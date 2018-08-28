28.08.2018 11:22  Умные лампы как источник утечки информации

Исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио изучили возможность применения умных ламп для организации передачи данных из изолированных систем, на которые имеется подконтрольное атакующим устройство, но оно не имеет возможность передать данные через интернет. Исследователями продемонстрирована два вида атак.

Первая атака проводится в пассивном режиме, без необходимости получения доступа к устройствам, и демонстрирует возможность определения предпочтений человека на основе анализа изменения яркости и цвета умной лампы с включённой функцией адаптивной подсветки (например, лампы LIFX и Philips Hue могут изменять яркость и цвет в такт звука и в зависимости от характера изображения на экране телевизора).

В ходе эксперимента было показано, что состояние яркости и цвета подобных ламп привязано к типовым шаблонам и, сопоставив характер изменения свечения с коллекцией типовых шаблонов, можно узнать музыкальный жанр и c определённой вероятностью определить воспроизводимую в помещении композицию или фильм (при проведении теста из 100 композиций удалось точно определить 51, а в 82 случаях определить жанр). Для снятия информации использовались простейшие датчики яркости и цветности, изображение на которых было сфокусировано при помощи объектива или телескопа.

При организации второй атаки была показана возможность создания канала однонаправленной передачи данных, информация в котором модулируется с изменением параметров свечения лампы. Для скрытия факта передачи применялась предоставляемая во многих умных лампах функция инфракрасной ночной подсветки. При анализе информации из-за окна при помощи телескопа и инфракрасного сенсора платы Arduino ATtiny85, снятие данные было обеспечено на расстоянии 50 метров со скоростью 32 бита в секунду. Так как обычно управление умными лампами осуществляется при помощи Wi-Fi, Bluetooth или Zigbee без дополнительной авторизации, предомонстрированный метод может использоваться для организации скрытой утечки данных с скомпрометированных мобильных устройств.