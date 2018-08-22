The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

22.08.2018 03:29  Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve представила проект Proton, в рамках которого на базе Wine подготовлено решение для запуска в Linux сборок игровых приложений, созданных для Windows. Цель проекта - обеспечить возможность запуска под Linux всех Windows-игр из каталога Steam. На данный момент объявлено о 100% поддержке 26 игр. Наработки проекта опубликованы под лицензией BSD (работа велась в тесном сотрудничестве с Wine и многие изменения уже перенесены в оригинальный Wine и сопутствующие проекты, такие как DXVK и vk3d).

В 2010 году компания Valve объявила о выпуске сервиса Steam Play, позволяющего при помощи единственного платежа получить доступ к играм для любой из трёх ОС: Windows, macOS и Linux. С тех пор более 3000 игр в каталоге Steam обзавелись версиями для Linux, и поддержка новых игр не прекращается и по сей день. На этом компания не остановилась, и два года назад началась работа по улучшению качества и производительности решений по запуску непортированных Windows-игр в Steam.

Большая часть наработок попала в Wine и другие проекты по обеспечению совместимости. Кампания так же занималась интегрированием этих решений в клиенте Steam. Результатом этой работы стала новая бета-версия Steam Play, которая включает модифицированную версию Wine под названием Proton, оптимизированную для запуска игр, собранных для Windows, без их модификации.

Возможности, которые предоставляет Proton, включают:

  • Запуск Windows-игр в Linux-клиенте Steam напрямую, включая полноценную поддержку Steamworks и OpenVR;
  • Реализации DirectX 11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vk3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, что позволяет снизить негативное влияние на производительность и улучшить совместимость с играми;
  • Улучшенная поддержка полноэкранного режима: игры, которые не поддерживают родное разрешение, будут автоматически растянуты на весь экран;
  • Улучшена поддержка игровых контроллеров: игры теперь должны работать со всеми устройствами, которые знает Steam;
  • Значительно увеличена производительность многопоточных игр по сравнению с оригинальным Wine (задействован набор патчей esync для улучшения поддержки многопоточных приложений в Wine).

Для корректной работы Proton требуется установка свежих видеодрайверов NVIDIA 396.51 или драйверов Intel/AMD из состава Mesa 18.2.0, а также необходимо увеличение лимита на число открытых файловых дескрипторов. Для Ubuntu 18.04 новые версии драйвера NVIDIA и Mesa можно установить из PPA-репозиториев (NVIDIA, Mesa). Для запуска Proton достаточно установить последний бета-выпуск Steam Client для Linux.

Поддерживаемые игры:

По умолчанию Steam Client позволяет запускать через Proton только вышеперечисленные игры, для снятия данного ограничения и запуска любых Windows-игр требуется в настройках активировать опцию "Enable Steam Play for all titles".



  1. Главная ссылка к новости (https://steamcommunity.com/gam...)
  2. OpenNews: Выявлены следы работы Valve над инструментарием для запуска Windows игр в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve открыла реализацию системы TCP-подобных коммуникаций поверх UDP
  4. OpenNews: Кит Паккард поможет Valve улучшить графическую подсистему Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила SteamVR для Linux
  6. OpenNews: Компания Valve оплатила реализацию для Mesa механизма, существенно ускоряющего некоторые игры
Автор новости: Аноним
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: valve, wine, steam, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Дмитрий Марков (?), 08:35, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    интересно как оно будет работать..
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.106, Аноним (106), 12:55, 22/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Конечно. И Резерфорд название для элементарной частицы тоже у ProtonMail стащил.
     
  • 2.105, freehck (ok), 12:51, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Думаю, что так же, как и в случае с PlayOnLinux Только теперь не надо будет под... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.119, имя (?), 13:37, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Двухмегабайтный Дум + двестимегабайтный вайн?
     
     
  • 4.121, Аноним (-), 13:40, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Ох, c#ка! Cейчас бы в век 50-100 гигабайтных игрулек - мегабайты считать...
     
  • 2.127, Особое мнение (?), 13:46, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Будет работать хорошо, потому что оптимизации будут делать не васяны гентушники, а Valve.
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:37, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    Поздравляю вас, товарищи с еще одним гвоздиком в гроб шиндовс
     
     
  • 2.4, Виктор (??), 08:40, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    гвоздик? в гроб?
    Вот если бы они объявили, что все крупные студии начинают поддержку платформы Linux во всех своих будущих тайтлах любого калибра, то вот это был бы гвоздик... а так - шило на мыло.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 08:49, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +31 +/
    А, извините, что-то я слишком бурно отреагировал,
    забыл что на ресурсе есть нытики. Еще раз извините, больше не буду
     
     
  • 4.66, Аноним (66), 11:17, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нытики, а вполне  разумные люди которые способны на адекватный анализ ситуации, вместо бурных и никому не нужных возгласов и эмоций.
     
     
  • 5.87, rshadow (ok), 11:54, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    — Помогите кто-нибудь! Человеку хорошо! Здесь есть пессимист?
    — Разойдитесь, я пессимист. Что случилось?
     
  • 3.28, анон (?), 09:36, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот если бы они объявили, что все крупные студии начинают поддержку платформы Linux во всех своих будущих тайтлах любого калибра

    Эти влажные мрии...

     
  • 3.44, Аноним (44), 10:34, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    это был бы последний гвоздик, а так это просто гвоздик
     
  • 2.5, iPony (?), 08:43, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ага, будущее, наступил быстрый вендокапец.
    А игры так и пишут как .exe и запускают через вайн на доминирующей десктопной платформе (Linux)
     
     
  • 3.77, Аноним (-), 11:30, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот, кстати, да Теоретически, этим можно манипулировать, понижая игры для вайна... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, 123 (??), 09:19, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Гвоздичек скорее, рановато радоваться, да и привязка к стимоклиенту ничего хорошего не означает.
     
     
  • 3.25, Аноним (2), 09:35, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это когда же это стимоклиент успел так "зашкварится" что привязка к нему "ничего хорошего не означает"
     
     
  • 4.65, Анончик999999 (?), 11:17, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот и Алексей Лещенко.
     
  • 4.70, Аноним (-), 11:25, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    проприетарная соцсеть с дрм, собирающая тонны информации о своих пользователях ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.131, dimqua (ok), 13:54, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А то, что сами игры проприетарные, тебя не смущает?
     
     
  • 6.136, Аноним (-), 14:07, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    если проприетарные игры без дрм - соединение с интернетами им не нужно Значит, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.143, dimqua (ok), 14:23, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И без мультиплеера и прочих сетевых функций. Но вообще, согласен.

     
     
  • 8.147, Andrey Mitrofanov (?), 14:28, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Но вообще, согласен.

    "" Проприертарщики так топчут, так топчут!  Завтра снова пойду. ""

     
  • 4.94, Попугай Кеша (?), 12:10, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А вы эксперт в тюремном лексиконе. Неожиданно. Хоть поизучайте занчения слов, что используете.
     
  • 2.22, JustCurious (?), 09:27, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как бы это не стало еще одним поводом не делать полноценные порты на Линукс для игровых студий
     
     
  • 3.29, Andrey Mitrofanov (?), 09:37, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Как бы это не стало еще одним поводом не делать полноценные порты
    > на Линукс для игровых студий

    "" Пепел OS/2 стучит ""

     
  • 2.97, Аноним (97), 12:19, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Поздравляю вас, товарищи с еще одним гвоздиком в гроб шиндовс

    я 15 лет назад тоже так писал (ты тогда еще не родился)

     
  • 1.3, A.Stahl (ok), 08:38, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ok, Wine №2 с DRM. Самая крутая новость последних тридцати секунд. Ну десяти точно...
     
     
  • 2.8, Аноним (2), 08:53, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Мм... а где там написано про DRM? я что-то пропустил?
     
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 09:03, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да, ты пропустил слова Valve и Steam.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 09:10, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А DRM-то где?
     
     
  • 5.34, A.Stahl (ok), 10:07, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В слове Steam
     
     
  • 6.67, Аноним (67), 11:18, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    DRM в Steam опционален, многие игрушки загружают steam_api.dll/.so через LoadLibrary/dlopen и прекрасно работают при выключенном стиме.
     
     
  • 7.69, A.Stahl (ok), 11:21, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >многие

    Целых 26?

     
     
  • 8.92, iPony (?), 12:07, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну несколько тысяч есть.
     
     
  • 9.93, A.Stahl (ok), 12:09, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И сколько это процентов? 0.1?
     
  • 7.126, Аноним (-), 13:44, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Т.е. я могу запустить игры стима, не качая стим-клиент? Нет? Значит балабол.
     
     
  • 8.146, НяшМяш (ok), 14:28, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если эта же игра есть в GOG - то можешь )
     
     
  • 9.154, Аноним (154), 15:04, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Значит с сайта стима я ее не скачаю без 3rd party DRM software под названием "steam-клиент"?
     
  • 4.17, Онвоним (?), 09:13, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И ты пропустил, что наработки выложены под BSD. Вы оба хороши короче.
     
     
  • 5.48, A.Stahl (ok), 10:55, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да я не спорю, но Вот тебе аналогия Представь себе бочку пива Бочку вкусног... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.80, daemontux (?), 11:32, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бредовая аналогия
     
  • 6.115, freehck (ok), 13:23, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Классная аналогия, запомню :)
     
  • 6.134, dimqua (ok), 14:02, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там нет "свободной" бочки пива, в стиме почти все игры проприетарные. И даже "халявы" мало.
     
  • 5.133, dimqua (ok), 14:00, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот это хорошая новость. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
     
  • 1.6, Нанобот (ok), 08:44, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    Что-то мне подсказывает, что новость имеет весьма посредственное отношение к СПО
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 08:56, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +21 +/
    Официальная поддержка wine проекта крупнейшим дистрибьютором игр в мире. Вроде бы к СПО самое прямое отношение, разве нет?
     
  • 2.35, Дым (?), 10:08, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Опосредованное, а не посредственное.
     
  • 1.9, Kol (?), 08:55, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    У Габена тоже "импортозамещение".
     
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov (?), 09:39, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > У Габена тоже "импортозамещение".

    Ждём санкций и миротворческих бомбардировок.

     
  • 2.124, Аноним (-), 13:42, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Габен молодец, хорошие вещи делает.
     
  • 2.137, Особое мнение (?), 14:12, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Габен не любит 8 и 10, а жизнь 7 подходит к концу, вот он и переходит на линукс.
     
  • 1.11, ЯПодумал (?), 09:01, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Всё таки это очередной повод не загружаться в винду. Новость однозначно позитивная. От таких движений доля играющих на линуксах вырастет и больше разрабов задумается о версии своего поделия и для линуксов.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:25, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Скорее вообще перестанет задумываться об этом.
    Зачем портировать, если и так работает? В общем, кончились нативные игры под линукс.
     
     
  • 3.33, хренсгары (ok), 10:06, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    С чего это и так работает Чтобы steam поставили совместимость игре, нужно игр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.64, Другой Аноним (?), 11:16, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >И что разрабам будет дешевле, внести пару строк правок, или разрабатывать версию для новой ос, перелопачивая тонны windows-only кода - и так понятно

    Починил, не благодарите

     
     
  • 5.104, хренсгары (ok), 12:48, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Движки кроссплатформеными уже делают Выбор в основном думаю будет между, перета... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.112, Аноним (-), 13:17, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Движки кроссплатформеными уже делают

    юнити и анриал - это далеко не 100% движков игропрома. Да и частенько пилят свои собственные велосипеды

     
     
  • 7.116, llolik (ok), 13:27, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    CryEngine, Serious Engine 2, Source Engine, HPL Engine - это те, что на память вспомнились. Мало?
     
  • 2.128, Аноним (-), 13:46, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Винда вообще ненужна. Десяточка ворует данные и не стесняется об этом говорить.
     
  • 1.13, QuAzI (ok), 09:08, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Круто. Вот доживу(?) до пенсии, появится время, наконец-то пройду все аддоны к Neverwinter Nights. Как раз к тому времени они допилят его до адекватного состояния
     
     
  • 2.24, jOKer (ok), 09:33, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    >Вот доживу(?) до пенсии

    Не доживешь. Пенсионную реформу не для того запилили, что бы оплачивать твой пенсионно-геймерский пыл, а как бы совсем наоборот.

    Но, вообще-то, признаюсь что и меня сходные мечтания периодически посещают.

     
     
  • 3.43, Попугай Кеша (?), 10:30, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    +1

    NWN - отличная вещь. Я с вами )

     
  • 2.62, Аноним (-), 11:13, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    некогдазима ночи и так работает под вайном без дополнительных настроек А если В... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.73, Аноним (66), 11:26, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он 100 лет как исправно работает. Даже второй и с хорошей производительностью.
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:09, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Так в апстрим это попадёт, или нет? Какой смысл городить отдельный проект, почему не лить сразу в апстрим?
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 09:12, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows...... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Anonumous (?), 09:25, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос меня волнует кто денежку получит если я куплю Windows игру запускаемую через Steam Play фирма м*дак которая и палец о палец не ударила, чтобы её игра заработала в Linux или энтузиасты, которые ревес инженирингом API винды занимаются. И на которых фирма Microsoft в любой момент может подать в суд за копирование API.
    Лучше бы Valve пощряла разрабов которые портируют игры под Linux. Меньше бы брала с игр роялити которые бы поддерживали изначально Linux.
     
     
  • 2.27, Анонимусус (?), 09:36, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    В валв сидят люди на зарплате, которые целенаправленно занимаются развитием опенсурс проектов (wine, dxvk, radeonsi, radv, x.org, mesa и прочие). Так что часть с 30%, которые гребёт валв дойдёт и до тех разработчиков.
     
     
  • 3.36, Попугай Кеша (?), 10:08, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вообще это позитивный пример, когда компания, зарабатывающая деньги, помогает опенсорс сообществу.

    Ну и с открытых технологий получает косвенную выгоду.

     
  • 3.59, Аноним (-), 11:10, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >развитием опенсурс проектов

    в контексте поста - как только закоммитят все изменения в вайн, тогда поговорим. А то будет как с кроссовером - ждать патчей в вайн по нескольку лет

     
     
  • 4.159, Любитель Винца (?), 15:19, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они и так коммитят туда всё, что принимает мейнтейнер проекта.
    >Modifications to Wine are submitted upstream if they're compatible with the goals and requirements of the larger Wine project; as a result, Wine users have been benefiting from parts of this work for over a year now. The rest is available as part of our source code repository for Proton and its modules.
     
  • 2.103, Аноним (103), 12:41, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы хотя бы примерно понимаете, почему так непреклонно разработчики избегают никсы? Можете их конечно и обосраться заочно или пойти другим путем. И разобраться что к чему... Выбор за вами!
     
  • 2.161, maximnik0 (?), 15:35, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ,>И на которых фирма Microsoft в любой момент может подать в суд за копирование API.

    А за какое копирование может подать ms? Сколько лет то прошло ау,ребята ... Если вин32 ещё 4 года от силы и начнет массово истикать срок действия патентов,на вин16 на многое уже истекло и частично исходники сама же ms и выложила для компьютерного музея (windows 3.0).О чем говорить если на процессор пентиум уже скоро истекает срок действия патентов а  486 уже публичная собственность .

     
  • 1.23, srvinme (ok), 09:30, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а будут ли работать программы, купленные в стим...
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 09:36, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Запускаются, но не работают.
     
  • 1.31, Zenitur (ok), 09:39, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Мои фантазии об этом можно почитать тут https www linux org ru forum talks 14... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Аноним (26), 09:52, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Потестил несколько игр на Минте 18.04 с 380 дровами. Выше 16 fps не видел.
     
     
  • 2.38, Dff (?), 10:16, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А на Винде на том же железе проверял?
     
     
  • 3.41, Аноним (26), 10:30, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно, Минт стоит второй системой, на Винде все летает. Тестил игры не из списка.  
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 11:01, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > на Винде все летает

    17 fps?

     
     
  • 5.55, Аноним (26), 11:07, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    120 в среднем
     
  • 2.45, брусок (?), 10:36, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что ты хотел, это бетка еще, можно сказать альфа версия!
     
  • 2.85, anonymous (??), 11:49, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    У меня одна виндовая игра и та не из списка subnautica , работает быстро, но с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.139, Аноним (67), 14:15, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже есть список совместимых игорь с воркэроундами https docs google com sprea... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.88, Аноним (88), 12:01, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что эта их тулза дерьмо. У меня в вайне больше fps.
     
     
  • 3.142, Аноним (88), 14:17, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У них там вообще ванильный вайн и прикрученый к нему DXVK. Рукалицо.
     
  • 2.102, Zenitur (ok), 12:40, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > с 380 дровами

    В новости сказано, что надо 396.xx. Может, у тебя Вулкан не включился из-за старого драйвера? Например у меня с драйвером 355.00.29 Вулкан не включился

     
  • 1.37, Zenitur (ok), 10:15, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А у меня такая проблема. Есть два ноута, на одном GeForce GT 650M, на другом GeForce GT 740M. На первом работает драйвер NVIDIA 358.xx (но не новее), а 361.xx и выше не работает. На втором работают все версии драйвера

    Ошибка при выполнении команды xrandr версий 1.4 или 1.5, которая включает PRIME:

        X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
          Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
          Minor opcode of failed request:  35 ()
          Value in failed request:  0x2bf
          Serial number of failed request:  16
          Current serial number in output stream:  17

    Так и пользуюсь NVIDIA 358.xx, но ведь хочется и Vulkan же!

    Хочу зарепортить баг, но у меня не получилось его локализовать. Сначала я думал что проблема в системе - вдруг запорол в ней что-то? Но если загружать одну и ту же систему с внешнего жёсткого диска, то на одном ноуте не работает, а на другом - работает. Значит дело не в системе, а в драйвере, в котором только на одной-единственной "железке" не работает эта команда

    Это проявляется только в старых ОС. Например Ubuntu 12.04, openSUSE 12.2, Gentoo 2013 года установки, и SteamOS 2.0, базирующийся на Debian Jessie. А на новых ОС, таких как Ubuntu 16.04, всё работает

    Я пытался воссоздать проблему, обновляя в Генте то ядро, то иксы. Не получилось. Тогда я смотрел DEB-SRC пакета X-Server из убунты - мож там чё запатчили... Нет патчей

     
     
  • 2.71, Аноним (67), 11:26, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего новые дрова нвидии не очень любят старые иксы, раз в новых ОС все работает. Обновляйтесь.
     
  • 2.86, Zenitur (ok), 11:53, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня на всём зоопарке ОС были иксы 1 13 и 1 14 Обновил до 1 18, в которых на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.110, Аноним (110), 13:08, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я думаю его даже смотреть не будут, скажут иди ставь свежую ос и всё
     
  • 1.39, Аноним (39), 10:23, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если заведут линейку на линуксе, придётся дальше мобов ковырять. А так анонсирую течение WinRip
     
     
  • 2.56, Аноним (-), 11:07, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Если заведут линейку на линуксе

    сто лет, как работает. Только нужно патчить античит, ибо, как и все подобные вещи, сабж требует рута

     
     
  • 3.74, Аноним (66), 11:29, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Далеко же патчинг фроста вас доведет :)
     
  • 1.40, Вольво (?), 10:28, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    два стула.
    На одном не только лишь все новоделы постепенно портируют на линукс нативно, а для запуска старья надо самому настраивать вайн, что хомячье ниасилит.
    На другом (в перспективе) разработка вайна идет семимильными шагами, 95% игорей в стиме (включая биткоин майнеры) запускается нативно, а космические корабли бороздят Большой Театр. Вот только проблема второго - в том, что "а смысл делать нативные порты, если ужо все работает?".

    Имхо, второй вариант в перспективе хуже. Да, более юзер-френдли и позволяет запускать ААА (из-за чего второе поколение паровых коробок мб и взлетит). Но отучает писать кроссплатформенный код. Да и стим - не единственная платформа для покупки игорей (а, в данном случае - будет единственным местом, где можно будет играть на лялихе без красных глаз)

     
     
  • 2.49, Mihail Zenkov (ok), 10:56, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сейчас linux занимает меньше процента рынка - какой смысл на него делать порт Е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.52, Аноним (-), 11:05, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ложь и провокация Если Вы руководствуетесь статистикой стима - более 1 5 процен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.57, Zenitur (ok), 11:08, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > более 1.5 процентов было, пока не пришли китайцы с пабг ботами

    Так вот почему количество пользователей Steam, использующих English, снизилось в 2 раза

     
  • 4.72, Mihail Zenkov (ok), 11:26, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    если доля рынка будет значимой, появится и интерес к оптимизации под платформу и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Попугай Кеша (?), 10:30, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне интересно, а в Windows API что-то принципиально изменилось за последние лет 10?

    Я к тому - почему уже давно не портируют API под Linux?

     
     
  • 2.54, Аноним (-), 11:06, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как бы, вайн примерно этим и занят - ретрансляцией вендовых апи на линуксовые
     
     
  • 3.60, Andrey Mitrofanov (?), 11:11, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чего ты с ним разговариваешь Животное в перьях спрашивает, измелилось ли что-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 11:31, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты дурашка отошел уже от канделябра? теперь вокруг животные мерещатся?
    Сдай своего драг диллера - трава я вижу у тебя качественная :)
     
  • 4.125, тот самый парень (?), 13:44, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    лол, плюсую Митрофанова, поздравляю, это успех.
     
  • 3.156, Попугай Кеша (?), 15:13, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не, а вот реально. Win 10 это же финиш, правда? Т.е. все. Больше новых винд не будет. Будут эту ОС обновлять просто и все.

    А в API по идее все же, ничего не изменится.

     
  • 2.75, Клыкастый (ok), 11:29, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    приходи, пиши. за неделю управишься?
     
  • 2.79, Аноним (66), 11:31, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отвечаю: многое! Некоторые вещи стали работать иначе, что и ломает совместимость даже с прошлыми выпусками Windows.
     
  • 2.83, Аноним (88), 11:45, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > портируют

    Вы хотели сказать среверсинжинирят? Потому что исходники никто не давал, а подводных камней воз и маленькая тележка.

     
  • 1.46, Аноним (46), 10:39, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Следующий шаг от Valve - запуск любых игр из каталога на Linux без использования денег!
     
     
  • 2.91, Петросян (?), 12:04, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ...и без использования компьютера
     
  • 1.47, Аноним (47), 10:44, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А где macOS :(
     
     
  • 2.63, Аноным (ok), 11:16, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так это ж тоже самое, что МС, зачем Валвам такая же ещё одна шляпа? Да и вообще оно не для игр.
     
     
  • 3.98, Аноним (88), 12:31, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да и вообще оно не для игр.

    Про линукс тоже самое говорили.

     
  • 2.141, Аноним (-), 14:17, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с поддержкой не только лишь всех версий опенгл и своим велосипедом вместо вулкана - в известном месте
     
  • 2.145, Аноним (145), 14:27, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там опенгл выпилили ололо,теперь только сасатб
     
  • 1.50, Аноним (50), 11:00, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну обновился я до беты на Kubuntu 18.04.1 и что? Не даёт же даже инсталлировать игры с лычкой Windows only
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 11:05, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    там надо галку в настройках снять, чтобы ставились не только лишь все игры
     
  • 2.58, Аноним (58), 11:10, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверное этот слой совместимости для разработчиков а не для пользователей, разработчики сами должны проверить работоспособность своего приложения, после чего оно станет доступно под платформу.
     
     
  • 3.61, Аноним (58), 11:11, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Новость не дочитал..., все должно работать.
     
  • 1.68, mozgoprav (ok), 11:20, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Сижу на бета версии. Включил в настройках поддержку для всех игр. Теперь в списке Linux игр видны все игры. При попытке установить игру/запуске выдается сообщение о том, что будет запущено не нативно.
    Смог успешно установить и запустить Torchlight 1 и Космические рейнджеры 1. В Torchlight 1 все работает на ура. Космические рейнджеры 1 несколько запусков черный экран, а на следующие все хорошо.

    Спасибо Valve за возможность поиграть в старые игры без танцев с бубном.

     
     
  • 2.81, Zenitur (ok), 11:32, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > При попытке установить игру/запуске выдается сообщение о том, что будет запущено не нативно

    А вот это плюс. Люблю когда пользователя не считают за идиота

     
  • 2.90, Аноним (-), 12:03, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    есть нативно на хамблбандле плюс можно скачать бесплатно, пока действует подпис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.95, Zenitur (ok), 12:13, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Разве там не только Torchlight 2?
     
     
  • 4.114, Аноним (-), 13:20, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    емнип за порт первого торчлайта хамбл даже приплатил. Поэтому он есть лишь там (как drm free). А в стиме и на гоге да - нативно только вторая часть, остальное windows only
     
  • 1.76, Аноним (76), 11:29, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Поставил Doom 2... В Wine запускается DOSBox, в DOSBox запускается сам дум. Извращенцы.
     
     
  • 2.82, Zenitur (ok), 11:34, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Действительно извращение Ubuntu 12 04 является сборочным окружением для Steam, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.144, freehck (ok), 14:23, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Тем более что несколько игр уже используют нативный линуксовый Dosbox (Duke Nukem 3D и Shadow Warrior)

    + Master of Orion
    + Sid Meyer's Colonization

     
  • 2.89, Аноним (-), 12:01, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Doom 2

    оно же в стиме только для того, чтобы скачать вады и накатить в gzdoom, не?

     
     
  • 3.99, Аноним (88), 12:34, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну может кто-то любит ваниль. Хотя шоколадка же.
     
  • 1.96, Аноним (96), 12:16, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    спасибо за новость Doki Doki Literature Club! работает ;)
     
     
  • 2.138, Аноним (-), 14:13, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Doki Doki написано если не ошибаюсь на renpy Там отсутствие нативного порта о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.101, Lua rocks (?), 12:40, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > NieR: Automata

    Отличный повод перепройти.

     
  • 1.107, J.L. (?), 12:55, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а возможность заюзать это на винде не сделали? вроде подложить либу (например DXVK) в некоторые игры стима не очень просто, и было бы полезно иметь возможность на винде запустить через эту штуку (не говоря уже про dx12 на winxp)
     
     
  • 2.108, Аноним (108), 13:04, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Vulkan для XP не будет - не стоит бредить так сильно. Intel/AMD/NVIDIA давно на XP забили. ))

    В Windows 7/8.1 - да, пожалуйста.

    // b.

     
  • 1.109, Аноним (109), 13:06, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мы стоим на пороге великих перемен и даже не осознаем это. Это начало новой эры.
     
     
  • 2.111, Аноним (111), 13:14, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft может начать доплачивать студиям, чтобы игры выходили как UWP приложен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.117, Andrey Mitrofanov (?), 13:31, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >слава богу
    > с Windows 7 + Direct3D 11.

    Святотац. На костёр.

     
  • 3.118, Zenitur (ok), 13:31, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Microsoft может начать доплачивать студиям, чтобы игры выходили как UWP приложения

    Тогда Steam Machines внезапно появятся в любом магазине DNS. У Valve есть рычаги давления на Microsoft

     
  • 2.113, Аноним (-), 13:18, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Это начало новой эры

    Эры игор с денувой под линух!

     
  • 2.135, freehck (ok), 14:03, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мы стоим на пороге великих перемен и даже не осознаем это. Это начало новой эры.

    Господи, новая эра моих бессонных игровых ночей...

     
  • 1.120, freehck (ok), 13:39, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Обновился на бету, погонял полпартии в Worms Armageddon по сети. В принципе, неплохо. Не приходится теперь запускать Steam под Wine, можно из того же клиента. Что-либо более серьёзное не проверял, но тенденции позитивные. Спасибо Valve.

    UPD: Купил Space Rangers 2, качаю Bioshock, Deus Ex 1, Civilization 3 и Pathologic... Вот будет здорово запустить классику ещё разочек! :)

    UPD2: Ребята, у кого есть купленный Devil May Cry 3 (ну а вдруг есть тут такие, а?) -- проверьте плиз на работоспособность. Если пашет -- тоже куплю.

    UPD3: Так, Bioshock, Deus Ex и Space Rangers 2 заработали. Civilization 3 и Pathologic -- нет.

     
     
  • 2.130, Zenitur (ok), 13:52, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, круто. Я держу Steam под Wine только из-за Worms Armageddon. Так что же получается, теперь можно "снести"? Ты мог меня видеть на картаз Shopper с этим ником
     
     
  • 3.132, freehck (ok), 13:55, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > О, круто. Я держу Steam под Wine только из-за Worms Armageddon. Так
    > что же получается, теперь можно "снести"? Ты мог меня видеть на
    > картаз Shopper с этим ником

    Видимо можно снести. Теперь не обязательно перелогиниваться, можно и так запускать.
    А в Shopper я не играю. Я больше люблю Supersheeper.

     
  • 2.152, th3m3 (ok), 14:55, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи плиз параметры железа, на котором тестируешь.
     
     
  • 3.163, freehck (ok), 15:57, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Расскажи плиз параметры железа, на котором тестируешь.

    Core i7, 4 CPU cores (x2 thx for HT), 3.8 GHz, 16 GiB RAM, no video card, GNU/Linux Devuan Ascii

     
  • 1.122, th3m3 (ok), 13:40, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Теперь допилка вайна, пойдёт более быстрыми темпами. И да, завезите GTA!
     
     
  • 2.123, freehck (ok), 13:41, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Теперь допилка вайна, пойдёт более быстрыми темпами. И да, завезите GTA!

    GTA2! :)

     
  • 2.129, Аноним (-), 13:50, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    GTA5 отлично работает в vbox с пробросом видюхи.
     
     
  • 3.140, Другой Аноним (?), 14:16, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >vbox с пробросом видюхи

    Вы - тот самый аноним, который это пишет в каждом треде про вайн/виртуалбокс, но так и ни разу не доставил пруфов?

     
  • 3.150, th3m3 (ok), 14:53, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ещё больший костыль, чем wine.
     
  • 2.160, Аноним (88), 15:20, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И да, завезите GTA!

    DXVK, WINE Staging и GTA отлично работает на ПЕЧ 770.

     
  • 1.148, Аноним (148), 14:33, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лёгким движением руки линукс превращается... в бесплатный виндовс для игроманов!
     
     
  • 2.149, Попугай Кеша (?), 14:46, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так это ж хорошо.

    Пользуясь случаем, посоветуйте хороший ноутбук с HiDPI под Linux чтобы все драйвера встали и меньше всего проблем было на Debian-подобных дистрах

     
     
  • 3.151, th3m3 (ok), 14:54, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотри ноуты от Xiaomi.
     
     
  • 4.153, Попугай Кеша (?), 14:57, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо. Но смущает, что китайцы, если честно
     
     
  • 5.158, Аноним (158), 15:18, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И правильно
     
  • 3.157, Аноним (158), 15:18, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотри на ThinkPad'ы последних поколений.
     
  • 1.155, Попугай Кеша (?), 15:09, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда за дело берется компания с гигантским запасом бабла и человеко-разработчиками на зарплате, причем с идеей и горящими глазами. Да еще и Linux. Оу май факин гад! Вот это поиграем, братцы!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor