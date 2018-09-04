04.09.2018 10:34  Выпуск панели Dash to Dock 64

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|1.3, Zenitur (ok), 14:34, 04/09/2018 [ответить] [к модератору]
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А вот объясните, зачем нужны libstartup-notification, libnotify и libappindicator? При помощи первой либы, приложение может сообщить DE, что оно успешно запустилось. Зачем DE это знать? Вторая либа показывает уведомление рядом с областью уведомлений (системным треем). Третья либа позволяет разместить приложению значок в системном трее.
Я не понимаю, а как например тот же VLC размещает значок без второй либы? А уведомление о песне, которая звучит сейчас, показывает без третьей? Ну вот зачем тогда это всё?
Мне пытались объяснить, что "значок в системном трее" и "индикатор" - это разные вещи. Но один хрен в первом случае - это значок рядом с часами, а во втором - значок рядом с часами! "Но libappindicator работает через DBus, это более правильно, чем то же самое без DBus!" Пфф... И ради этого клевали мозг разработчикам?
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|2.5, Аноним_ка (?), 16:28, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Я не понимаю, а как например тот же VLC размещает значок без второй либы?
Может это просто синтаксический сахарок. По крайней мере, чтобы вывести уведомление - никаких либ не надо, достаточно послать сообщение по dbus, я внутрь libnotify не смотрел, но возможно именно это она и делает.
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|1.4, Аноним (4), 15:03, 04/09/2018 [ответить] [к модератору]
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Дико бесит тормознутая задержка при появлении панели. Я так и не смог от нее избавиться поэтому перешел на обычный док.
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