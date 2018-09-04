04.09.2018 18:29  Около 390 тысяч сайтов оставили открытыми каталоги .git с кодом

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|2.18, пох (?), 20:19, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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конечно, не было:
<Directory ~ "/(\.svn|RCS|CVS)/">
Satisfy All
Order allow,deny
Deny from all
</Directory>
сразу следом за ~ "^\.ht" и ",v$"
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|3.32, Ilya Indigo (ok), 21:14, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Всё ещё проше!
<Directory ~ "^\.">
Require all denied
</Directory>
<Files ~ "^\.">
Require all denied
</Files>
P.S. А вообще нефиг в DOCUMENT_ROOT что-попало сувать, аля вордпресс!
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|3.25, Аноним (25), 20:39, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Это просто показывает, что среди лопухов, выставляющих .git в общий доступ, пыхеры составляют подавляющее большинство.
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|2.14, Аноним (14), 20:06, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Апача же запрещает по-умолчанию доступ к файлам начинающимся с точки, значит во
> всем виноваты другие неправильно настроенные веб-серверы.
.git это не файл, а каталог.
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|2.15, A.Stahl (ok), 20:08, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В каждой новости про релиз Апача обязательно найдётся несколько человек вопрошающие а зачем нужен Апач если есть офигенно-бежественно-колбасный что-то там (Блин, каждые пару недель про него новости тут как спам, а название вылетело).
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|1.23, Аноним (1), 20:28, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> и по 1% на Node.js (2394)
Нода из коробки вообще ничего не показывает наружу, как эти 1% ухитрились прострелить себе ногу? static от корня завели? Из php-мира мигрировали со своими привычками?
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|1.28, Необъективный_ (ok), 20:47, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Очень уж короткая новость получилась и результаты исследования из статьи надерганы рандомно. Например, если не зацикливаться на абсолютном количестве сайтов на php, а посмотреть на график "Programming Languages by marketshare", то выводы у читателя будут совсем другие. Ну и в целом статья интересно написана. Рекомендую всем перейти по ссылке из новости и прочитать ее. Если есть время и желание, конечно...
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|2.37, фёдор (?), 21:24, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну то есть убунта на сервере вас уже совсем не смущает?
(странно, где же gentoo? Не детектится, что-ли?)
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