27.08.2018 10:51  Выпуск GNU Mes 0.17, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

>> gcc-4.7.4

> Ну ясно-понятно. А как насчёт 4.8+, которые уже на плюсах? Кому эта

> хрень может понадобиться? Некродистрибам, вроде RHEL 5? Полный gcc 4.7.x _умеет_ плюсы. Следующий (несколько...) gcc "умеет" собираться [быть собранным] предыдущим. Развивай мозги -- примени индукцию. |

[I]"" Note that to bootstrap GCC with versions of GCC earlier than 3.4, you [B]may need to use --disable-stage1-checking[/B], though bootstrapping the compiler with such earlier compilers [U]is strongly discouraged[/U]. ""[/I]

--https://gcc.gnu.org/install/prerequisites.html