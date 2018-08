27.08.2018 09:30  Четвёртое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-4 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04. Пользователям стабильной ветки OTA-3 обновление до OTA-4 не будет предложено автоматически. Из-за наличия отдельных нерешённых проблем (не перенесены некоторые приложения, недостаточно стабилен браузер и некорректно работает камера на смартфоне Nexus 5) решено отложить автоматическое обновление до выпуска OTA-5. Для установки OTA-4 необходимо запустить UBports Installer и установить новую версию поверх существующей системы, отключив флаг очистки данных (Wipe). Пользователи экспериментальных веток 15.04/devel и 15.04/RC начиная с 3 сентября будут переведены на ветки 16.04/devel и 16.04/rc через штатный интерфейс установки обновлений. Основные изменения: Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 16.04 (ранее сборки были основаны на Ubuntu 15.04). Следующим шагом станет переход на LTS-ветку 18.04 или 20.04, но решение пока не принято и в ближайшее время проект будет базироваться на Ubuntu 16.04;

В конфигуратор добавлен экспериментальный Libertine Container Manager, позволяющий устанавливать классические графические приложения в специальных контейнерах. В частности, в контейнер можно установить любой deb-пакет с настольным X11-приложением и обеспечить его запуск из окружения на основе Unity 8 при помощи специальной умной области "Desktop Apps";

Добавлен новый мастер для упрощения обновления устройства до пакетной базы Ubuntu 16.04;

Фреймворк Qt обновлён до версии 5.9 (ранее поставлялся Qt 5.4), что положительно сказалось на производительности;

Проведена работа по оптимизации энергопотребления, задействованы дополнительные энергосберегающие режимы и продлено время автономной работы;

Для всех устройств, независимо от стадии разработки (экспериментальные выпуски и кандидаты в релизы), задействована единая общая нумерация версий (Settings -> About -> OS -> OS Build Number);

В каталоге OpenStore предложен для тестирования новый браузер "WebBrowser Next", который в следующем обновлении OTA-5 планируется предложить по умолчанию;

В состав добавлены компоненты PyOtherSide (Python-биндинги для QML), QtQuickControls 2 и QtWebEngine. QtWebEngine теперь рекомендован для использования вместо Ubuntu.Web.*. Для обеспечения совместимости предоставлена обёртка Ubuntu.Web, но приложения рекомендуется перевести на использование соответствующих QML-типов;

Изменён ABI. Все приложения, включающие скомпилированные компоненты (например, встроенные библиотеки или плагины на C++) должны быть пересобраны для работы в Ubuntu Touch OTA-4.