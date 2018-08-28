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28.08.2018 09:49  Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями

На состоявшемся сегодня заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждено предложение по удалению из репозиториев пакетов, в которых остаются незакрытыми уязвимости.

В частности, пакеты будут помечаться кандидатами на удаление, если в момент ответвления ветки для нового релиза Fedora у них имеются активные уведомления об опасных или критических уязвимостях, неисправленные в течение 4 недель. Для уязвимостей средней и низкой степени опасности удаление будет производиться в случае отсутствия исправления на протяжении 6 месяцев. Далее в течение 8 недель мэйнтейнерам будет направляться еженедельные предупреждение о наличии неисправленных проблем. Если после истечение этого срока уязвимость не будет закрыта, пакет будет удалён из репозитория.

В настоящее время в репозитории находится несколько сотен уведомлений об уязвимостях, незакрытых более 6 месяцев. Данные уведомления затрагивают такие пакеты, как cpio, jenkins, xchat, rubygem-bundler, xen, busybox, scala, tcpdump, openjpeg, libtiff, ImageMagick, asterisk, sylpheed, texlive, webkitgtk, abiword, glibc, ghostscript, git, chromium, php и т.п. В большинстве случаев уведомления неактуальны, так как описанные в них уязвимости уже устранены в добавленных в репозитории новых выпусках. Тем не менее, сообщения о проблемах остаются незакрытыми и требуют ревизии.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Представлен проект Fedora CoreOS
  3. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 28
  5. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  6. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:03, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Если им придётся удалить glibc, что они делать будут?)
     
     
  • 2.2, snyan (?), 10:05, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    musl!
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:07, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    да он тоже не идеален... как бы парни сами себя не выпилили :)
     
  • 2.19, UraniumSun (ok), 11:47, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    libcd, очевидно же
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:54, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    systemd-libcd
     
  • 2.34, freehck (ok), 13:42, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поддерживаю. Первая же мысль: а как ты исключишь пакет, пусть и с уязвимостью, от которого зависят куча других пакетов? Эффективные менеджеры приняли решение, а как его реализовывать -- хрен знает.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:17, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Аксиома: В любой программе есть ошибки.
    Следствие: Ошибок не содержит лишь совершенно ненужная программа.
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 10:38, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Но такое следствие никак не вытекает из указанной аксиомы. Ну вот вообще никак.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 10:50, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну ок, тогда следствие самодостаточно )
     
  • 2.14, AntonAlekseevich (ok), 11:01, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Аксиома: В любой программе есть ошибки.

    Следствие: Никакая программа не существует без ошибок.
    Следовательно ваше...
    > Следствие: Ошибок не содержит лишь совершенно ненужная программа.

    ложно.

    Аксиома: Существует постоянный тренд на исправление ошибок.
    Следствие: Программа всегда должна как либо перерабатываться.

     
     
  • 3.18, vz_2 (?), 11:40, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ах вот почему так часто переписывают kde
     
     
  • 4.25, AntonAlekseevich (ok), 13:12, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ах вот почему так часто переписывают kde

    Я бы сказал про микрокод Intel(Да, не всем нравится обновления микрокода, но что ли ходить нам с дырявой шапкой на голове со словами "последний писк моды"? ("Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.")), а хотя ... Ваш вариант ничем не уступает универсальному "ах вот почему так часто переписывают ..."

     
  • 2.22, лютый лютик (?), 12:26, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >В любой программе есть ошибки.

    Но это две большие разницы - ошибка, о которой знают все и ошибка, о которой не знает никто.
    Поэтому не квакайте больше на Арч. Пожалуйста.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:31, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Первое правило арчевода: сообщить всем, что у тебя установлен арч.
     
  • 2.24, Ordu (ok), 13:02, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не так звучит.

    Любая программа содержит как минимум одну ошибку и не менее одной лишней строки. И вот отсюда уже по индукции можно доказать, что любую программу можно свести к пустому файлу, который при этом содержит ошибку.

     
  • 2.26, ping_floyd (?), 13:24, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Аксиома: В любой программе есть ошибки.
    >Следствие: Ошибок не содержит лишь совершенно ненужная программа.

    В исходном баяне было "в любой _нужной_ программе есть ошибки". И вот тогда следствие работает, не вызывая зуд у отдельных зануд.

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:35, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Лол, ну пусть выкидывают и сами тут же себе выроют могилу ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, saahriktu (ok), 10:36, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Из родного репозитория Федоры исторически и так уже многое выпилили, а многого в нём никогда и не было. Поэтому и существует множество сторонних репозиториев. Ну, тому, кто сам себе маинтейнер, это всё не так уж страшно. Вон, в Slackware базовая система на 1 DVD. Все остальные пакеты маинтейнит сообщество дистрибутива. А у Arch'а есть AUR. Все живы, всё работает. В RHEL'е/CentOS'е официальный репозиторий так гораздо беднее чем в Федоре. Там сторонние репозитории наподобие EPEL'а ещё больше актуальны.

    Хотя, да, до недавнего времени официальный репозиторий Федоры был один из самых больших. Но, похоже, лидерами здесь так и останутся такие дистрибутивы как Debian, Ubuntu и ALT.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:53, 28/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как вы вообще умудрились последний пункт уместить в одном ряду с первыми двумя ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, кверти (ok), 11:19, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    у тебя подгорает от слова Альтлинукс? Видишь Шигорина там, где его нет? обратись к психиатру, пока не поздно.
     
     
  • 4.21, anonymous (??), 12:03, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Шигорин, ну что ты как маленький в самом деле.
     
  • 2.13, Аноним (12), 10:53, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У openSUSE ещё OBS есть, тоже полно пользовательских репозиториев.
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:34, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У федоры есть Flathub. И это прекрасно.
     
  • 2.40, Аноним (31), 14:27, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А у Arch'а есть AUR. Все живы, всё работает.

    Правда что ли?

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:43, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Странное заявление для дистрибутива-бетатестинга RHEL
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:49, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Т.е. Они дропнут ядро линукс, если в нём очередной спектр будет не пофиксуем?
     
     
  • 2.15, AS (??), 11:12, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> в течение 8 недель

    получается, но в ядре раньше поправят - спим спокойно.

     
     
  • 3.17, AS (??), 11:26, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и мантейнеры ядра при таком раскладе они сами и есть !
     
  • 2.30, Аноним (-), 13:33, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не спектр не пофиксуете, а галочку в трекере не поставите.
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:42, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Федоровцы раньше: фу, как этим дебианом можно пользоввться, там пакеты из репозиториев удаляют.
    Федоровцы теперь: правильное решение, безопасность важнее всего.
     
     
  • 2.37, vz_2 (?), 13:58, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сейчас в rfremix начнут обратно завозить, промоакцию объявят
     
     
  • 3.39, Аноним (12), 14:20, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > промоакцию объявят

    Два пакета по цене одного! Delta-RPM в подарок!

     
  • 1.27, Аноним (27), 13:28, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >об уязвимостях, незакрытых более 6 месяцев. Данные уведомления затрагивают такие пакеты, как cpio

    Федора срубит сук, на котором сидит.

     
     
  • 2.33, 0x0 (?), 13:40, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А возможность рубить что-нибудь ещё кроме бабла видится обольстительно.. :)))
     
  • 1.29, Аноним (-), 13:32, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Бывает новый вахтёр вместо начальника начинает закручивать гайки не с той стороны, и проект накрывается тазом. Надеюсь, с федорой тоже так будет.
     
     
  • 2.32, Попугай Кеша (?), 13:38, 28/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В таких случаях я обычно откидываюсь на заднюю спинку кресла, запасаюсь попкорном и наслаждаюсь представлением как идиоты гробят продукт, не понимая ничего в том, что делают. Это забавно
     
  • 1.35, 0x0 (?), 13:55, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ввод: Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями

    Вывод: Ещё со времен царя гороха и царицы морковки не было праздников у некрофилов даркнета...)))

     
  • 1.36, Аноним (36), 13:58, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Плохая тема, лучше бы сделали просто предупреждение для пользователя при установ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним (38), 14:12, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо срочно искать уязвимости в systemd.
     
  • 1.41, Аноним (41), 14:45, 28/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    И так обрубок, а не дистрибутив, пакетов нужных нет ни хрена RPM - стандарт для... весь текст скрыт [показать]
     

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