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27.08.2018 10:51  Выпуск GNU Mes 0.17, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

Представлен выпуск инструментария GNU Mes 0.17, обеспечивающего процесс бутстрэппинга (bootstrap) для GCC. Mes 0.17 является первым выпуском после перевода разработки под крыло проекта GNU. Инструментарий решает задачу верифицированной начальной сборки компилятора в дистрибутивах, разрывая цепочку цикличной пересборки.

Для сборки пакетов в дистрибутиве необходим компилятор, но для сборки этого компилятора требуются исполняемые файлы уже собранного компилятора. Например, для сборки новой версии GCC используются уже готовые сборки одной из прошлых версий. Возникает порочный круг и система становится привязанной к бинарным сборкам компилятора, что мешает обеспечению замкнутого цикла пересборки из исходных текстов и полной верификации дистрибутива (бинарные сборки компилятора являются потенциальным источником скрытых закладок, что не позволяет полностью гарантировать целостность сборок из эталонных исходных текстов).

Для исключения привязки к исполняемым файлам компилятора и создания цикла сборки только на основе исходных текстов в GNU Mes реализовано два связанных компонента: самодостаточный (self-hosting) интерпретатор для языка Scheme, написанный на языке Си, и простейший компилятор для языка Си (MesCC), написанный на языке Scheme и использующий наработки проекта NYACC. Оба компонента взаимособираемы, т.е. интерпретатор Scheme может быть собран Си-компилятором и Си-компилятор может быть собран интерпретатором Scheme.

Интерпретатор языка Scheme достаточно компактный, занимает около 5000 строк кода на простейшем подмножестве языка Си и может быть преобразован в исполняемый файл с использованием универсального транслятора M2-Planet или простейшего Си-компилятора, собранного использованием самособираемого ассемблера hex0, не требующего внешних зависимостей. При этом интерпретатор включает полноценный сборщик мусора и предоставляет библиотеку загружаемых модулей. Scheme-интерпретатор даёт возможность собрать Си-компилятор MesCC, который позволяет собрать урезанную версию компилятора TinyCC (ttc), возможностей которого уже достаточно для сборки GCC.

На основе tcc вместе с предоставляемой Си-библиотекой формируется минимальное сборочное окружение, способное собрать glibc-2.2.5, binutils-2.20.1 и gcc-4.7.4. После готовности GCC, Glibc и binutils становится доступным штатное полноценное сборочное окружение дистрибутива. Из дальнейших планов проекта называется включение GNU Mes в базовую поставку GNU/Linux дистрибутива GuixSD (Guix System Distribution) и создание библиотеки функций Mes C Lib.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.15 и дистрибутив GuixSD на его основе
  3. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 8.0
  4. OpenNews: Доступен пакетный менеджер Nix 2.0
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив NixOS 18.03, использующий пакетный менеджер Nix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: guix, mes, build, gcc, compile
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  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 27/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Так это про gentoo я не понял?
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov (?), 12:32, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Так это про gentoo я не понял?

    Да это про соурс-бейзед, в какой-то степени. Нет, не про генту.

    http://bootstrappable.org/

    Больше про GNU GuixSD  кмк.
    Может быть и про Debian -- но не знаю, с ним [и с генту, да], вроде, больше "пересечегний" по https://reproducible-builds.org/ .

    Исследования как разработчиков GNU, так и Debian-а "простираются" в эту сторону -- обеспечение сборки также и всего [по возможности] инструментария из исходников, не только / не просто каждого из пакетов в дистрибутиве.

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:51, 27/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –6 +/
    Молодец RMS Ведь наверняка знает, что скайнет не дремлет Когда нибудь он навер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним84701 (ok), 11:58, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Молодец RMS!
    > Ведь наверняка знает, что скайнет не дремлет. Когда нибудь он наверняка поразит
    > "все" компьютеры. А вот тогда, проснется в бункере бравый солдат, стукнет

    Я правильно понимаю, что увидев знакомые слова в заголовке, некоторые пытливые умы просто додумали все остальное и тут же находчиво высмеяли-опровергли?
    > Mes 0.17 является *[b]первым выпуском после[/b]* перевода разработки под крыло проекта GNU.
    > Инструментарий *[b]решает задачу верифицированной начальной сборки[/b]* компилятора в дистрибутивах, разрывая цепочку цикличной пересборки.
    >

     
  • 1.4, Аноним (4), 12:23, 27/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Версия gcc выбрана вероятно потому, что не требует для сборки компилятора плюсов. Но в тоже время такие версии компилятора и стандартной библиотеки позволяют забыть о новых архитектурах.
     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov (?), 12:56, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Версия gcc выбрана вероятно потому, что не требует для сборки компилятора плюсов.

    " -- Дарлинг, ты такой ... сообразительный! " (почти-ц) </сарказм>

    https://lists.gnu.org/archive/html/guix-devel/2018-07/msg00111.html
    |- https://lists.gnu.org/archive/html/guix-devel/2018-04/msg00124.html
    |- https://lists.gnu.org/archive/html/guix-devel/2018-04/msg00326.html
    |- https://lists.gnu.org/archive/html/guix-devel/2018-05/msg00252.html
    |- https://lists.gnu.org/archive/html/guix-devel/2018-06/msg00347.html
    '- https://lists.gnu.org/archive/html/guix-devel/2018-08/msg00043.html

    ..
    '-- https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Linux-4.19-Ups-GCC-Build-R

    > Но в тоже время такие версии компилятора и стандартной библиотеки позволяют
    > забыть о новых архитектурах.

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:29, 27/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это невероятно круто!!! Как раз недавно думал об этой давно известной проблеме доверия бинарным сборкам конпилятора.
     
  • 1.6, nobody (??), 12:31, 27/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > gcc-4.7.4

    Ну ясно-понятно. А как насчёт 4.8+, которые уже на плюсах? Кому эта хрень может понадобиться? Некродистрибам, вроде RHEL 5?

     
     
  • 2.8, Аноним (5), 12:42, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А gcc-4.7.4 не может собрать 4.8+ ?
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov (?), 13:04, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> gcc-4.7.4
    > Ну ясно-понятно. А как насчёт 4.8+, которые уже на плюсах? Кому эта
    > хрень может понадобиться? Некродистрибам, вроде RHEL 5?

    Полный gcc 4.7.x _умеет_ плюсы.  Следующий (несколько...) gcc "умеет" собираться [быть собранным] предыдущим.

    Развивай мозги -- примени индукцию.

    |
    [I]"" Note that to bootstrap GCC with versions of GCC earlier than 3.4, you [B]may need to use --disable-stage1-checking[/B], though bootstrapping the compiler with such earlier compilers [U]is strongly discouraged[/U].  ""[/I]
    --https://gcc.gnu.org/install/prerequisites.html

     
     
  • 3.11, Andrey Mitrofanov (?), 13:17, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> gcc-4.7.4

    Для бутстрапа с -
      * [B]Mes[/B], который не умеет плюсы, но "весь" в исходниках, и который приспособили собирать tcc, через этот самый -
      * [B]tcc[/B], который не умеет плюсы, но умеет собрать gcc [4.1, 4.7 - да, те, что не "на плюсах" ], через -

      * [B]gcc-4.7[/B] собираем...

    ... " превращаются брюки...  в элегантные шорты! "

    >> Ну ясно-понятно. А как насчёт 4.8+, которые уже на плюсах? Кому эта
    > Развивай мозги -- примени индукцию.

    И обязательно прочитай все исходники Mes, tcc, gcc-4.7, всех сопутствующих бинутилзов, башей, гайлов, ...  Только не все сразу, побереги себя.

     

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