03.09.2018 21:35  Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.22.0

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|2.12, Аноним84701 (ok), 01:31, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Когда собираются выкинуть на свалку истории gtk2?
Возможно, как только анонимы просекут, что первая двойка в 2.xx указывает на (приоритетно поддерживаемю[0]) версию вебкита:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36676
> Увидел свет WebKitGTK+ 2.0.0, перешедший на технологии WebKit2
[0] поначалу, из-за обратной совместимости, еще была поддержка webkit1, но ее удалили года 4 назад.
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|2.13, ползкрокодил (?), 01:44, 04/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Чтобы его выкинуть, надо его сначала заменить. А заменять его нечем. Да и зачем? Работает же, есть не просит, проблема уязвимостей для такого рода продуктов вообще не актуальна особо.
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