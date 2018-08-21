21.08.2018 10:42  Выпуск дистрибутива Deepin 15.7, развивающего собственное графическое окружение

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|7.40, Аноним (32), 13:24, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Объясни наконец: зачем ты пукаешь в лужи?
По теме есть что сказать? Или только юлеж и спрыг, о великий газификатор?
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|3.30, Аноним (30), 12:43, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Как бы давно уже, с 15.4 спокойно можно менять клавиши переключения с умолчальных Ctrl+Space на нормальные Ctrl+Shift или Alt+Shift...
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|2.9, аланоним (?), 11:10, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Это бубунта для китайцев и беженцев с юнити, с привитым Ууунииикаальным восприятием интерфейса, ну и так далее по списку подростковых девиаций
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|3.13, Аноним (-), 11:14, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Судя по скриншотам смесь винды и глобального меню убунты. Так откуда такие восторженные визги?
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|4.20, Аноним (4), 11:58, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Это один из тех немногих линуксовых дистрибутивов, которые предоставляют интерфейс пользователя, а не суповой набор "настрой сам".
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|1.8, Белая мышь (?), 11:07, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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> Добавлен пакет NVIDIA-PRIME для обеспечения работы гибридных графических систем на ноутбуках
Торт. А если они ещё и первыми сделают glvnd, то и вовсе могут метить на 5-7 место в Distrowatch!
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|3.17, Белая мышь (?), 11:27, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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NVIDIA PRIME - технология, позволяющая "пробросить" картинку с NVIDIA (которая не имеет прямого подключения к монитору) на Intel. При этом на Интеле используется драйвер не i965, а modesetting
PRIME Syncronization - технология, позволяющая избавиться от тиринга в кофигурациях PRIME. Раньше это было невозможно by design. Теперь даже композитный менеджер не надо включать.
GLvnd - технология, когда системная библиотека libGL.so.1 заменяется на диспетчер, перенаправляющий данные либо в реализацию от Intel, либо в реализацию от NVIDIA. Таким образом, можно запускать два OpenGL приложения на двух этих чипах одновременно.
Первое работает с X-Server 1.13 и выше, второе с 1.19, третье с 1.20
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|3.45, Аноним (45), 13:33, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Попробуйте:
Ты в каждой теме будешь пиарить дистрибутив, даже не способный выйти из состояния беты?
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|2.23, Онаним (?), 12:16, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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А вы на ноутбук с дискретной картой свободные драйвера ставите? Не проще ли в юиосе карту выключить?
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|2.49, Аниним (?), 14:09, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>эпически самодостаточный
>Стрелочки устарели
>А почему /home и /data - разное?
>читай: "добавлены гифки, йоу!"
Какой-то поток унылых, притянутых за уши, претензий. Каких-то глобальных проблем не перечислено, только какие-то детские придирки к словам, к гифкам (что плохого в красивом оформлении?) и обилие какого-то школьного жаргона.
>Кстати, systemd!
И что? Ах да, тебе же сказали, что systemd - это плохо и вот он, очередной неофит-хейтер, который думает, что все-все-все думают так же.
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|1.22, Celcion (ok), 12:09, 21/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> - Снижены системные требования.
> Потребляемый при загрузке размер оперативной памяти снижен с 1.1 Гб до 830 Мб;
О! Теперь можно использовать на системах с небольшим объемом ОЗУ.
Годно.
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|3.33, Celcion (ok), 12:55, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> совсем зажрались в своем 2018
А какие десктопные окружения, не передающие привет из 90-х (или даже 80-х) - намного лучше? KDE в последнее время - да, изрядно "похудел" и с холодного старта жрет "всего" мегов 500. Остальное - жрет тот же самый гиг, в том числе и эти ваши гномы.
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|5.42, Celcion (ok), 13:27, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> LXQT, TDE.
Неужели так лениво прочесть внимательно, прежде чем отвечать? Все эти интерфейсы а-ля Win95 - неинтересны. Лично мне. И мной в данном случае не подразумеваются.
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|6.64, Аноним (64), 14:47, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В принципе есть только джве среды рабочего стола: вин95 и макось.
Остальные вариацию на тему. Не считая тайловые.
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|4.52, Wulframe (?), 14:23, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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xfce вполне себе позволяет запускать последнюю бубунту на 32-битной системе с 1 гигом памяти. Можно даже запустить гуглхром, саблайм и девелопить какое-нибудь приложение на ноде. Свопится, но жить можно, если уж совсем приперло.
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|3.50, Аниним (?), 14:11, 21/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>совсем зажрались в своем 2018
Пусть меня закидают тухлыми яйцами, но вонять, что полноценная, красивая ОС потребляет АЖ ПОЧТИ ГИГАБАЙТ ОПЕРАТИФКИ!!! в 2018-ом году - это совсем уж протухший повод развить нытье.
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