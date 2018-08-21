21.08.2018 12:29  Анализ перехвата провайдерами транзитного DNS-трафика

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|2.11, Капитан (??), 13:44, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+11 +/–
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Отсутствие Беларуси в первых строчках списка говорит о том, что никому из исследователей нет дела до Беларуси
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|2.25, Аноним (25), 14:37, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Тем не менее, в Беларуси dns перехватывается. Например, тот же лурк не открывается, выдавая стандартную заглушку про <<не пущю!>>. Спасибо firefox за network.trr.
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|1.7, Ivan_83 (ok), 13:25, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Опять нагнетают чтобы все ихним одним DNS сервером через TLS пользовались, ну и они там заодно были в курсе кто куда и с кем.
Вмешательство в пользовательский трафик плохо, но централизованные сервисы ещё хуже.
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|3.20, zzz (??), 14:24, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Как будто централизованные сервисы не сольют по запросу всё, что надо, товарищу майору. Наивный чукотский мальчик.
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|3.38, none_first (ok), 15:04, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Нет уж, лучше централизованные сервисы, чем перехват товарищем майором
пендосский гугл конечно не льет инфу в АНБ, напрямую ;) а централизация имени СШП уже проходили со свифтом
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|3.44, Ivan_83 (ok), 15:25, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Только в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной это приведёт к тому, что у тебя или твоих майоров покончают или их тупо станет в два раза больше.
В любом случае станет сильно хуже, но варить будут медленно.
p2p решает обе проблемы в принципе.
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|3.16, Аниним (?), 14:15, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да действительно! "Мы за демократию и свободу, но при этом будем в тройке стран, где интернет контролирует государство".
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|4.26, A.Stahl (ok), 14:41, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> стран, где интернет контролирует государство".
Откуда такой вывод? Если в Китае и России государство реально лезет, то в США перехват ДНС могут делать провайдеры чтобы впихнуть рекламу или ещё как-то поднаcрать. Это не имеет никакого отношения к демократии.
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|5.30, Аниним (?), 14:50, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>в США перехват ДНС могут делать провайдеры чтобы впихнуть рекламу
Ах, какой прекрасный образчик двойных стандартов :) Лезть для контроля - плохо и тоталитаризм, а лезть ради пихания рекламы (которая, кстати, основана на слежке за потенциальным покупателем) - это демократично и хорошо.
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|7.36, Анонимос (?), 14:56, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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По НТВ сказали, они же врать не будут на такую тему! Поэтому надо распространять такую информацию по интернету, чтобы открыть людям глаза!!1
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|7.47, none_first (ok), 15:30, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вы с этой США уже совсем с ума посходили. Тебе русским языком
> объяснили, что дело в бизнесе - рекламе - а оно "демократия,
> свобода, ай-яй-яй".
> Какое отношение навязчивая и ненавязчивая реклама имеют к свободе и демократии?
правильно - никакого, демократия - пустое слово, изобретено как абстрактный термин, прикрывающий любую гадость
ДРМ/копирастия/реклама - это все едино, для вышибания бабла
викиликс..., Сноуден... - ониж все преступники ;) - ониж АНБе такую свиноту подложили, раскрыли их снифалки и бэкдоры (малую часть), ну ничего - щас новые напиляют, а расскажут про демократию/рекламу/бизнес
МК (МордоКнига) анаж невинаватая анаж бизнес делала, выглядит смешно и нелепо
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|6.43, A.Stahl (ok), 15:20, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Реклама и чего там ещё коммерческие структуры творят не имеет к демократии никакого отношения. Совсем. Вообще.
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|4.46, Аноним (-), 15:27, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Государство тут имеет отношение лишь отчасти. В капиталистических странах основная цель перехвата трафика - всовывание партнерской рекламы
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|3.21, zzz (??), 14:27, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Тому, что демократия у нас на необычайно высоком уровне, обогнали даже цитадель демократии, о как.
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|3.22, кверти (ok), 14:30, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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где мы радуемся? просто указываем на двойные стандарты в отношении двух стран. Хотя и там и там "негров линчуют"...
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|2.32, Аноняшка (?), 14:52, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Демократия не в том, что там идеально, а в том, что там могут публиковать такие исследования и не оказаться в Роскомзазоре/автозаке/быть высмеянными фабрикой троллей и невеж (нужное подчеркнуть)
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|3.41, кверти (ok), 15:14, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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аноняшка, ты и подобные тебе дурачки, не понимают одну простую разницу между, например, Россией и США - у нас всё делают топорно, а у них элегантно, НО делают. А вы всё верите в какую-то свободу.
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|1.24, Аноним (24), 14:31, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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извините, а разве GGC не отвечают на 8.8.8.8 ? а если отвечают, то учитывали ли подобную возможность, я не помню с каких адресов приходит запрос при использовании черного ящика от гугла
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|1.29, Минона (ok), 14:48, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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>Наибольшая активность перехвата наблюдается в Китае, в котором из 356 автономных систем перехват применяется в 61 AS (17% от всех рассмотренных в данной стране AS), в России - 44 AS (28%), в США - 15 AS (9%), Бразилии и Индонезии по 7 AS (4%).
наибольшая как раз в России: 28% против 17%.
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