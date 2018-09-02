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02.09.2018 10:52  Умер Владимир Бутенко

29 августа на 57 году жизни в результате сердечного приступа умер Владимир Бутенко, легендарный программист, в 1980-х годах собственноручно написавший первую советскую UNIX-подобная операционную систему MISS для ЭВМ ЕС-10xx, сопоставимую по возможностям с UNIX v7 (включая редактор vi), компилятор Fortran 77 с интегрированной средой разработки и SQL-совместимую СУБД Music. Владимир был одним из активных участников русскоговорящего Linux/Unix-сообщества и известен многим по телеконференциям RU.UNIX.BSD и RU.LINUX. В начале 90-х годов Владимир основал компанию Stalker Software (ныне CommuniGate Systems), выпускающую коммуникационную платформу CommuniGate Pro.



  1. Главная ссылка к новости (https://zaitcev.livejournal.co...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: rip
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:45, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >легендарный

    Человек, наверное, был грамотный, но х.з. кто это и никогда не слышал про MISS для ЭВМ ЕС-10xx.
    Эта МИСС хоть использовалась-то? Или как обычно?

     
     
  • 2.2, vanzhiganov (ok), 11:52, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хорошо в 2018-м... =) Можно заглянуть в Wiki:

    Для компьютеров серии ЕС ЭВМ разрабатывались также другие операционные системы, но сколько-нибудь широкого распространения они не получили. Так, например, в МГУ для ЕС-1010 и ЕС-1011 была разработана ОС MISS.

    См. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1_%D0%A

     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 11:53, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Т.е. "как обычно". Ну и ладно.
     
     
  • 4.5, vanzhiganov (ok), 11:56, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –8 +/
    > Т.е. "как обычно". Ну и ладно.

    Для 1982 года не совсем "как обычно".

     
  • 2.4, Аноним (4), 11:55, 02/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Для тех кто общался в unix-овых фидошных конференциях в 90-е, Бутенко действител... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Sadok (ok), 12:11, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Алекс до сих пор в ру.юникс.бсд есть
     
  • 3.15, nuclight (??), 12:23, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нечаев не тролль, а просто хороший специалист, не надо тут
    (и кстати бывал тут)
     
  • 2.6, Ag (ok), 12:03, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Потренироваться. Помню рассказывали про нее на одном из семинаров у Бунича. ЕС ЭВМ Ряд 1 (System/360) для UNIX-подобных ОС не самая лучшая платформа.
    А если вспомнить легендарную надежность болгарских дисков - кто ISAM наборы данных на них регулярно восстанавливал может представить как вела там себя UNIX-овая ФС.

    PS. Тут можно вспомнить судьбу AIX/370 - тоже по большому счету оказалось никому не нужной.

     
  • 1.14, Аноним (14), 12:23, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое интересное не написали, - от чего скончался. В 57 лет - рано. Да и косвенно можно судить, что он спортом занимался.
     
     
  • 2.16, A.Stahl (ok), 12:37, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что тут интересного? Было бы ЧП: написали бы. А так -- сердечный приступ 99%.
     
  • 2.17, Анончик (?), 12:42, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вся суть спортсменов
     

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