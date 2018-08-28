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28.08.2018 21:18  Выпуск nginx 1.15.3

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Обеспечена возможность использования TLSv1.3 при сборке с библиотекой BoringSSL;
  • Добавлена директива "ssl_early_data" для включения режима 0-RTT при использовании TLSv1.3, который позволяет сохранить ранее согласованные параметры TLS-соединения и снизить до 2 число RTT при возобновлении ранее установленного соединения;
  • В блок upstream" добавлены новые директивы "keepalive_timeout" и "keepalive_requests" для задания лимитов для Keepalive;
  • Решены проблемы при сборке с LibreSSL 2.8.0;
  • В реализации HTTP/2 устранена несовместимость с некоторыми клиентами, вызванная ошибкой в выпуске 1.13.5;
  • Устранено несколько ошибок в модуле ngx_http_dav_module.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.2
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.1
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.0
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, zzz (??), 22:39, 28/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    HTTP/2 priority push так и не запилили.
     
  • 2, CHERTS (ok), 23:38, 28/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Добавлена директива "ssl_early_data" для включения режима 0-RTT при использовании TLSv1.3

    Вот только она работает при сборке Nginx с BoringSSL, о чем офф. документация как-то умалчивает. Но чтение коммитов просветляет -> http://hg.nginx.org/nginx/rev/ba971deb4b44

     

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