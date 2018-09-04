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04.09.2018 10:34  Выпуск панели Dash to Dock 64

Доступен релиз панели Dash to Dock 64, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock.

В новой версии:

  • Обеспечена поддержка пользовательской оболочки GNOME Shell 3.30 (релиз GNOME 3.30 запланирован на завтра);
  • Добавлены CSS-классы для изменения прозрачности;
  • В appIcons задействован формат ".format", упрощающий создание переводов на различные языки;
  • Решена проблема с местоположением метки на кнопке showApps.


  1. Главная ссылка к новости (https://micheleg.github.io/das...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 63
  3. OpenNews: Выпуск панели LXPanel 0.9.0
  4. OpenNews: В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock
  5. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.8, альтернативной панели для KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dash, dock, panel, gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 04/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    а не 6 сентября?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 12:17, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    6 по MSK
     
  • 1.3, Zenitur (ok), 14:34, 04/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А вот объясните, зачем нужны libstartup-notification, libnotify и libappindicator? При помощи первой либы, приложение может сообщить DE, что оно успешно запустилось. Зачем DE это знать? Вторая либа показывает уведомление рядом с областью уведомлений (системным треем). Третья либа позволяет разместить приложению значок в системном трее.

    Я не понимаю, а как например тот же VLC размещает значок без второй либы? А уведомление о песне, которая звучит сейчас, показывает без третьей? Ну вот зачем тогда это всё?

    Мне пытались объяснить, что "значок в системном трее" и "индикатор" - это разные вещи. Но один хрен в первом случае - это значок рядом с часами, а во втором - значок рядом с часами! "Но libappindicator работает через DBus, это более правильно, чем то же самое без DBus!" Пфф... И ради этого клевали мозг разработчикам?

     
     
  • 2.5, Аноним_ка (?), 16:28, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Я не понимаю, а как например тот же VLC размещает значок без второй либы?

    Может это просто синтаксический сахарок. По крайней мере, чтобы вывести уведомление - никаких либ не надо, достаточно послать сообщение по dbus, я внутрь libnotify не смотрел, но возможно именно это она и делает.

     
  • 2.6, Аноним (6), 17:07, 04/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Да Это разные API, чтобы сделать примерно одно и то же Есть ещё одно 8212 с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:03, 04/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дико бесит тормознутая задержка при появлении панели. Я так и не смог от нее избавиться поэтому перешел на обычный док.
     
  • 1.7, Fantomas (??), 17:57, 04/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сменили шило на мыло
     
  • 1.8, Аноним (8), 18:21, 04/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пробовал это. Больше понравился Dash to panel. Ну и Arc menu с ним вкупе неплох.
     

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