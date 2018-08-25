25.08.2018 09:53  Релиз языка программирования Go 1.11

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|3.18, java developer (?), 13:17, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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у меня градация весьма простая:
любитель, проф. любитель, мид - это пхп,
мелкий, и средний энтерпрайз - java
потом сверх проекты, где каждая строчка мука выбора, между оптимизацией и непонятно чем - и там снова пхп.
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|2.12, Александр (??), 12:45, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы попробуйте. Я так же холиварил, но когда написал несколько сервисов, которые пашут и под Windows и под Linux, и причем не надо ставить тонну зависимостей а тупо копируешь exe и все пашет, мне понравилось. Вы посмотрите как на нем легко написай свой веб-сервис, rest/json прикручиваются буквально за минуту, и после этого на node.js смотришь как на страшного франкенштейна. Я уже несколько лет только на GO и пишу, java/php использую только для работы с старыми проектами. Ну еще осталась Delphi когда надо побыстрому накидать какое-то оконное приложение.
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|3.14, MPEG LA (ok), 13:01, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>rest/json прикручиваются буквально за минуту, и после этого на node.js смотришь как на страшного франкенштейна
ололо, и чем-же rest/json проще чем в ноде? особенно про JSON интересно
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|3.21, ыы (?), 14:08, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вы посмотрите как на нем легко написай свой веб-сервис, rest/json
> прикручиваются буквально за минуту,
Вы вероятно до момента прочтения статьи в инете "пишем свой сервис на go" никогда программированием не занимались? Потому что легко написать свой веб сервис можно на чем угодно. например на perl.. Mojolicious.
те же самые несколько строчек чтобы поднять свой сервис. На perl пожалуй и попроще будет чем на go.
Про прикручивание rest/json за минуту- даже не смешно. На перле это 10 секунд - чтобы вписать имя модуля...
В инете полно макулатуры расписывающей достоинства go, как на нем просто делается то да се... практически все это уже было до этого написано и реализовано на фреймворках популярных языков. и достоинства go в этом видны только людям в предметной области невежественным, ничего кроме бравурных статей о го не читавших
Кстати у Го - отвратительная поддержка гетерогенных сетей. на многих платформах он просто не собирается. кроме винды и линуха- он собственно ни на чем больше не работает. увы....
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|2.23, a123 (?), 14:40, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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только вы забываете, что java-проги работают поверх jvm, которая отъедает ресурсы системы,
а go-проги компилируется напрямую в бинарный файл
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|2.24, MadeInRussia (ok), 14:45, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Go и Java — это 2 разных мира, которые иногда пересекаются.
В Go нет и четверти того, что есть в Java в виде фреймворков, крутых IDE, гридов, сложной рефлексии, различных спрингов, интеграций со всем и вся, maven-о-gradl-ов и т.д.
Но и Java уже стала слишком тяжелой для многих кейсов, где хорош Go.
Я склоняюсь к тому, что на Java должны строиться сложные backend-приложения из области Enterprise, которые параллельно будет пилить куча разных команд, еще и из разных подрядчиков, а Go хорошо подходит для микросервисов и низкоуровневых историй, где сборка мусора не является критичным недостатком, и которые пилит 1–5 людей максимум.
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|3.25, MadeInRussia (ok), 14:48, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На Java будут дороже стоить начальные этапы разработки, но с ростом жирноты приложения дешевле будет поддержка и развитие, на Go — наоборот, дешевле будет начальные этап разработки, но если приложение будет жирнеть, поддержка и развитие будут головной болью.
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|2.13, Александр (??), 12:57, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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1. Да можно, работа с DLL встроена, находишь bindы и вперед, на github есть под все. Я например писал своё приложения для работы с звуком используя bass.dll. Для линухов в Go вообще реализована система типа плагинов.
2. Сам язык заточен больше для написание сервисов а не приложений. Есть бинды для Windows GUI или QT, но как-то мне не пошло, я например предпочитаю делать вебморду, или telnet чтобы какой-то другой сервис управлял этим :)
Посмотри на какие платформы компилируется. Знаю что народ пишет на нем для raspberry и подобные, есть кто и для androidа лабает, но думаю это ближе к стрельбе из пушки по воробьям.
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|2.15, x3who (?), 13:03, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как неписатель на Го, могу только на этот вопрос ответить:
> 2) Есть ли хоть какой-то намёк на десктоп, мобилки и всякий IoT?
Пока экспериментировал со всяким софтом для своей мобилки, встречал launched написанный на Го - крутился значительно шустрее штатного с кучей эффектов. Но моё внутреннее полиси предписывает мне пользоваться по возможности тем что идёт из коробки (LineageOS) или из F-Droid. Вообще софта написанного на Го уже довольно много - например, пользующаяся бешеной популярностью у юзеров приблуда Syncthing. Для IoT как мне кажется Go толстоват, да и выбор платформ у него не так широк.
К вашим вопросам хотел бы добавить третий - а есть ли у языка библиотека абстракции GUI - чтобы не приколачивать его гвоздями к Qt или ещё чему-нибудь, а один раз понаделать окошек и таскать приложение в винду, линукс, андроид или вот теперь в экспериметальный порт для WebAssembly и чтобы оно там везде работало? :)
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|2.11, Аноним (11), 12:36, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Race detector портирован для linux
>Унтерменши не пройдут.
Race detector портирован для linux/ppc64le
Race detector портирован для linux
Race detector портирован
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