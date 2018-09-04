The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

04.09.2018 18:29  Около 390 тысяч сайтов оставили открытыми каталоги .git с кодом

Чешский исследователь безопасности Владимир Смитка (Vladimír Smitka) провёл сканирование около 320 млн доменов и выявил, что на 390 тысячах сайтов доступны для загрузки каталоги ".git", которые по недосмотру выставили в публичное пространство без ограничения доступа. В подобных каталогах можно обнаружить закрытую информацию, в некоторых случаях угрожающую безопасности. Например, в каталоге .git могут быть оставлены исходные тексты всех серверных обработчиков сайта (атакующий может использовать их для поиска уязвимостей), настройки, а также пароли и ключи доступа к СУБД, API и облачным сервисам.

Во многих случаях прямое обращение к каталогу ".git/" выдавало 403 ошибку, но ошибка была вызвана отсутствием index.html и при прямом обращении к файлам они прекрасно отдавались. Структура .git/ известна, поэтому содержимое репозитория можно по цепочке перебрать даже без наличия списка файлов в каталоге. Например, можно вначале оценить содержимое файлов /.git/HEAD, /.git/config, /.git/index, /.git/refs/heads/master и /.git/logs/HEAD, а затем перебрать все коммиты и объекты.

Сканирование всех доменов в сети заняло около 4 недель, после чего исследователь попытался предупредить владельцев проблемных сайтов, организовав рассылку по email. Адреса электронной почты были взяты из файла /.git/logs/HEAD. Из 390 тысяч сайтов удалось определить emаil для 290 тысяч, из которых 90 тысяч email были уникальными. После отправки предупреждения 18 тысяч адресов оказались уже не действующими. В ответ на рассылку было получено почти 2000 писем с благодарностями, 30 сообщений о ложном срабатывании, два письма от спамеров и одна угроза с намерением пожаловаться в полицию.

Изучение содержимого каталога ".git" показало, что 96% (186205 из выборки в 194000) сайтов содержат код на языке PHP и по 1% на Node.js (2394), Java (1742), Ruby (1199) и Python (1499). Код на Perl был найден в 504 случаях. 42 тысячи сайтов работают под управлением Ubuntu, 12906 - Debian, 9350 - CentOS, 3204 - Windows Server, 378 - RHEL, 216 - FreeBSD, 170 - Fedora, 152 - Gentoo, 50 - SUSE. Среди систем управления контентом лидирует WordPress - 41139, Drupal - 2256, Joomla - 1615, Typo3 - 1258, Bitrix - 330.

  1. Главная ссылка к новости (https://lynt.cz/blog/global-sc...)
  2. OpenNews: Неосторожное обращение с Subversion привело к уязвимости тысяч сайтов
  3. OpenNews: Инфраструктура проекта Apache подверглась взлому
  4. OpenNews: Взлом Savannah затронул и www.gnu.org. Хронология событий
  5. OpenNews: Утечка параметров аутентификации через незащищённые серверы etcd
  6. OpenNews: Новый поиск на GitHub привёл к выявлению забытых в репозиториях конфиденциальных данных
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 19:18, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Во всем виноват git? При SVN такого не было!
     
     
  • 2.5, anonn (?), 19:38, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    было же
     
     
  • 3.6, Владимир (??), 19:41, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Отродясь такого не было и вот опять же, ну.
     
  • 2.11, Дуплик (ok), 19:57, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    При SVN было хуже в несколько раз:

    https://habr.com/post/70330/

     
  • 2.18, пох (?), 20:19, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    конечно, не было:
    <Directory ~ "/(\.svn|RCS|CVS)/">
        Satisfy All
        Order allow,deny
        Deny from all
    </Directory>
    сразу следом за ~ "^\.ht" и ",v$"
     
     
  • 3.32, Ilya Indigo (ok), 21:14, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё ещё проше!
    <Directory ~ "^\.">
        Require all denied
    </Directory>
    <Files ~ "^\.">
        Require all denied
    </Files>

    P.S. А вообще нефиг в DOCUMENT_ROOT что-попало сувать, аля вордпресс!

     
  • 1.2, Аноним (-), 19:18, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "доля виндус сервера 64% и продолжает расти" посрамлена в очередной раз.
     
     
  • 2.3, your mom (?), 19:26, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    6.4%
     
  • 2.4, Аноним_ка (?), 19:36, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Посрамлена по части отсутствия безграмотности? Горжусь линуксом, че!
     
  • 2.19, ms (??), 20:19, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а чего вам опять не так? У нас тоже есть .git !

     
  • 1.7, Аноним (7), 19:47, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > 96% (186205 из выборки в 194000) сайтов содержат код на языке PHP

    «Но похапе тут нипричом! Это погромисты плохие!»

     
     
  • 2.13, A.Stahl (ok), 20:05, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Кто-то забыл служебную информацию от системы контроля версий: виноват ПХП.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 20:39, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это просто показывает, что среди лопухов, выставляющих .git в общий доступ, пыхеры составляют подавляющее большинство.
     
     
  • 4.31, Crazy Alex (ok), 20:55, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как и среди остальных сайтов
     
  • 4.33, anonymous (??), 21:15, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Типичная ошибка выжившего. Сколько там сайтов не на похапэ?
     
  • 4.34, Gemorroj (ok), 21:17, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это показывает настоящую популярность языка, а не нахайпленное инфомесиво.
     
  • 4.36, Аноним (36), 21:19, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ничего что подавляющие большинство сайтов на php
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:48, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Accidentally open source.
     
  • 1.9, anonymous (??), 19:48, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    SUSE совсем загнулась.
     
  • 1.10, Аноним (10), 19:55, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Апача же запрещает по-умолчанию доступ к файлам начинающимся с точки, значит во всем виноваты другие неправильно настроенные веб-серверы.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:06, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Апача же запрещает по-умолчанию доступ к файлам начинающимся с точки, значит во
    > всем виноваты другие неправильно настроенные веб-серверы.

    .git это не файл, а каталог.

     
     
  • 3.16, soarin (ok), 20:10, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > In keeping with Unix philosophy, Unix systems treat directories as a type of file.
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 20:08, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В каждой новости про релиз Апача обязательно найдётся несколько человек вопрошающие а зачем нужен Апач если есть офигенно-бежественно-колбасный что-то там (Блин, каждые пару недель про него новости тут как спам, а название вылетело).
     
     
  • 3.42, koblin (ok), 21:44, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    IIS?
     
  • 2.17, имя (?), 20:15, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По-умолчанию запрещает он только доступ к .ht*. Ты, вероятно, путаешь с дефолтом IndexIgnore: http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_autoindex.html#indexignore
     
  • 2.30, Необъективный_ (ok), 20:52, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно, зачем переходить по ссылкам на оригинал статьи, если можно сразу написать комментарий?..
    https://lynt.cz/media/blog/git-scan/git-http-servers.png
     
  • 1.21, Аноним (21), 20:21, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Объяснение сайты на других языках не держат код в DocumentRoot, поскольку это н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 20:27, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Типа Application Server держат файлы в руте...
     
  • 2.35, Gemorroj (ok), 21:18, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так и на пхп не требуется.
     
  • 1.23, Аноним (1), 20:28, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > и по 1% на Node.js (2394)

    Нода из коробки вообще ничего не показывает наружу, как эти 1% ухитрились прострелить себе ногу? static от корня завели? Из php-мира мигрировали со своими привычками?

     
  • 1.24, тигар (ok), 20:33, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    тупые девопсики виноваты, 146%
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:44, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну так деплойчик же удобненький, гитпулл и гатоооова, можно смузи пить
     
  • 1.27, Аноним (27), 20:45, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если бы админы были виндузятниками, то они бы этого не допустили Потому что для... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Необъективный_ (ok), 20:47, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень уж короткая новость получилась и результаты исследования из статьи надерганы рандомно. Например, если не зацикливаться на абсолютном количестве сайтов на php, а посмотреть на график "Programming Languages by marketshare", то выводы у читателя будут совсем другие. Ну и в целом статья интересно написана. Рекомендую всем перейти по ссылке из новости и прочитать ее. Если есть время и желание, конечно...
     
  • 1.29, DerRoteBaron (?), 20:48, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сервера на федоре?
    Как бы я не любил федору на десктопе, для сервера это очень своеобразный выбор
     
     
  • 2.37, фёдор (?), 21:24, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну то есть убунта на сервере вас уже совсем не смущает?

    (странно, где же gentoo? Не детектится, что-ли?)

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 21:33, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гитом умеем пользоваться :)
     
  • 1.38, Аноним (38), 21:32, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    1С-Битрикс в десятке!
     
  • 1.40, Аноним (40), 21:36, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > два письма от спамеров

    Неверный перевод. 2 обвинения в смаме или мошенничестве: "2 scammer/spammer accusations".

     
  • 1.41, ОнАнон (?), 21:40, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я крайне удивлен, что лишь один ответ был с угрозой.
     
  • 1.43, Штунц (?), 21:47, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понимаю, что следует папку .git размещать уровнем выше чем корневую Apache? Т.е. чтобы та была подпапкой репозитория. Верно?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor