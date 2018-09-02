02.09.2018 13:02  Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.8

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|1.1, A.Stahl (ok), 13:05, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Готовые сборки подготовлены для Windows и macOS ()
Под Линукс нету? Ну и сами тогда в это играйте -- под винду есть множество куда более интересных игр.
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|2.2, AlexYeCu_not_logged (?), 13:19, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Под Линукс нету?
Пока нет, только 0.4.7, по крайней мере, в Федоре. Просто обычно в подобных проектах сборку пакетов оставляют на откуп мейнтейнеров дистрибутивов.
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|2.3, AlexYeCu_not_logged (?), 13:21, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>под винду есть множество куда более интересных игр
Например? 4x стратегий не так уж много: сходу вспоминаются только серии CiV, Парадоксовские игры, да тот же самый MOO. Ну и клоны всего вышеперечисленного, не дотянувшие до уровня тех, кого копировали.
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|3.4, A.Stahl (ok), 13:26, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Под винду есть десятки тысяч игр любого жанра. Вообще любого. И сотни из них вполне достойные.
Под линукс же количество игр в масштабе жанров измеряется единицами, а достойных представителей обычно около нуля.
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|4.9, eganru (?), 13:58, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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[i]в масштабе жанров измеряется единицами[/i] - я со скуки покупаю игры в steam, если мне нравится мысль. в основном аркады.
раз в месяц точно выходит по одной хорошей аркаде под linux. недавно вышел dead cells.
прямо вот хорошая игра.
из квестов soma, canarium, observer - если не ошибаюсь основные так сказать квесты таки поддерживают linux.
[i]Вообще любого. И сотни из них вполне достойные.[/i] - точно также единицы. крупицы достойных игр. супермало везде.
даже если поставить пк c виндой, купить все 3 консоли для эксклюзивов, то в месяц едва-ли будет выходить более 30 хороших годных.
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|5.17, A.Stahl (ok), 14:52, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А что ты ожидал? Список из десятков тысяч наименований игр? Сам загуглишь. Я уверен ты справишься.
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|2.6, O01eg (?), 13:52, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть сборки в PPA для xenial и bionic. Для cosmic ждите мейтейнеров, RC2 у них уже есть.
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|3.10, Аноним (12), 14:16, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Есть сборки в PPA для xenial и bionic. Для cosmic ждите мейтейнеров,
Да не тратьте вы на местного клоуна-недопетросяна время. Его на самом деле интересует только возможность вброса.
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|1.8, O01eg (?), 13:57, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Модернизирован процесс многопользовательской игры.
Причём модернизирован настолько, что появилась возможность создания публичных многопользовательских серверов, например freeorion-test.dedyn.io
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