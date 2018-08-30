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30.08.2018 08:40  Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирвоания

После почти четырёх лет нахождения на стадии альфа-разработки представлен первый бета выпуск полностью переработанной системы предотвращения атак Snort 3.0, также известной как проект Snort++, работа над которым с перерывами ведётся ещё с 2005 года.

Кроме переосмысления концепции и переработки архитектуры в Snort 3 реализованы следующие значительные новшества:

  • Осуществлён переход на новую систему конфигурации, предлагающую упрощённый синтаксис и позволяющую использовать скрипты для динамического формирования настроек. Для обработки файлов конфигурации используется LuaJIT. Предоставляются плагины на базе LuaJIT с реализацией дополнительных опций для правил и системы ведения логов;
  • Модернизирован движок определения атак, актуализированы правила, добавлена возможность привязки буферов в правилах (sticky buffers). Задействован поисковый движок Hyperscan, позволивший использовать в правилах быстрые и более точно срабатывающие шаблоны на основе регулярных выражений;
  • Добавлен новый режим интроспекции для HTTP, учитывающий состояние сеанса и охватывающий 99% ситуаций, поддерживаемых тестовым набором HTTP Evader. В разработке находится код для поддержки HTTP/2;
  • Существенно увеличена производительность режима глубокого инспектирования пакетов. Добавлена возможность многопоточной обработки пакетов, допускающая одновременное выполнение нескольких нитей с обработчиками пакетов и обеспечивающая линейную масштабируемость в зависимости от числа ядер CPU;
  • Реализовано общее хранилище конфигурации и таблицы атрибутов, которое совместно используется в разных подсистемах, что позволило заметно снизить потребления памяти благодаря исключению дублирования информации;
  • Новая система журналирования событий, использующая формат JSON и легко интегрируемая с внешними платформами, такими как Elastic Stack;
  • Переход на модульную архитектуру, возможность расширения функциональности через подключение плагинов и реализация ключевых подсистем в виде заменяемых плагинов. В настоящее время для Snort 3 уже реализовано 225 плагинов, охватывающих различные области применения, например, позволяющие добавить собственные кодеки, режимы интроспекции, методы журналирования, действия и опции в правилах;
  • Автоматическое определение работающих служб, избавляющее от необходимости ручного указания активных сетевых портов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.snort.org/2018/08...)
  2. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.11.0
  3. OpenNews: Компания Cisco представила Snort 3.0, систему предотвращения атак нового поколения
  4. OpenNews: Релиз Sagan 0.2, системы мониторинга событий информационной безопасности
  5. OpenNews: Подкаст с разработчиком системы обнаружения DDoS-атак FastNetMon
  6. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: snort
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