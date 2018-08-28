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28.08.2018 11:22  Умные лампы как источник утечки информации

Исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио изучили возможность применения умных ламп для организации передачи данных из изолированных систем, на которые имеется подконтрольное атакующим устройство, но оно не имеет возможность передать данные через интернет. Исследователями продемонстрирована два вида атак.

Первая атака проводится в пассивном режиме, без необходимости получения доступа к устройствам, и демонстрирует возможность определения предпочтений человека на основе анализа изменения яркости и цвета умной лампы с включённой функцией адаптивной подсветки (например, лампы LIFX и Philips Hue могут изменять яркость и цвет в такт звука и в зависимости от характера изображения на экране телевизора).

В ходе эксперимента было показано, что состояние яркости и цвета подобных ламп привязано к типовым шаблонам и, сопоставив характер изменения свечения с коллекцией типовых шаблонов, можно узнать музыкальный жанр и c определённой вероятностью определить воспроизводимую в помещении композицию или фильм (при проведении теста из 100 композиций удалось точно определить 51, а в 82 случаях определить жанр). Для снятия информации использовались простейшие датчики яркости и цветности, изображение на которых было сфокусировано при помощи объектива или телескопа.

При организации второй атаки была показана возможность создания канала однонаправленной передачи данных, информация в котором модулируется с изменением параметров свечения лампы. Для скрытия факта передачи применялась предоставляемая во многих умных лампах функция инфракрасной ночной подсветки. При анализе информации из-за окна при помощи телескопа и инфракрасного сенсора платы Arduino ATtiny85, снятие данные было обеспечено на расстоянии 50 метров со скоростью 32 бита в секунду. Так как обычно управление умными лампами осуществляется при помощи Wi-Fi, Bluetooth или Zigbee без дополнительной авторизации, предомонстрированный метод может использоваться для организации скрытой утечки данных с скомпрометированных мобильных устройств.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/x0rz/statu...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: attack, lamp
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  • 1.1, Аноним (1), 11:49, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    сюр
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:53, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А "Воссоздание содержимого на экране через анализ звуковых колебаний от LCD-монитора" из соседней новости не сюр?..
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:49, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Мир сходит с ума... мир сходит с ума... мир сходит с ума... Срочно нужна другая планета, без этих безумцев с их тоталитарными наклонностями!!!
     
     
  • 3.27, A.Stahl (ok), 13:04, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Дохрена таких планет. Вот на Венере нет ни одного безумца с тоталитарными наклонностями. На Марсе тоже нет. Ни одного.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 13:26, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Климат не очень.
     
     
  • 5.43, нах (?), 13:52, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Маск, как будто, считает что хрен с ним уже, с климатом. Впрочем, возможно, продав билетики в один конец, сочтет задачу выполненной и сам не полетит.

     
     
  • 6.59, Аноним (59), 14:56, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А он разве говорил, что полетит лично в первой группе?)
     
  • 3.53, Аноним (53), 14:11, 28/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https en wikipedia org wiki Gaia_ Foundation_universe Очень удачный вариант ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:58, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Задолбали каждую вещь делать "умной".
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 12:11, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ибо умные люди уже не в моде!

    (Я то себя считаю умником, конечно)

     
     
  • 3.18, Аноним (-), 12:50, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты нескромный такой!
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:15, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не согласен.
    Птицы поют, так как у них есть пение.
    Люди создают новое, так как у них есть разум.

    Делают очередную умную ерунду свою? отлично. хотя бы не пьют сидят по подворотням.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:36, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Создание "умных" вещей это пиар, прикручивание к вещи управление с телефона показывает что у людей нет разума, а есть только тяга к лёгкой наживе и блестящим безделушкам.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:15, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Полностью согласен! Маркетолухи минусуют...
     
  • 4.54, Вуыкло (?), 14:12, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не стыдно тебе свою гуманитарную чушь писать?
     
  • 3.42, нах (?), 13:51, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну да, теперь куда ни плюнь - анальный зонд, а бухнуть в подворотне - не с кем, там сраные хипстеры с ипхонами смузю сосут

     
     
  • 4.46, имя (?), 14:00, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    лучше пусть хипстеры смузи сосут, чем всякие обрыганы по подворотням бухают, а потом выходят в белый свет поразвлечься
     
     
  • 5.51, нах (?), 14:10, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "а зонд в жопе почти и не мешает", да?

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:19, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Электронные устройства как источник утечки информации.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:23, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Головной мозг как источник утечки информации
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 12:26, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Замочная скважина как источник утечки информации
     
     
  • 4.10, 0нонизьм (?), 12:28, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    0кно как источник утечки информации
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:27, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Информация как объект для утечек
     
     
  • 4.11, Аноним (-), 12:30, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Зрение как обект неправомерного доступа к информации
     
     
  • 5.12, Аноним (-), 12:32, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Слух как обект неправомерного доступа к информации
     
     
  • 6.13, анон (?), 12:35, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мозг как инструмент анализа неправомерно полученной информации.
     
     
  • 7.16, В штатском (?), 12:47, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пройдёмте, граждане.
     
     
  • 8.33, Аноним (-), 13:16, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не пройдемте.
     
  • 6.24, Cradle (?), 12:57, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    зачем такие сложности когда есть телевизор
     
     
  • 7.28, Аноним (-), 13:13, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Его уже давно никто не смотрит кроме старых бабок, а вот обязательный чип поможет доносить истину всем.
     
     
  • 8.34, Аноним (-), 13:17, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, старых бабок — 67% населения.
     
     
  • 9.35, Аноним (-), 13:18, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Все верно. Отсюда и 75% (ну и запредельная коррупция, само собой + отказ расследовать более 3000 нарушений, что по сути и есть коррупция).
     
  • 7.38, Аноним (38), 13:38, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >зачем такие сложности когда есть телевизор

    В нём дезинформация.

     
  • 1.15, Аноним (-), 12:45, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    первая атака - что то сродни "если у Вас горит свет, значит Вы дома", не?
     
     
  • 2.22, Cradle (?), 12:55, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это уже не атака, потому что всяким энтерпайзам хорошо делает, оно теперь big data называется
     
  • 2.23, Ordu (ok), 12:56, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не совсем. Это технологии отработанные на соцсетях, которые переносятся в оффлайн. Эта вся история с Cambridge Analitica основана на том, что по следам, которые человек оставляет в соцсетях, оказалось возможным измерить его по шкалам BigFive[1], и CA, начитавшись, научных работ на эту тему, организовала на этом бизнес, подавая политическую пропаганду под разными соусами, подбирая наиболее рабочий на основании оценок по BigFive.

    Здесь примерно то же самое, но в меньших масштабах. По-крайней мере пока в меньших. Если так дело пойдёт, то в один прекрасный момент какой-нибудь счастливый учёный опубликует статью, как продиагностировать всех людей в доме из нескольких сотен людей, имея возможность лишь наблюдать за этим домом через вебкамеру, а потом он будет рвать на себе волосы и плакаться, что "я лишь из научного интереса, а эти гнусные пропагндоны да рекламщики, мои находки используют так гадко". Надо просто подождать, когда вот таких вот исследований наберётся полсотни, и будет то же самое.

    Мне тут обещали, что наши дети будут жить в домах со стеклянными стенами, я уже полгода как над этим думаю, и склоняюсь к тому, что именно так оно и будет. Пытаться что-либо скрыть будет глупой и бесполезной тратой своих сил. Да ещё и социально нежелательным поведением.

     
     
  • 3.47, имя (?), 14:03, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > шкалам BigFive[1]

    у вас ссылка отклеилась

     
     
  • 4.55, Ordu (ok), 14:17, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> шкалам BigFive[1]
    > у вас ссылка отклеилась

    Ай, сорри.

    [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits

     
  • 1.20, Аноним (20), 12:52, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сварганил самодельную "умную" подсветку с управлением с телефона - херня. Оставил только автовключение при появлении меня.
     
     
  • 2.25, Ordu (ok), 12:59, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы наблюдатель с улицы не пропустил бы момент, когда ты зашёл домой? Лучше всего повесить автовключение на счётчик рандомных чисел, тогда оно совершенно точно не будет передавать наружу никакой информации. При этом в половине случаев, когда свет нужен, он будет включён.
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 13:15, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наблюдатель с улицы и так прекрасно знает, когда я поставил машину или прогромыхал дверями. А для котиков по расписанию свет и так включается.
     
  • 3.56, MicroSoft (?), 14:33, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > При этом в половине случаев, когда свет нужен, он будет включён.

    Пришлите нам свое резюме, мы заинтересованы в вас.

     
  • 2.29, Аноним (-), 13:14, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ок, держи нас в курсе!
     
  • 1.26, svsd_val (ok), 13:02, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Интересная новость, однако особого риска для обычных людей данные атаки не нес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним (31), 13:15, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Отличная попытка, господин маркетолог! Но нет.
     
  • 2.40, ыы (?), 13:40, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Цветок на окне сообщающий о провале агента - 1 бит данных.
    Иногда и этот единственный бит -имеет огромное значение...
     
  • 2.49, имя (?), 14:05, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Любопытно сколько ананимов тут развелось =) И каждый умнее другого :D

    что-то я не вижу прикрепленной ссылки на скан твоего паспорта, неаноним.

     
  • 1.36, ыы (?), 13:20, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Первая атака проводится в пассивном режиме, без необходимости получения доступа к устройствам, и демонстрирует возможность определения предпочтений человека на основе анализа изменения яркости и цвета умной лампы с включённой функцией адаптивной подсветки (например, лампы LIFX и Philips Hue могут изменять яркость и цвет в такт звука и в зависимости от характера изображения на экране телевизора).

    Есть старый советский фильм про их шпионов и наших контрразведчиков.
    так вот там был использован метод передачи на основе микроскопических изменений яркости лампочки которую наблюдали через бинокль с другой стороны кордона.

    или Игра без ничьей 1966 года, или Операция кобра 1960 не помню в котором из них...

     
  • 1.39, Vitaliy Blats (?), 13:39, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая хорошая попытка пропиарить умные лампы)))
     
  • 1.41, Аноним (41), 13:49, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "умный дом - когда ключи от всего у кого-то поумнее чем хозяин"(c)bash
     
  • 1.44, EuPhobos (ok), 13:56, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Предлагаю новость:
    ---
    Обычная оконная рама со стеклом, как источник утечки звуковой информации.
    Учёные выяснили, что звук сотрясает стекло, и ... ... ...
     
     
  • 2.50, имя (?), 14:07, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Обычная оконная рама со стеклом, как источник утечки звуковой информации.

    такое давно уже есть, гугли "лазерный микрофон"

     
  • 2.52, Аноним (52), 14:11, 28/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Слабо троллишь Российские учёные однажды оприходовали грант по воссозданию го... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.58, Аноним (58), 14:54, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Предлагаю новость:

    Предлагаю тебе дислайк.

     
  • 1.45, abi (?), 13:59, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему у пользователя на компьютере скачет черт?
     
     
  • 2.48, Аноним (6), 14:04, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Потому что он забыл в GRUB любимую винду выбрать. BSDуны же.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 14:49, 28/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Во-первых черт в кедах уже давно не является логотипом Во-вторых загрузчик у ... весь текст скрыт [показать]
     

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