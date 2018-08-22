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22.08.2018 11:30  Foundries.io представила платформы для разработки безопасных прошивок для IoT устройств

Объявлено о создании компании Foundries.io, которая предоставила две open source платформы для разработки прошивок для IoT устройств: Zephyr microPlatform на основе операционной системы реального времени Zephyr и Linux microPlatform на базе ядра Linux и системного окружения Open Embedded/Yocto с компонентами для поддержки запуска приложений в контейнерах Docker.

Сборки Linux microPlatform подготовлены для систем на базе процессоров ARM, Intel и RISC-V, в том числе поддерживаются такие платы, как Toradex Colibri i.MX7 SoM, Raspberry Pi 3, Qualcomm DragonBoard 410C и 820C, TI BeagleBone Black Wireless, Intel NUC 7 и SiFive Unleashed. Zephyr microPlatform поддерживает все устройства, для которых доступны сборки Zephyr RTOS, в том числе микроконтроллеры от компаний Nordic Semiconductor, NXP и STMicroelectronics. Платформы предоставляют защищённый загрузчик, обеспечивающий верификацию загружаемых компонентов по цифровой подписи, и систему OTA-обновлений (для организации доставки обновлений под лицензией MIT развивается открытое серверное решение OTA Community Edition).

В отличие от других open source решений, компания обещает следующие свойства для своих продуктов:

  • Пожизненная поддержка;
  • Интеграция с облаком;
  • Поддержка как конечных устройств, так и устройств периметра;
  • Непрерывная интеграция (Continuous Integration);
  • Open Source и лёгкость в использовании.

Изначально Foundries.io была подразделением Linaro, которая занимается разработкой решений для процессоров ARM, но затем получила независимость. Поддержка платформы RTOS Zephyr стоит $10 тыс в год и $25 тыс для Linux OE. Так же есть версия для студентов и хобби-разработчиков ценой всего $10 в год.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.prnewswire.com/new...)
  2. OpenNews: Выпуск Things Gateway 0.5, развиваемого в Mozilla шлюза для IoT-устройств
  3. OpenNews: Выпуск Mongoose OS 2.4, платформы для IoT-устройств
  4. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  5. OpenNews: Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux
  6. OpenNews: Анализ безопасности мобильных приложений для управления IoT-устройствами
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: iot, firmware
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  • 1, Аноним (-), 19:36, 22/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >безопасных прошивок
    >Docker
    >Интеграция с облаком

    Что то тут не так

     

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