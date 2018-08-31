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31.08.2018 09:35  Выпуск модуля LKRG 0.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.4 (Linux Kernel Runtime Guard), обеспечивающего выявление несанкционированного внесения изменений в работающее ядро (проверка целостности) или попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Об особенностях LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта.

Новая версия примечательна обеспечением поддержки ядер Linux 4.17+, изменением некоторых выводимых в лог сообщений и исправлением проблемы в реализации kretprobe, приводящей к ложному срабатыванию защиты при очень редком стечении обстоятельств на сильно нагруженных SMP-системах.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.openwall.com/lists/...)
  2. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: Выпуск yescrypt 1.0.0, новой схемы хеширования паролей
  4. OpenNews: Обновление сборки Openwall GNU/*/Linux
  5. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  6. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lkrg
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  • 1, Aeyn (?), 09:46, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Затея хорошая, вот только придется обновлять ету штуку после каждого мажорного обновления ядра.
     
  • 2, nrv (ok), 09:47, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    вот и для линукса антивирус...
     

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