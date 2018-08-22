22.08.2018 11:37  Debian столкнулся с лицензионными проблемами, мешающими поставке обновления микрокода Intel

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|4.6, A.Stahl (ok), 12:06, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+12 +/–
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Эти слова могут быть использованы в суде лишь как свидетельские показания, а не как дополнение к соглашению. Даже как экспертное заключение эти слова использованы быть не могут.
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|6.20, Аноним (20), 13:11, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Заказ по телефону или в ресторане - это публичная оферта, а здесь разговор об отдельном договоре.
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|7.54, тот самый Аноним (?), 14:59, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Заказ по телефону или в ресторане - это публичная оферта
И? Что такое "публичная оферта", почему в этом случае действует устный договор и значит ли это, что "публичная оферта" есть в таком виде везде?
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|7.53, тот самый Аноним (?), 14:57, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> Сочувствую вам там -- по телефону заказать ничего нельзя (подписи ведь нет),
>> в ресторане требуют деньги вперед, иначе ведь можно на законных основания
>> слопать и отказаться платить …
> Нам - это кому?
Вам - это очевидно всем, кто считает себя Астахалом.
> Законодательство об авторских правах почти везде пропихали более-менее
> одинаковое. И как бы там нет презумпции невиновности:
И не умеет читать, но зато додумывать и сразу опровергать свои же фантазии.
Речь шла о "слова это слова". И о том, что даже за слова могут привлечь к ответу.
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|6.49, Аноним (-), 14:46, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А какие такие законы физики запрещают уволить этого свистуна?
Интелского - никакие. Маска - закон всемирного тяготения.
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|4.8, Ordu (ok), 12:13, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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> нет, слова вицепрезидента не просто слова
Есть два разных подхода. Один подразумевает, что слова, сказанные достаточно значимым лицом, имеют силу автоматически, другой подразумевает, что силу не имеет ничего, кроме подписи, либо судебного заключения. И это культурные различия: первый подход -- это восток, второй -- это запад. Если ты имеешь дело с китайской компанией, и вице-президент её что-то там пообещал, то ты можешь надеятся на то, что эти обещания будут выполнены. Если же речь о европейской или, тем более, американской компании, то эти слова можно использовать либо в переговорном процессе (добиваясь документального их закрепления), либо в суде, но не стоит подразумевать, что они имеют какой-то юридический вес: это может плохо кончится, причём в первую очередь для тебя.
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|5.15, тот самый Аноним (?), 12:38, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Есть два разных подхода. Один подразумевает, что слова, сказанные достаточно значимым лицом,
> имеют силу автоматически, другой подразумевает, что силу не имеет ничего, кроме
> подписи, либо судебного заключения.
Есть два разных подхода: первый подход -- это философствовать о культурных различях,
второй подход -- ориентироваться на законодательство и только потом, немного, на общепринятую практику.
В общем:
> надеятся на то, что эти обещания будут выполнены. Если же речь
> о европейской или, тем более, американской компании, то эти слова можно
> использовать либо в переговорном процессе (добиваясь документального их закрепления),
> либо в суде, но не стоит подразумевать, что они имеют какой-то
кое-где в европейском законодательстве вполне сохранились соотв. параграфы и устное заключение договора (т.н. "ударить по рукам"), вполне имеет юр. силу.
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|7.28, backbone (ok), 13:34, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> русским (которые как всегда между западом и востоком
Если русский поймёт, что его на..бманули, отхватить можно независимо от того, что было сказано или написано. Золотая середина. :)
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|7.40, Аноним (40), 14:15, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вы слишком высокого мнения о себе и крайне низкого о других. Неужели подобные выкладки так сильно влияют на вашу самооценку? Слишком грубы и небрежны для образованного человека.
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|8.50, Ordu (ok), 14:49, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Вы слишком высокого мнения о себе и крайне низкого о других.
Что значит "слишком высокого" или "крайне низкого"? Эти мнения выверены практикой и работают так, как задумано.
> Неужели подобные выкладки так сильно влияют на вашу самооценку?
Мнение о себе и самооценка -- это разные вещи. Не надо их путать. Я очень долго работал над тем, чтобы отвязать мою самооценку от моего мнения о себе. И вам советую.
> Слишком грубы и небрежны для образованного человека.
С учётом того, что я образованный человек, утверждение о неверности вашего заявление будет констатацией факта. Ваше понимание образованного человека далеко от реальности.
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|8.63, Ordu (ok), 15:25, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> То, о чём я говорю, я подчерпнул из лекций человека, для которого
>> ведение переговоров является специальностью.
> То, о чем я говорю, я подчерпнул из лекций (да, ты тут
> совсем не монополист) человека, с примерами и соотв. параграфами. Правда, не
> переговорщика, а экономиста и с очень конкретным уклоном "что такое договор
> и когда могут взять за афедрон".
Нашёл кого слушать. То о чём ты говоришь -- это специальность юриста. То о чём я говорю, это специальность где-то на стыке социологии/психологии. Экономист должен в таких вещах разбираться, но для него это не является специальностью. Экономистов можно слушать тогда, когда они рассуждают о деньгах и о принятии решений -- там они действительно круты.
> Во-первых, вряд ли законодательно будет закреплено что-то, соврешенно чуждое культуре.
> Т.е. это даже не противоречит твоим ценным мыслям и рассуждениям.
Совершенно верно. Но не всё, что есть в культуре закреплено законодательно.
> Во-вторых, я предложил поинтересоваться вполне конкретной юридической ситуацией, не только
> ...
> В-третьих, совершенно конкретно процитировал твои рассуждизмы "Если же речь о европейской
> ...
> Теперь к примеру:
То есть, жидкая кашица не помогает? У тебя со сглатыванием всё нормально или какие-то неврологические особенности не позволяют?
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|9.65, тот самый Аноним (?), 15:44, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Нашёл кого слушать. То о чём ты говоришь -- это специальность юриста.
> То о чём я говорю, э
Правильно, нафиг его слушать! То ли дело форумный аналитек!
>> Во-вторых, я предложил поинтересоваться вполне конкретной юридической ситуацией, не только
>> ...
>> В-третьих, совершенно конкретно процитировал твои рассуждизмы "Если же речь о европейской
>> ...
>> Теперь к примеру:
> То есть, жидкая кашица не помогает? У тебя со сглатыванием всё нормально
> или какие-то неврологические особенности не позволяют?
Ты там это, аккуратнее. Смотри не лопни от переизбытка ЧСВ.
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|10.70, Ordu (ok), 16:15, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> Нашёл кого слушать. То о чём ты говоришь -- это специальность юриста.
>> То о чём я говорю, э
> Правильно, нафиг его слушать! То ли дело форумный аналитек!
Вот ты сейчас демонстрируешь неспособность взглянуть на ситуацию со стороны. Твой экономист для меня менее авторитетен нежели ты, а твой авторитет для меня не выше моего для тебя. Экономист менее авторитетен тебя, потому что я не могу быть уверен не только в том, что ты правильно понимаешь его, но и в том, что он существует.
И когда на фоне этого, ты начинаешь сыпать сарказмами, намекая, что мой авторитет ниже... Эти сарказмы действительно оказываются смешными, но не в том смысле, в котором задумывал ты.
> Ты там это, аккуратнее. Смотри не лопни от переизбытка ЧСВ.
Какие же все заботливые... Не парься обо мне, со мной всё хорошо.
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|6.66, Ordu (ok), 15:47, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> Есть два разных подхода. Один подразумевает, что слова, сказанные достаточно значимым лицом,
>> имеют силу автоматически
> Знаешь, глядя на алиэкспресс, где лихо 5000 ма*ч запихивают в 18650 банку,
> значимость восточных слов как-то вызывает вопросы. Только не говори что значимые
> люди в фирмах которые так делают не в курсе этого фрода.
> Потому что все они в курсе. Просто восточный менталитет достаточно подлый
> и лохоразводческий. Хотя при умении вести переговоры и можно что-то отспорить,
> но это к тому же еще и не связано формальностями, что
> делает формальные взаимоотношения с узкоглазыми не слишком пресными.
Если ты думаешь, что культурные различия можно полностью описать одним предложением, которое сможет служить достаточным руководством для межкультурного общения, то ты сильно недооцениваешь ситуацию. Если бы всё было бы так просто, то... Я даже не знаю, что написать вместо этого многоточия после "то": так много всего можно написать, что сложно что-то выбрать. Мир вообще был бы совершенно иным, если бы это было бы так.
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|4.31, КО (?), 13:57, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Так текст не мешает поставлять код, мантейнеры скачивая его уже с ним согласились, текст мешает загружать его пользователям Дебиана. Они должны что-то сделать перед тем как отработает apt-get.
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|5.34, КО (?), 14:03, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Это не говоря про всех владельцев зеркал репозитория, которые теперь тоже должны согласится заранее (т.е автоматически зеркалировать незаконно).
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|6.57, КО (?), 15:04, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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С другой тороны можно же распространять пакет с командами для wget/curl c сайта Intel. :)
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|4.38, Клыкастый (ok), 14:12, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> И они точно так же могут быть использованы в суде.
"Мы спрашивали - нам разрешили" работает не так хорошо ка юристы, вооружённые пунктами договора. Да, его слова можно использовать в суде, но это не гарантия. Беспокойство разрабов Дебиана как минимум обосновано. Ну и да, лучше вопрос решить заранее.
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|3.42, Baz (?), 14:19, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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так точно. это как то, что американские дипломаты и должностные лица часто выражают "своё личное мнение" на выступлениях, а официальная позиция по происходящему выражается только в виде документов. потому "мало ли что я сказал, я не говорил, что это официальное мнение" а у нас же принято наоборот - всё высказанное официальными лицами является официальной позицией если он не сказал обратного.
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|3.55, HyC (?), 15:01, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Что мешает запросить у интелей официальную телегу, можно чи ни ? Подпись шобы и печать треугольная. На гербовой бумаге.
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|2.12, Andrey Mitrofanov (?), 12:26, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> вице-президент Intel подтвердил, что проблем с лицензионной совместимостью нет и Debian может поставлять микрокод
> И в чем тогда суть новости?)
В том, сто интел - ;%:%;?.
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|1.3, Zenitur (ok), 11:48, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+14 +/–
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> Примечательно, что в Fedora, RHEL, SUSE, openSUSE и ArchLinux новый микрокод уже включён в состав дистрибутивов, но пока непонятно, было ли проанализировано новое соглашение юристами SUSE и Red Hat или осталось незамеченным
Стук в дверь. Открываю. Там незнакомый человек:
"Здравствуйте, я буду у вас жить"
"В смысле?"
"Вы устанавливали приложение %SOMENAME%?"
"Да"
"Вы читали лицензионное соглашение?"
"Нет"
"Ну вот, там сказано, что я буду у вас жить"
Дебианщики молодцы! Ну что ж, пора добавить убунтовский Jockey во все дистры - заодно решит проблему с разработкой nouveau: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47259
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|4.44, Аноним (40), 14:21, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не так давно, вы выплеснули вашу раздражительность насчет жевания. Все ваше произведение можно было вложить в пару предложений. Уважайте чужое время. Мы не в литературном кружке.
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|5.59, Ordu (ok), 15:06, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Не так давно, вы выплеснули вашу раздражительность насчет жевания. Все ваше произведение
> можно было вложить в пару предложений. Уважайте чужое время. Мы не
> в литературном кружке.
Если ты считаешь, что на тебе лежат обязанности читать мою графоманию, то это твои личные проблемы. Я графоманю не для того, чтобы ты читал, а для того, чтобы почесать свою графоманию и снять зуд.
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|2.14, Andrey Mitrofanov (?), 12:31, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>Неопределённость с лицензией до сих пор не позволяет доставить обновление микрокода до пользователей, несмотря на то, что пакет был подготовлен ещё 8 августа.
> Перефразируя ненавистников венды: дебиановцы должны СТРАДАТЬ!!!
Спасибо. Мы только за.
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|2.22, Zenitur (ok), 13:14, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Там сложно. Как-то раз новость на Опеннете поспела раньше, чем "прилетело" обновление (как позже оказалось, обновление отозвали), и я озаботился созданием собственного пакета. Скачал старый пакет, скачал исходники нового, и начал колдовать...
Ну что скажу. Во-первых, в SLES 11 микрокод CPU находится в отдельном пакете microcode_ctl, а в SLES 12 его влили в пакет с ядром. Во-вторых, сначала берётся файл microcode.dat, который находится в этом tgz-архиве. Затем он обрабатывается специальной утилитой, чтобы получить отдельные *.fw файлы для каждой модели CPU. У этой утилиты вроде даже есть homepage, но он уже не существует. К счастью, в SRPM-ке есть её копия
В общем, микрокод Intel хрен обновишь!
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|4.26, Zenitur (ok), 13:20, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Он там: microcode-20180807.tgz
Хм, и правда я налажал. В архиве есть как dat-файл, который можно распаковать специальной утилитой, так и отдельные *.bin-файлы
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|2.25, Аноним (17), 13:19, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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никак, выше через один пост читай, в 18.04 последний микрокод от 25 апреля:
intel-microcode/bionic-updates,now 3.20180425.1~ubuntu0.18.04.2 amd64
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|2.29, Andrey Mitrofanov (?), 13:40, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> узники разума
Да, в интеле спозапронедавно чой-то совсем-совсем поплохело.
Кончина закономура их вконец добила что ли?...
...[I]"" it has been fifteen years since the ''free lunch'' of exponential CPU-clock frequency increases came to an abrupt end. ""[/I]
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|3.35, Аноним (30), 14:04, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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да х-ня это,проприетарный блоб на проприетарном блобе проприетарного блоба погоняет,а я хочу свободный ARM-десктоп с возможностями апгрейда
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|4.37, Andrey Mitrofanov (?), 14:11, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>проприетарный блоб на проприетарном блобе проприетарного блоба погоняет
>,а я хочу свободный ARM-десктоп
Это невозможно. См. ARM Inc.
Попробуйте для начала хотеть другого ARM Inc. ?
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|2.33, Andrey Mitrofanov (?), 14:01, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> господи,когда же появится свободный ARM-десктоп в
Никада. "продавцы" уиндоуз10 и их партнёры ARM Inc. работают на это, не покладая ... уж не знаю чего они там не.
> забил бы на штеуда\амиде,пусть дальше страдают от фимоза головного мозга,а я
> не хочу из-за них страдать.
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|2.68, Аноним (68), 16:03, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Toshiba AC-100. А PCI-E не нужен большинству людей, так как они всё равно не втыкают устрйоства внутрь компа, а только наружу через USB
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|2.46, Andrey Mitrofanov (?), 14:26, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> может федоровцы и прочие добавили новый микрокод в категорию "non-free"
Он и так всегда и везде был и есть в non-free/ Исходников никто из дистрибутивов GNU не видел, не пересобирал, не модифицировал и пользователЯм не [пере]давал.
Раздела undistributable пока дистпибутивы таки не изобрели на свои нежные части. Впрочем, надо в базальте поспращивать... Михаил??
> где проприетарщина
> лежит и забили?
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