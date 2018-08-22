22.08.2018 03:29  Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux

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|Часть нити удалена модератором
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|2.4, Виктор (??), 08:40, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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гвоздик? в гроб?
Вот если бы они объявили, что все крупные студии начинают поддержку платформы Linux во всех своих будущих тайтлах любого калибра, то вот это был бы гвоздик... а так - шило на мыло.
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|3.7, Аноним (2), 08:49, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+31 +/–
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А, извините, что-то я слишком бурно отреагировал,
забыл что на ресурсе есть нытики. Еще раз извините, больше не буду
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|4.66, Аноним (66), 11:17, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не нытики, а вполне разумные люди которые способны на адекватный анализ ситуации, вместо бурных и никому не нужных возгласов и эмоций.
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|5.87, rshadow (ok), 11:54, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+11 +/–
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— Помогите кто-нибудь! Человеку хорошо! Здесь есть пессимист?
— Разойдитесь, я пессимист. Что случилось?
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|3.28, анон (?), 09:36, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Вот если бы они объявили, что все крупные студии начинают поддержку платформы Linux во всех своих будущих тайтлах любого калибра
Эти влажные мрии...
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|2.5, iPony (?), 08:43, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Ага, будущее, наступил быстрый вендокапец.
А игры так и пишут как .exe и запускают через вайн на доминирующей десктопной платформе (Linux)
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|2.18, 123 (??), 09:19, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Гвоздичек скорее, рановато радоваться, да и привязка к стимоклиенту ничего хорошего не означает.
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|3.25, Аноним (2), 09:35, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Это когда же это стимоклиент успел так "зашкварится" что привязка к нему "ничего хорошего не означает"
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|2.97, Аноним (97), 12:19, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Поздравляю вас, товарищи с еще одним гвоздиком в гроб шиндовс
я 15 лет назад тоже так писал (ты тогда еще не родился)
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|6.67, Аноним (67), 11:18, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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DRM в Steam опционален, многие игрушки загружают steam_api.dll/.so через LoadLibrary/dlopen и прекрасно работают при выключенном стиме.
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|2.10, Аноним (2), 08:56, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+21 +/–
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Официальная поддержка wine проекта крупнейшим дистрибьютором игр в мире. Вроде бы к СПО самое прямое отношение, разве нет?
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|1.11, ЯПодумал (?), 09:01, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Всё таки это очередной повод не загружаться в винду. Новость однозначно позитивная. От таких движений доля играющих на линуксах вырастет и больше разрабов задумается о версии своего поделия и для линуксов.
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|2.20, Аноним (20), 09:25, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Скорее вообще перестанет задумываться об этом.
Зачем портировать, если и так работает? В общем, кончились нативные игры под линукс.
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|4.64, Другой Аноним (?), 11:16, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>И что разрабам будет дешевле, внести пару строк правок, или разрабатывать версию для новой ос, перелопачивая тонны windows-only кода - и так понятно
Починил, не благодарите
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|6.112, Аноним (-), 13:17, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Движки кроссплатформеными уже делают
юнити и анриал - это далеко не 100% движков игропрома. Да и частенько пилят свои собственные велосипеды
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|7.116, llolik (ok), 13:27, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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CryEngine, Serious Engine 2, Source Engine, HPL Engine - это те, что на память вспомнились. Мало?
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|1.13, QuAzI (ok), 09:08, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Круто. Вот доживу(?) до пенсии, появится время, наконец-то пройду все аддоны к Neverwinter Nights. Как раз к тому времени они допилят его до адекватного состояния
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|2.24, jOKer (ok), 09:33, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+11 +/–
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>Вот доживу(?) до пенсии
Не доживешь. Пенсионную реформу не для того запилили, что бы оплачивать твой пенсионно-геймерский пыл, а как бы совсем наоборот.
Но, вообще-то, признаюсь что и меня сходные мечтания периодически посещают.
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|1.21, Anonumous (?), 09:25, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Вопрос меня волнует кто денежку получит если я куплю Windows игру запускаемую через Steam Play фирма м*дак которая и палец о палец не ударила, чтобы её игра заработала в Linux или энтузиасты, которые ревес инженирингом API винды занимаются. И на которых фирма Microsoft в любой момент может подать в суд за копирование API.
Лучше бы Valve пощряла разрабов которые портируют игры под Linux. Меньше бы брала с игр роялити которые бы поддерживали изначально Linux.
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|2.27, Анонимусус (?), 09:36, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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В валв сидят люди на зарплате, которые целенаправленно занимаются развитием опенсурс проектов (wine, dxvk, radeonsi, radv, x.org, mesa и прочие). Так что часть с 30%, которые гребёт валв дойдёт и до тех разработчиков.
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|3.36, Попугай Кеша (?), 10:08, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Вообще это позитивный пример, когда компания, зарабатывающая деньги, помогает опенсорс сообществу.
Ну и с открытых технологий получает косвенную выгоду.
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|3.59, Аноним (-), 11:10, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>развитием опенсурс проектов
в контексте поста - как только закоммитят все изменения в вайн, тогда поговорим. А то будет как с кроссовером - ждать патчей в вайн по нескольку лет
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|4.159, Любитель Винца (?), 15:19, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Они и так коммитят туда всё, что принимает мейнтейнер проекта.
>Modifications to Wine are submitted upstream if they're compatible with the goals and requirements of the larger Wine project; as a result, Wine users have been benefiting from parts of this work for over a year now. The rest is available as part of our source code repository for Proton and its modules.
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|2.103, Аноним (103), 12:41, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вы хотя бы примерно понимаете, почему так непреклонно разработчики избегают никсы? Можете их конечно и обосраться заочно или пойти другим путем. И разобраться что к чему... Выбор за вами!
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|2.161, maximnik0 (?), 15:35, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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,>И на которых фирма Microsoft в любой момент может подать в суд за копирование API.
А за какое копирование может подать ms? Сколько лет то прошло ау,ребята ... Если вин32 ещё 4 года от силы и начнет массово истикать срок действия патентов,на вин16 на многое уже истекло и частично исходники сама же ms и выложила для компьютерного музея (windows 3.0).О чем говорить если на процессор пентиум уже скоро истекает срок действия патентов а 486 уже публичная собственность .
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|2.102, Zenitur (ok), 12:40, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> с 380 дровами
В новости сказано, что надо 396.xx. Может, у тебя Вулкан не включился из-за старого драйвера? Например у меня с драйвером 355.00.29 Вулкан не включился
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|1.37, Zenitur (ok), 10:15, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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А у меня такая проблема. Есть два ноута, на одном GeForce GT 650M, на другом GeForce GT 740M. На первом работает драйвер NVIDIA 358.xx (но не новее), а 361.xx и выше не работает. На втором работают все версии драйвера
Ошибка при выполнении команды xrandr версий 1.4 или 1.5, которая включает PRIME:
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 35 ()
Value in failed request: 0x2bf
Serial number of failed request: 16
Current serial number in output stream: 17
Так и пользуюсь NVIDIA 358.xx, но ведь хочется и Vulkan же!
Хочу зарепортить баг, но у меня не получилось его локализовать. Сначала я думал что проблема в системе - вдруг запорол в ней что-то? Но если загружать одну и ту же систему с внешнего жёсткого диска, то на одном ноуте не работает, а на другом - работает. Значит дело не в системе, а в драйвере, в котором только на одной-единственной "железке" не работает эта команда
Это проявляется только в старых ОС. Например Ubuntu 12.04, openSUSE 12.2, Gentoo 2013 года установки, и SteamOS 2.0, базирующийся на Debian Jessie. А на новых ОС, таких как Ubuntu 16.04, всё работает
Я пытался воссоздать проблему, обновляя в Генте то ядро, то иксы. Не получилось. Тогда я смотрел DEB-SRC пакета X-Server из убунты - мож там чё запатчили... Нет патчей
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|2.71, Аноним (67), 11:26, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Скорее всего новые дрова нвидии не очень любят старые иксы, раз в новых ОС все работает. Обновляйтесь.
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|2.56, Аноним (-), 11:07, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Если заведут линейку на линуксе
сто лет, как работает. Только нужно патчить античит, ибо, как и все подобные вещи, сабж требует рута
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|1.40, Вольво (?), 10:28, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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два стула.
На одном не только лишь все новоделы постепенно портируют на линукс нативно, а для запуска старья надо самому настраивать вайн, что хомячье ниасилит.
На другом (в перспективе) разработка вайна идет семимильными шагами, 95% игорей в стиме (включая биткоин майнеры) запускается нативно, а космические корабли бороздят Большой Театр. Вот только проблема второго - в том, что "а смысл делать нативные порты, если ужо все работает?".
Имхо, второй вариант в перспективе хуже. Да, более юзер-френдли и позволяет запускать ААА (из-за чего второе поколение паровых коробок мб и взлетит). Но отучает писать кроссплатформенный код. Да и стим - не единственная платформа для покупки игорей (а, в данном случае - будет единственным местом, где можно будет играть на лялихе без красных глаз)
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|4.57, Zenitur (ok), 11:08, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> более 1.5 процентов было, пока не пришли китайцы с пабг ботами
Так вот почему количество пользователей Steam, использующих English, снизилось в 2 раза
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|4.78, Аноним (78), 11:31, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ты дурашка отошел уже от канделябра? теперь вокруг животные мерещатся?
Сдай своего драг диллера - трава я вижу у тебя качественная :)
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|3.156, Попугай Кеша (?), 15:13, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Не, а вот реально. Win 10 это же финиш, правда? Т.е. все. Больше новых винд не будет. Будут эту ОС обновлять просто и все.
А в API по идее все же, ничего не изменится.
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|2.79, Аноним (66), 11:31, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Отвечаю: многое! Некоторые вещи стали работать иначе, что и ломает совместимость даже с прошлыми выпусками Windows.
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|2.83, Аноним (88), 11:45, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> портируют
Вы хотели сказать среверсинжинирят? Потому что исходники никто не давал, а подводных камней воз и маленькая тележка.
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|2.63, Аноным (ok), 11:16, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Так это ж тоже самое, что МС, зачем Валвам такая же ещё одна шляпа? Да и вообще оно не для игр.
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|2.141, Аноним (-), 14:17, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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с поддержкой не только лишь всех версий опенгл и своим велосипедом вместо вулкана - в известном месте
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|2.58, Аноним (58), 11:10, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Наверное этот слой совместимости для разработчиков а не для пользователей, разработчики сами должны проверить работоспособность своего приложения, после чего оно станет доступно под платформу.
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|1.68, mozgoprav (ok), 11:20, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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Сижу на бета версии. Включил в настройках поддержку для всех игр. Теперь в списке Linux игр видны все игры. При попытке установить игру/запуске выдается сообщение о том, что будет запущено не нативно.
Смог успешно установить и запустить Torchlight 1 и Космические рейнджеры 1. В Torchlight 1 все работает на ура. Космические рейнджеры 1 несколько запусков черный экран, а на следующие все хорошо.
Спасибо Valve за возможность поиграть в старые игры без танцев с бубном.
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|2.81, Zenitur (ok), 11:32, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> При попытке установить игру/запуске выдается сообщение о том, что будет запущено не нативно
А вот это плюс. Люблю когда пользователя не считают за идиота
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|4.114, Аноним (-), 13:20, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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емнип за порт первого торчлайта хамбл даже приплатил. Поэтому он есть лишь там (как drm free). А в стиме и на гоге да - нативно только вторая часть, остальное windows only
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|3.144, freehck (ok), 14:23, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Тем более что несколько игр уже используют нативный линуксовый Dosbox (Duke Nukem 3D и Shadow Warrior)
+ Master of Orion
+ Sid Meyer's Colonization
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|1.107, J.L. (?), 12:55, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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а возможность заюзать это на винде не сделали? вроде подложить либу (например DXVK) в некоторые игры стима не очень просто, и было бы полезно иметь возможность на винде запустить через эту штуку (не говоря уже про dx12 на winxp)
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|2.108, Аноним (108), 13:04, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Vulkan для XP не будет - не стоит бредить так сильно. Intel/AMD/NVIDIA давно на XP забили. ))
В Windows 7/8.1 - да, пожалуйста.
// b.
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|3.118, Zenitur (ok), 13:31, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Microsoft может начать доплачивать студиям, чтобы игры выходили как UWP приложения
Тогда Steam Machines внезапно появятся в любом магазине DNS. У Valve есть рычаги давления на Microsoft
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|2.135, freehck (ok), 14:03, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Мы стоим на пороге великих перемен и даже не осознаем это. Это начало новой эры.
Господи, новая эра моих бессонных игровых ночей...
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|1.120, freehck (ok), 13:39, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Обновился на бету, погонял полпартии в Worms Armageddon по сети. В принципе, неплохо. Не приходится теперь запускать Steam под Wine, можно из того же клиента. Что-либо более серьёзное не проверял, но тенденции позитивные. Спасибо Valve.
UPD: Купил Space Rangers 2, качаю Bioshock, Deus Ex 1, Civilization 3 и Pathologic... Вот будет здорово запустить классику ещё разочек! :)
UPD2: Ребята, у кого есть купленный Devil May Cry 3 (ну а вдруг есть тут такие, а?) -- проверьте плиз на работоспособность. Если пашет -- тоже куплю.
UPD3: Так, Bioshock, Deus Ex и Space Rangers 2 заработали. Civilization 3 и Pathologic -- нет.
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|2.130, Zenitur (ok), 13:52, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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О, круто. Я держу Steam под Wine только из-за Worms Armageddon. Так что же получается, теперь можно "снести"? Ты мог меня видеть на картаз Shopper с этим ником
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|3.132, freehck (ok), 13:55, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> О, круто. Я держу Steam под Wine только из-за Worms Armageddon. Так
> что же получается, теперь можно "снести"? Ты мог меня видеть на
> картаз Shopper с этим ником
Видимо можно снести. Теперь не обязательно перелогиниваться, можно и так запускать.
А в Shopper я не играю. Я больше люблю Supersheeper.
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|3.163, freehck (ok), 15:57, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Расскажи плиз параметры железа, на котором тестируешь.
Core i7, 4 CPU cores (x2 thx for HT), 3.8 GHz, 16 GiB RAM, no video card, GNU/Linux Devuan Ascii
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|3.140, Другой Аноним (?), 14:16, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>vbox с пробросом видюхи
Вы - тот самый аноним, который это пишет в каждом треде про вайн/виртуалбокс, но так и ни разу не доставил пруфов?
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|2.149, Попугай Кеша (?), 14:46, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Так это ж хорошо.
Пользуясь случаем, посоветуйте хороший ноутбук с HiDPI под Linux чтобы все драйвера встали и меньше всего проблем было на Debian-подобных дистрах
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|1.155, Попугай Кеша (?), 15:09, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Когда за дело берется компания с гигантским запасом бабла и человеко-разработчиками на зарплате, причем с идеей и горящими глазами. Да еще и Linux. Оу май факин гад! Вот это поиграем, братцы!
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