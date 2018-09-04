04.09.2018 10:34  Выпуск панели Dash to Dock 64

А вот объясните, зачем нужны libstartup-notification, libnotify и libappindicator? При помощи первой либы, приложение может сообщить DE, что оно успешно запустилось. Зачем DE это знать? Вторая либа показывает уведомление рядом с областью уведомлений (системным треем). Третья либа позволяет разместить приложению значок в системном трее. Я не понимаю, а как например тот же VLC размещает значок без второй либы? А уведомление о песне, которая звучит сейчас, показывает без третьей? Ну вот зачем тогда это всё? Мне пытались объяснить, что "значок в системном трее" и "индикатор" - это разные вещи. Но один хрен в первом случае - это значок рядом с часами, а во втором - значок рядом с часами! "Но libappindicator работает через DBus, это более правильно, чем то же самое без DBus!" Пфф... И ради этого клевали мозг разработчикам?

