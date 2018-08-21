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21.08.2018 12:29  Анализ перехвата провайдерами транзитного DNS-трафика

Группа исследователей из нескольких университетов США и Китая провела исследование степени вмешательства провайдеров в транзитный DNS-трафик пользователей. Для обращения к DNS в большинстве случаев не применяются технологии аутентификации (DNSSEC) и шифрования (DNS over TLS/HTTPS), что позволяет провайдерам легко перехватывать и перенаправлять на свои сервера DNS-запросы к публичным DNS-серверам, таким как 8.8.8.8 (Google), 1.1.1.1 (Cloudflare), OpenDNS, Dyn DNS и Edu DNS. Основными мотивами перенаправления обычно является желание сэкономить трафик, снизить время отклика, обеспечить дополнительную защиту или реализовать блокировку запрещённых ресурсов.

В ходе исследования была изучена целостность доставки DNS-запросов c 148 тысяч клиентских IP-адресов, охватывающих 3047 автономных систем различных провайдеров. В итоге было обнаружено, что 0.66% всех запросов по протоколу TCP к публичным DNS-серверам перехватываются и подобный перехват практикуется владельцами 259 (8.5%) автономных систем. Предполагается, что для UDP, в силу более простой организации перехвата, доля проблемных систем заметно выше (в выборочной проверке в 3-4 раза), но точно оценить долю перехвата по UDP не удалось из-за применения для анализа вмешательства на системах 36 тысяч пользователей прокси-сети ProxyRack, позволяющей отправлять запросы только через TCP SOCKS (для остальных пользователей применялось отладочное мобильное приложение, которое позволило выявить подмену и по UDP).

Метод определения перехвата был основан на отправке запроса на резолвинг уникального хоста (UUID.OurDomain.TLD) ) с последующей проверкой c какого DNS-резолвера поступил запрос на обслуживающий данный хост авторитативный DNS-сервер (например, о перехвате свидетельствует активность, когда клиентом был отправлен запрос резолвинга на 8.8.8.8, а к авторитативному серверу пришёл запрос от стороннего IP провайдера, а не от DNS-сервера Google).

Наибольшая активность перехвата наблюдается в Китае, в котором из 356 автономных систем перехват применяется в 61 AS (17% от всех рассмотренных в данной стране AS), в России - 44 AS (28%), в США - 15 AS (9%), Бразилии и Индонезии по 7 AS (4%).

Из методов перехвата трафика наиболее популярными являются перенаправление запросов и реплицирование ответа (оригинальный запрос и ответ не блокируются, но провайдер также направляет свой подставной ответ, который обычно приходит раньше и воспринимается клиентом). Как правило, в рамках одной автономной системы используется один метод перехвата, который применяется к конкретным внешним DNS-серверам, что свидетельствует о применении провайдером единой политики.

Наиболее часто перехватываемым публичным DNS-сервером стал сервис Google (8.8.8.8), для которого в Китае перехватывается 27.9% запросов по UDP и 7.3% по TCP. В 82 автономных системах перехватывается более 90% трафика к Google DNS. При этом в AS9808 (Guangdong Mobile) зафиксирована подмена результата для 8 запросов к Google Public DNS, в которых вместо запрошенного хоста был выдан ответ с IP рекламного сайта, продвигающего приложение China Mobile.

Из заслуживающих внимание выводов также можно упомянуть то, что на 97 DNS-серверах провайдеров, которые использовались для перехвата DNS-трафика, выявлены устаревшие версии DNS-сервера BIND, поддержка которых была прекращена ещё в 2009 году и которые подвержен DoS-уязвимостям. 57% из DNS-серверов, применяемых для перенаправления, не поддерживают DNSSEC. Попытка оправдать некоторыми провайдерами перехват трафика желанием уменьшить время отклика поставлена под сомнение, так как ускорение незначительно, а для 15.37% UDP-запросов внешние публичные серверы отработали даже быстрее.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. Обход блокировки трафика провайдером при помощи iptables
  3. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  4. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
  5. OpenNews: Для атаки на MyEtherWallet использовался захват DNS-сервиса Amazon при помощи BGP
  6. OpenNews: Cloudflare ввёл в строй DNS-резолвер в форме скрытого сервиса Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dns
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  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    И не только перехватывается, а еще и модифицируется DNS трафик провайдерами, что является MITM атакой.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:54, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    И никудааа, никуда мне не деться от этаваааа...
     
     
  • 2.5, Л.Х.В.С. (?), 13:13, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Используй dnscrypt, Люк
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 13:43, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    noob-friendly маны для опенврт доставьте
     
     
  • 4.27, Имя (?), 14:42, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    opkg install dnscrypt-proxy
    А вообще есть stubby.
     
     
  • 5.40, Антуан (?), 15:13, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В репах штарьё, новую версию надо самому заливать
    https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy/wiki/Differences-to-v1
    https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy/wiki/Installation-on-OpenWRT
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:31, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    храни деньги в банке под кроватью
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:46, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    dnsprivacy.org
     
  • 1.3, oni8 (?), 12:55, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    решение: использовать 127.0.0.1:9050 (tor-dns) в качестве DNS?
     
     
  • 2.4, bottleman (?), 12:59, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как вариант, но резольвит тока A записи.
     
  • 1.6, abask (??), 13:24, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отсутствие Беларуси в первых строчках списка говорит о том, что оперативно-аналитический центр работает более чисто чем китайские коллеги.
     
     
  • 2.9, titron (ok), 13:40, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Может, по технической оснащенности или грамотности отстают?..
     
  • 2.11, Капитан (??), 13:44, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Отсутствие Беларуси в первых строчках списка говорит о том, что никому из исследователей нет дела до Беларуси
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:37, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тем не менее, в Беларуси dns перехватывается. Например, тот же лурк не открывается, выдавая стандартную заглушку про <<не пущю!>>. Спасибо firefox за network.trr.
     
  • 1.7, Ivan_83 (ok), 13:25, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Опять нагнетают чтобы все ихним одним DNS сервером через TLS пользовались, ну и они там заодно были в курсе кто куда и с кем.
    Вмешательство в пользовательский трафик плохо, но централизованные сервисы ещё хуже.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:44, 21/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    именно так я тоже у себя пеерехватываю 8 8 х х и блочу с телевизора в локалке... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, vitalif (ok), 13:56, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Нет уж, лучше централизованные сервисы, чем перехват товарищем майором
     
     
  • 3.20, zzz (??), 14:24, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как будто централизованные сервисы не сольют по запросу всё, что надо, товарищу майору. Наивный чукотский мальчик.
     
  • 3.38, none_first (ok), 15:04, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нет уж, лучше централизованные сервисы, чем перехват товарищем майором

    пендосский гугл конечно не льет инфу в АНБ, напрямую ;) а централизация имени СШП уже проходили со свифтом

     
  • 3.44, Ivan_83 (ok), 15:25, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только в краткосрочной перспективе.
    В долгосрочной это приведёт к тому, что у тебя или твоих майоров покончают или их тупо станет в два раза больше.
    В любом случае станет сильно хуже, но варить будут медленно.
    p2p решает обе проблемы в принципе.
     
  • 2.31, Аноним (28), 14:50, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто запрещает использовать не ихний DNS-сервер через TLS? Жидомасоны?
     
     
  • 3.39, none_first (ok), 15:07, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто запрещает использовать не ихний DNS-сервер через TLS? Жидомасоны?

    именно https://ru.wikipedia.org/wiki/Корневые_серверы_DNS
    или им подконтрольные, о чудо...

     
     
  • 4.45, Аноним (-), 15:26, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    man opennic
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:31, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Демократическая страна США на третьем месте по перехвату DNS трафика и подсовыванию фейка пользователям.. прелестно.. прелестно..
     
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 14:10, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А демократия тут при том... а хрен его знает при чём тут демократия.
     
     
  • 3.16, Аниним (?), 14:15, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да действительно! "Мы за демократию и свободу, но при этом будем в тройке стран, где интернет контролирует государство".
     
     
  • 4.26, A.Stahl (ok), 14:41, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > стран, где интернет контролирует государство".

    Откуда такой вывод? Если в Китае и России государство реально лезет, то в США перехват ДНС могут делать провайдеры чтобы впихнуть рекламу или ещё как-то поднаcрать. Это не имеет никакого отношения к демократии.


     
     
  • 5.30, Аниним (?), 14:50, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >в США перехват ДНС могут делать провайдеры чтобы впихнуть рекламу

    Ах, какой прекрасный образчик двойных стандартов :) Лезть для контроля - плохо и тоталитаризм, а лезть ради пихания рекламы (которая, кстати, основана на слежке за потенциальным покупателем) - это демократично и хорошо.

     
     
  • 6.33, Аноним (33), 14:53, 21/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы с этой США уже совсем с ума посходили Тебе русским языком объяснили, что дел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.36, Анонимос (?), 14:56, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По НТВ сказали, они же врать не будут на такую тему! Поэтому надо распространять такую информацию по интернету, чтобы открыть людям глаза!!1
     
  • 7.47, none_first (ok), 15:30, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы с этой США уже совсем с ума посходили. Тебе русским языком
    > объяснили, что дело в бизнесе - рекламе - а оно "демократия,
    > свобода, ай-яй-яй".
    > Какое отношение навязчивая и ненавязчивая реклама имеют к свободе и демократии?

    правильно - никакого, демократия - пустое слово, изобретено как абстрактный термин, прикрывающий любую гадость
    ДРМ/копирастия/реклама - это все едино, для вышибания бабла

    викиликс..., Сноуден... - ониж все  преступники ;) - ониж АНБе такую свиноту подложили, раскрыли их снифалки и бэкдоры (малую часть), ну ничего - щас новые напиляют, а расскажут про демократию/рекламу/бизнес
    МК (МордоКнига) анаж невинаватая анаж бизнес делала, выглядит смешно и нелепо

     
  • 6.43, A.Stahl (ok), 15:20, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Реклама и чего там ещё коммерческие структуры творят не имеет к демократии никакого отношения. Совсем. Вообще.
     
  • 6.48, Другой Аноним (?), 15:30, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Анон выше ни слова сказал про "хорошо и демократично". Понапридумывают себе всякого и обвиняют других в двойных стандартах
     
  • 5.35, MadeInRussia (ok), 14:54, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    PRISM?
     
  • 4.46, Аноним (-), 15:27, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Государство тут имеет отношение лишь отчасти. В капиталистических странах основная цель перехвата трафика - всовывание партнерской рекламы
     
  • 2.17, Ktoto (?), 14:17, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а дермократическая раша на втором месте.  чему радуетесь ?
     
     
  • 3.21, zzz (??), 14:27, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Тому, что демократия у нас на необычайно высоком уровне, обогнали даже цитадель демократии, о как.
     
  • 3.22, кверти (ok), 14:30, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    где мы радуемся? просто указываем на двойные стандарты в отношении двух стран. Хотя и там и там "негров линчуют"...
     
  • 2.32, Аноняшка (?), 14:52, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Демократия не в том, что там идеально, а в том, что там могут публиковать такие исследования и не оказаться в Роскомзазоре/автозаке/быть высмеянными фабрикой троллей и невеж (нужное подчеркнуть)
     
     
  • 3.41, кверти (ok), 15:14, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    аноняшка, ты и подобные тебе дурачки, не понимают одну простую разницу между, например, Россией и США - у нас всё делают топорно, а у них элегантно, НО делают. А вы всё верите в какую-то свободу.
     
  • 2.34, Анонимос (?), 14:54, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда пытаешься выглядеть не по годам умным, но на деле по-прежнему остаешься мамкиным аналитиком
     
     
  • 3.42, кверти (ok), 15:19, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    хватит с зеркалом разговаривать
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:31, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    извините, а разве GGC не отвечают на 8.8.8.8 ? а  если отвечают, то  учитывали ли подобную возможность, я  не помню с каких адресов приходит запрос при использовании черного ящика от гугла
     
  • 1.29, Минона (ok), 14:48, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Наибольшая активность перехвата наблюдается в Китае, в котором из 356 автономных систем перехват применяется в 61 AS (17% от всех рассмотренных в данной стране AS), в России - 44 AS (28%), в США - 15 AS (9%), Бразилии и Индонезии по 7 AS (4%).

    наибольшая как раз в России: 28% против 17%.

     

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