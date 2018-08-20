20.08.2018 13:07  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.6

Подготовлен выпуск графического редактора GIMP 2.10.6, в котором продолжено оттачивание функциональности стабильной ветки 2.10. Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.6 представлено несколько новшеств: Реализована возможность вертикального размещения текста. Предложено несколько вариантов вертикального текста - с ориентацией букв сверху-вниз с поворотом на 90° и без поворота (удобно для западных языков), с применением смешанной ориентации (иероглифы как прямо, а буквы с поворотом), характерной для столбчатого начертания в языках восточной Азии, а также с наполнением столбцов справа-налево или слева-направо.

Добавлен фильтр Little Planet, в котором применяется предложенная в GEGL операция формирования стереопроекции (stereographic-projection), адаптированная для генерации объектов, напоминающих миниатюрные планеты, на основе равноугольных (360×180°) панорамных фотографий.

Добавлен эффект для создания длинных теней, использующий GEGL и предоставляющий большой набор опций и стилей для достижения желаемого результата;

По аналогии с предложенной в прошлом обновлении упрощённой операции выравнивания по горизонтали, в инструмент Measure добавлена и возможность вертикального выравнивания, при помощи которой, например, можно устранить завал фотографии по вертикали. Также добавлен автоматический режим, который предложен по умолчанию и позволяет на основании небольшого угла автоматически применять вертикальное или горизонтальное выравнивание;

Проведена оптимизация отрисовки эскизов. Отрисовка эскизов слоёв теперь производится асинхронно, что позволило избавиться от подвисаний при прокрутке списка слоёв или показа/скрытия слоёв из-за невозможности обновить интерфейс до завершения отрисовки эскизов слоёв. Исключение составляют только группы слоёв, отрисовка которых пока не может быть выполнена асинхронно. Для групп слоёв в настройки (Preferences > Interface) добавлена опция для полного отключения создания эскизов, на случай если подвисания в больших проектах мешают работе;

В отладочную панель Dashboard, содержащую индикаторы для наблюдения за потреблением ресурсов, в группу Misc добавлен счётчик асинхронных операций;

Упрощено отсеивание файлов в диалоге выбора файла, используемом при открытии, записи и экспорте изображений. Вместо двух списков с раздельным представлением расширений и форматов, теперь предложен один общий список, который может применяться как для фильтрации вывода показываемых изображений, так и для выбора формата экспортируемого и записываемого файла. Также добавлена опция для вывода полного списка файлов, независимо от выбранного типа; Из новых возможностей, которые развиваются в экспериментальной ветке 2.99 и вероятно в будущем будут предложены в одном из выпусков 2.10.x, отмечается модернизация кода преобразования цветов в babl, GEGL и GIMP с использованием внутреннего представления цветового профиля, что позволяет выполнять все операции обработки изображений в корректном цветовом пространстве с использованием библиотеки babl. Также ведётся работа по созданию менеджера расширений, который позволит разработчикам размещать в специальном репозитории расширения к GIMP, такие как плагины или дополнительные наборы кистей, текстур и градиентов, а пользователям устанавливать их одним кликом в интерфейсе.



