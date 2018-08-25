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25.08.2018 09:53  Релиз языка программирования Go 1.11

Подготовлен релиз языка программирования Go 1.11, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.11:

  • Реализована концепция модулей, которую можно применять в качестве альтернативы GOPATH, отличающейся интегрированной поддержкой версионирования, средствами доставки пакетов и улучшенной системой управления зависимостями. Система модулей пока является экспериментальной, поэтому синтаксис команд для работы с модулями может поменяться в будущем. Используя модули разработчики больше не привязаны к работе внутри дерева GOPATH, могут явно определять зависимости с учётом версий и создавать повторяемые сборки;
  • Добавлен экспериметальный порт для WebAssembly (js/wasm), позволяющий компилировать приложения на языке Go в промежуточный код WebAssembly для выполнения в web-браузерах. На выходе формируется готовый модуль WebAssembly, включающий runtime-компоненты для goroutine, планировщик, систему сборки мусора и т.п. Минимальный размер runtime-компонентов для WebAssembly составляет 2 Мб (при сжатии 500 Кб). Для вызова скомпилированных в WebAssembly программ из кода на JavaScript предложен экспериментальный модуль syscall/js;
  • Предложен пакет go/packages с реализаций простого API для поиска и загрузки пакетов с кодом на языке Go. API пока не включён в стандартную библиотеку, но может применяется в качестве эффективной замены пакета go/build, обеспечивающей поддержку модулей;
  • В компиляторе расширен диапазон функций для которых применяется inline-развёртывание кода. В том числе развёртывание теперь может применяться и для функций, в которых используется вызов panic().
  • Предложен новый формат экспорта данных для пакетов, обеспечивающий более высокую скорость сборки для больших проектов;
  • В ассемблере реализована поддержка инструкций AVX512 для архитектуры amd64;
  • Улучшено качество отладочной информации, генерируемой для оптимизированных исполняемых файлов. Обеспечено сжатие отладочных секций в формате DWARF. Добавлена экспериментальная возможность вызова функций на языке Go из отладчика;
  • В различные части кодовой базы внесены оптимизации, специфичные для архитектуры arm64. В компиляторе задействованы более агрессивные оптимизации для исключения излишних переходов и проверок границ буферов. Проведена оптимизация производительности пакета math/big;
  • Прекращена поддержка OpenBSD 6.0, OS X 10.8 "Mountain Lion", OS X 10.9 "Mavericks", Windows XP и Windows Vista. Для работы теперь требуется как минимум OpenBSD 6.2, macOS 10.10 "Yosemite" или Windows 7. Добавлена поддержка OpenBSD 6.4. Race detector портирован для linux/ppc64le и netbsd/amd64. Режим поверки памяти (-msan) адаптирован для платформы linux/arm64.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.golang.org/go1.11...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.10
  3. OpenNews: Обновление языка Go 1.8.4 и 1.9.1 с устранением проблем с безопасностью
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.9
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.0
  6. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: golang
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  • 1.2, java developer (?), 11:29, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –9 +/
    не понимаю смысла в том го Нужен шикарный толстый корпоративный веб есть java s... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:30, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    И часто у вас больные нагрузки на java и php?
     
     
  • 3.9, CZ (??), 12:17, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В моменты обострения, видимо.
     
  • 3.18, java developer (?), 13:17, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    у меня градация весьма простая:
    любитель, проф. любитель, мид - это пхп,
    мелкий, и средний энтерпрайз - java
    потом сверх проекты, где каждая строчка мука выбора, между оптимизацией и непонятно чем  - и там снова пхп.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:07, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > не понимаю

    Для java developer'а это естественно.

     
  • 2.7, Антон (??), 12:12, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    точно. в гугле не знали про spring, поэтому придумал golang
     
     
  • 3.19, java developer (?), 13:19, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в гугле просто много денег, и есть возможность делать непонятно что за велосипед .. Нам то зачем это?
     
  • 2.12, Александр (??), 12:45, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы попробуйте. Я так же холиварил, но когда написал несколько сервисов, которые пашут и под Windows и под Linux, и причем не надо ставить тонну зависимостей а тупо копируешь exe и все пашет, мне понравилось. Вы посмотрите как на нем легко написай свой веб-сервис, rest/json прикручиваются буквально за минуту, и после этого на node.js смотришь как на страшного франкенштейна. Я уже несколько лет только на GO и пишу, java/php использую только для работы с старыми проектами. Ну еще осталась Delphi когда надо побыстрому накидать какое-то оконное приложение.
     
     
  • 3.14, MPEG LA (ok), 13:01, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >rest/json прикручиваются буквально за минуту, и после этого на node.js смотришь как на страшного франкенштейна

    ололо, и чем-же rest/json проще чем в ноде? особенно про JSON интересно

     
  • 3.21, ыы (?), 14:08, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Вы посмотрите как на нем легко написай свой веб-сервис, rest/json
    > прикручиваются буквально за минуту,

    Вы вероятно до  момента прочтения статьи в инете "пишем свой сервис на go" никогда программированием не занимались? Потому что легко написать свой веб сервис можно на чем угодно. например на perl.. Mojolicious.
    те же самые несколько строчек чтобы поднять свой сервис. На perl пожалуй и попроще будет чем на go.

    Про прикручивание rest/json за минуту- даже не смешно. На перле это 10 секунд - чтобы вписать имя модуля...

    В инете полно макулатуры расписывающей достоинства go, как на нем просто делается то да се... практически все это уже было до этого написано и реализовано на фреймворках популярных языков. и достоинства go в этом видны только людям в предметной области невежественным, ничего кроме бравурных статей о го не читавших

    Кстати у Го - отвратительная поддержка гетерогенных сетей. на многих платформах он просто не собирается. кроме винды и линуха- он собственно ни на чем больше не работает.  увы....

     
  • 3.22, Илья (??), 14:27, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > rest/json прикручиваются буквально за минуту

    $ dotnet new webapi

    я быстрее

     
  • 2.23, a123 (?), 14:40, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    только вы забываете, что java-проги работают поверх jvm, которая отъедает ресурсы системы,
    а go-проги компилируется напрямую в бинарный файл
     
  • 2.24, MadeInRussia (ok), 14:45, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Go и Java — это 2 разных мира, которые иногда пересекаются.

    В Go нет и четверти того, что есть в Java в виде фреймворков, крутых IDE, гридов, сложной рефлексии, различных спрингов, интеграций со всем и вся, maven-о-gradl-ов и т.д.

    Но и Java уже стала слишком тяжелой для многих кейсов, где хорош Go.

    Я склоняюсь к тому, что на Java должны строиться сложные backend-приложения из области Enterprise, которые параллельно будет пилить куча разных команд, еще и из разных подрядчиков, а Go хорошо подходит для микросервисов и низкоуровневых историй, где сборка мусора не является критичным недостатком, и которые пилит 1–5 людей максимум.

     
     
  • 3.25, MadeInRussia (ok), 14:48, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На Java будут дороже стоить начальные этапы разработки, но с ростом жирноты приложения дешевле будет поддержка и развитие, на Go — наоборот, дешевле будет начальные этап разработки, но если приложение будет жирнеть, поддержка и развитие будут головной болью.
     
  • 1.3, Аноним (4), 11:29, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересует собственно два вопроса 1 Есть ли возможность подтягивать другие либ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Александр (??), 12:57, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1. Да можно, работа с DLL встроена, находишь bindы и вперед, на github есть под все. Я например писал своё приложения для работы с звуком используя bass.dll. Для линухов в Go вообще реализована система типа плагинов.
    2. Сам язык заточен больше для написание сервисов а не приложений. Есть бинды для Windows GUI или QT, но как-то мне не пошло, я например предпочитаю делать вебморду, или telnet чтобы какой-то другой сервис управлял этим :)
    Посмотри на какие платформы компилируется. Знаю что народ пишет на нем для raspberry и подобные, есть кто и для androidа лабает, но думаю это ближе к стрельбе из пушки по воробьям.
     
  • 2.15, x3who (?), 13:03, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как неписатель на Го, могу только на этот вопрос ответить:

    > 2) Есть ли хоть какой-то намёк на десктоп, мобилки и всякий IoT?

    Пока экспериментировал со всяким софтом для своей мобилки, встречал launched написанный на Го - крутился значительно шустрее штатного с кучей эффектов. Но моё внутреннее полиси предписывает мне пользоваться по возможности тем что идёт из коробки (LineageOS) или из F-Droid. Вообще софта написанного на Го уже довольно много - например, пользующаяся бешеной популярностью у юзеров приблуда Syncthing. Для IoT как мне кажется Go толстоват, да и выбор платформ у него не так широк.

    К вашим вопросам хотел бы добавить третий - а есть ли у языка библиотека абстракции GUI - чтобы не приколачивать его гвоздями к Qt или ещё чему-нибудь, а один раз понаделать окошек и таскать приложение в винду, линукс, андроид или вот теперь в экспериметальный порт для WebAssembly и чтобы оно там везде работало? :)

     
     
  • 3.16, x3who (?), 13:04, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой, опечатался: launched => launcher
     
  • 1.5, Фошызд (?), 11:49, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Race detector портирован для linux

    Унтерменши не пройдут.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:36, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Race detector портирован для linux
    >Унтерменши не пройдут.

    Race detector портирован для linux/ppc64le
    Race detector портирован для linux
    Race detector портирован

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:33, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Race detector депортирован
     
  • 1.8, proninyaroslav (ok), 12:15, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    OS X 10.9 последний нормальный выпуск. Жаль что уходит в прошлое.
     
  • 1.10, robot228 (?), 12:19, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Шёл 2048 год., люди всё продолжали писать на г* вместо Python/C++/C/Ruby
     

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