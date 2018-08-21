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21.08.2018 10:42  Выпуск дистрибутива Deepin 15.7, развивающего собственное графическое окружение

Представлен релиз дистрибутива Deepin 15.7, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и ряд пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.5 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Начиная с выпуска 15.7 проект переходит на новую схему нумерации версий и новую стратегию применения обновлений. Будущие выпуски будут формироваться в формате "x.y.z", где "x" - номер значительной версии, "y" - номер промежуточного выпуска (формируется раз в три месяца) и "z" - номер внепланового корректирующего обновления с устранением важных проблем в системе. Выпуски с нечётным номером "y" будут сосредоточены на оптимизации и повышении стабильности, а с чётным - на расширении функциональности.

Основные новшества:

  • Снижены системные требования. Тестирование минимальной конфигурации теперь проводится на системе с CPU Intel Pentium G3250 3.20GHz и 2 GB ОЗУ, а базовой на системе с CPU Intel Core i5-4460 3.20GHz и 8 GB ОЗУ. Размер загрузочного образа сокращён с 3.1 до 2.5 Гб. Потребляемый при загрузке размер оперативной памяти снижен с 1.1 Гб до 830 Мб;
  • Проведена оптимизация энергопотребления на ноутбуках, добавлен активируемый автоматически режим экономии заряда аккумулятора, позволяющий продлить время автономной работы в среднем на 20%. В конфигуратор добавлены настройки для управления режимами энергопотребления;
  • В панель Dock добавлен экранный OSD-индикатор, появляющийся при включении или выключении микрофона и Wi-Fi. Реализован анимационный эффект при перетаскивании мышью пиктограмм с панели. Переработан плагин для настройки сетевого соединения. Оптимизированы предпросмотр и механизм загрузки плагинов;
  • При получении больших обновлений добавлено отдельное уведомление о том, что применение обновления может занять много времени;
  • В минимальном режиме работы меню приложений добавлена поддержка разбиения программ на категории. Для перемещения между разными областями меню теперь можно использовать клавишу табуляции;
  • Добавлен режим установки на весь диск, при котором диск автоматически разбивается на разделы с подкачкой, системный раздел, /home и раздел /data для восстановления персональных данных при переустановке;
  • Добавлена анимация в формах ввода пароля на экранах входа и разблокировки;
  • Добавлен пакет NVIDIA-PRIME для обеспечения работы гибридных графических систем на ноутбуках;
  • Оптимизирован визуальный эффект, используемый при переключении между виртуальными рабочими столами, а также улучшена анимация при входе.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2018...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.6, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.5, развивающего собственное графическое окружение
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.4 с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.3, развивающего собственное графическое окружение
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: deepin
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  • 1.1, Анонимный Анонимус (?), 10:44, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Лучший дистрибутив для повседневных задач.
    Действительно заслуживает звания "Поставил и забыл о проблемах"
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:59, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Дай угадаю, раскладки ты не переключаешь?
     
     
  • 3.7, Aynonim (?), 11:05, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Шо, два года прошло, а воз и ныне там?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:57, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Автор дистра живёт в США, у него одна раскладка и УМВР.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 12:55, 21/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Новость не читай, сразу четко, громко, анонимно в лужу пука W W комментарий оста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 13:00, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Объясни наконец: зачем ты пукаешь в лужи?
     
     
  • 7.40, Аноним (32), 13:24, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Объясни наконец: зачем ты пукаешь в лужи?

    По теме есть что сказать? Или только юлеж и спрыг, о великий газификатор?

     
  • 7.46, Аноним (19), 13:53, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня тоже линукс и я тоже пукаю в лужи.
     
  • 5.48, Аноним (48), 14:06, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это китайский дистрибутив:
    https://www.deepin.org/en/contactus/
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:43, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как бы давно уже,  с 15.4 спокойно можно менять клавиши переключения с умолчальных Ctrl+Space  на нормальные Ctrl+Shift или Alt+Shift...
     
     
  • 4.36, Аноним (4), 13:15, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Клавиши-то менять можно, а дальше? Тормоза и пропадание фокуса терпеть?
     
  • 3.53, Аноним (53), 14:24, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это уже пофиксили давно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:46, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Глобальное меню запилить можно?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:57, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А как там с запоминанием раскладок клавы по окнам?
     
     
  • 2.5, ноунэйм (?), 11:05, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    никак(
     
  • 1.6, Аноним (-), 11:05, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Правильно ли понимать, что это Яблоко для бедных?
     
     
  • 2.9, аланоним (?), 11:10, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это бубунта для китайцев и беженцев с юнити, с привитым Ууунииикаальным восприятием интерфейса, ну и так далее по списку подростковых девиаций
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 11:14, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Судя по скриншотам смесь винды и глобального меню убунты. Так откуда такие восторженные визги?
     
     
  • 4.20, Аноним (4), 11:58, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это один из тех немногих линуксовых дистрибутивов, которые предоставляют интерфейс пользователя, а не суповой набор "настрой сам".
     
     
  • 5.24, Не Денис Попов (?), 12:17, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это один из многих, в которых намешано всё в одну кучу, но с претензией на оригинальность.
     
  • 2.54, Аноним (53), 14:24, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нет, это к елементари ;)
     
  • 1.8, Белая мышь (?), 11:07, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Добавлен пакет NVIDIA-PRIME для обеспечения работы гибридных графических систем на ноутбуках

    Торт. А если они ещё и первыми сделают glvnd, то и вовсе могут метить на 5-7 место в Distrowatch!

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 11:10, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такое glvnd?
     
     
  • 3.11, Я (??), 11:11, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, это картофель для богатых.
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 11:14, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну ты же промахнулся.
     
  • 3.17, Белая мышь (?), 11:27, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    NVIDIA PRIME - технология, позволяющая "пробросить" картинку с NVIDIA (которая не имеет прямого подключения к монитору) на Intel. При этом на Интеле используется драйвер не i965, а modesetting

    PRIME Syncronization - технология, позволяющая избавиться от тиринга в кофигурациях PRIME. Раньше это было невозможно by design. Теперь даже композитный менеджер не надо включать.

    GLvnd - технология, когда системная библиотека libGL.so.1 заменяется на диспетчер, перенаправляющий данные либо в реализацию от Intel, либо в реализацию от NVIDIA. Таким образом, можно запускать два OpenGL приложения на двух этих чипах одновременно.

    Первое работает с X-Server 1.13 и выше, второе с 1.19, третье с 1.20

     
     
  • 4.29, Попугай Кеша (?), 12:41, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Респект и 2 чая этому комментатору
     
  • 4.56, Аноним (53), 14:28, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а при чем тут они и glvnd, они это не пилят же?
     
  • 1.12, Аноним (-), 11:12, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а ведь годно выглядит - есть с кого брать пример в оформлении рабочего стола. Другое дело, что >основано на хромиуме
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 11:17, 21/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Винегрет из интерфейсяф винды макоси и глобального меню убунты Я не знаю, как ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Аноним (48), 12:22, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Попробуйте:
    https://developer.elementary.io/#beta
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:33, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Попробуйте:

    Ты в каждой теме будешь пиарить дистрибутив, даже не способный выйти из состояния беты?

     
  • 3.57, Аноним (53), 14:29, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    не не надо нам их бет, они и в стэйбле годиков несколько назад были не очень.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:15, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Go? Chromium?
    Ребятам зачесалось написать свой гандроид с менюшками и ООМами? Ну-ну. Даже гном и плазма требуют меньше ресурсов.
     
  • 1.18, Аноняшка (?), 11:31, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Гениально Xfce и LXDE плачут горючими слезами эпически самодостаточный и незави... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Онаним (?), 12:16, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А вы на ноутбук с дискретной картой свободные драйвера ставите? Не проще ли в юиосе карту выключить?
     
  • 2.49, Аниним (?), 14:09, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >эпически самодостаточный
    >Стрелочки устарели
    >А почему /home и /data - разное?
    >читай: "добавлены гифки, йоу!"

    Какой-то поток унылых, притянутых за уши, претензий. Каких-то глобальных проблем не перечислено, только какие-то детские придирки к словам, к гифкам (что плохого в красивом оформлении?) и обилие какого-то школьного жаргона.

    >Кстати, systemd!

    И что? Ах да, тебе же сказали, что systemd - это плохо и вот он, очередной неофит-хейтер, который думает, что все-все-все думают так же.

     
  • 2.51, Wulframe (?), 14:19, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    насчет нуво толсто. или эльфийские стрелки бьют наощупь?
     
  • 2.58, Аноним (53), 14:30, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тем что nouveau глюкалово адское. все остальное бред.....
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:01, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня ноут есть старенький, атом, два гига памяти Стоит убунта 18 04 сейчас П... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 13:56, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Снапы хрень? Шта?
     
     
  • 3.59, Аноним (53), 14:32, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    :D
     
  • 1.22, Celcion (ok), 12:09, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >  -  Снижены системные требования.
    > Потребляемый при загрузке размер оперативной памяти снижен с 1.1 Гб до 830 Мб;

    О! Теперь можно использовать на системах с небольшим объемом ОЗУ.
    Годно.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:36, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >830мб
    >небольшой объем ОЗУ

    совсем зажрались в своем 2018

     
     
  • 3.33, Celcion (ok), 12:55, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > совсем зажрались в своем 2018

    А какие десктопные окружения, не передающие привет из 90-х (или даже 80-х) - намного лучше? KDE в последнее время - да, изрядно "похудел" и с холодного старта жрет "всего" мегов 500. Остальное - жрет тот же самый гиг, в том числе и эти ваши гномы.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 13:21, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    LXQT, TDE.
     
     
  • 5.42, Celcion (ok), 13:27, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > LXQT, TDE.

    Неужели так лениво прочесть внимательно, прежде чем отвечать? Все эти интерфейсы а-ля Win95 - неинтересны. Лично мне. И мной в данном случае не подразумеваются.

     
     
  • 6.64, Аноним (64), 14:47, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В принципе есть только джве среды рабочего стола: вин95 и макось.
    Остальные вариацию на тему. Не считая тайловые.
     
  • 5.43, Аноним (43), 13:29, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    TDE - привет из первой половины нулевых.
     
  • 4.52, Wulframe (?), 14:23, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    xfce вполне себе позволяет запускать последнюю бубунту на 32-битной системе с 1 гигом памяти. Можно даже запустить гуглхром, саблайм и девелопить какое-нибудь приложение на ноде. Свопится, но жить можно, если уж совсем приперло.
     
  • 3.50, Аниним (?), 14:11, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >совсем зажрались в своем 2018

    Пусть меня закидают тухлыми яйцами, но вонять, что полноценная, красивая ОС потребляет АЖ ПОЧТИ ГИГАБАЙТ ОПЕРАТИФКИ!!! в 2018-ом году - это совсем уж протухший повод развить нытье.

     
     
  • 4.55, Wulframe (?), 14:24, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >полноценная, красивая ОС

    ты ей пользовался? как долго?

     
     
  • 5.60, Аноним (53), 14:36, 21/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ммм не долго до первых нескольких обнов, они кажется на sid ветке были как и s... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним (31), 12:50, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там со стабильность? Ещё год назад даже не устанавливался.
     
     
  • 2.44, Аноним (43), 13:30, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не установился, значит и падать не будет :)
     
  • 2.61, Аноним (53), 14:37, 21/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    15 5, 15 6 нормально работали, правда я потом пересел на арчевые дистры antergos... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним (34), 12:57, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Шрифт в трее слишком мелкий. И в русской локализации многие надписи обрезаны. Китайщина от него так и прет.
     
     
  • 2.38, Аноним (4), 13:18, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там хотя бы есть трей.
     
  • 1.37, Аноним (37), 13:16, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    у них там systemd?
     
     
  • 2.62, Аноним (53), 14:38, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    da
     
  • 1.41, Аноним (43), 13:26, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Стучалки китайскому Брату встроены из коробки ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.63, Аноним (53), 14:38, 21/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    net
     

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