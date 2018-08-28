28.08.2018 09:49  Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями

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|2.34, freehck (ok), 13:42, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Поддерживаю. Первая же мысль: а как ты исключишь пакет, пусть и с уязвимостью, от которого зависят куча других пакетов? Эффективные менеджеры приняли решение, а как его реализовывать -- хрен знает.
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|2.14, AntonAlekseevich (ok), 11:01, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> Аксиома: В любой программе есть ошибки.
Следствие: Никакая программа не существует без ошибок.
Следовательно ваше...
> Следствие: Ошибок не содержит лишь совершенно ненужная программа.
ложно.
Аксиома: Существует постоянный тренд на исправление ошибок.
Следствие: Программа всегда должна как либо перерабатываться.
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|4.25, AntonAlekseevich (ok), 13:12, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> ах вот почему так часто переписывают kde
Я бы сказал про микрокод Intel(Да, не всем нравится обновления микрокода, но что ли ходить нам с дырявой шапкой на голове со словами "последний писк моды"? ("Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.")), а хотя ... Ваш вариант ничем не уступает универсальному "ах вот почему так часто переписывают ..."
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|2.22, лютый лютик (?), 12:26, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>В любой программе есть ошибки.
Но это две большие разницы - ошибка, о которой знают все и ошибка, о которой не знает никто.
Поэтому не квакайте больше на Арч. Пожалуйста.
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|2.24, Ordu (ok), 13:02, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это не так звучит.
Любая программа содержит как минимум одну ошибку и не менее одной лишней строки. И вот отсюда уже по индукции можно доказать, что любую программу можно свести к пустому файлу, который при этом содержит ошибку.
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|2.26, ping_floyd (?), 13:24, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Аксиома: В любой программе есть ошибки.
>Следствие: Ошибок не содержит лишь совершенно ненужная программа.
В исходном баяне было "в любой _нужной_ программе есть ошибки". И вот тогда следствие работает, не вызывая зуд у отдельных зануд.
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|1.6, saahriktu (ok), 10:36, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Из родного репозитория Федоры исторически и так уже многое выпилили, а многого в нём никогда и не было. Поэтому и существует множество сторонних репозиториев. Ну, тому, кто сам себе маинтейнер, это всё не так уж страшно. Вон, в Slackware базовая система на 1 DVD. Все остальные пакеты маинтейнит сообщество дистрибутива. А у Arch'а есть AUR. Все живы, всё работает. В RHEL'е/CentOS'е официальный репозиторий так гораздо беднее чем в Федоре. Там сторонние репозитории наподобие EPEL'а ещё больше актуальны.
Хотя, да, до недавнего времени официальный репозиторий Федоры был один из самых больших. Но, похоже, лидерами здесь так и останутся такие дистрибутивы как Debian, Ubuntu и ALT.
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|3.16, кверти (ok), 11:19, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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у тебя подгорает от слова Альтлинукс? Видишь Шигорина там, где его нет? обратись к психиатру, пока не поздно.
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|1.23, Аноним (23), 12:42, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Федоровцы раньше: фу, как этим дебианом можно пользоввться, там пакеты из репозиториев удаляют.
Федоровцы теперь: правильное решение, безопасность важнее всего.
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|2.32, Попугай Кеша (?), 13:38, 28/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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В таких случаях я обычно откидываюсь на заднюю спинку кресла, запасаюсь попкорном и наслаждаюсь представлением как идиоты гробят продукт, не понимая ничего в том, что делают. Это забавно
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|1.35, 0x0 (?), 13:55, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ввод: Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями
Вывод: Ещё со времен царя гороха и царицы морковки не было праздников у некрофилов даркнета...)))
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