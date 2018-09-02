02.09.2018 13:02  Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.8

Доступен новый выпуск пошаговой стратегии FreeOrion 0.4.8, развиваемой под впечатлением от игры Master of Orion. В ходе игры игроки конкурируют друг с другом на поприще колонизации космоса, развивая собственные цивилизации, производя ресурсы, конструируя космические корабли, проводя исследования и наращивая технологический уровень. Готовые сборки подготовлены для Windows и macOS (для Linux предлагается собрать игру из исходных текстов). Код проекта распространяется под лицензией GPL.

Основное внимание при подготовке выпуска было уделено усовершенствованию методов распределения производственных мощностей (Production Point), расширяющих доступный пользователю выбор игровых стратегий. Из новшеств также отмечается добавление правил игры, которые могут задаваться на этапе настройки игры и определять доступные возможности и ограничения. Также улучшена работа движка искусственного интеллекта, используемого при игре с компьютером. Внесены отдельные улучшения в интерфейс пользователя. Модернизирован процесс многопользовательской игры.