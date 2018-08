31.08.2018 23:18  Выпуск Wine 3.15

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.15. С момента выпуска версии 3.14 было закрыто 44 отчёта об ошибках и внесено 343 изменения. Наиболее важные изменения: Добавлена поддержка масштабирования DPI на платформе Android;

В Raw Input добавлена поддержка устройства HID;

В состав Shell32 включён большой набор новых пиктограмм;

WinHTTP переведён на использование Windows Sockets;

В интерпретаторе командной строи (cmd) устранены ошибки разбора синтаксиса (например, в некоторых ситуациях неверно разбирались вложенные операции "if");

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Total Commander, SuperPower 2, Games For Windows Live 3.5, Drakensang: The Dark Eye, Bionic Commando, EVE Online, Hearthstone, Just Cause 2, Outcast Second Contact, VRChat, ODB++ Viewer, Uplay, HeidiSQL, Rise of Nations Extended Edition, Neverwinter, Everquest Titanium, A.R.E.S. Extinction Agenda 1.x, Phase Shift, World of Warcraft, Waves Central, League of Legends 8.12+, SuperPower 2, Quik 7.