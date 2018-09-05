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05.09.2018 18:45  Релиз Firefox 62

Состоялся релиз web-браузера Firefox 62, а также мобильной версии Firefox 62 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 60.2.0. Поддержка Firefox 52, последней ESR-ветки, в которой было возможно выполнение XUL-дополнений, прекращена. Кроме того, завтра будет прекращён приём обновлений для дополнений на основе технологии XUL в каталоге AMO, а в начале октября подобные дополнения будут заблокированы и исключены из поисковой выдачи. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 63, релиз которой намечен на 23 октября.

Основные новшества:

  • На стартовой странице добавлена возможность увеличения числа строк с избранными сайтами, рекомендуемыми Mozilla ссылками и сводкой общей активности. Размер разных секций задаётся в разделе настройки и может варьироваться от 1 до 4 строк.

    В конфигураторе переработана секция настройки стартовой страницы. Добавлена опция для отображения строки поиска, включения или отключения блоков с избранными сайтами, рекомендуемыми Mozilla ссылками и суммарной сводкой (можно индивидуально настроить какие данные отображать в сводке, например, можно показать недавние закладки, завершённые загрузки, открытые страницы и сохранённые в Pocket ссылки).

  • В основное меню и в информационную панель с параметрами безопасности сайта добавлен переключатель для включения защиты от отслеживания перемещений пользователя и для быстрого перехода к настройкам приватности. Новый блокировщик не ограничен только работой в режиме приватного просмотра и может включаться для всех сайтов или выборочно для отдельных доменов.

    В настройки добавлена секция для выбора типов блокирования содержимого, определения исключений и управления подключенными списками блокировки. Блокировка применяется к внешним JavaScript-скриптам, изображениям и iframe-страницам, используемым для отслеживания пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track (применяется чёрный список disconnect.me);

  • В информационную панель с параметрами безопасности сайта, выводимую при клике на пиктограмме перед URL в адресной строке, добавлена опция для быстрой очистки всех Cookie и локально сохранённых данных для текущего сайта;
  • Переработан интерфейс добавления и изменения закладки. В новом интерфейсе теперь отображается пиктограмма и эскиз сайта, но убрано поле с описанием закладки. В дальнейшем данное поле также будет удалено из БД закладок, поэтому при необходимости сохранения заданных в нём описаний следует воспользоваться экспортом закладок в файлы html или json;
  • Помимо ключей для быстрого обращения из адресной строки к поисковым системам, индивидуально определяемым в настройках поисковых систем (about:preferences#search), добавлены служебные ключи для партнёрских поисковиков, например, для Google добавлен ключ "@google", а для Amazon - "@amazon". Данные ключи можно использовать для быстрого формирования запросов к Google и Amazon из адресной строки.
  • В контекстное меню, отображаемое при клике правой кнопкой мыши на пиктограммах дополнений в панели, добавлена функция быстрого перехода в интерфейс управления дополнением;
  • Для пользователей, участвующих в тестировании контекстных контейнеров, в отображаемом для вкладок меню появился новый пункт "Reopen in Container", позволяющий переоткрыть вкладку в другом контейнере;
  • В преддверии прекращения доверия к сертификатам Symantec в Firefox 63, в текущей версии в about:config добавлена опция "security.pki.distrust_ca_policy", которая может быть установлена в значение 2 для досрочного блокирования сертификатов Symantec;
  • Добавлена возможность использования API WebAuthn на платформе FreeBSD для аутентификации на сайте с использованием USB-токенов;
  • Добавлена поддержка отрисовки графики в отдельном потоке (Parallel-Off-Main-Thread) на платформе Windows для конфигураций без аппаратного ускорения графики;
  • Добавлены CSS-свойства shape-margin, shape-outside и shape-image-threshold, позволяющие создавать непрямоугольные раскладки элементов и организовать обтекание произвольных криволинейных контуров текстом;
  • Включена поддержка изменчивых шрифтов OpenType (variable fonts), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться. Для управления начертанием изменчивых шрифтов можно использовать CSS-свойства font-weight, font-stretch и font-style, а также унифицированное свойство @font-face;
  • В окружении для предприятий (Firefox for Enterprise) по умолчанию обеспечена sandbox-изоляция всех скриптов автонастройки (AutoConfig) с предоставлением доступа только к ограниченному документированному API. Для отключения изоляции можно использовать опцию general.config.sandbox_enabled в about:config;
  • Для 0.5% англоязычных пользователей планируется по умолчанию активировать системное дополнение Firefox Monitor, которое обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о более чем 5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов более 300 сайтов. Если не будет выявлено серьёзных проблем 25 сентября дополнение Firefox Monitor будет включено для всех англоязычных пользователей Firefox 62;
  • По умолчанию значение параметра security.pki.name_matching_mode изменено на 3 (Enforce), что подразумевает применение более жёстких проверок при сопоставлении имени хоста с параметрами в сертификатах;
  • При отключении пользователя от сервиса Firefox Sync теперь дополнительно предлагается опция, позволяющая очистить все данные профиля и из локальной системы (включая закладки, сохранённые пароли, историю посещений, cookie и сохранённые сайтами данные);
  • Изменена обработка совместного доступа к экрану в WebRTC: если открыт совместный доступ к окну, то это окно будет выведено на передний план;
  • Отменена блокировка отправки телеметрии для сеансов в приватном режиме просмотра. Речь ведётся об отправке на серверы Mozilla сведений о числе открытых сайтов и URL (счётчики доменов и URL) без детализации и привязки к пользователю. Для отключения отправки телеметрии со счётчиками URL в about:config предусмотрена специальная настройка "browser.engagement.total_uri_count.pbm", значение которой нужно установить в "false".
  • На платформе macOS 10.14 с активным тёмным режимом рабочего стола в Firefоx по умолчанию теперь автоматически включается тёмная тема оформления. На платформе macOS также включена sandbox-изоляция и выполнение в отдельном процессе апплетов, выполняемых плагином Adobe Flash;
  • Прекращена поддержка API для доступа к сенсорам освещения и приближения (devicelight, deviceproximity и userproximity). Пока остаются доступны, но намечены на удаление или ограничение доступа в будущем, API для определения движения и ориентации в пространстве. Данные API могут применяться для получения персональной информации о пользователе, обхода ограничений same-origin и как один из факторов для идентификации браузера;
  • Добавлены методы Array.prototype.flat() и Array.prototype.flatMap(), которые возвращают новый массив с развёрнутым содержимым вложенных массивов или массивом из элементов, сопоставленных при помощи заданной функции;
  • Добавлено свойство import.meta, которое можно использовать для определения специфичных для модуля метаданных;
  • В about:config добавлена настройка media.autoplay.enabled для управления автоматическим воспроизведением видео и звука;
  • В инструментах для разработчиков представлен новый трёхпанельный интерфейс инспектирования, в котором на отдельные панели разделены блоки с вычисленными CSS-свойствами и исходными правилами CSS. В верхнюю часть панели добавлена кнопка, позволяющая быстро переключаться между двух- и трёхпанельнм интерфейсом;
  • Включен по умолчанию редактор контуров (Shape Path Editor), позволяющий наглядно просматривать и редактировать элементы, сгенерированные при помощи CSS-свойства clip-path;

  • Предоставлена возможность выбора местоположения для размещения инструментов для разработчиков. Кроме размещения блока с инструментами в нижней части окна, появилась возможность размещения инструментов слева или справа от содержимого или в отдельном окне;
  • Удалена панель Developer Toolbar (GCLI) с командной строкой для web-разработчиков, вызываемая по Shift-F2. В качестве причин называется невостребованность данного метода управления, проблемы с многопроцессной архитектурой и проблемы с сопровождением и поддержкой новых возможностей браузера;
  • В версии Firefox для Android увеличена производительность прокрутки, ускорена загрузка страниц при использовании высокоскоростных WiFi-соединений (используется сетевой кэш, если дисковый кэш медленнее), добавлена возможность отключения уведомлений с информацией об обновлениях и новых возможностях, решены проблемы с работой видеосеансов при организации WebRTC-канала между Firefox для Android и Safari. По умолчанию включен API синтеза речи (Web Speech API).

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 62 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox решено по умолчанию блокировать отслеживание перемещений между сайтами
  3. OpenNews: Для Firefox развивается система контекстной рекомендации дополнений
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
  5. OpenNews: Релиз Firefox 61
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.5, Попугай Кеша (?), 19:08, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Они по дизайну с Chrome рокировку сделали )
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 19:27, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +62 +/
    Firefox - лучший браузер, что ни говори!
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 19:31, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Чем чроме? Безусловно. Но форки лисы заруливают саму лису.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 19:33, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Чроме вообще худший бровзер, корпорация зла сливает твои данные маркетологам, а дальше тебя бомбят рекламой через гмейл.
     
     
  • 5.23, Аноним (11), 19:51, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Даже не браузер.
    https://transfer.sh/Ih6xv/2.png
     
     
  • 6.87, Аноним (87), 21:58, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы, похоже, любитель выдёргивать фразы из контекста и прерывать цитаты так, как выгодно вам.
    Очевидно же, что там не видно слов "по умолчанию". Ловите минус.
     
  • 5.76, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:33, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Яндекс-почта. Нет спама. зачем мне гамно-мейл?
     
     
  • 6.80, Аноним (-), 21:36, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Яндекс-почта. Полно спама. Ворует данные так же как гамно-мейл.
     
  • 3.35, timur.davletshin (ok), 20:03, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если бы хром не пытался убить URL путём подмены строки ввода строкой поиска, то ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, Аноним (-), 20:40, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Знакомая морда. Я тебя на ЛОРе видел... лет 10 назад)
     
     
  • 5.57, timur.davletshin (ok), 20:48, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, с 2000 года немало времени прошло...
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:09, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    pdf читалку встроенную пофиксили? Или может быть сохранение полей ввода при переходе по истории вкладки?
     
     
  • 2.8, NNN (??), 19:16, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы патч в апстрим отправили?
     
  • 2.15, Аноним (11), 19:35, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нафиг-нафиг Не хотет фирефох ДЕ Нет в жизни совершенства Ящитаю браузер долже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 20:14, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Они менее безопасны Скорость в обмен на безопасность А еще это удобно хомякам ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.78, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:34, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А еще это удобно хомякам.

    Сказал суровый тушканчик...

     
  • 2.16, Петр (??), 19:35, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А что не так с PDF? Пользуюсь каждый день, нормально работает.
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 19:37, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    И как оно на вкус? Как земля?
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 19:44, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наркоман?
     
     
  • 5.27, Аноним (11), 19:53, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сподвижников ищешь?
    Нет, я не из ваших.
     
  • 3.31, timur.davletshin (ok), 19:59, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лично мне не хватает поддержки ICC в PDF https://github.com/mozilla/pdf.js/issues/2856.
     
     
  • 4.45, Аноним (40), 20:22, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Что за глупая привычка ставить точку после ссылок в местах, где не используется ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, timur.davletshin (ok), 20:28, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Извини, учительница русского у нас была жёсткая, била линейкой и могла тетрадь порвать...
     
     
  • 6.66, AnonPlus (?), 21:11, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И все молчали, вместо того, чтобы поднять шум и отстранить психопата от работы с детьми?
     
     
  • 7.71, timur.davletshin (ok), 21:16, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто с трудовиком, который бил метром, это было за норм :) Да и вообще в нашем детстве было зашкварно ныть из-за таких мелочей.
     
     
  • 8.79, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:35, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что мешает ставить после ссылки пробел?
     
  • 2.28, Айран (?), 19:55, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы такое нажать, чтобы ни один браузер никогда сам не открывал pdf.
     
     
  • 3.29, timur.davletshin (ok), 19:57, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    about:config — там по поиску pdfjs, дальше найдёшь сам опцию.
     
  • 1.7, iPony (?), 19:12, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > На платформе macOS также включена sandbox-изоляция и выполнение в отдельном процессе апплетов, выполняемых плагином Adobe Flash

    Во. И от Mozilla инновации в 2018 году

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 19:34, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне казалось флеш сдох и отключен несколько лет назад. Или на маке это некрофилия до сих пор вертится? О_о
     
     
  • 3.56, iPony (?), 20:45, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно везде вертится, если пользователь сам поставит, КЭП.

    Просто в венде песочница (для безопасности) для флеша в фурифоксе появилась этак пять лет назад, в macOS вот только что, ну а в линуксах уже не успеет видать. Ибо совсем уже закопают окончательно.

     
     
  • 4.85, Аноним (85), 21:50, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Успеет ).
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:20, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Всегда забавно смотреть, как мозилла пытается усидеть на двух стульях хочется ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 19:32, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Сказки ни сказки, а вся телеметрия отключается через about_config - раз и навсегда. Год назад поотключал, недавно зашел проверить - опции не сбросились. Вдобавок Wireshark'ом мониторю на предмет сливания инфы - ничего не сливает, если разок настроишь.
     
     
  • 3.41, Аноним (40), 20:15, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не обязательно конфиг. Одна глобальная галка в графических настройках отключает всю телеметрию, и приватную, и неприватную.
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 20:28, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это где такая?
     
     
  • 5.60, Аноним (40), 20:54, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://support.mozilla.org/en-US/kb/share-data-mozilla-help-improve-firefox
     
  • 3.43, Аноним (43), 20:20, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё равно что жить в чумном бараке и каждый день жрать антибиотики горстями, надеясь не заразиться.
     
  • 1.17, Аноним (17), 19:35, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет этой настройки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Петр (??), 19:36, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подтверждаю, нет такой настройки...
     
  • 2.24, Alvis (?), 19:51, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ручками , ручками . И работать будет только если телеметрия глобально разрешена .
     
  • 1.20, Аноним (20), 19:38, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    они в этой версии 62-ой spellchecker поломали, отвалился
    откатился на 60.2 esr, все работает
     
     
  • 2.22, timur.davletshin (ok), 19:49, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё работает нормально и на Венде и на Линуксе и даже на Маке.
     
  • 1.25, Айран (?), 19:53, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "новый пункт "Reopen in Container", позволяющий переоткрыть вкладку в другом контейнере"
    давно ждал, НО - куй. нет этого пункта.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 20:02, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты по ссылкам ходил? Ставил расширение? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47215
     
     
  • 3.65, AnonPlus (?), 21:10, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Расширение не обязательно.

    privacy.userContext.enabled = true; включить контейнеры

    После этого будет и упомянутый пункт меню "Переоткрыть в контейнере"

    privacy.userContext.ui.enabled = true; управление контейнерами (создать свой, удалить дефолтные) в настройках

    privacy.userContext.longPressBehavior = true; долгое нажатие на кнопку создания вкладки создаёт вкладку в контейнере, краткое - обычную вкладку

     
  • 1.26, timur.davletshin (ok), 19:53, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ещё стало возможно включить выполнение расширений Webextensions в отдельном процессе, что неплохо ускоряет работу того же Ublock Origin.
     
     
  • 2.33, Аноним (34), 20:01, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С этого места поподробнее, плиз :) Где включать?
     
     
  • 3.36, timur.davletshin (ok), 20:07, 05/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    extensions webextensions remote 8212 установить в true Проверить легко 821... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Аноним (34), 20:10, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, сейчас потестим.
     
     
  • 5.42, timur.davletshin (ok), 20:17, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Завсегда пожалуйста. Если ещё поставить Ublock Origin с github (он подписан ключами, поэтому будет нормально обновляться), то он стал наконец-то блочить новую рекламу Yandex'а на той же Ленте, которая в рандомных тегах и с домена самой Ленты сыплется. Вообще какой-то праздник в последние две недели )))
     
     
  • 6.51, Аноним (51), 20:35, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О, я смотрю, в dev билдах он много нового запилил, типа блокировки js на сайтах и т.д.
     
  • 1.30, Аноним (-), 19:57, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    — фаерфокс хуже хрома
    — намного?
    — на семь
     
  • 1.32, Аноним (34), 20:00, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне показалось, или оно действительно стало шустрее открывать сайты?
     
     
  • 2.39, timur.davletshin (ok), 20:14, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если Shadow DOM включить в about:config, то ряд перегруженных кастомными виджетами сайтов таки стал шустрее. Но пока не понял, как со стабильностью. Только недели две гоняю.
     
     
  • 3.44, Аноним (51), 20:20, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это тот, который dom.webcomponents.shadowdom.enabled ? А dom.webcomponents.customelements.enabled тоже надо включать ?
     
     
  • 4.47, timur.davletshin (ok), 20:25, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сustom Elements пока не в рабочем состоянии (хотя раньше включались, но были огрехи), эта настройка ничего не изменит, включение ничего не изменит. Будет в 64-ой вроде.
     
  • 1.38, timur.davletshin (ok), 20:12, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А ещё у меня стабильно стал работать gfx.canvas.azure.accelerated (AzureCanvasAccelerated в about:support) — улучшило промотку (у меня не Basic, а OpenGL compositing).
     
  • 1.46, timur.davletshin (ok), 20:24, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот список disconnect.me портит ряд сайтов таки у меня. Хотя, это фиксится добавлением ряда доменов в белый список.
     
  • 1.50, timur.davletshin (ok), 20:31, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Из минусов последних версий: у меня стал под большой нагрузкой наблюдаться заметный лаг в реакции на кнопки play/pause в видеоплеерах или кнопке звука на вкладке. Браузер стал жить отдельной жизнью от плеера. Иногда можно нажать pause и успеть переключиться на другую вкладку, пока оно соизволить таки остановить проигрывание.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 20:37, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Может, в этом виноваты как раз твои эксперименты с Shadow DOM, webextensions.remote и прочим? :)
     
     
  • 3.58, timur.davletshin (ok), 20:52, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, причинно-следственные связи я ещё пка могу отследить. Но спасибо за совет. Там ещё могут иногда после закрытия браузера и процессы медиаплеера висеть секунды 3-5.
     
     
  • 4.63, Аноним (53), 21:06, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >лаг в реакции на кнопки play/pause в видеоплеерах или кнопке звука на вкладке

    А кинь мне примеры, гляну.

     
     
  • 5.67, timur.davletshin (ok), 21:13, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Открой штук шесть вкладок youtube (чтобы больше, чем у тебя камней) и поиграйся с кнопочками.
     
     
  • 6.73, Аноним (73), 21:18, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Открыл 5 вкладок. Все ОК. И да, ты будешь смеяться, наверное, но: AMD Athlon II X2 245, 4 GB RAM :)
     
     
  • 7.74, timur.davletshin (ok), 21:21, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во всех HD?
     
  • 7.75, timur.davletshin (ok), 21:23, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Открыл 5 вкладок. Все ОК. И да, ты будешь смеяться, наверное, но:
    > AMD Athlon II X2 245, 4 GB RAM :)

    Загрузку камня посмотри, а то FF отключает декодирование видео через 10 секунд в неактивной вкладке.

     
     
  • 8.86, Аноним (73), 21:52, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для HD у меня машина не алё, я ж написал спеки :) 10 секунд не ждал, все время переключался от вкладки к вкладке и клацал плей/паузу. Камни полностью загружены, проц в 100%, но все отзывчивое.
     
     
  • 9.89, timur.davletshin (ok), 22:10, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так в том то и соль, чтобы тормозить начало, а потом и кликать. Понятное дело, что на ненагруженной системе отзывчивость будет нормальная.
     
  • 1.52, Аноним (52), 20:36, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, зачем в диалоге добавили скриншот Это типа, чтобы пока я нажимаю кн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.55, Аноним (-), 20:45, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    вопрос по поводу блокировщика - оно нужно, если стоит юблок и юматрикс? Или дублирует функционал?
     
     
  • 2.62, AnonPlus (?), 21:06, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там те же самые подписки (от Disconnect). Дублирует.
     
  • 1.59, Аноним (59), 20:54, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает как в мобильной версии включить выравнивание текста по экрану п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.61, AnonPlus (?), 21:05, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше было дополнение, но давно не работает. Сам ищу.
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 21:09, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как называлось?
     
     
  • 4.69, AnonPlus (?), 21:14, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/fit-text-to-width/
     
     
  • 5.72, Аноним (64), 21:18, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо
     
  • 1.68, AnonPlus (?), 21:13, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >> В about:config добавлена настройка media.autoplay.enabled

    Она уже очень давно добавлена и включена.


    >> Добавлена опция для отображения строки поиска, включения или отключения блоков с избранными сайтами, рекомендуемыми Mozilla ссылками и суммарной сводки (можно индивидуально настроить какие данные отображать в сводке, например, можно показать недавние закладки, завершённые загрузки, открытые страницы и сохранённые в Pocket ссылки).

    Было ещё в 61.

    >> В настройки добавлена секция для выбора типов блокирования содержимого, определения исключений и управления подключенными списками блокировки. Блокировка применяется к внешним JavaScript-скриптам, изображениям и iframe-страницам, используемым для отслеживания пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track (применяется чёрный список disconnect.me);

    Было ещё в 61.

     
     
  • 2.82, Аноним (82), 21:39, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас опция стала работать и для аудио.
     
  • 1.70, grayich (ok), 21:16, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как в адресной строке поменять местами описание и адрес ?
     
  • 1.77, Анончик (?), 21:33, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ничего вкусного, а я то надеялся на модернизацию движка квантум...
     
     
  • 2.88, Аноним (73), 22:00, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вкусное на кухне, умник, а не в ПО.
     
  • 1.81, Уфук Карааслан (?), 21:38, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нет ничего такого из-за чего можно былоб спрыгнуть с Chrome. Нынешний релиз Chrome просто мажорный.
     
  • 1.83, анон (?), 21:44, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ведь можно было поддержку socks 5 прокси запилить что бы фокси прокси не ставить.
     
     
  • 2.84, timur.davletshin (ok), 21:49, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что не так с SOCKS5? Пользуюсь каждый день и проблем не замечаю.
     

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