28.08.2018 21:18  Выпуск nginx 1.15.3

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.15.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Обеспечена возможность использования TLSv1.3 при сборке с библиотекой BoringSSL;

Добавлена директива "ssl_early_data" для включения режима 0-RTT при использовании TLSv1.3, который позволяет сохранить ранее согласованные параметры TLS-соединения и снизить до 2 число RTT при возобновлении ранее установленного соединения;

В блок upstream" добавлены новые директивы "keepalive_timeout" и "keepalive_requests" для задания лимитов для Keepalive;

Решены проблемы при сборке с LibreSSL 2.8.0;

В реализации HTTP/2 устранена несовместимость с некоторыми клиентами, вызванная ошибкой в выпуске 1.13.5;

Устранено несколько ошибок в модуле ngx_http_dav_module.



