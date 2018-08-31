31.08.2018 09:35  Выпуск модуля LKRG 0.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.4 (Linux Kernel Runtime Guard), обеспечивающего выявление несанкционированного внесения изменений в работающее ядро (проверка целостности) или попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Об особенностях LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта. Новая версия примечательна обеспечением поддержки ядер Linux 4.17+, изменением некоторых выводимых в лог сообщений и исправлением проблемы в реализации kretprobe, приводящей к ложному срабатыванию защиты при очень редком стечении обстоятельств на сильно нагруженных SMP-системах.



