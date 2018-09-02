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02.09.2018 13:35  Анализ переносимости API современных web-браузеров

Компания Google представила новый сервис, на котором наглядно показана динамика изменения публично доступных в JavaScript браузерных API и объём специфичных для Firefox, Chrome, Edge и Safari программных интерфейсов. Код скриптов, используемых для сбора метрик и обеспечения работы сервиса, открыт под лиценизией BSD.

На следующей схеме показан уровень специфичных для каждого браузера API (счётчик увеличивается при появлении в браузере API, который отсутствует в других браузерах, и уменьшается, если API был удалён или ещё один браузер реализовал тот же API. Как видно из графика за последний год в Firefox, Edge и Safari число специфичных API уменьшилось почти в два раза, в то время как в Chrome оно держится примерно на одном уровне.

График ниже показывает число API, которые не поддерживаются только конкретным браузером, но поддерживаются во всех остальных браузерах. Например, в Safari отсутствует поддержка свойства CSSStyleDeclaration#backfaceVisibility, которое поддерживается в Chrome, Firefox и Edge.

Для определения специфичных API применяется алгоритм построения графа всех вызовов, доступных через объект window. Проверка осуществляется по базе BrowserStack, позволяющей протестировать более тысячи конфигураций, охватывающих разные версии браузеров и разные операционные системы.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2018...)
  2. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
  3. OpenNews: W3C, Adobe, Facebook, Google, HP, MS, Mozilla и Opera анонсировали совместный проект WebPlatform.org
  4. OpenNews: Microsoft считает, что WebKit повторяет опыт IE6 и разрушает идею web-стандартов
  5. OpenNews: Компания Opera подала в суд за незаконную передачу технологий проекту Mozilla
  6. OpenNews: Firefox будет поддерживать нестандартные элементы CSS, специфичные для WebKit
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: browser, api, javascript
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 13:38, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Реклама Гугла? Скучно...
     
     
  • 2.7, AlAvis (?), 15:58, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Скорее наоборот - хромовский набор могут выполнить другие , а хром немощен в выполнении чужого .
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:13, 02/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Это результат того, что куча веб-макак уже несколько лет ориентируются только на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:50, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://html5test.com
     
     
  • 2.3, Сергей (??), 15:02, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень старый сайт, много чего там нет, а что-то уже легаси
     
     
  • 3.6, AlAvis (?), 15:53, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тесты на html5test.com достаточно часто обновляют , добавляя новое и удаляя устаревшее . При регулярном использовании изменения хорошо заметны .
     
  • 3.8, Аноним (2), 16:03, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите, есть подобные html5test есть?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 17:10, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Относительно похожее: caniuse.com
     
  • 1.4, Аноняшка (?), 15:22, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    зоопарк АПИ
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:33, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ещё Microsoft жаловалась на Мурзилку, что та отсебятину в свой браузер включает. А получается, что Edge лидирует.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:08, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А то продукты Microsoft никогда из отсебятины чуть менее чем наполовину не состояли...
    Ага ;)
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:41, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно, жаловались! Ведь мурзилкину отсебятину делали не они.
     
  • 1.11, Аноним (12), 17:01, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В хром же включают много лишнего, что еще не вышло в стандарт, почему это плохо заметно по графику? Или наоборот на втором это и отображается?
     
     
  • 2.13, alltiptop (ok), 18:37, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это все включают, со своими префиксами, плюс то чего даже в черновиках нет
     

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