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20.08.2018 13:07  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.6

Подготовлен выпуск графического редактора GIMP 2.10.6, в котором продолжено оттачивание функциональности стабильной ветки 2.10.

Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.6 представлено несколько новшеств:

  • Реализована возможность вертикального размещения текста. Предложено несколько вариантов вертикального текста - с ориентацией букв сверху-вниз с поворотом на 90° и без поворота (удобно для западных языков), с применением смешанной ориентации (иероглифы как прямо, а буквы с поворотом), характерной для столбчатого начертания в языках восточной Азии, а также с наполнением столбцов справа-налево или слева-направо.
  • Добавлен фильтр Little Planet, в котором применяется предложенная в GEGL операция формирования стереопроекции (stereographic-projection), адаптированная для генерации объектов, напоминающих миниатюрные планеты, на основе равноугольных (360×180°) панорамных фотографий.
  • Добавлен эффект для создания длинных теней, использующий GEGL и предоставляющий большой набор опций и стилей для достижения желаемого результата;
  • По аналогии с предложенной в прошлом обновлении упрощённой операции выравнивания по горизонтали, в инструмент Measure добавлена и возможность вертикального выравнивания, при помощи которой, например, можно устранить завал фотографии по вертикали. Также добавлен автоматический режим, который предложен по умолчанию и позволяет на основании небольшого угла автоматически применять вертикальное или горизонтальное выравнивание;
  • Проведена оптимизация отрисовки эскизов. Отрисовка эскизов слоёв теперь производится асинхронно, что позволило избавиться от подвисаний при прокрутке списка слоёв или показа/скрытия слоёв из-за невозможности обновить интерфейс до завершения отрисовки эскизов слоёв. Исключение составляют только группы слоёв, отрисовка которых пока не может быть выполнена асинхронно. Для групп слоёв в настройки (Preferences > Interface) добавлена опция для полного отключения создания эскизов, на случай если подвисания в больших проектах мешают работе;
  • В отладочную панель Dashboard, содержащую индикаторы для наблюдения за потреблением ресурсов, в группу Misc добавлен счётчик асинхронных операций;
  • Упрощено отсеивание файлов в диалоге выбора файла, используемом при открытии, записи и экспорте изображений. Вместо двух списков с раздельным представлением расширений и форматов, теперь предложен один общий список, который может применяться как для фильтрации вывода показываемых изображений, так и для выбора формата экспортируемого и записываемого файла. Также добавлена опция для вывода полного списка файлов, независимо от выбранного типа;

Из новых возможностей, которые развиваются в экспериментальной ветке 2.99 и вероятно в будущем будут предложены в одном из выпусков 2.10.x, отмечается модернизация кода преобразования цветов в babl, GEGL и GIMP с использованием внутреннего представления цветового профиля, что позволяет выполнять все операции обработки изображений в корректном цветовом пространстве с использованием библиотеки babl. Также ведётся работа по созданию менеджера расширений, который позволит разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP, такие как плагины или дополнительные наборы кистей, текстур и градиентов, а пользователям устанавливать их одним кликом в интерфейсе.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2018...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.4
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.2
  4. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
  5. OpenNews: GIMP перешёл на Gitlab
  6. OpenNews: Ядро GIMP переведено на библиотеку GEGL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp
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  • 1.1, iPony (?), 13:52, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Под macOS прям ужас-ужас 😱
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:01, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +18 +/
    Что такое macOS и зачем его ставить вместо КДЕ?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:13, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    не перестаю удивляться навязчивости пользователей KDE: только они в каждой новости кричат о своей DE, тогда как пользователи XFCE и Gnome обычно скромно страдают^W молчат.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:18, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот печально, что пользователи xfce стали страдать. Когда-то это было подающее надежды DE, но, судя по всему, в том же виде оно и осталось.
     
     
  • 5.29, Q2W (?), 15:11, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Пользуюсь XFCE и не страдаю.
     
  • 5.57, th3m3 (ok), 19:00, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как я понял, последнее обновления Xfce было в 2015 году. Так что, да. Никакого развития за несколько лет. Зато не жрёт столько оперативки, как современный Gnome и KDE. Если кому-то критично.
     
     
  • 6.65, Алсет (?), 19:53, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    закрой пару вкладок в браузере это должно компенсировать оперативку которую жрут "современный Gnome и KDE"
     
  • 6.74, Fracta1L (ok), 21:53, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE потребляет 350 Мб, Xfce - 260. Бешеная разница, да.
     
  • 4.22, Аноним (-), 14:47, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не перестаю удивлятся ненавязчивости и способности не замечать штабеля бревен в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.30, Гоген (?), 15:13, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    После винды или мака где всё дефолтно и их идиотская политика не даёт ничё сделать, попробовав кде понимаешь, что в мире есть что-то очень крутое, о чём ты не знал, что-то удобное и сделанное для людей. Об этом реально хочется рассказать!
     
     
  • 5.34, Flocks (?), 16:09, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –13 +/
    чего там крутого? слизанный подчистую интерфейс аля-windows с хронической неспособностью придумать и создать чего-то своего.
     
     
  • 6.48, Аноним (48), 17:14, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Колесо — слизанный подчистую интерфейс седых веков. Хроническая неспособность придумать и создать что-то своё.
     
     
  • 7.75, пох (?), 22:15, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "об этом реально хочется рассказать". А так же о безграничных возможностях кастомизации и "настройки под себя" вашего прекрасного колеса.

    А на макоси просто едут. Потому что сделано для людей, без участия альтернативно-одаренных и слаще-морковки-не-едавших.

     
  • 5.62, Crazy Alex (ok), 19:36, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я, конечно, всерьёз настраивать винду не пытался больше десяти лет, но до тех пор она была очень даже кастомизируема - не родными средствами, так сторонними. А вот макось - это грусть-печаль.
     
  • 2.8, Попугай Кеша (?), 14:16, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пришлите скрин - заценим ужас
     
     
  • 3.53, soarin (ok), 18:37, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати про безразмерные комбобоксы – этой красоте по-моему лет десять? Под всеми платформами, не?

    https://i.imgur.com/Peec8oo.png

     
  • 2.10, Аноним (9), 14:19, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это не гимп, это макось ужас-ужас.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:22, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не Гимп, как таковой, и не МакОСь, это Gtk ужас-ужас.
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 17:16, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот мы и нашли виновника!
     
  • 2.11, waylandbeliver (ok), 14:21, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Справедливости ради скажу, стало лучше. Но до пиксельматора как до луны конечно.
     
  • 2.17, нах (?), 14:36, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Под macOS прям ужас-ужас

    у тебя чо, лицензия на фотошоп поэкспайрилась?

     
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov (?), 14:42, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Под macOS прям ужас-ужас
    > у тебя чо, лицензия на фотошоп поэкспайрилась?

    или самооправдание этой лицензии кспарится -- его, самооправдание, надо подпитывать.

    или букаовка i в нikе кспарится -- надо самооправдываься.

    или свежесть ощущений от опенет форума поблёкла, надо побередить и расчесать -- почешем ему!

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 16:16, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего сказать-то хотел?
     
  • 1.2, йййй (?), 13:53, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Картинки к статье в гимпе сохраняли? )
     
  • 1.3, Аноним (4), 13:57, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Упрощено отсеивание файлов в диалоге выбора файла

    Вот скажите, честно, почему нельзя было это сделать давным давно? Дико матерился каждый раз при сохранении файлов.

    За Measure спасибо.

     
     
  • 2.5, Пиу (??), 14:04, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Потому что это опенсурс и нет строгого плана. Ответ уже изъезжен, но возьмите и помогите продукту.
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 14:22, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что все пользователи опенсорса - программисты уровнем выше хелоу уорд, да?
     
     
  • 4.15, нах (?), 14:33, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    нет, деньгами тоже можно.
    Прямо можно адресно - нанять программиста, который запилит тебе фильтр в диалоге.

    это одна из тех немногих в опенсорсе вещей, которые, действительно, возможны.

     
     
  • 5.18, Простой Пользователь (?), 14:40, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > нет, деньгами тоже можно.
    > Прямо можно адресно - нанять программиста, который запилит тебе фильтр в диалоге.

    А разве вы не должны меня и так всячески ублажать? Предугадывать желания (писать влом) и баги (репортить влом). А то я уйду обратно на Фотошоп! Посмотрим, что вы без меня делать будете!

     
     
  • 6.21, Andrey Mitrofanov (?), 14:47, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А то я уйду обратно
    > на Фотошоп! Посмотрим, что вы без меня делать будете!

    О!  Нужно!!  Закинул $10.

     
  • 6.76, пох (?), 22:23, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А то я уйду обратно на Фотошоп

    а там тебя будут ублажать? Или вообще интересоваться твоим мнением?

    да и хрен ты куда уйдешь, ты ж бедный и жадный, $21/month для тебя непосильны. (и да, его уже нельзя просто купить, даже за очень большие деньги. Только уродливые помесячные лицензии, требующие постоянного интернет-соединения.)

     
  • 2.14, Аноним (14), 14:31, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    потому что чинить надо диалоги сохранения/открытия в системе, а  не в гимпе
     
     
  • 3.16, нах (?), 14:34, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    да-да, лучше всего впилить их прямо в ядро линукса. В крайнем случае - в systemd-file-open-nice-linux-way

     
     
  • 4.19, Аноним (48), 14:40, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    systemd-fileopend.exe
     
     
  • 5.41, Аноним (39), 16:25, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это надо впилить в стандарты freedesktop.org
     
  • 2.28, prokoudine (ok), 15:10, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот скажите, честно, почему нельзя было это сделать давным давно?

    Вот скажите честно, почему нельзя взять и исправить все 1649 открытых багрепортов?

     
     
  • 3.61, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 19:22, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всего-то? Что-то слабо для такого большого и сложного проекта....
     
     
  • 4.63, llolik (ok), 19:38, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну их всё-таки не только открывают, часто их даже и правят
     
  • 1.6, Аноним (48), 14:08, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вращение/вывод по кривой текста без превращения слоя в растр уже есть?
     
     
  • 2.23, prokoudine (ok), 14:57, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет.
     
     
  • 3.25, Аноним (48), 14:59, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль. Спасибо за ответ :)
     
  • 1.13, Аноним (14), 14:29, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Упрощено отсеивание файлов в диалоге выбора файла

    вот это прямо анекдот! (отсылка к гтк, который "GIMP Toolkit")

     
  • 1.24, Аноним (24), 14:57, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    поворот изображения на угол, отличающийся от 90град, уже возможен?
     
     
  • 2.26, Andrey Mitrofanov (?), 15:04, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > поворот изображения на угол, отличающийся от 90град, уже возможен?

    Эээ??  А оно не "всегда было там"?

    Сейчас в 2.8 повернул изображение на 26 с чем-то градсов.

    Инструменты > Преобразование > Вращение Shift+R

     
  • 2.27, prokoudine (ok), 15:09, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Последние лет двадцать как.
     
  • 1.31, Аноним (31), 15:24, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    О, уже почти догнал Photoshop версии 1989 года.
     
  • 1.32, Аноним (32), 15:38, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я могу понять почему по умолчанию стоит темная тема Но не могу понять почему не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, koblin (ok), 16:43, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я так понимаю светлую тему вообще скоро выпилят, а за ее упоминание будут сжигать на костре. То же самое с экспортом/сохранением. У Прокудина начинает бомбить неадекватно при упоминании этих тем.
     
     
  • 3.45, prokoudine (ok), 16:54, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я так понимаю светлую тему вообще скоро выпилят

    Ну ваще Митч (который мейнтейнер гимпа и автор 25% патчей) пользуется светлой темой и не любит тёмную, а что? В ветке на GTK+3 вообще планируется сделать слайдер яркости темы от тёмного к светлому.

    Но вы всё же расскажите, откуда вы такое понимаете. Вдруг вы нечувствительно пронзили мыслью пространство и время и увидели там костры с гимпоеретиками вдоль дорог. И у каждого гимпоеретика на груди табличка — "Хотел светлую тему по дефолту", "Хотел сохранять жопег" — ну, вот это всё. Вы расскажите, расскажите. Интересно же, откуда к вам понимание пришло.

    >  а за ее упоминание будут сжигать на костре

    Обязательно!

    > У Прокудина начинает бомбить неадекватно

    Бомбит тут явно у кого-то другого :D

     
     
  • 4.70, Anomym (?), 20:58, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кстати, да как насчет средней серой темы, чтоб не давило мраком и не выедало глаза белизной
     
  • 2.64, Anonymous1 (?), 19:41, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что так в фотошопе по умолчанию.
     
  • 1.33, prokoudine (ok), 15:53, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Потому что это нужно только вам лично День Месяц Год Нет, дадим галоперидол ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, anoncxz (?), 16:12, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Похоже галоперидола у вас там хоть жопой жуй, тоже страдаете?
     
     
  • 3.40, prokoudine (ok), 16:23, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему страдаем? Наслаждаемся!
     
  • 2.38, Аноним (32), 16:22, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то это был вопрос, но похоже у вас припекает Я вас нигде не оскорблял и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.42, prokoudine (ok), 16:29, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Я вас нигде не оскорблял и не указывал на возраст (в чем вы ошибаетесь).

    Юноша — это не возраст, это состояние ума.

    Когда взрослый, возможно даже половозрелый человек приходит и рассказывает, что ему не в лом читать выхлоп ./configure в поисках переключения темы по дефолту, но ужасно сложно зайти в диалог настройки и пару раз ткнуть мышкой, когда в аргументах этого человека начинают звучать откровенно истеричные нотки, я вынужден сделать вывод, что это ещё не очень разумный юноша. Может быть даже гентушник.

    > Я бы назвал их classic. Они хоть и старые и не развиваются, но многие привыкли к ним.

    Что конкретно это изменит?

     
     
  • 4.44, Аноним (32), 16:47, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Попробуйте перечитать мой пост еще раз, но не как претензию, а как вопрос по улу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, prokoudine (ok), 17:00, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > дать ответ почему это трудно сделать

    "Трудно" -- неправильная характеристика. Правильную я ещё в первом ответе написал: до сих пор никому кроме вас это не было нужно. Кому надо, справлялись с переключением в интерфейсе. А те, кто не находил, уж тем более были не в состоянии прыгать вокруг ./configure и конпелять ручками.

    > Я патч могу за 5 минут сделать

    Ну сделайте и отправьте в трекер. Команда решит, чё с ним делать.

     
  • 1.35, Онаним (?), 16:11, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    CMYK опять не завезли...
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 17:01, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смук не нужен
     
  • 1.50, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:16, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Также ведётся работа по созданию менеджера расширений, который позволит разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP, такие как плагины или дополнительные наборы кистей, текстур и градиентов, а пользователям устанавливать их одним кликом в интерфейсе.

    Реализация такая же, как в FF? Т.е. загаживание профиля пользователя расширениями и их дублирование, если одно и то же расширение нужно разным пользователям?

     
     
  • 2.51, prokoudine (ok), 17:23, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    '$ du -sh ~/.config/GIMP/2.10/' в студию, пожалуйста. Хотелось бы оценить бешеные гигабайты пространства в загаженном профиле.
     
     
  • 3.54, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:41, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1. У меня винда.
    2. Логическое разделение пользовательских данных от расширений вам знакомо?
    2.1. У меня в FF (ссылаюсь на него, т.к. расширений гимпа не устанавливал): uBlock жрёт 10-20 МБ, база uMatrix ещё 3 МБ, что уже много.
    3. Размер — это повод плодить мусор в профиле?
     
     
  • 4.59, prokoudine (ok), 19:20, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 2. Логическое разделение пользовательских данных от расширений вам знакомо?

    Это какая-то специальная терминология пуристов?

    > 2.1. У меня в FF (ссылаюсь на него, т.к. расширений гимпа не устанавливал): uBlock жрёт 10-20 МБ, база uMatrix ещё 3 МБ, что уже много.

    У меня весь локальный профиль гимпа — примерно 15 МбайтЮ с плагинами и скриптами. Но даже если там каким-то чудом когда-то вдруг будет целых 100 Мбайт, это вообще ни о чём.

    > 3. Размер — это повод плодить мусор в профиле?

    Мусор — это ненужное. А плагины — для дела. Разница вам знакома? :)

     
     
  • 5.69, mikhailnov (ok), 20:51, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если хочуна корп. машине запретить юзеру ставить непонятно что в хомяк? Хомяк, кстати, примонтирован с noexec, так что расширения должны работать с noexec
     
  • 5.71, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:12, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Это какая-то специальная терминология пуристов?

    Нет. Но понятно о чём речь. Вы решили вместо ответа спетросянить? Не надейтесь что вас ждут гонорары известного комика.

    >Но даже если там каким-то чудом когда-то вдруг будет целых 100 Мбайт, это вообще ни о чём.

    Мда... Так раструтГигабайты и терагерцы, а комп работает всё так же, как и 20 лет назад. И вы к тому прикладываете усилия, как я понял.

    >Мусор — это ненужное. А плагины — для дела.

    Когда данные дублируются, хотя необходимости в том нет, они — мусор. Так понятнее?

     
  • 2.58, soarin (ok), 19:05, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Реализация такая же, как в FF?

    Как и в любом браузере. Ни кому на не упёрлась экономия в 30 МБ.

     
  • 1.52, Vitaliy Blats (?), 18:31, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Один из продуктов, который разрабатывается не понятно зачем, и не понятно для ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:42, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О Крите тут умалчивают, хотя уже 4.1.1.
     
  • 2.66, Мимокрокодил (?), 20:14, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Крита же для рисования, а гимп — вполне себе инструмент, если нужно со слоями, но несложные действтя. Мб у меня юзкейсы такие, что я ни в фотошоп, ни в гимп сторонних плагинов не ставил
     
  • 1.55, Аноним (55), 18:41, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Это будет ещё одна история, переходящая в истерию, как с LeafPad из NPM или про ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.60, prokoudine (ok), 19:21, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это справедливый вопрос. Пока что никто не знает ответа на него :)
     
  • 2.67, Аноним (67), 20:23, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    LeftPad же -__-
    LeafPad - редактор.
     
     
  • 3.68, Аноним (55), 20:33, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >LeftPad же -__-
    >LeafPad - редактор.

    Shit happens. Спасибо за поправку!

     
  • 1.72, none_first (ok), 21:14, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    пользовался, и не раз, для фотографий...
    я не испытывал к-л серьезные неудобства, мне не понятно - зачем нек. из присутствующих, в теме, опять накидывают на вентилятор?
    -не хочешь - не пользуйся
    -можешь помочь - помоги
    -есть идеи - расскажи разработчикам

    а виндо-яблово-фотошопное нытье уже б..ть достало

    у меня всегда вопрос - "сюда" обсуждать гимп (в негативном ключе) слетаются спецы в фото/типографии..., и фотожоп они знают/используют-на-100% ?

     
  • 1.73, Аноним (73), 21:27, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    То есть теперь пользователи даже не узнают, что расширения скачиваются по http ... весь текст скрыт [показать]
     

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