20.08.2018 13:07  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.6

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|3.7, Аноним (7), 14:13, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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не перестаю удивляться навязчивости пользователей KDE: только они в каждой новости кричат о своей DE, тогда как пользователи XFCE и Gnome обычно скромно страдают^W молчат.
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|4.9, Аноним (9), 14:18, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Вот печально, что пользователи xfce стали страдать. Когда-то это было подающее надежды DE, но, судя по всему, в том же виде оно и осталось.
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|5.57, th3m3 (ok), 19:00, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Как я понял, последнее обновления Xfce было в 2015 году. Так что, да. Никакого развития за несколько лет. Зато не жрёт столько оперативки, как современный Gnome и KDE. Если кому-то критично.
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|6.65, Алсет (?), 19:53, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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закрой пару вкладок в браузере это должно компенсировать оперативку которую жрут "современный Gnome и KDE"
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|4.30, Гоген (?), 15:13, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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После винды или мака где всё дефолтно и их идиотская политика не даёт ничё сделать, попробовав кде понимаешь, что в мире есть что-то очень крутое, о чём ты не знал, что-то удобное и сделанное для людей. Об этом реально хочется рассказать!
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|5.34, Flocks (?), 16:09, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–13 +/–
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чего там крутого? слизанный подчистую интерфейс аля-windows с хронической неспособностью придумать и создать чего-то своего.
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|6.48, Аноним (48), 17:14, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Колесо — слизанный подчистую интерфейс седых веков. Хроническая неспособность придумать и создать что-то своё.
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|7.75, пох (?), 22:15, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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"об этом реально хочется рассказать". А так же о безграничных возможностях кастомизации и "настройки под себя" вашего прекрасного колеса.
А на макоси просто едут. Потому что сделано для людей, без участия альтернативно-одаренных и слаще-морковки-не-едавших.
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|5.62, Crazy Alex (ok), 19:36, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я, конечно, всерьёз настраивать винду не пытался больше десяти лет, но до тех пор она была очень даже кастомизируема - не родными средствами, так сторонними. А вот макось - это грусть-печаль.
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|3.20, Andrey Mitrofanov (?), 14:42, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Под macOS прям ужас-ужас
> у тебя чо, лицензия на фотошоп поэкспайрилась?
или самооправдание этой лицензии кспарится -- его, самооправдание, надо подпитывать.
или букаовка i в нikе кспарится -- надо самооправдываься.
или свежесть ощущений от опенет форума поблёкла, надо побередить и расчесать -- почешем ему!
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|1.3, Аноним (4), 13:57, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Упрощено отсеивание файлов в диалоге выбора файла
Вот скажите, честно, почему нельзя было это сделать давным давно? Дико матерился каждый раз при сохранении файлов.
За Measure спасибо.
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|2.5, Пиу (??), 14:04, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Потому что это опенсурс и нет строгого плана. Ответ уже изъезжен, но возьмите и помогите продукту.
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|4.15, нах (?), 14:33, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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нет, деньгами тоже можно.
Прямо можно адресно - нанять программиста, который запилит тебе фильтр в диалоге.
это одна из тех немногих в опенсорсе вещей, которые, действительно, возможны.
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|5.18, Простой Пользователь (?), 14:40, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> нет, деньгами тоже можно.
> Прямо можно адресно - нанять программиста, который запилит тебе фильтр в диалоге.
А разве вы не должны меня и так всячески ублажать? Предугадывать желания (писать влом) и баги (репортить влом). А то я уйду обратно на Фотошоп! Посмотрим, что вы без меня делать будете!
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|6.76, пох (?), 22:23, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А то я уйду обратно на Фотошоп
а там тебя будут ублажать? Или вообще интересоваться твоим мнением?
да и хрен ты куда уйдешь, ты ж бедный и жадный, $21/month для тебя непосильны. (и да, его уже нельзя просто купить, даже за очень большие деньги. Только уродливые помесячные лицензии, требующие постоянного интернет-соединения.)
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|3.16, нах (?), 14:34, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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да-да, лучше всего впилить их прямо в ядро линукса. В крайнем случае - в systemd-file-open-nice-linux-way
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|2.28, prokoudine (ok), 15:10, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вот скажите, честно, почему нельзя было это сделать давным давно?
Вот скажите честно, почему нельзя взять и исправить все 1649 открытых багрепортов?
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|2.26, Andrey Mitrofanov (?), 15:04, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> поворот изображения на угол, отличающийся от 90град, уже возможен?
Эээ?? А оно не "всегда было там"?
Сейчас в 2.8 повернул изображение на 26 с чем-то градсов.
Инструменты > Преобразование > Вращение Shift+R
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|2.43, koblin (ok), 16:43, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Я так понимаю светлую тему вообще скоро выпилят, а за ее упоминание будут сжигать на костре. То же самое с экспортом/сохранением. У Прокудина начинает бомбить неадекватно при упоминании этих тем.
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|3.45, prokoudine (ok), 16:54, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я так понимаю светлую тему вообще скоро выпилят
Ну ваще Митч (который мейнтейнер гимпа и автор 25% патчей) пользуется светлой темой и не любит тёмную, а что? В ветке на GTK+3 вообще планируется сделать слайдер яркости темы от тёмного к светлому.
Но вы всё же расскажите, откуда вы такое понимаете. Вдруг вы нечувствительно пронзили мыслью пространство и время и увидели там костры с гимпоеретиками вдоль дорог. И у каждого гимпоеретика на груди табличка — "Хотел светлую тему по дефолту", "Хотел сохранять жопег" — ну, вот это всё. Вы расскажите, расскажите. Интересно же, откуда к вам понимание пришло.
> а за ее упоминание будут сжигать на костре
Обязательно!
> У Прокудина начинает бомбить неадекватно
Бомбит тут явно у кого-то другого :D
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|3.42, prokoudine (ok), 16:29, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Я вас нигде не оскорблял и не указывал на возраст (в чем вы ошибаетесь).
Юноша — это не возраст, это состояние ума.
Когда взрослый, возможно даже половозрелый человек приходит и рассказывает, что ему не в лом читать выхлоп ./configure в поисках переключения темы по дефолту, но ужасно сложно зайти в диалог настройки и пару раз ткнуть мышкой, когда в аргументах этого человека начинают звучать откровенно истеричные нотки, я вынужден сделать вывод, что это ещё не очень разумный юноша. Может быть даже гентушник.
> Я бы назвал их classic. Они хоть и старые и не развиваются, но многие привыкли к ним.
Что конкретно это изменит?
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|5.46, prokoudine (ok), 17:00, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> дать ответ почему это трудно сделать
"Трудно" -- неправильная характеристика. Правильную я ещё в первом ответе написал: до сих пор никому кроме вас это не было нужно. Кому надо, справлялись с переключением в интерфейсе. А те, кто не находил, уж тем более были не в состоянии прыгать вокруг ./configure и конпелять ручками.
> Я патч могу за 5 минут сделать
Ну сделайте и отправьте в трекер. Команда решит, чё с ним делать.
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|1.50, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:16, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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>Также ведётся работа по созданию менеджера расширений, который позволит разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP, такие как плагины или дополнительные наборы кистей, текстур и градиентов, а пользователям устанавливать их одним кликом в интерфейсе.
Реализация такая же, как в FF? Т.е. загаживание профиля пользователя расширениями и их дублирование, если одно и то же расширение нужно разным пользователям?
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|2.51, prokoudine (ok), 17:23, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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'$ du -sh ~/.config/GIMP/2.10/' в студию, пожалуйста. Хотелось бы оценить бешеные гигабайты пространства в загаженном профиле.
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|3.54, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:41, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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1. У меня винда.
2. Логическое разделение пользовательских данных от расширений вам знакомо?
2.1. У меня в FF (ссылаюсь на него, т.к. расширений гимпа не устанавливал): uBlock жрёт 10-20 МБ, база uMatrix ещё 3 МБ, что уже много.
3. Размер — это повод плодить мусор в профиле?
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|4.59, prokoudine (ok), 19:20, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> 2. Логическое разделение пользовательских данных от расширений вам знакомо?
Это какая-то специальная терминология пуристов?
> 2.1. У меня в FF (ссылаюсь на него, т.к. расширений гимпа не устанавливал): uBlock жрёт 10-20 МБ, база uMatrix ещё 3 МБ, что уже много.
У меня весь локальный профиль гимпа — примерно 15 МбайтЮ с плагинами и скриптами. Но даже если там каким-то чудом когда-то вдруг будет целых 100 Мбайт, это вообще ни о чём.
> 3. Размер — это повод плодить мусор в профиле?
Мусор — это ненужное. А плагины — для дела. Разница вам знакома? :)
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|5.69, mikhailnov (ok), 20:51, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А если хочуна корп. машине запретить юзеру ставить непонятно что в хомяк? Хомяк, кстати, примонтирован с noexec, так что расширения должны работать с noexec
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|5.71, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:12, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Это какая-то специальная терминология пуристов?
Нет. Но понятно о чём речь. Вы решили вместо ответа спетросянить? Не надейтесь что вас ждут гонорары известного комика.
>Но даже если там каким-то чудом когда-то вдруг будет целых 100 Мбайт, это вообще ни о чём.
Мда... Так раструтГигабайты и терагерцы, а комп работает всё так же, как и 20 лет назад. И вы к тому прикладываете усилия, как я понял.
>Мусор — это ненужное. А плагины — для дела.
Когда данные дублируются, хотя необходимости в том нет, они — мусор. Так понятнее?
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|2.58, soarin (ok), 19:05, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Реализация такая же, как в FF?
Как и в любом браузере. Ни кому на не упёрлась экономия в 30 МБ.
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|2.66, Мимокрокодил (?), 20:14, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Крита же для рисования, а гимп — вполне себе инструмент, если нужно со слоями, но несложные действтя. Мб у меня юзкейсы такие, что я ни в фотошоп, ни в гимп сторонних плагинов не ставил
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|1.72, none_first (ok), 21:14, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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пользовался, и не раз, для фотографий...
я не испытывал к-л серьезные неудобства, мне не понятно - зачем нек. из присутствующих, в теме, опять накидывают на вентилятор?
-не хочешь - не пользуйся
-можешь помочь - помоги
-есть идеи - расскажи разработчикам
а виндо-яблово-фотошопное нытье уже б..ть достало
у меня всегда вопрос - "сюда" обсуждать гимп (в негативном ключе) слетаются спецы в фото/типографии..., и фотожоп они знают/используют-на-100% ?
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