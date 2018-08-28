28.08.2018 09:49  Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями

На состоявшемся сегодня заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждено предложение по удалению из репозиториев пакетов, в которых остаются незакрытыми уязвимости.

В частности, пакеты будут помечаться кандидатами на удаление, если в момент ответвления ветки для нового релиза Fedora у них имеются активные уведомления об опасных или критических уязвимостях, неисправленные в течение 4 недель. Для уязвимостей средней и низкой степени опасности удаление будет производиться в случае отсутствия исправления на протяжении 6 месяцев. Далее в течение 8 недель мэйнтейнерам будет направляться еженедельные предупреждение о наличии неисправленных проблем. Если после истечение этого срока уязвимость не будет закрыта, пакет будет удалён из репозитория.

В настоящее время в репозитории находится несколько сотен уведомлений об уязвимостях, незакрытых более 6 месяцев. Данные уведомления затрагивают такие пакеты, как cpio, jenkins, xchat, rubygem-bundler, xen, busybox, scala, tcpdump, openjpeg, libtiff, ImageMagick, asterisk, sylpheed, texlive, webkitgtk, abiword, glibc, ghostscript, git, chromium, php и т.п. В большинстве случаев уведомления неактуальны, так как описанные в них уязвимости уже устранены в добавленных в репозитории новых выпусках. Тем не менее, сообщения о проблемах остаются незакрытыми и требуют ревизии.



