалуйста. Если ещё поставить Ublock Origin с github (он подписан ключами, поэтому будет нормально обновляться), то он стал наконец-то блочить новую рекламу Yandex'а на той же Ленте, которая в рандомных тегах и с домена самой Ленты сыплется. Вообще какой-то праздник в последние две недели )))
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|2.39, timur.davletshin (ok), 20:14, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если Shadow DOM включить в about:config, то ряд перегруженных кастомными виджетами сайтов таки стал шустрее. Но пока не понял, как со стабильностью. Только недели две гоняю.
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|3.44, Аноним (51), 20:20, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это тот, который dom.webcomponents.shadowdom.enabled ? А dom.webcomponents.customelements.enabled тоже надо включать ?
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|4.47, timur.davletshin (ok), 20:25, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Сustom Elements пока не в рабочем состоянии (хотя раньше включались, но были огрехи), эта настройка ничего не изменит, включение ничего не изменит. Будет в 64-ой вроде.
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|1.50, timur.davletshin (ok), 20:31, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Из минусов последних версий: у меня стал под большой нагрузкой наблюдаться заметный лаг в реакции на кнопки play/pause в видеоплеерах или кнопке звука на вкладке. Браузер стал жить отдельной жизнью от плеера. Иногда можно нажать pause и успеть переключиться на другую вкладку, пока оно соизволить таки остановить проигрывание.
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|2.53, Аноним (53), 20:37, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Может, в этом виноваты как раз твои эксперименты с Shadow DOM, webextensions.remote и прочим? :)
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|3.58, timur.davletshin (ok), 20:52, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну, причинно-следственные связи я ещё пка могу отследить. Но спасибо за совет. Там ещё могут иногда после закрытия браузера и процессы медиаплеера висеть секунды 3-5.
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|4.63, Аноним (53), 21:06, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>лаг в реакции на кнопки play/pause в видеоплеерах или кнопке звука на вкладке
А кинь мне примеры, гляну.
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|6.73, Аноним (73), 21:18, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Открыл 5 вкладок. Все ОК. И да, ты будешь смеяться, наверное, но: AMD Athlon II X2 245, 4 GB RAM :)
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|7.75, timur.davletshin (ok), 21:23, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Открыл 5 вкладок. Все ОК. И да, ты будешь смеяться, наверное, но:
> AMD Athlon II X2 245, 4 GB RAM :)
Загрузку камня посмотри, а то FF отключает декодирование видео через 10 секунд в неактивной вкладке.
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|8.86, Аноним (73), 21:52, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для HD у меня машина не алё, я ж написал спеки :) 10 секунд не ждал, все время переключался от вкладки к вкладке и клацал плей/паузу. Камни полностью загружены, проц в 100%, но все отзывчивое.
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|9.89, timur.davletshin (ok), 22:10, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну так в том то и соль, чтобы тормозить начало, а потом и кликать. Понятное дело, что на ненагруженной системе отзывчивость будет нормальная.
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|1.68, AnonPlus (?), 21:13, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>> В about:config добавлена настройка media.autoplay.enabled
Она уже очень давно добавлена и включена.
>> Добавлена опция для отображения строки поиска, включения или отключения блоков с избранными сайтами, рекомендуемыми Mozilla ссылками и суммарной сводки (можно индивидуально настроить какие данные отображать в сводке, например, можно показать недавние закладки, завершённые загрузки, открытые страницы и сохранённые в Pocket ссылки).
Было ещё в 61.
>> В настройки добавлена секция для выбора типов блокирования содержимого, определения исключений и управления подключенными списками блокировки. Блокировка применяется к внешним JavaScript-скриптам, изображениям и iframe-страницам, используемым для отслеживания пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track (применяется чёрный список disconnect.me);
Было ещё в 61.
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