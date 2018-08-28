28.08.2018 11:22  Умные лампы как источник утечки информации

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|2.2, Аноним (2), 11:53, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А "Воссоздание содержимого на экране через анализ звуковых колебаний от LCD-монитора" из соседней новости не сюр?..
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|2.17, Аноним (17), 12:49, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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Мир сходит с ума... мир сходит с ума... мир сходит с ума... Срочно нужна другая планета, без этих безумцев с их тоталитарными наклонностями!!!
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|3.27, A.Stahl (ok), 13:04, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Дохрена таких планет. Вот на Венере нет ни одного безумца с тоталитарными наклонностями. На Марсе тоже нет. Ни одного.
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|5.43, нах (?), 13:52, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Маск, как будто, считает что хрен с ним уже, с климатом. Впрочем, возможно, продав билетики в один конец, сочтет задачу выполненной и сам не полетит.
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|2.5, Аноним (5), 12:15, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Не согласен.
Птицы поют, так как у них есть пение.
Люди создают новое, так как у них есть разум.
Делают очередную умную ерунду свою? отлично. хотя бы не пьют сидят по подворотням.
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|3.14, Аноним (14), 12:36, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Создание "умных" вещей это пиар, прикручивание к вещи управление с телефона показывает что у людей нет разума, а есть только тяга к лёгкой наживе и блестящим безделушкам.
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|3.42, нах (?), 13:51, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну да, теперь куда ни плюнь - анальный зонд, а бухнуть в подворотне - не с кем, там сраные хипстеры с ипхонами смузю сосут
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|4.46, имя (?), 14:00, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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лучше пусть хипстеры смузи сосут, чем всякие обрыганы по подворотням бухают, а потом выходят в белый свет поразвлечься
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|7.28, Аноним (-), 13:13, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Его уже давно никто не смотрит кроме старых бабок, а вот обязательный чип поможет доносить истину всем.
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|9.35, Аноним (-), 13:18, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Все верно. Отсюда и 75% (ну и запредельная коррупция, само собой + отказ расследовать более 3000 нарушений, что по сути и есть коррупция).
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|2.23, Ordu (ok), 12:56, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Не совсем. Это технологии отработанные на соцсетях, которые переносятся в оффлайн. Эта вся история с Cambridge Analitica основана на том, что по следам, которые человек оставляет в соцсетях, оказалось возможным измерить его по шкалам BigFive[1], и CA, начитавшись, научных работ на эту тему, организовала на этом бизнес, подавая политическую пропаганду под разными соусами, подбирая наиболее рабочий на основании оценок по BigFive.
Здесь примерно то же самое, но в меньших масштабах. По-крайней мере пока в меньших. Если так дело пойдёт, то в один прекрасный момент какой-нибудь счастливый учёный опубликует статью, как продиагностировать всех людей в доме из нескольких сотен людей, имея возможность лишь наблюдать за этим домом через вебкамеру, а потом он будет рвать на себе волосы и плакаться, что "я лишь из научного интереса, а эти гнусные пропагндоны да рекламщики, мои находки используют так гадко". Надо просто подождать, когда вот таких вот исследований наберётся полсотни, и будет то же самое.
Мне тут обещали, что наши дети будут жить в домах со стеклянными стенами, я уже полгода как над этим думаю, и склоняюсь к тому, что именно так оно и будет. Пытаться что-либо скрыть будет глупой и бесполезной тратой своих сил. Да ещё и социально нежелательным поведением.
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|2.25, Ordu (ok), 12:59, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Чтобы наблюдатель с улицы не пропустил бы момент, когда ты зашёл домой? Лучше всего повесить автовключение на счётчик рандомных чисел, тогда оно совершенно точно не будет передавать наружу никакой информации. При этом в половине случаев, когда свет нужен, он будет включён.
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|3.32, Аноним (-), 13:15, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Наблюдатель с улицы и так прекрасно знает, когда я поставил машину или прогромыхал дверями. А для котиков по расписанию свет и так включается.
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|3.56, MicroSoft (?), 14:33, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> При этом в половине случаев, когда свет нужен, он будет включён.
Пришлите нам свое резюме, мы заинтересованы в вас.
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|2.40, ыы (?), 13:40, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Цветок на окне сообщающий о провале агента - 1 бит данных.
Иногда и этот единственный бит -имеет огромное значение...
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|2.49, имя (?), 14:05, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Любопытно сколько ананимов тут развелось =) И каждый умнее другого :D
что-то я не вижу прикрепленной ссылки на скан твоего паспорта, неаноним.
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|1.36, ыы (?), 13:20, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Первая атака проводится в пассивном режиме, без необходимости получения доступа к устройствам, и демонстрирует возможность определения предпочтений человека на основе анализа изменения яркости и цвета умной лампы с включённой функцией адаптивной подсветки (например, лампы LIFX и Philips Hue могут изменять яркость и цвет в такт звука и в зависимости от характера изображения на экране телевизора).
Есть старый советский фильм про их шпионов и наших контрразведчиков.
так вот там был использован метод передачи на основе микроскопических изменений яркости лампочки которую наблюдали через бинокль с другой стороны кордона.
или Игра без ничьей 1966 года, или Операция кобра 1960 не помню в котором из них...
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|2.50, имя (?), 14:07, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Обычная оконная рама со стеклом, как источник утечки звуковой информации.
такое давно уже есть, гугли "лазерный микрофон"
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