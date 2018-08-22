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22.08.2018 11:37  Debian столкнулся с лицензионными проблемами, мешающими поставке обновления микрокода Intel

Разработчики проекта Debian обратили внимание на изменение текста лицензионного соглашения в июльском обновлении микрокода для процессоров Intel, в котором были предложены важные дополнения, необходимые для блокирования новых уязвимостей Spectre и L1TF, такие как MSR-бит SSBD (Speculative Store Bypass Disable) и операция L1D_FLUSH. Неопределённость с лицензией до сих пор не позволяет доставить обновление микрокода до пользователей, несмотря на то, что пакет был подготовлен ещё 8 августа.

Новое лицензионное соглашение рассматривается как несовместимое с правилами Debian, что не позволяет организовать поставку обновления микрокода, без которого невозможно полноценное устранение последних уязвимостей в механизме спекулятивного выполнения инструкций. Пользователям остаётся дожидаться появления обновлений прошивки для материнской платы или вручную загрузить новый микрокод и настроить его установку во время загрузки дистрибутива.

Проблема связана с появлением в новом тексте соглашения достаточно странного нового требования, в соответствии с которым перед загрузкой и установкой обновления микрокода, пользователь должен прочитать и согласиться с условиями его поставки: 


   DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, ACCESS, COPY, OR USE ANY PORTION OF THE
   SOFTWARE UNTIL YOU HAVE READ AND ACCEPTED THE TERMS AND CONDITIONS
   OF THIS AGREEMENT. BY INSTALLING, COPYING, ACCESSING, OR USING THE
   SOFTWARE, YOU AGREE TO BE LEGALLY BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS
   OF THIS AGREEMENT.

Примечательно, что в Fedora, RHEL, SUSE, openSUSE и Arch Linux новый микрокод уже включён в состав дистрибутивов, но пока непонятно, было ли проанализировано новое соглашение юристами SUSE и Red Hat или осталось незамеченным. Некоторые разработчики считают возможным включение обновления микрокода в поставку, указывая неоднозначность формулировок в лицензионном соглашении - в тексте также присутствует пункт, явно разрешающий распространение микрокода в составе других продуктов. Кроме того, на сайте загрузки прошивок Intel не появилось никаких предварительных форм подтверждения соглашения перед загрузкой.

Имад Сусоу (Imad Sousou), вице-президент Intel, руководящий подразделением Intel Open Source Technology Center, подтвердил, что проблем с лицензионной совместимостью нет и Debian может поставлять микрокод через свои репозитории так как третий пункт во второй секции соглашения явно предоставляет такое право распространения объектного кода Intel в дистрибутивах.

Тем не менее, неопределённость формулировок остаётся и решение о поставке нового микрокода в Debian пока не принято. К обсуждению также подключились разработчики Gentoo, которые ранее уже организовали поставку нового микрокода, но рассматривают возможность реализации прямой загрузки с выводом формы для принятия соглашения, без распространения обновления через свои зеркала.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  3. OpenNews: Представлена SpectreRSB, новая уязвимость в механизме спекулятивного выполнения CPU
  4. OpenNews: Проблемы с лицензией на раскладку клавиатуры могут привести к ее удалению из Debian
  5. OpenNews: Из Debian удалены сборки пакетов с драйверами NVIDIA из-за подозрений в несовместимости с GPL
  6. OpenNews: L1TF - три новые уязвимости в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: debian, license, intel, firmware
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  • 1.1, Аноним (1), 11:43, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > вице-президент Intel подтвердил, что проблем с лицензионной совместимостью нет и Debian может поставлять микрокод

    И в чем тогда суть новости?)

     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 11:47, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +37 +/
    Слова вице-президента это просто слова, а текст соглашения имеет юридическую значимость.
     
     
  • 3.5, нах (?), 11:58, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –12 +/
    нет, слова вицепрезидента не просто слова, если есть достаточно доказателств, чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, A.Stahl (ok), 12:06, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    Эти слова могут быть использованы в суде лишь как свидетельские показания, а не как дополнение к соглашению. Даже как экспертное заключение эти слова использованы быть не могут.
     
     
  • 5.16, тот самый Аноним (?), 12:45, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Сочувствую вам там -- по телефону заказать ничего нельзя подписи ведь нет , в р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 13:11, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Заказ по телефону или в ресторане - это публичная оферта, а здесь разговор об отдельном договоре.
     
     
  • 7.54, тот самый Аноним (?), 14:59, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Заказ по телефону или в ресторане - это публичная оферта

    И? Что такое "публичная оферта", почему в этом случае действует устный договор и значит ли это, что "публичная оферта" есть в таком виде везде?


     
  • 6.43, Аноним (43), 14:20, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нам - это кому Законодательство об авторских правах почти везде пропихали более... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.53, тот самый Аноним (?), 14:57, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Сочувствую вам там -- по телефону заказать ничего нельзя (подписи ведь нет),
    >> в ресторане требуют деньги вперед, иначе ведь можно на законных основания
    >> слопать и отказаться платить …
    > Нам - это кому?

    Вам - это очевидно всем, кто считает себя Астахалом.

    > Законодательство об авторских правах почти везде пропихали более-менее
    > одинаковое. И как бы там нет презумпции невиновности:

    И не умеет читать, но зато додумывать и сразу опровергать свои же фантазии.
    Речь шла о "слова это слова". И о том, что даже за слова могут привлечь к ответу.

     
  • 4.7, myhand (ok), 12:06, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Маска нельзя просто уволить.  А эту говорящую голову можно.
     
     
  • 5.18, AnonimD (?), 13:05, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А какие такие законы физики запрещают уволить этого свистуна?
     
     
  • 6.23, Аноним (20), 13:15, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Третий закон Ньютона
     
  • 6.49, Аноним (-), 14:46, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А какие такие законы физики запрещают уволить этого свистуна?

    Интелского - никакие. Маска - закон всемирного тяготения.

     
  • 6.71, myhand (ok), 16:17, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А какие законы физики запрещают вам грабить-воровать-убивать?
     
  • 4.8, Ordu (ok), 12:13, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > нет, слова вицепрезидента не просто слова

    Есть два разных подхода. Один подразумевает, что слова, сказанные достаточно значимым лицом, имеют силу автоматически, другой подразумевает, что силу не имеет ничего, кроме подписи, либо судебного заключения. И это культурные различия: первый подход -- это восток, второй -- это запад. Если ты имеешь дело с китайской компанией, и вице-президент её что-то там пообещал, то ты можешь надеятся на то, что эти обещания будут выполнены. Если же речь о европейской или, тем более, американской компании, то эти слова можно использовать либо в переговорном процессе (добиваясь документального их закрепления), либо в суде, но не стоит подразумевать, что они имеют какой-то юридический вес: это может плохо кончится, причём в первую очередь для тебя.

     
     
  • 5.15, тот самый Аноним (?), 12:38, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Есть два разных подхода. Один подразумевает, что слова, сказанные достаточно значимым лицом,
    > имеют силу автоматически, другой подразумевает, что силу не имеет ничего, кроме
    > подписи, либо судебного заключения.

    Есть два разных подхода: первый подход -- это философствовать о культурных различях,
    второй подход -- ориентироваться на законодательство и только потом, немного, на общепринятую практику.

    В общем:
    > надеятся на то, что эти обещания будут выполнены. Если же речь
    > о европейской или, тем более, американской компании, то эти слова можно
    > использовать либо в переговорном процессе (добиваясь документального их закрепления),
    > либо в суде, но не стоит подразумевать, что они имеют какой-то

    кое-где в европейском законодательстве вполне сохранились соотв. параграфы и устное заключение договора (т.н. "ударить по рукам"), вполне имеет юр. силу.

     
     
  • 6.21, Ordu (ok), 13:13, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    То, о чём я говорю, я подчерпнул из лекций человека, для которого ведение перего... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.28, backbone (ok), 13:34, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > русским (которые как всегда между западом и востоком

    Если русский поймёт, что его на..бманули, отхватить можно независимо от того, что было сказано или написано. Золотая середина. :)

     
     
  • 8.67, Аноним (67), 15:57, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как с пенсионной реформой?
     
  • 7.40, Аноним (40), 14:15, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы слишком высокого мнения о себе и крайне низкого о других. Неужели подобные выкладки так сильно влияют на вашу самооценку? Слишком грубы и небрежны для образованного человека.
     
     
  • 8.50, Ordu (ok), 14:49, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Вы слишком высокого мнения о себе и крайне низкого о других.

    Что значит "слишком высокого" или "крайне низкого"? Эти мнения выверены практикой и работают так, как задумано.

    > Неужели подобные выкладки так сильно влияют на вашу самооценку?

    Мнение о себе и самооценка -- это разные вещи. Не надо их путать. Я очень долго работал над тем, чтобы отвязать мою самооценку от моего мнения о себе. И вам советую.

    > Слишком грубы и небрежны для образованного человека.

    С учётом того, что я образованный человек, утверждение о неверности вашего заявление будет констатацией факта. Ваше понимание образованного человека далеко от реальности.

     
  • 7.51, тот самый Аноним (?), 14:52, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    То, о чем я говорю, я подчерпнул из лекций да, ты тут совсем не монополист чел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.63, Ordu (ok), 15:25, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> То, о чём я говорю, я подчерпнул из лекций человека, для которого
    >> ведение переговоров является специальностью.
    > То, о чем я говорю, я подчерпнул из лекций (да, ты тут
    > совсем не монополист) человека, с примерами и соотв. параграфами. Правда, не
    > переговорщика, а экономиста и с очень конкретным уклоном "что такое договор
    > и когда могут взять за афедрон".

    Нашёл кого слушать. То о чём ты говоришь -- это специальность юриста. То о чём я говорю, это специальность где-то на стыке социологии/психологии. Экономист должен в таких вещах разбираться, но для него это не является специальностью. Экономистов можно слушать тогда, когда они рассуждают о деньгах и о принятии решений -- там они действительно круты.

    > Во-первых, вряд ли законодательно будет закреплено что-то, соврешенно чуждое культуре.
    > Т.е. это даже не противоречит твоим ценным мыслям и рассуждениям.

    Совершенно верно. Но не всё, что есть в культуре закреплено законодательно.

    > Во-вторых, я предложил поинтересоваться вполне конкретной юридической ситуацией, не только
    > ...
    > В-третьих, совершенно конкретно процитировал твои рассуждизмы "Если же речь о европейской
    > ...
    > Теперь к примеру:

    То есть, жидкая кашица не помогает? У тебя со сглатыванием всё нормально или какие-то неврологические особенности не позволяют?

     
     
  • 9.65, тот самый Аноним (?), 15:44, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нашёл кого слушать. То о чём ты говоришь -- это специальность юриста.
    > То о чём я говорю, э

    Правильно, нафиг его слушать! То ли дело форумный аналитек!

    >> Во-вторых, я предложил поинтересоваться вполне конкретной юридической ситуацией, не только
    >> ...
    >> В-третьих, совершенно конкретно процитировал твои рассуждизмы "Если же речь о европейской
    >> ...
    >> Теперь к примеру:
    > То есть, жидкая кашица не помогает? У тебя со сглатыванием всё нормально
    > или какие-то неврологические особенности не позволяют?

    Ты там это, аккуратнее. Смотри не лопни от переизбытка ЧСВ.

     
     
  • 10.70, Ordu (ok), 16:15, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Нашёл кого слушать. То о чём ты говоришь -- это специальность юриста.
    >> То о чём я говорю, э
    > Правильно, нафиг его слушать! То ли дело форумный аналитек!

    Вот ты сейчас демонстрируешь неспособность взглянуть на ситуацию со стороны. Твой экономист для меня менее авторитетен нежели ты, а твой авторитет для меня не выше моего для тебя. Экономист менее авторитетен тебя, потому что я не могу быть уверен не только в том, что ты правильно понимаешь его, но и в том, что он существует.

    И когда на фоне этого, ты начинаешь сыпать сарказмами, намекая, что мой авторитет ниже... Эти сарказмы действительно оказываются смешными, но не в том смысле, в котором задумывал ты.

    > Ты там это, аккуратнее. Смотри не лопни от переизбытка ЧСВ.

    Какие же все заботливые... Не парься обо мне, со мной всё хорошо.

     
  • 5.52, Аноним (-), 14:52, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Знаешь, глядя на алиэкспресс, где лихо 5000 ма ч запихивают в 18650 банку, значи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.66, Ordu (ok), 15:47, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Есть два разных подхода. Один подразумевает, что слова, сказанные достаточно значимым лицом,
    >> имеют силу автоматически
    > Знаешь, глядя на алиэкспресс, где лихо 5000 ма*ч запихивают в 18650 банку,
    > значимость восточных слов как-то вызывает вопросы. Только не говори что значимые
    > люди в фирмах которые так делают не в курсе этого фрода.
    > Потому что все они в курсе. Просто восточный менталитет достаточно подлый
    > и лохоразводческий. Хотя при умении вести переговоры и можно что-то отспорить,
    > но это к тому же еще и не связано формальностями, что
    > делает формальные взаимоотношения с узкоглазыми не слишком пресными.

    Если ты думаешь, что культурные различия можно полностью описать одним предложением, которое сможет служить достаточным руководством для межкультурного общения, то ты сильно недооцениваешь ситуацию. Если бы всё было бы так просто, то... Я даже не знаю, что написать вместо этого многоточия после "то": так много всего можно написать, что сложно что-то выбрать. Мир вообще был бы совершенно иным, если бы это было бы так.

     
  • 4.31, КО (?), 13:57, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так текст не мешает поставлять код, мантейнеры скачивая его уже с ним согласились, текст мешает загружать его пользователям Дебиана. Они должны что-то сделать перед тем как отработает apt-get.
     
     
  • 5.34, КО (?), 14:03, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это не говоря про всех владельцев зеркал репозитория, которые теперь тоже должны согласится заранее (т.е автоматически зеркалировать незаконно).
     
     
  • 6.57, КО (?), 15:04, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С другой тороны можно же распространять пакет с командами для wget/curl c сайта Intel. :)
     
  • 4.38, Клыкастый (ok), 14:12, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > И они точно так же могут быть использованы в суде.

    "Мы спрашивали - нам разрешили" работает не так хорошо ка юристы, вооружённые пунктами договора. Да, его слова можно использовать в суде, но это не гарантия. Беспокойство разрабов Дебиана как минимум обосновано. Ну и да, лучше вопрос решить заранее.

     
  • 4.39, Аноним (43), 14:15, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В суде это будешь рассказывать копирасам и юристам Каким образом акционеры связ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.42, Baz (?), 14:19, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так точно. это как то, что американские дипломаты и должностные лица часто выражают "своё личное мнение" на выступлениях, а официальная позиция по происходящему выражается только в виде документов. потому "мало ли что я сказал, я не говорил, что это официальное мнение" а у нас же принято наоборот - всё высказанное официальными лицами является официальной позицией если он не сказал обратного.
     
  • 3.55, HyC (?), 15:01, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что мешает запросить у интелей официальную телегу, можно чи ни ? Подпись шобы и печать треугольная. На гербовой бумаге.
     
  • 2.12, Andrey Mitrofanov (?), 12:26, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> вице-президент Intel подтвердил, что проблем с лицензионной совместимостью нет и Debian может поставлять микрокод
    > И в чем тогда суть новости?)

    В том, сто интел - ;%:%;?.

     
  • 1.3, Zenitur (ok), 11:48, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    > Примечательно, что в Fedora, RHEL, SUSE, openSUSE и ArchLinux новый микрокод уже включён в состав дистрибутивов, но пока непонятно, было ли проанализировано новое соглашение юристами SUSE и Red Hat или осталось незамеченным

    Стук в дверь. Открываю. Там незнакомый человек:
    "Здравствуйте, я буду у вас жить"
    "В смысле?"
    "Вы устанавливали приложение %SOMENAME%?"
    "Да"
    "Вы читали лицензионное соглашение?"
    "Нет"
    "Ну вот, там сказано, что я буду у вас жить"

    Дебианщики молодцы! Ну что ж, пора добавить убунтовский Jockey во все дистры - заодно решит проблему с разработкой nouveau: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47259

     
     
  • 2.4, нах (?), 11:56, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    ага, назло маме уши отморозили и сидят без апдейтов, ждут юристов Молодцы, так ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Ordu (ok), 12:28, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    С учётом текущей ситуации на рынке процессоров, это не назло мамке Intel теря... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Аноним (40), 14:21, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не так давно, вы выплеснули вашу раздражительность насчет жевания. Все ваше произведение можно было вложить в пару предложений. Уважайте чужое время. Мы не в литературном кружке.
     
     
  • 5.59, Ordu (ok), 15:06, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не так давно, вы выплеснули вашу раздражительность насчет жевания. Все ваше произведение
    > можно было вложить в пару предложений. Уважайте чужое время. Мы не
    > в литературном кружке.

    Если ты считаешь, что на тебе лежат обязанности читать мою графоманию, то это твои личные проблемы. Я графоманю не для того, чтобы ты читал, а для того, чтобы почесать свою графоманию и снять зуд.

     
  • 3.56, Аноним (-), 15:03, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    За это мы и любим дебиан щепетильны в лицензионных вопросах Так что дебиан мож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:19, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мельком глянул EULA - о чём вообще сыр-бор? Ничего страшного там нет.

    // b.

     
  • 1.10, гном спецназ (?), 12:21, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    придется немного потрепать интел
     
  • 1.11, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:21, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Перефразируя ненавистников венды дебиановцы должны СТРАДАТЬ ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov (?), 12:31, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Неопределённость с лицензией до сих пор не позволяет доставить обновление микрокода до пользователей, несмотря на то, что пакет был подготовлен ещё 8 августа.
    > Перефразируя ненавистников венды: дебиановцы должны СТРАДАТЬ!!!

    Спасибо.  Мы только за.

     
     
  • 3.64, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:38, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не за что. Пользуйтесь уязвимостями на здоровье. Всё для вас.
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:49, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нит, я поставил уже все вручную ;) https://downloadmirror.intel.com/28039/eng/microcode-20180807.tgz https://www.cyberciti.biz/faq/install-update-intel-microcode-firmware-linux/
     
     
  • 2.22, Zenitur (ok), 13:14, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там сложно. Как-то раз новость на Опеннете поспела раньше, чем "прилетело" обновление (как позже оказалось, обновление отозвали), и я озаботился созданием собственного пакета. Скачал старый пакет, скачал исходники нового, и начал колдовать...

    Ну что скажу. Во-первых, в SLES 11 микрокод CPU находится в отдельном пакете microcode_ctl, а в SLES 12 его влили в пакет с ядром. Во-вторых, сначала берётся файл microcode.dat, который находится в этом tgz-архиве. Затем он обрабатывается специальной утилитой, чтобы получить отдельные *.fw файлы для каждой модели CPU. У этой утилиты вроде даже есть homepage, но он уже не существует. К счастью, в SRPM-ке есть её копия

    В общем, микрокод Intel хрен обновишь!

     
     
  • 3.24, Аноним (17), 13:17, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    нет в архиве от интел никакого microcode dat intel_microcode ls intel-ucode ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Zenitur (ok), 13:20, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он там: microcode-20180807.tgz

    Хм, и правда я налажал. В архиве есть как dat-файл, который можно распаковать специальной утилитой, так и отдельные *.bin-файлы

     
  • 1.19, Аноним (19), 13:06, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а как debian-based дистрибутивы?
     
     
  • 2.25, Аноним (17), 13:19, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    никак, выше через один пост читай, в 18.04 последний микрокод от 25 апреля:
    intel-microcode/bionic-updates,now 3.20180425.1~ubuntu0.18.04.2 amd64
     
  • 2.69, нах (?), 16:14, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну чо как маленький, как будто они умеют что-то, кроме тащить из апстрима...

     
  • 1.27, tbhtdch (?), 13:33, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    узники разума
     
     
  • 2.29, Andrey Mitrofanov (?), 13:40, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > узники разума

    Да, в интеле спозапронедавно чой-то совсем-совсем поплохело.

    Кончина закономура их вконец добила что ли?...

    ...[I]"" it has been fifteen years since the ''free lunch'' of exponential  CPU-clock frequency increases came to an abrupt end. ""[/I]

     
  • 1.30, Аноним (30), 13:57, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    господи,когда же появится свободный ARM-десктоп в форме обычного x86 десктопа,т ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним (19), 14:00, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пишут, что есть:
    https://tjournal.ru/57921-obzor-pinebook-arm-noutbuk-za-100-dollarov-na-linux
     
     
  • 3.35, Аноним (30), 14:04, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да х-ня это,проприетарный блоб на проприетарном блобе проприетарного блоба погоняет,а я хочу свободный ARM-десктоп с возможностями апгрейда
     
     
  • 4.37, Andrey Mitrofanov (?), 14:11, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >проприетарный блоб на проприетарном блобе проприетарного блоба погоняет
    >,а я хочу свободный ARM-десктоп

    Это невозможно.  См. ARM Inc.

    Попробуйте для начала хотеть другого ARM Inc. ?

     
  • 4.60, Аноним (-), 15:06, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле некоторые ARM-ы таки можно запустить совсем без проприетарных блоб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.36, Andrey Mitrofanov (?), 14:08, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пишут, что есть:
    > https://tjournal.ru/57921-obzor-pinebook-arm-noutbuk-za-100-dollarov-na-linux

    Нет.(ц)

    Не десктоп, не "с PCI-E", не со "сменой ОЗУ и модели процессора".

    Это даже, если не морочиться сравнением "свободный" с убунтой из китая.

     
  • 2.33, Andrey Mitrofanov (?), 14:01, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > господи,когда же появится свободный ARM-десктоп в

    Никада. "продавцы" уиндоуз10 и их партнёры ARM Inc. работают на это, не покладая ... уж не знаю чего они там не.

    > забил бы на штеуда\амиде,пусть дальше страдают от фимоза головного мозга,а я
    > не хочу из-за них страдать.

     
  • 2.47, Аноним (40), 14:34, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, проблемы есть везде. Просто они станут другими, но никуда не денуться!
     
  • 2.48, Moomintroll (ok), 14:44, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > когда же появится свободный ARM-десктоп ...? Я бы такой комп купил и __й забил бы на штеуда\амиде

    https://meltdownattack.com/

    > According to ARM, some of their processors are also affected.

     
     
  • 3.61, Аноним (-), 15:09, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Младшие ядра - без OoO, им все это пофиг, соответственно И спектры все остально... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.68, Аноним (68), 16:03, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Toshiba AC-100. А PCI-E не нужен большинству людей, так как они всё равно не втыкают устрйоства внутрь компа, а только наружу через USB
     
  • 1.45, Baz (?), 14:22, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    может федоровцы и прочие добавили новый микрокод в категорию "non-free" где проприетарщина лежит и забили?
     
     
  • 2.46, Andrey Mitrofanov (?), 14:26, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > может федоровцы и прочие добавили новый микрокод в категорию "non-free"

    Он и так всегда и везде был и есть в non-free/  Исходников никто из дистрибутивов GNU не видел, не пересобирал, не модифицировал и пользователЯм не [пере]давал.

    Раздела undistributable пока дистпибутивы таки не изобрели на свои нежные части.  Впрочем, надо в базальте поспращивать...  Михаил??

    > где проприетарщина
    > лежит и забили?

     
  • 1.62, sposob (?), 15:18, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Прикольно. Всегда добивала схема в схеме с прошивкой. Теперь остаЁтся @есть@ https://en.wikipedia.org/wiki/Mask_ROM и то только от OKI.
     

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