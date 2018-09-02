02.09.2018 10:52  Умер Владимир Бутенко

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|1.1, A.Stahl (ok), 11:45, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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>легендарный
Человек, наверное, был грамотный, но х.з. кто это и никогда не слышал про MISS для ЭВМ ЕС-10xx.
Эта МИСС хоть использовалась-то? Или как обычно?
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|2.6, Ag (ok), 12:03, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Потренироваться. Помню рассказывали про нее на одном из семинаров у Бунича. ЕС ЭВМ Ряд 1 (System/360) для UNIX-подобных ОС не самая лучшая платформа.
А если вспомнить легендарную надежность болгарских дисков - кто ISAM наборы данных на них регулярно восстанавливал может представить как вела там себя UNIX-овая ФС.
PS. Тут можно вспомнить судьбу AIX/370 - тоже по большому счету оказалось никому не нужной.
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