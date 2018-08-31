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31.08.2018 23:18  Выпуск Wine 3.15

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.15. С момента выпуска версии 3.14 было закрыто 44 отчёта об ошибках и внесено 343 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка масштабирования DPI на платформе Android;
  • В Raw Input добавлена поддержка устройства HID;
  • В состав Shell32 включён большой набор новых пиктограмм;
  • WinHTTP переведён на использование Windows Sockets;
  • В интерпретаторе командной строи (cmd) устранены ошибки разбора синтаксиса (например, в некоторых ситуациях неверно разбирались вложенные операции "if");
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Total Commander, SuperPower 2, Games For Windows Live 3.5, Drakensang: The Dark Eye, Bionic Commando, EVE Online, Hearthstone, Just Cause 2, Outcast Second Contact, VRChat, ODB++ Viewer, Uplay, HeidiSQL, Rise of Nations Extended Edition, Neverwinter, Everquest Titanium, A.R.E.S. Extinction Agenda 1.x, Phase Shift, World of Warcraft, Waves Central, League of Legends 8.12+, SuperPower 2, Quik 7.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.14
  3. OpenNews: Выпуск Wine 3.13
  4. OpenNews: Выпуск Wine 3.12
  5. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним (1), 23:20, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    хмг, както мимо меня прошло что можно запускать экзешники под вайном на андроиде. а тут свосем купил планшет на атоме.
     
  • 2, Аноним (2), 23:21, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот это скорость.
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:28, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наверное есть корреляция у этой скорости с недавним запуском Proton в Steam...
     
  • 4, Аноним (4), 23:30, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Будем надеяться, что сотрудничество с Proton пойдёт всем на пользу.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49164
     

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