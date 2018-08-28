28.08.2018 21:18  Выпуск nginx 1.15.3

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Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).
Основные изменения:
- Обеспечена возможность использования TLSv1.3 при сборке с библиотекой BoringSSL;
- Добавлена директива "ssl_early_data" для включения режима 0-RTT при использовании TLSv1.3, который позволяет сохранить ранее согласованные параметры TLS-соединения и снизить до 2 число RTT при возобновлении ранее установленного соединения;
- В блок upstream" добавлены новые директивы "keepalive_timeout" и "keepalive_requests" для задания лимитов для Keepalive;
- Решены проблемы при сборке с LibreSSL 2.8.0;
- В реализации HTTP/2 устранена несовместимость с некоторыми клиентами, вызванная ошибкой в выпуске 1.13.5;
- Устранено несколько ошибок в модуле ngx_http_dav_module.