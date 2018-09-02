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02.09.2018 13:02  Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.8

Доступен новый выпуск пошаговой стратегии FreeOrion 0.4.8, развиваемой под впечатлением от игры Master of Orion. В ходе игры игроки конкурируют друг с другом на поприще колонизации космоса, развивая собственные цивилизации, производя ресурсы, конструируя космические корабли, проводя исследования и наращивая технологический уровень. Готовые сборки подготовлены для Windows и macOS (для Linux предлагается собрать игру из исходных текстов). Код проекта распространяется под лицензией GPL.

Основное внимание при подготовке выпуска было уделено усовершенствованию методов распределения производственных мощностей (Production Point), расширяющих доступный пользователю выбор игровых стратегий. Из новшеств также отмечается добавление правил игры, которые могут задаваться на этапе настройки игры и определять доступные возможности и ограничения. Также улучшена работа движка искусственного интеллекта, используемого при игре с компьютером. Внесены отдельные улучшения в интерфейс пользователя. Модернизирован процесс многопользовательской игры.



  1. Главная ссылка к новости (https://freeorion.org/forum/vi...)
  2. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  4. OpenNews: Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов
  5. OpenNews: Выпуск игры Freeciv 2.6
  6. OpenNews: В рамках проекта Devilution предпринята попытка воссоздания кода игры Diablo
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 13:05, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Готовые сборки подготовлены для Windows и macOS ()

    Под Линукс нету? Ну и сами тогда в это играйте -- под винду есть множество куда более интересных игр.

     
     
  • 2.2, AlexYeCu_not_logged (?), 13:19, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Под Линукс нету?

    Пока нет, только 0.4.7, по крайней мере, в Федоре. Просто обычно в подобных проектах сборку пакетов оставляют на откуп мейнтейнеров дистрибутивов.

     
  • 2.3, AlexYeCu_not_logged (?), 13:21, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >под винду есть множество куда более интересных игр

    Например? 4x стратегий не так уж много: сходу вспоминаются только серии CiV, Парадоксовские игры, да тот же самый MOO. Ну и клоны всего вышеперечисленного, не дотянувшие до уровня тех, кого копировали.

     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 13:26, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Под винду есть десятки тысяч игр любого жанра. Вообще любого. И сотни из них вполне достойные.
    Под линукс же количество игр в масштабе жанров измеряется единицами, а достойных представителей обычно около нуля.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 13:49, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    UNIX - рабочие системы... виндоуз - игровая консоль, так что все логично...
     
     
  • 5.7, Аноним (7), 13:52, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Такая рабочая что даже игры виндовой консоли не работают
     
  • 4.9, eganru (?), 13:58, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    [i]в масштабе жанров измеряется единицами[/i] - я со скуки покупаю игры в steam, если мне нравится мысль. в основном аркады.
    раз в месяц точно выходит по одной хорошей аркаде под linux. недавно вышел dead cells.
    прямо вот хорошая игра.

    из квестов soma, canarium, observer - если не ошибаюсь основные так сказать квесты таки поддерживают linux.

    [i]Вообще любого. И сотни из них вполне достойные.[/i] - точно также единицы. крупицы достойных игр. супермало везде.
    даже если поставить пк c виндой, купить все 3 консоли для эксклюзивов, то в месяц едва-ли будет выходить более 30 хороших годных.

     
  • 4.12, Аноним (12), 14:30, 02/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Главное, ни на один вопрос так и не ответил Все как всегда Это видимо обет та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, A.Stahl (ok), 14:52, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что ты ожидал? Список из десятков тысяч наименований игр? Сам загуглишь. Я уверен ты справишься.
     
     
  • 6.22, Аноним (12), 15:02, 02/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты не читаешь даже того, что сам пишешь Бедолага От тебя - ничего, не дергайся... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, O01eg (?), 13:52, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть сборки в PPA для xenial и bionic. Для cosmic ждите мейтейнеров, RC2 у них уже есть.
     
     
  • 3.10, Аноним (12), 14:16, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Есть сборки в PPA для xenial и bionic. Для cosmic ждите мейтейнеров,

    Да не тратьте вы на местного клоуна-недопетросяна время. Его на самом деле интересует только возможность вброса.

     
  • 2.11, Аноним (12), 14:25, 02/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Навязчивое желание скачать где-то, вне репы, главное чтоб было без регистрации и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Michal Shigorin (?), 14:37, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Специально для вас Я подготовлю свежую сборку в официальном репозитории AltLinux!
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:54, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ему намёк поставить Alt? ;)
     
     
  • 4.20, Michael Shigoren (ok), 14:56, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Обижаете, я никогда не рекламировал AltLinux на OpenNet!
     
  • 2.18, Аноним (19), 14:53, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Под Линукс нету?

    "для Linux предлагается собрать игру из исходных текстов"

     
     
  • 3.21, Michael Shigoren (ok), 14:57, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не переживайте, скоро мы всё соберём для вас!
     
     
  • 4.23, vz_2 (?), 15:02, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И в p8 будет доступно?
     
     
  • 5.24, Michael Shigoren (ok), 15:04, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну конечно же.
     
  • 1.8, O01eg (?), 13:57, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Модернизирован процесс многопользовательской игры.

    Причём модернизирован настолько, что появилась возможность создания публичных многопользовательских серверов, например freeorion-test.dedyn.io

     
  • 1.14, vz_2 (?), 14:45, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    там русская локализация есть?
     
     
  • 2.15, O01eg (?), 14:47, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 3.16, vz_2 (?), 14:52, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на сайте указан только английский
     

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