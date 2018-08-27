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27.08.2018 09:30  Четвёртое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-4 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

Пользователям стабильной ветки OTA-3 обновление до OTA-4 не будет предложено автоматически. Из-за наличия отдельных нерешённых проблем (не перенесены некоторые приложения, недостаточно стабилен браузер и некорректно работает камера на смартфоне Nexus 5) решено отложить автоматическое обновление до выпуска OTA-5. Для установки OTA-4 необходимо запустить UBports Installer и установить новую версию поверх существующей системы, отключив флаг очистки данных (Wipe). Пользователи экспериментальных веток 15.04/devel и 15.04/RC начиная с 3 сентября будут переведены на ветки 16.04/devel и 16.04/rc через штатный интерфейс установки обновлений.

Основные изменения:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 16.04 (ранее сборки были основаны на Ubuntu 15.04). Следующим шагом станет переход на LTS-ветку 18.04 или 20.04, но решение пока не принято и в ближайшее время проект будет базироваться на Ubuntu 16.04;
  • В конфигуратор добавлен экспериментальный Libertine Container Manager, позволяющий устанавливать классические графические приложения в специальных контейнерах. В частности, в контейнер можно установить любой deb-пакет с настольным X11-приложением и обеспечить его запуск из окружения на основе Unity 8 при помощи специальной умной области "Desktop Apps";
  • Добавлен новый мастер для упрощения обновления устройства до пакетной базы Ubuntu 16.04;
  • Фреймворк Qt обновлён до версии 5.9 (ранее поставлялся Qt 5.4), что положительно сказалось на производительности;
  • Проведена работа по оптимизации энергопотребления, задействованы дополнительные энергосберегающие режимы и продлено время автономной работы;
  • Для всех устройств, независимо от стадии разработки (экспериментальные выпуски и кандидаты в релизы), задействована единая общая нумерация версий (Settings -> About -> OS -> OS Build Number);
  • В каталоге OpenStore предложен для тестирования новый браузер "WebBrowser Next", который в следующем обновлении OTA-5 планируется предложить по умолчанию;
  • В состав добавлены компоненты PyOtherSide (Python-биндинги для QML), QtQuickControls 2 и QtWebEngine. QtWebEngine теперь рекомендован для использования вместо Ubuntu.Web.*. Для обеспечения совместимости предоставлена обёртка Ubuntu.Web, но приложения рекомендуется перевести на использование соответствующих QML-типов;
  • Изменён ABI. Все приложения, включающие скомпилированные компоненты (например, встроенные библиотеки или плагины на C++) должны быть пересобраны для работы в Ubuntu Touch OTA-4.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
  4. OpenNews: Прошивка UBports (Ubuntu Touch) адаптирована для смартфона Moto G
  5. OpenNews: В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений
  6. OpenNews: Третье обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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  • 1.3, iPony (?), 10:21, 27/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Прикольно конечно, но отставние о практического применения уж очень большое.
    Да и Nexus 5 наверно скоро и с вторничного рынка исчезнет.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:42, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это исчезание пророчат 10 лет, и все никак)))
     
     
  • 3.11, Бондон (?), 11:03, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Пророчат дольше, чем оно вообще существует? Любопытно.
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 11:09, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Вау, аж на 3 года меньше - это мноооогое меняет))
     
  • 2.9, . (?), 10:49, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У меня планшет на нём, очень радует отсутствием некоторых особенностей android и ios
     
     
  • 3.14, iPony (?), 11:26, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня два года был Ubuntu Phone как основным и единственным устройством.
    Сейчас гораздо обороты снизились.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:44, 27/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Молодцы конечно, что развивают проект. Но я заказал Librem 5 на KDE. :)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:00, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Оно звонить умеет?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:22, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если доплатишь еще $500.
     
  • 2.18, iPony (?), 12:55, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но я заказал Librem 5

    Я бы тоже заказал бы, но за таможню и доставку боюсь.
    Тут уж полгода не могу получить футболки с единорогами 🦄 из Англии.
    Один раз уже обратно отправили, теперь другой доставкой снова шлют. Туда-сюда обратно. Уже полгода прошло.

     
  • 1.15, Аноним (15), 11:28, 27/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда Шаттлворт снова передумает и вернётся на Unity?
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 12:37, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А часто он передумывает и возвращается на старое? Где Upstart тогда?
     
     
  • 3.17, 123 (??), 12:54, 27/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В ХромОС у Гугла.
     

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