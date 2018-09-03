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03.09.2018 21:35  Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.22.0

Состоялся выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK+ 2.22.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK+. WebKitGTK+ позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK+, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).

Ключевые изменения:

  • Новый JavaScriptCore GLib API;
  • В мультимедийный бэкенд GStreamer добавлена поддержка API playbin3;
  • В API WebDriver добавлены команды для расширенного взаимодействия с пользователем;
  • Предлагаемая по умолчанию реализация меню переведена на использование GtkTreeView.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.20.0
  3. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.18
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.24
  5. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
  6. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.14 с полноценной поддержкой Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webkitgtk
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  • 1.1, vz_2 (?), 21:39, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Когда собираются выкинуть на свалку истории gtk2?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:48, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Уже давно выкинули
     
     
  • 3.6, vz_2 (?), 22:44, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    а в репах что оно тогда делает?
     
     
  • 4.11, Led (ok), 23:57, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кого интересует твоя репа?
     
  • 2.12, Аноним84701 (ok), 01:31, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Когда собираются выкинуть на свалку истории gtk2?

    Возможно, как только анонимы просекут, что первая двойка в 2.xx указывает на (приоритетно поддерживаемю[0]) версию вебкита:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36676
    >  Увидел свет WebKitGTK+ 2.0.0, перешедший на технологии WebKit2

    [0] поначалу, из-за обратной совместимости, еще была поддержка webkit1, но ее удалили  года 4 назад.

     
  • 2.13, ползкрокодил (?), 01:44, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы его выкинуть, надо его сначала заменить. А заменять его нечем. Да и зачем? Работает же, есть не просит, проблема уязвимостей для такого  рода продуктов вообще не актуальна особо.
     
  • 1.3, Ufuk Karaaslan (?), 22:09, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Штатный браузер GNOME (Epiphany). Это победа, господа.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 22:30, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чья победа и над чем?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:43, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Над здравым смыслом очевидно.
     
  • 1.7, vz_2 (?), 22:45, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    что-то сайт мидоры не открывается, злобный ростелеком, опять блочит или как
     
  • 1.8, paulus (ok), 22:53, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мидори — то еще падучее глюкалово...
     
     
  • 2.14, ползкрокодил (?), 01:45, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Падало из-за плагинов. И то давно. Жрёшь флеши с явами — твои проблемы :3
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:29, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >для платформы GTK+
    >через GNOME-ориентированный программный интерфейс
     

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