29.08.2018 20:56  Ещё одна уязвимость в OpenSSH, позволяющая определить наличие пользователей

|
|
|
|
|
|2.17, Анонимусис (?), 23:54, 29/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Рубежи обороны
"... а еще они узнали что в системе Х есть юзер с тем же именем что и в системе У, и попробовав пароль из системы У, смогли войти в систему Х"
|
|1.8, Аноним (8), 22:19, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Извиняюсь за оффтоп, но может быть кто-нибудь знает, можно ли на манке настроить возможность подключения по ссш когда пользователь не залогинен графически?
|
|
|
|2.11, Аноним (10), 22:43, 29/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Хорошо у всех машин на облачном хостинге есть пользователь root с паролем из 32 символов.
Дальше что?
|
|1.12, Аноним (-), 22:49, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
|
Не люблю когда меня определяют. Я сам решаю, определяться или нет, а вот когда майор влезает и начинает чего-то определять за меня, шпионством заниматься, то это такое...
|
|1.15, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 22:54, 29/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
На всякий случай: очень, очень мало существует ПО, которое аналогично SSH реально пытается противодействовать атакам на определение факта существования пользователя (то есть не просто возвращают одинаковое «access denied», а нивелируют как минимум тайминг-атаки). Так что если это считать реальной уязвимостью, то что тогда делать с 99% других сервисов, позволяющих получить аналогичную информацию ровно такими же методами?
|