04.09.2018 10:34  Выпуск панели Dash to Dock 64

Доступен релиз панели Dash to Dock 64, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock. В новой версии: Обеспечена поддержка пользовательской оболочки GNOME Shell 3.30 (релиз GNOME 3.30 запланирован на завтра);

Добавлены CSS-классы для изменения прозрачности;

В appIcons задействован формат ".format", упрощающий создание переводов на различные языки;

Решена проблема с местоположением метки на кнопке showApps.