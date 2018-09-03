03.09.2018 21:35  Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.22.0

> Когда собираются выкинуть на свалку истории gtk2?

Возможно, как только анонимы просекут, что первая двойка в 2.xx указывает на (приоритетно поддерживаемю[0]) версию вебкита:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36676

> Увидел свет WebKitGTK+ 2.0.0, перешедший на технологии WebKit2

[0] поначалу, из-за обратной совместимости, еще была поддержка webkit1, но ее удалили года 4 назад.

