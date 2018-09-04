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04.09.2018 10:38  Выпуск Ghostscript 9.24 с исправлением уязвимостей, эксплуатируемых через ImageMagick, Evince и Nautilus

Компания Artifex Software выпустила релиз набора инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF - Ghostscript 9.24. Ghostscript позволяет обрабатывать как язык Postscript, так и документы PDF, переводить их в растровые форматы для показа на экране или для вывода на печать на принтерах без поддержки Postscript. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3, а содержимое каталога CMap по специальной лицензии Adobe.

В новой версии проведена работа по усилению безопасности и устранена большая порция разноплановых уязвимостей. Наиболее опасной из решённых проблем является возможность (CVE-2018-15908) обхода ограничений sandbox-изоляции, применяемой при запуске в режиме "-dSAFER". Указанная узявимость позволяет организовать выполнение в системе произвольного кода при обработке в Ghostscript специально оформленных документов (уже доступен универсальный эксплоит, который работает в Linux и Windows со всеми фронтэндами Ghostscript).

Проблема проявляется в том числе в продуктах, использующих обработчики Ghostscript, таких как ImageMagick, GraphicsMagick, Evince, GIMP, Mediawiki, Okular и Nautilus. Так как Ghostscript также применяется при построении миниатюр для рабочего стола и индексации данных, то для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Для защиты от автоматического построения миниатюр рекомендуется временно отключить (переименовать) "/usr/bin/evince-thumbnailer".

Уязвимость также может быть эксплуатирована при преобразовании или проверке изображений при помощи обработчиков, вызывающих ImageMagick или GraphicsMagick. При этом проблемный PS, EPS, PDF и XPS может быть представлен в виде JPEG или PNG-файла, но ImageMagick и GraphicsMagick обработают такой файл в соответствии с распознанным по содержимому MIME-типом, а не полагаясь на расширение. Например, для запуска утилиты "id" достаточно создать следующий файл (shellexec.jpeg): 

 
   %!PS
   userdict /setpagedevice undef
   legal
   { null restore } stopped { pop } if
   legal
   mark /OutputFile (%pipe%id) currentdevice putdeviceprops

При преобразовании его в другой формат, будет выполнен произвольный код: 

 
   convert shellexec.jpeg whatever.gif

   uid=1000(taviso) gid=1000(taviso) groups=1000(taviso),10(wheel)

В качестве обходного пути защиты в /etc/ImageMagick/policy.xml в секции policymap можно запретить обработку PS, EPS, PDF и XPS: 


    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PS" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PS2" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PS3" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="EPS" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="XPS" /›

В Ghostscript 9.24 также устранено несколько других критичных уязвимостей:

  • CVE-2018-15911 - возможность использования неинициализированной памяти при манипуляции с оператором aesdecode в PostScript-файлах, которая потенциально может привести к выполнению кода атакующего;
  • CVE-2018-15910 - возможность выполнения кода при обработке файлов PostScript со специально подобранными парамерами LockDistillerParams;
  • CVE-2018-15909 - проблема при обработке типов в операторе .shfill, которая может применяться для выхода за границы буфера при обработке специально оформленных файлов PostScript. Потенциально не исключается использование уязвимости для выполнения кода атакующего.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghostscript.com/do...)
  2. OpenNews: Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer
  3. OpenNews: Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом
  4. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая запустить код при копировании файла на рабочий стол
  6. OpenNews: Угроза безопасности из-за автоматической обработки мультимедийных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ghostscript, pdf, postscript
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  • 1.1, пох (?), 12:40, 04/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –18 +/
    Dependency hell во всей своей красе Ну кто, кто, блжад, кроме совсем укушенных,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, _hide_ (ok), 13:10, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Не умничайте, а сообщите:
    1. Растеризовать PDF можно тем-то
    2. Собрать PDF из картинок можно тем-то
    Вот исходники тут, вот собранные пакеты под самые популярные ОС

    А так дешево, толсто и по-школьному

     
     
  • 3.3, нах (?), 13:28, 04/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –16 +/
    боюсь, я не в состоянии объяснить современному школьнику, почему не надо растери... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.4, Andrey Mitrofanov (?), 13:33, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    >> 1. Растеризовать PDF можно тем-то
    > боюсь, я не в состоянии объяснить современному школьнику,

    Телезритель А.Эйнштейн  комментирует:

    " Если ты не можешь объяснить что-то шестилетнему ребенку, то ты сам этого не знаешь. "

    > вы все так делаете, через задницу.

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 16:24, 04/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не не знаешь , а не понимаешь Не что-то , а это Сказано не про всё, а ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.5, тоже Аноним (ok), 13:43, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Успешно сделанная через задницу задача:
    1. взять pdf полиграфического качества, это самое качество сильно убавить, в том числе с растеризацией вложенных векторов, и сохранить обратно в pdf.
    2. разобрать спуск полос обратно в страницы.
    3. сконвертировать результат в PDF/A.
    Автоматически, скриптом на сервере, поскольку задача регулярная.

    Пересборка (п. 2), действительно, делается без утилит IM - pdfjam в помощь.
    Конвертация - да, без проблем самим GhostScript.
    А вот как из командной строки сделать первую часть без convert - я что-то не могу представить.
    Просим, просим!

     
     
  • 5.8, нах (?), 14:13, 04/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    ну я верю что в вашем специальном случае оно даже и пригодилось хотя не очень п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Аноним (31), 21:29, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не обращай внимание на тролля - он во всех темах отмечается, обычно несет несвязный бред и отвечает сам себе (ники "пох" - "нах" раздвоение личности).
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:07, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ну кто, кто, блжад, кроме совсем укушенных, на самом деле imagick'ом обрабатывал pdf'ы, ps и прочую хрень?

    Скрипты. Но тебе же такое и в голову не приходит.

     
     
  • 3.23, Аноним (21), 16:50, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скрипты это что, а вопрос был - кто.
    Но тебе же такое и в голову не приходит.
     

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