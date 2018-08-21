21.08.2018 10:42  Выпуск дистрибутива Deepin 15.7, развивающего собственное графическое окружение

Представлен релиз дистрибутива Deepin 15.7, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и ряд пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.5 Гб (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Начиная с выпуска 15.7 проект переходит на новую схему нумерации версий и новую стратегию применения обновлений. Будущие выпуски будут формироваться в формате "x.y.z", где "x" - номер значительной версии, "y" - номер промежуточного выпуска (формируется раз в три месяца) и "z" - номер внепланового корректирующего обновления с устранением важных проблем в системе. Выпуски с нечётным номером "y" будут сосредоточены на оптимизации и повышении стабильности, а с чётным - на расширении функциональности. Основные новшества: Снижены системные требования. Тестирование минимальной конфигурации теперь проводится на системе с CPU Intel Pentium G3250 3.20GHz и 2 GB ОЗУ, а базовой на системе с CPU Intel Core i5-4460 3.20GHz и 8 GB ОЗУ. Размер загрузочного образа сокращён с 3.1 до 2.5 Гб. Потребляемый при загрузке размер оперативной памяти снижен с 1.1 Гб до 830 Мб;

Проведена оптимизация энергопотребления на ноутбуках, добавлен активируемый автоматически режим экономии заряда аккумулятора, позволяющий продлить время автономной работы в среднем на 20%. В конфигуратор добавлены настройки для управления режимами энергопотребления;

В панель Dock добавлен экранный OSD-индикатор, появляющийся при включении или выключении микрофона и Wi-Fi. Реализован анимационный эффект при перетаскивании мышью пиктограмм с панели. Переработан плагин для настройки сетевого соединения. Оптимизированы предпросмотр и механизм загрузки плагинов;

При получении больших обновлений добавлено отдельное уведомление о том, что применение обновления может занять много времени;

В минимальном режиме работы меню приложений добавлена поддержка разбиения программ на категории. Для перемещения между разными областями меню теперь можно использовать клавишу табуляции;

Добавлен режим установки на весь диск, при котором диск автоматически разбивается на разделы с подкачкой, системный раздел, /home и раздел /data для восстановления персональных данных при переустановке;

Добавлена анимация в формах ввода пароля на экранах входа и разблокировки;

Добавлен пакет NVIDIA-PRIME для обеспечения работы гибридных графических систем на ноутбуках;

Оптимизирован визуальный эффект, используемый при переключении между виртуальными рабочими столами, а также улучшена анимация при входе.



