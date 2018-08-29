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29.08.2018 20:56  Ещё одна уязвимость в OpenSSH, позволяющая определить наличие пользователей

Спустя менее недели с момента обнаружения прошлой проблемы в OpenSSH, позволявшей удалённо определить существует ли пользователь с данным именем в системе, выявлена ещё одна аналогичная уязвимость (CVE-2018-15919). Проблема присутствует с 2011 года и проявляется в том числе в несколько дней назад опубликованном выпуске OpenSSH 7.8.

Предложенный метод основан на различном поведении кода аутентификации на базе API GSS2 для существующих и не существующих пользователей. В частности, если пользователь не существует, то повторяющиеся попытки аутентификации приводят к обрыву соединения с возвратом ошибки "Too many authentication failures". Для существующих пользователей подобная ошибка не выводится.

Дополнительно можно отметить выявление возможности определения существования пользователя в SSH-сервере Dropbear, который часто применяется на встраиваемых устройствах и домашних маршрутизаторах. Выявленная в Dropbear уязвимость (CVE-2018-15599) повторяет прошлую проблему в OpenSSH (эксплоит для OpenSSH работает для Dropbear).

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.8
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenSSH, позволяющая определить наличие пользователей
  4. OpenNews: В OpenSSH устранена критическая уязвимость
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти защиту от BruteForce-атак в OpenSSH
  6. OpenNews: Обход защиты OpenSSH, препятствующей определению наличия пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openssh
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  • 1.1, gred (ok), 21:42, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    ну узнали они что есть допустим root. и что дальше-то???
     
     
  • 2.2, Hgtuugt (?), 21:49, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ни байта врагу!
     
  • 2.3, Китайский ботнет (?), 21:51, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И подбираем твой ключ несколько миллиардов лет чтобы после взлома включить тебя в единую сеть.
     
     
  • 3.6, Американский ботнет (?), 22:00, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ваш ботнет отстой! Вот у нас каждый подключён к нашему ботнету через Android, Apple и Windows 10.
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:52, 29/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Мб некоторые ставят слабый пароль на обычного юзера в расчёте на то, что 1 атак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аноним (-), 22:50, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дальше удовлетворятся этим знанием и распилял бабла)
     
  • 2.17, Анонимусис (?), 23:54, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Рубежи обороны

    "... а еще они узнали что в системе Х есть юзер с тем же именем что и в системе У, и попробовав пароль из системы У, смогли войти в систему Х"

     
  • 1.5, Аноним (-), 21:54, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чото странное в новости, у меня все новые sshd всегда  ругаются на too many даже при наличии пользователя
     
     
  • 2.16, asand3r (ok), 23:43, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас просто версия выпущенная до 2011 года.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:10, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну так весь фикс в том, чтобы система обрубала соединение при множестве ошибках аутентификации при любом раскладе, есть такой пользователь или нет.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 22:52, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за толковый совет!
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:19, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Извиняюсь за оффтоп, но может быть кто-нибудь знает, можно ли на манке настроить возможность подключения по ссш когда пользователь не залогинен графически?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:41, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно. Я настроил.
     
  • 1.9, Китайский кулхацкер (?), 22:35, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я уже разогреваю masscan и hydra, лаовай.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 22:43, 29/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо у всех машин на облачном хостинге есть пользователь root с паролем из 32 символов.
    Дальше что?
     
  • 1.12, Аноним (-), 22:49, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Не люблю когда меня определяют. Я сам решаю, определяться или нет, а вот когда майор влезает и начинает чего-то определять за меня, шпионством заниматься, то это такое...
     
  • 1.15, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 22:54, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На всякий случай: очень, очень мало существует ПО, которое аналогично SSH реально пытается противодействовать атакам на определение факта существования пользователя (то есть не просто возвращают одинаковое «access denied», а нивелируют как минимум тайминг-атаки). Так что если это считать реальной уязвимостью, то что тогда делать с 99% других сервисов, позволяющих получить аналогичную информацию ровно такими же методами?
     

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