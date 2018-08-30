30.08.2018 08:40  Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирвоания

После почти четырёх лет нахождения на стадии альфа-разработки представлен первый бета выпуск полностью переработанной системы предотвращения атак Snort 3.0, также известной как проект Snort++, работа над которым с перерывами ведётся ещё с 2005 года. Кроме переосмысления концепции и переработки архитектуры в Snort 3 реализованы следующие значительные новшества: Осуществлён переход на новую систему конфигурации, предлагающую упрощённый синтаксис и позволяющую использовать скрипты для динамического формирования настроек. Для обработки файлов конфигурации используется LuaJIT. Предоставляются плагины на базе LuaJIT с реализацией дополнительных опций для правил и системы ведения логов;

Модернизирован движок определения атак, актуализированы правила, добавлена возможность привязки буферов в правилах (sticky buffers). Задействован поисковый движок Hyperscan, позволивший использовать в правилах быстрые и более точно срабатывающие шаблоны на основе регулярных выражений;

Добавлен новый режим интроспекции для HTTP, учитывающий состояние сеанса и охватывающий 99% ситуаций, поддерживаемых тестовым набором HTTP Evader. В разработке находится код для поддержки HTTP/2;

Существенно увеличена производительность режима глубокого инспектирования пакетов. Добавлена возможность многопоточной обработки пакетов, допускающая одновременное выполнение нескольких нитей с обработчиками пакетов и обеспечивающая линейную масштабируемость в зависимости от числа ядер CPU;

Реализовано общее хранилище конфигурации и таблицы атрибутов, которое совместно используется в разных подсистемах, что позволило заметно снизить потребления памяти благодаря исключению дублирования информации;

Новая система журналирования событий, использующая формат JSON и легко интегрируемая с внешними платформами, такими как Elastic Stack;

Переход на модульную архитектуру, возможность расширения функциональности через подключение плагинов и реализация ключевых подсистем в виде заменяемых плагинов. В настоящее время для Snort 3 уже реализовано 225 плагинов, охватывающих различные области применения, например, позволяющие добавить собственные кодеки, режимы интроспекции, методы журналирования, действия и опции в правилах;

Автоматическое определение работающих служб, избавляющее от необходимости ручного указания активных сетевых портов.



